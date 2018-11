DHA YURT BÜLTENİ - 1

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının da en az Kıbrıs Rum halkı kadar dünyada hak ettiği yeri almak istediğini söyledi. Uluçay, "Müzakerelerle alakalı net olan, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önde gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz" dedi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ülkenin 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kuruluş yıl dönümünde, Güney Kıbrıs'a ve tüm dünyaya barış mesajları verdiklerini kaydeden Uluçay, şunları söyledi: "2 toplumlu, 2 bölgeli federasyon temelli bir çözümün oluşması için Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleye devam edeceğiz. En az Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz. Dolayısıyla mücadelemize devam edeceğiz. Bir de adanın etrafında bulunan doğal kaynakların ortak kullanılmasını, ekonomik açıdan hem adaya hem adanın etrafında bulunan ülkelere ortak ekonomik değer yaratmasını ön görüyoruz. Bunun neticesinde sadece adada değil bölgede, Akdeniz'de de bir istikrarın yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bunun mücadelesine de devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bunun takipçisi olacağız. Müzakerelerle alakalı, net, ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir sürecin bir an önce gerçekleştirilmesini ve Kıbrıs sorununun nihaileşmesini, bir çözüme bağlanmasını arzuluyoruz."

4)BURSA'DA DEPO OLARAK KULLANILAN 2 KATLI BİNADA YANGIN

BURSA'da Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerine Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak'ta bulunan Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangında, deponun yan kısmında bulunan evdeki 5 çocuk itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından da soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.