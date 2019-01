DHA YURT BÜLTENİ-1

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş.'ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yaptı. Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürdü. Ancak sendika bu teklifleri reddetti. 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, "Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. 'Nasılsa ben değil gelen ödeyecek' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Metro A.Ş.'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı ve verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen Başkan Kocaoğlu, 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren Metro toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin maaşlarına yüzde 25 zam önerisi götürdü. Kocaoğlu, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de 'yüzde 30' teklifini ortağı TCDD'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi. İzmir Metro A.Ş. işçilerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, "31 Mart akşamına kadar görevimin başında olacağım. Nasıl olsa bırakıyorum diye işi savsaklamayacağım. Enkaz bırakmayacağım. 'Nasılsa ben bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek' demek doğru değil. Bana yakışmaz. Popülist davranmayacağım. Alkışlanıp gitmek için değil, 15 yıldır neyi doğru biliyorsam yine aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesiyle çalışacağım" dedi. Toplu ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının İzmirlileri ve İzmir'e konuk gelenleri olduğu kadar aynı zamanda kendi eş ve çocuklarını, yakınlarını, akrabalarını, komşularını taşıdığını, onları işe, okula, hastaneye yetiştirdiğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bir aileyiz. Bu kent ve bu belediye hepimizin. 15 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı yapıyorum. Yaptığım yatırımları bir kenara bırakın. Ama çalışanlarım arasında kimseyi siyasi görüşünden, mezhebinden, nereden gelip nereye gittiğinden ötürü ayırmadığımı, onlara aynı nazardan baktığımı herkes iyi bilir. Böyle bakmaya da devam edeceğim. Türkiye'de ilk defa 6 bin 500 taşeron işçiyi bir günde kadroya ben aldım. Bundan dolayı 'icat çıkartıyor' diye başıma gelmeyen kalmadı. 15 yıldır icat çıkartmaya devam ediyorum. 3 ay daha devam edeceğim. 88 gün kalmış. Hep emekten, işçiden, köylüden, ezilenden yana tavır aldım. Yaşamım boyunca da almaya devam edeceğim. Her şeyimi sorgulayabilirler ama kimse benim emeğe, ezilene, insana bakışımı sorgulama hak ve hukukuna sahip değildir. 71 yıllık yaşamımda bunu ispat etmiş bir kardeşinizim. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Para vardır, yoktur. Para verilebilir, verilemez. Hesap tutar, tutmaz ama önemli olan kötü gün dostluğudur. Önemli olan dostluktur. Önemli olan belediye başkanının ne yapacağını, ne yapmayacağını 27 bin kişilik Büyükşehir Belediyesi ailesinin bilmesidir. Başkanın net olması, açık olması önemlidir. Vereceğini verirsin, veremeyeceğini nasıl vereceksin?" 'İZMİRLİLERİN PARASINI KULLANIYORUM' Başkan Kocaoğlu, 1 Ekim tarihi itibariyle yaptığı basın toplantısı ile 2019 yerel seçimleri için Büyükşehir belediye başkanlığına aday olmama kararını duyurduğunu, ancak 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olacağının altını çizerek şunları söyledi: "15 yıl belediye başkanlığı yaptım ve bu süre yeterli. Şimdi bayrağı bir arkadaşa devredip hizmetleri daha da ileriye taşımasını istiyorum. 15 yıldır neyi doğru biliyorsam, son güne kadar aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesi ile çalışmaya devam edeceğim. Sendika'nın İzmir Şube yönetimiyle bir önceki toplu sözleşme döneminde bir araya geldik. Toplu sözleşmeyi imzalayamadılar. Bunun böyle olacağını da zaten söylemiştim. Nitekim Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay'la birlikte imzaladık. 70 yıllık Demiryol -İş Sendikası bu kadar yıl içinde sadece bir kere greve gitmiş. Son iki yıl içinde de İzmir'de iki defa grev yapıyor. Aynı sendikanın başka yerlerde toplu sözleşmeleri var. Biliyoruz. Oradaki rakamların bizim verdiğimiz rakamla uzaktan yakından alakası yok. Bu ayrı bir oyun. Eğer ben popülist davransam 'bir kuruş ödemeyeceğim, gelen ödeyecek nasılsa' derdim. Ama bu doğru değil. 15 sene boyunca İzmirliler'in 3 defa güvenerek oy verdiği, kentin şehremini olarak benim yapacağım bir iş değil bu. Yapmamam da gerekir. İzmirlilerin parasını kullanıyorum ve 27 bin kişilik koca bir gemiyi su almadan yürütmek zorundayım." 'AKLIMIZA FARKLI SENARYOLAR GETİRİYOR' Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun salondan çıkmasının ardından işçilerle toplanarak yüzde 25'lik zam önerisini değerlendirdi ve teklifi reddetti. Metro'da anlaşma sağlanması durumunda İZBAN için de yüzde 30'luk zam teklifini ortağı TCDD yönetimine ileteceğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ancak bunu da yapamadık. Maalesef bir dayatma ile karşı karşıyayız. Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermemize rağmen ısrarla olumsuz cevap alıyoruz. Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize toplu ulaşım hizmeti konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben İzmir ve İzmirliler için mücadele ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum" diye konuştu.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Antalya'da kent merkezinde önceki gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katlarının su basmasına neden oldu. Özellikle 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi'nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Eşyaları dışarı taşıyan ev sahipleri itfaiyenin de yardımı ile suyu tahliye etti. Bölgede 10 yıldır her yağmurda evlerini su bastığından şikâyet eden Işıl Yurdal, "Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz" dedi. SERİK'TE VİLLALARI SU BASTI Serik'te önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.

Denizli'de borç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre borç-alacak meselesi yüzünden evde çıkan tartışma, sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda, M.Y. ile S.K. yaralanırken, İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çakmak Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Y., borçlu olduğu İ.K.'nın yaşadığı eve gitti. İkili arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan İ.K.'nın kardeşi S.K., araya girerek kavgayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.K., pompalı tüfekle ateş açarken, M.Y. ise yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayda M.Y. karnından, kavgayı ayırmak isteyen S.K. ise bacağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, İ.K.'yı gözaltına alındı. İ.K.'nın yakınları da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavgada kullanılan pompalı tüfek ise olay yerinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide bulundu. Soruşturma sürüyor.