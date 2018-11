DHA YURT BÜLTENİ - 1

UÇAK RESTORANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KÜLE DÖNDÜ Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Uçağın büyük bölümü küle dönerken, restoran ve kafe kapalı olduğu için şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ve hasar tespitinin yapılacağı öğrenildi.

ÇALIŞMA BİTTİ, ANNE SERBEST BIRAKILDI Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin 115 gün süren arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Anne Dilek Atış'ın tahliye yazısının cezaevine ulaşmasının ardından salıverileceği öğrenildi.

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlunu yitiren ve "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle herkesi ağlatan Ayşe Gökçe'nin (77) öldüğü yönünde haberler çıktı. Haberlere üzüldüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde "Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese" dedi. Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Facia ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesetleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatan Ayşe Gökçe de oğlu Tezcan Özcan'ı yitirdi. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de (77), oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla yürekleri burkmuştu. Son bir haftadır sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ayşe Gökçe'nin öldüğü haberleri yayıldı. Öldüğü yönünde çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Ayşe Gökçe, esprili bir şekilde "Ben ölmedim. Mezarlıktan döndüm geldim. Kabul etmediler. Yaşıyorum ben. Haydi uğurlar olsun herkese" dedi. Eşinin elini tutup gezen Recep Gökçe de "Eşim hakkında öldü diye söylenti çıktı. Hamdolsun eşim yaşıyor" dedi. Ölen madencinin eşi Ayşe Gökçe de kayınvalidesi hakkında çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü belirtti. Gökçe, "Biz de televizyondan duyduk, üzüldük. Kayınvalidem ölmedi. Tarlalarda, bahçede geziyoruz. İyiyiz, öyle bir şey yok" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki Ali İmran (18) öldü, sürücü Gökhan Asma (24) ise yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nda ilerleyen Gökhan Asma yönetimindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile ok gibi saplanırken, kazada otomobilde bulunan Ali İmran öldü, sürücü Gökhan Asma ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali İmran'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, dünürler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40031 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, her iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan Abdulkadir A., oğulları Barış A. ve Umut A. ile ismi öğrenilemeyen dünürü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'TA OTOMOBİL ATA ÇAPTI: 2 YARALI

TOKAT'ta otomobil aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil aniden yola çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, kazaya sebep olan at ise telef oldu. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Telef olan at ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

