DHA YURT BÜLTENİ -1

KARAMAN'da, Sarıveliler Devlet Hastanesi'nin çatı katında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında çıktı. İddiaya göre çatıdaki tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, çatıdaki ısı yalıtım malzemeleri ve rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çatıyı kaplayan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve personel ise tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çatının ise tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Karaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, yangının müteahhit firma tarafından çatı katında yapılan tadilat sırasında kaynak makinası nedeniyle çıktığını, hasta ve personelin tahliye edildiği, 3 kişinin ise dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi. 'YANGIN KONTROL ALTINDA' Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur ise yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devlet Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. 5-6 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çatıda ısı yatılım malzemelerinin olması, havanın soğuk ve rüzgarlı olması alevlerin yükselmesini sağladı. Şu an kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece çatı katı yandı ve tamamen kullanılmaz hale geldi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Milletvekili Özel şunları söyledi:

"İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. AK Parti'nin Genel Başkanı orada, yanında adayı oturuyor. Aday ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem Binali Yıldırım hem de her birimiz Meclis'te milletvekillerinin önünde Anayasa'ya elimizi koyarak yemin ettik, ant içtik. Bu Anayasa'nın 94'üncü maddesini bir kez daha bütün Türkiye'nin dikkatine sunmak bizim Anayasa'ya karşı sorumluluğumuz, borcumuzudur. Anayasa'nın 94'üncü maddesi diyor ki; 'TBMM Başkanı ve Başkanvekili, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.' Şu an Binali Yıldırım kendi aday adaylığı açıklanırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtma toplantısında Anayasa'nın 94'üncü maddesini çiğnemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde girdiği her seçimde olduğu gibi bir hukuksuzluğa ve ihmale imza atmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde CHP, TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan günler önce Anayasa'nın 94'üncü maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca ikinci defa yaşanmaktadır. Hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri ya da Meclis'e biraz merakı olan, okuma yazma bilen herkes bilir ki Meclis Başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis'teki grup toplantısına dahi gidemez. Bunun bir istisnası vardır o da Seçim Kanunu'nun 24'üncü maddesidir. O madde der ki 'Meclis Başkanlığı yeniden milletvekili adayı olmasına engel olmaz" yani 'Meclis başkanları yeniden milletvekili adayı olabilir, bu tarafsızlık maddesine aykırı' değildir der."