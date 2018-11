DHA YURT BÜLTENİ -1

ÇORUM'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak destek oldu. Kaza Çorum kent merkezi Gazi 6'ıncı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Vahit Can Kaplan, motosikletiyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Devrilen motosiklet sürüklendi. Kaplan ise yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı sürücünün elini bırakmadı. Vahit Can Kaplan olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

'ÖLÜM YAŞLARINI SAPTAMAYA ÇALIŞIYORUZ' Şu an bireylerin demografik özelliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Dr. Usta, şunları kaydetti: "Bireylerin ölüm yaşı, ortalama ömür uzunluğu neydi? Bebek ve çocuk ölümleri oranı nasıldı? Kemiklerinde iz bırakan hastalıkları nelerdi? Enfeksiyonel hastalıklar, travma var mıydı? Epigenetik yani ölçülemeyen varyasyonlar ne sıklıktaydı? Eser element analizi yaparak ve bu buluntuların yanında elde ettiğimiz bazı arkeolojik materyalleri de değerlendirerek, bu insanlar neyle besleniyorlardı? Ağız ve diş sağlıkları nasıldı? Anadolu'da ve dünyada bu topluluğa yakın kimler var? Kemikleri ve dişlerinden hastalıklarını saptamaya uğraşıyoruz. Bunlar hakkında verilere ulaşabileceğiz. Genel anlamda inanç sistemlerine de dair ipuçları sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Kısacası Kadıini insanlarının yaşamlarını anlamaya çalışacağız. Son olarak, Kadıini insanları için muhtemelen yerleşik hayata geçmiş hem tarımla uğraşan hem de hayvancılıkla uğraşan topluluktu diyebiliriz."

EDİRNE'de Bakallar ve Tekel Bayiler Esnaflar Odası, 1 Ocaktan itibaren yasa gereği bakkal ve marketlerde parayla satılacak poşetlerin önüne geçmek amacıyla firmaların sponsorluğuyla bastırılan çevre dostu bezden yaptırdığı torbaları bedavaya dağıtmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde kapsamında bakkal marketlerde naylon poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli verilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası harekete geçti. Oda, kentte firmaların sponsor olmasıyla yaptırdığı 2 bin 500 adet bezden yapılmış torbaları ücretsiz vatandaşa dağıtmaya başladı. Amaçlarının çevreye zarar veren plastik kullanımın önüne geçmek olduğunu belirten, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, "Doğaya zarar veren poşetlerin kullanılmasını istemiyoruz. Bakanlığın 1 Ocak'tan itibaren poşet satışını destekliyoruz. Bu sayede poşet kullanımı azalıp doğaya zarar vermeyecek. çevremizi korumamız gerekir, toprağımız ve suyumuz bizim. Biz bakkallar olarak bir kıvılcım olalım istedik. Bu kıvılcım kısa sürede Türkiye'de odalar, borsalar ve yerel yönetimler bez torbalar yaptırtarak tüketicilerine dağıtmalarını istiyoruz. Biz Edirne'den ilk olarak bunu başlattık. İnşallah kısa sürde tüm Türkiye'de bez torbalar yaygınlaşır"dedi. Edirne'deki bakkallarda dağıtımı başlatılan ücretsiz bez torba uygulamasını desteklediğini söyleyen fabrika işçisi Eylem Aslan, "Ekmek ve diğer gıda alışverişlerimizde eskiden hep bez file ve kağıt kaselerde yapıyorduk. Şu an tekrar bez torbalara dönmemiz sevindirici. Bu sayede doğamız plastik kabusundan kurtulup geleceğe temiz bir gelecek bırakmış olacağız" dedi. Önünde, 'Bakkal Amca' yazan bez poşetlerden 2 bin 500 adeti dağıtılırken. önümüzdeki günlerde 5 bin adet bezden filelerin de vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

11)SİİRT'TE İLK DEFA DÜZENLENEN 'HAMSİ FESTİVALİ'NDE 20 TON HAMSİ 2 SAATTE TÜKENDİ

SİİRT-Trabzon kardeşliği projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, 20 ton hamsi 2 saatte tükendi.

Siirt-Trabzon kardeşlik projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivali kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Eski hükümet konağının önünde kurulan mangallar vasıtasıyla pişirilen hamsiler vatandaşlara dağıtıldı. Hamsi festivaline AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Vali Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Trabzon?dan gelen ve Siirtli vatandaşlar katıldı.

Hamsi festivalinin düzenlediği alana heyet ile gelen ve burada açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, hamsi festivaline ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu anlamlı kültür şöleni programına hoş geldiniz. Siirt ilimiz, üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaşılmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inanıyorum. Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.