DHA YURT BÜLTENİ - 1

Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat, Alanya, Serik, Taşağıl ve Akseki Orman İşletme müdürlükleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 30 arazöz, 4 kepçe ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Aksaz Mahalle Muhtarı Veli Sulu, mahallenin kuzey tarafından başlayan yangının rüzgarından etkisiyle yerleşim yerlerine yöneldiğini söyledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sulu, "Zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri bir hayli yanan yer var. Zarar büyük. İnşallah vatandaşlarımızın zararlarını devletimiz karşılar. Birkaç evde ufak çaplı hasar var. Yangın tehlikesi olan evler boşaltıldı. Ama şu an her şey normal. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Yaklaşık 100-150 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda başladığını söyledi. Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını kaydeden Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlardaki koyunlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları sabah yapılacak" diye konuştu. Manavgat Kaymanı Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgede inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonu ile 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

2007 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı bir köyde küçük yaşta kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunan A.T., tutukladıktan 13 ay sonra şartlı tahliye edilerek serbest kaldı. A.T. yapılan yargılama sonucunda 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'yaşı küçük çocuğu alıkoyma' suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında Yargıtay tarafından cezası onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T.'nin bu yıl Gebze'de dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri A.T.'nin Çayırova'da olduğunu tespit etti. A.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.