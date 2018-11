DHA YURT BÜLTENİ - 1

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN SELANİK'TE DOĞDUĞU EVE AKIN ETTİLER

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği ev, ölümünün 80'inci yılında da ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden anmaya gelen vatandaşlar, gezdiği evde duygu dolu anlar yaşadı. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, "Buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 80'inci yılında, Atatürk'ün dünyaya geldiği Selanik'teki Atatürk Evi dün Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelenlerin akınına uğradı. Bugün yapılacak anma töreni öncesinde kente gelenler Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Ata'yı andı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı evi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, 10 Kasım'da Atatürk'ü doğduğu evde anmak için geldiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, bugün yapılacak anma töreni için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Selanik Türk milleti ve Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir, 500 yıllık bir Osmanlı toprağa burası, bugün de Osmanlı kültürel mirasının yoğun bir şekilde gözlemlene bildiği şehirlerden biridir Atatürk Evi. Selanik için başlı başına bir çekim merkezidir. Sevgili Ata'mız 1881 yılında bu evde doğdu ve çocukluk yıllarını ve daha sonra gençlik yıllarını bu evde geçirdi. Biz de her sene 10 Kasım'da sevgili Ata'mızın aramızdan ayrılışını anmak için bu evde program düzenliyoruz. Selanik Başkonsolosluğu olarak programımıza ülkemizden binlerce vatandaşımız iştirak ediyor. Gece geç saatlere kadar yollarda gelen vatandaşlarımız var. Geceden binip sabaha ulaşın vatandaşlarımız var. Tabi buradaki 10 Kasım törenleri çok duygu yüklü geçiyor. Ata'mızı anmak ülkemizin her köşesinde her bir noktasında anmak güzeldir, duygu yüklü bir anlam taşır. Sevgili Atatürk'ü, Atatürk Evi'nde anmak başka bir anlam taşır. Duygu yüklü törenler gerçekleşiyor, öğrenciler çok geliyor. Okul gruplarından gelen oluyor, resmi törenlerimizden sonra okul grupları programlar düzenliyorlar. Ayrıca ülkemizden çeşitli kurum ve kuruluşlarından yetkililerde, belediyelerden, yerel sivil toplum kurumuşlarından gelen de törenlerimize katılıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Atatürk Evi ziyaretçilerinin her geçen yıl arttığını söyleyen Başkonsolos Orhan Yalman Okan, en son geçen yıl 128 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Okan, "Atatürk Evi'ni sadece vatandaşlarımız, soydaşlarımız değil yabancılar da ziyaret ediyor. Biz bunun için ayrıca gayret gösteriyoruz. Geçen sene 10-15 bin civarında ziyaretçimiz oldu burada. Yunanlılar ziyaret ediyor, Selanik'i ziyaret eden diğer üçüncü ülke vatandaşları da Atatürk Evi'ni ziyaret ediyorlar. Atatürk Evi, Selanik'teki Yunan makamlarının çıkardığı turizm tanıtım

materyaller yer alıyor. Başkonsolosluğumuzun girişimleri sonucunda böyle başarılar elde ettik. Ayrıca burada Yunan ilk ve orta okullarının düzenlediği bir program var. Çocuklara Selanik'teki kültürel mirasları gezdiriyorlar. Bu programların içine Atatürk Evi'ni de dahil ettik. Böylece Atatürk 'ün Türkiye için değil, sadece bölgemiz için ve dünya tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı konuklarımız da anlatmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Selanik'te bugün sabah yapılacak Atatürk'ü anma törenlerine, Atatürk Evi' bahçesinde gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi nedeniyle bahçeye sığmayan vatandaşlar için dışarıya ekran kurularak, tören izlettirilecek. Resmi anma töreninin ardından öğrenciler şiirler okuyacak daha sonra da ev ziyarete açılacak.