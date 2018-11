DHA YURT BÜLTENİ - 1

'BAZILARI ÜFÜRÜYOR, YALAN SÖYLÜYOR'

Gölden su alınmasıyla ilgili olarak Başkan Şengöl, "Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Birçok çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. 'Isparta Ovası sulandı, Gelendost Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor' diye. Evet başlandı. Şimdi de 'Tu kaka, su bitti'. Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları üfürüyor, yalan söylüyor. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak. 'Göl kuruyor, tehlikelidir' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor" diye konuştu.

'HER 15 YILDA, HER 30 YILDA GÖLLERDE SULARDA AZALMA OLUYOR'

2018'de yine Eğirdir'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Ömer Şengöl, şöyle dedi:

"O toplantıya belediye başkanı çağırılmıyor. Ben bunların hiç birine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. 'Sulamaya gitti' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun."