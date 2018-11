DHA YURT BÜLTENİ -1

1)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisini kurtarmak için başlatılan çalışmalarda geçen 5 saatte bir sonuç alınamadı. Vali Erdoğan Bektaş, "Şu an işçilere ulaşıldı. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi. İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. işçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ile birlikte maden ocağı önüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ BEKTAŞ: İŞÇİLERE ULAŞILDI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını anlatarak, "İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.