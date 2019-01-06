DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti. Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların geçişi Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN (HATAY), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)BURSA'DA SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN GİRDİKLERİ BORUDA ZEHİRLENEN 6 İŞÇİDEN 2 KARDEŞ ÖLDÜ BURSA'da, özel bir firmaya ait sondaj şantiye borusunda çalıştıkları sırada su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan zehirlenen 6 işçiden kardeş olan Yasin Balandi (18) kaldırıldığı hastanede, Atilla Balandi (25) de olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşlerden en büyüğü Musa Balandi ve diğer 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait sondaj şantiye borusunda çalışan bir işçi, girdiği temiz su yatay sondaj borusundan çıkamayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan ve su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3 KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI Şanlıurfa'dan Bursa'ya çalışmak için geldikleri öğreline Musa, Atilla ve Yasin Balandi kardeşleri çalıştıkları sondaj şantiyesindeki boruda ölüm ayırdı.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Atilla Balandi'nin eşinin yeni doğum yaptığı, çocuğunu göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ÇOK ŞEYDEN KORKARIM ÖLÜM HARİÇ'

Olayda hayatını kaybeden Yasin Balandi'nin ise geçen aylarda sosyal medya hesabında şantiyede çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" ifadelerini yazdığı görüldü. Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin kuyudaki arama çalışmaları

- Cesedin çıkarılması

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Güvenlik önlemleri

- Yasin Balandi foto

- Genel ve detay Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Mehmet İNAN-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)BOŞANMA NEDENİYLE HUSUMETLİ AİLELER ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI GAZİANTEP'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.

Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, dün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldül. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Güvenlik önlemleri

- Yerdeki boş kovanlar

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Pompalı tüfeklerle ateş edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KAZAYLA TETİĞE BASINCA ANNESİNİ YARALADI KAYSERİ'de V.Y. (15), iddiaya göre, evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca, annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'ndeki Diker Sokak'ta meydana geldi. V.Y. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne A.Y. göğsünden vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan A.Y.'yi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. V.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan görüntüler

-Polis araçlarından görüntüler

-Detaylar Haber:Emre KOLTUK - Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)ŞOFÖR DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, FACİAYI HOSTES VE YOLCU ÖNLEDİ AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan Dizman, kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Didim-Milas yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren bir firmaya ait 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsünü İzmir'de Mehmet Gülsen'den devralan Abdullah Dizman Aydın'a doğru yola çıktı. Söke ilçe merkezini geçen otobüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarına geldiğinde şoför Abdullah Dizman bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. O sırada otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, yerinden fırlayarak direksiyonun kontrolünü sağlayıp, daha sonra frene basarak otobüsü durdurdu ve yolcuları büyük bir faciadan kurtardı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI Yolcuların büyük şok yaşadığı olayda kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman'ın hareketsiz kalmasıyla hostes ve yolcular ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Dizman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otobüsü facianın eşiğinden döndüren yolcu İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Güvenli bir yere götürülen yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Didim'e gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsten genel ve detay görüntüler

-Kalp krizi geçiren sürücü Abdullah Dizman'ın fotosu Haber: Burhan CEYHAN Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)REFÜJ VE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL ÜÇE BÖLÜNDÜ: 2 YARALI BURSA'da, kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından ağaca çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kazada otomobilin motoru, tekerleri ve geri kalan kısmı parçalara bölünerek dağıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine giden sürücüsü bilinmeyen 16 ADN 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motor kısmı 2 metrelerce ileriye fırlarken, tekerlek ve süspansiyonlar ise yaklaşık 10 metre geride kaldı. Kazada otomobilde bulunan Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan araçta alkol şişeleri bulunduğu tespit edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel detaylar

-2 şerit ilerdeki motor bloğu

-10 metre gerideki teker ve aks

-Ekiplerden detaylar

-Oluşan trafikten detaylar Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)CEYHAN'DA DERE TAŞTI, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mercin Deresi taştı. Çevredeki 9 ev tahliye edildi. Evler ve caddeler sular altında kalırken, köy yolları trafiğe kapandı.

Olay, Altıgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu devam eden sağanak yağış sonrası Mercin Deresi'ni taştı. Jandarma ekiplerinin uyarısının ardından gece saatlerinde çevredeki 9 ev tahliye edildi. Diğer mahallelere ulaşım sağlayan cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapanırken, tarım arazileri büyük zarar gördü.

Yetkililerin gerekli incelemeyi yaptığını belirten mahalle sakinlerinden Ayhan Aybar(60), "Mercin Deresi'nin taşması ile evleri su bastı. Elimizden geldiğince tahliye etmeye çalıştık. Evlerimize traktör ile gidip geliyoruz. Köy yolları ve tarlalarımız su altında kaldı. Yağışlar devam ederse daha büyük felaket yaşanmasından korkuyoruz" dedi.

Öte yandan, Ceyhan Nehri ve çevresindeki tüm derelerde suların yükseldiği gözlenirken, şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde sular altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ceyhan Altıgöz mahallesi detay

-Sular altında kalan evler

-Suyla Kapanan yoldan detay

-Mahalle sakiniyle röp.

-Mercin deresi ve mahalle çevresi detay Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)CEYHAN NEHRİ TAŞINCA ÇADIRLARI SU BASAN SURİYELİ AİLELER, SPOR SALONUNA TAŞINDI ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, şiddetli yağmur sonucu Ceyhan Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çadırlarında mağdur olan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, Ceyhan Belediyesi tarafından spor salonuna götürüldü.

Adana-Ceyhan D-400 karayolu üzerinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri kıyısında çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, şiddetli yağış sonucu nehir sularının yükselmesi nedeniyle mağdur oldu. Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak'ın talimatı ile zabıta ekipleri, polis eşliğinde olay yerine giderek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli aileyi, spor salonuna taşıdı.

Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği Başkanı Gülçin Hanter, "Aralarında tarım işçilerinin bulunduğu ve yaklaşık 60 kişinin mağdur olduğu haberini aldım. Zabıta karakoluna giderek Ceyhan Nehri'nin sularının yükseldiğini ve Suriyelilerin çadırlarının tehlikede olduğunu bildirdim. Başkanımız Ali Alper Boydak'ın talimatı ile kapalı spor salonunda kalacaklar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çadırlardan detay

-Suriyeli sığınmacılar otobüslere binerken

-Yolda seyir halinde konvoy detay

-Ceyhan Kapalı spor salonuna gelişleri

-Suriyeli bebek ve çocukları zabıta ekipleri taşırken

-Polis ve zabıta ekiplerinden detay

-Salona alınan Suriyeliler'den detay

-Tarım Elçileri Dernek Başkanı Gülçin Hanter röp. SÜRE ; 02'52" BOYUT: 209 MB Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ALTINOLUK, DOLU YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde 20 dakika içinde önce karla karışık yağmur, ardından dolu etkili oldu. Yağışla birlikte Altınoluk beyaza büründü. Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde öğleden sonra önce karla karışık yağmur etkili oldu. Ardından ise dolu yağışı başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta sokaklar beyaza büründü. Altınoluk sakinleri uzun süredir böyle yağış görmediklerini belirterek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Altınoluk'ta yaşayan Melih Güney, "Hava kapalıydı. Bir anda gök gürültüsü şeklinde başladı. Yaklaşık 15- 20 dakika yağdı, her yeri doldurdu" dedi. Hanife Dönmez ise "Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık. Bundan üç sene önce kar yağmıştı, o zaman bembeyazdı, bir de bugün" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağan kar ve doludan görüntüler.

- Sokaklardan görüntüler.

- Vatandaşlarla röportajlar.

- Kartopu oynayanlar. Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)ÇANAKKALE'NİN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda aile beyaza bürünen kent merkezine yakın yerlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Denizgöründü köyü yakınlarındaki ağılda yemlenen hayvanlar ve başlarındaki çobanın zor anlar yaşadığı görüldü. Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çanakkale'de akşam saatlerinde kendini gösterdi. Şehir merkezinde hafif şekilde yağan kar 2 gündür etkisini gösterdiği kent merkezine bağlı yüksek noktadaki köylerde etkili oldu. Akşam üzeri yoğun şekilde yağan kar, Çanakkale merkezine bağlı Denizgöründü köyü bölgesinde kar kalınlığının artmasına neden oldu. Şehir merkezinde zeminde kar olmaması nedeniyle hafta sonu tatilinde birçok aile Çanakkale kent merkezine yakın bölgelerde zeminin beyaz örtüyle kaplandığı alanlarda piknik yaparak geçirdi. Karla kaplı zemin üzerinde mangal yapan aileler çocuklarıyla da kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Keyifli bir mutlu gün geçirdiklerini söyledi. Kar yağışınn etkili olduğu merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında yol karla kaplandığı için ulaşımda güçlük yaşandığı görüldü. Bölgedeki ağılda çevrede zemin karla kaplı olduğu için hayvanlarının üzeri örtülü saman yığınında otlatan çoban ile küçükbaş hayvanların yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Saman yiyen kuzular ve başlarındaki çoban yoğun şekilde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoğun kar yağışından görüntüler.

-Kar manzaralarından görüntüler.

-Çoban ve kuzuların yoğun kar altındaki görüntüleri.

-Ailelerin kar topu oynaması ve piknik görüntüleri.

-Kardan adamlardan görüntü.

-Bir aile ile röportaj

-şehir merkezinden genel ve detay kar görüntüsü.

-Karda yürüyen vatandaşlardan görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MANİSA'DA İKİ FABRİKA AÇTI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından olan PepsiCo'nun üretim tesisinin ve şaft üretimi yapan Tirsan Kardan Fabrikası'nın açılışını yaptı. İzmir'deki programının ardından, İzmir- Manisa Yolunu kullanıp Sabuncubeli Tünelleri'nden geçerek kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak açılışını yapacağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PepsiCo'nun, yiyecek içecek fabrikasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık ile protokol üyeleri fabrikanın girişinde karşıladı. Program, PepsiCo'nun tanıtım filminin slaytının izletilmesiyle başladı. Ardından PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ahmet Levent Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşma yaptı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulunarak, "16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk. Ülkemiz 2002 Kasım - 2018 Ağustos ayında 202 milyar dolara yakın yabancı yatırım çekti. Yatırımcı, bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir, yatırımını yapar. Yatırımcı neden Güneydoğu'da gitmiyor, terör olduğu için. Şimdi orayı terörden arındırıyoruz. Yatırımcı terörden temizlenen bölgelere gidecek, yatırım yapacak" dedi. Eskiden geçim derdi ile yurt dışına göç eden insanların artık firma sahibi olarak yurt dışına gittiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımızın 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması Türkiye'ye olan ilginin neticesidir. Ticaret Bakanımız üzülüyor. Üzülmüyorsun değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200'ü geçeriz. Benim görevim bakanlarıma hedef vermek. Yoksa ben gider bakan olurum" diye konuştu. 'BİR ÜLKEDE İSTİKRAR YOKSA YATIRIMCI DA GELMEZ' Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımdan desteklere kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Kısa zaman önce asgari ücreti açıklayarak emekçilerimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona asla ezdirmedik. 16 yıllık iktidarımızda belli çevreler değil; üreticisiyle, kamu kesimiyle, ihracatçısıyla 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır. Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye'de koalisyonlar hükümetleri vardı. Biz koalisyon görmedik. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabii bu bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde idarede istikrara götürdü. Şimdi bu yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma doğru götürmek istiyoruz." 'BATININ HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ, BİRİNDE BAŞLIYOR, BİRİNE SIÇRIYOR'

Milli iradeden asla taviz vermediklerini kaydeden Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarına da değinerek, "Türkiye'nin son 16 yıl da elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Milli iradeden asla taviz vermediğimiz için hem kendi girişimlerimiz, hem de uluslararası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Bu başarıya, terör saldırılarından darbe girişimine ekonomik sabotajlara rağmen ulaştık. Karşı karşıya bulunduğu sınama ne kadar büyük olursa olsun ülkemiz bu süreçte demokrasiye hukuk devletine ve serbest piyasa ekonomisine bağlılığından asla taviz vermemiştir. Türk milleti 15 Temmuz gibi eylemleri bile aklı selim ile yönetmeyi başarmıştır. Ekonomisi bizden ileride olanlar dahil hiçbir devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badireyi, böyle büyük bir ihaneti atlatamazdı. Şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek Batının halini görüyorsunuz. Birinde başlıyor, birine sıçrıyor. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Beş yıl önce kurşun sıkan, bomba atan vandallara karşı bizi demokrasiye davet edenler bugün çok daha küçük çaplı hadiselerde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. 15 Temmuz'un ardından ilan ettiğimiz OHAL'i eleştirenler, üç beş günlük eylem için OHAL seçeneğini gündeme getiriyorlar" diye konuştu.

'YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ DE AĞIR OLUR' Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunduğunu, batının mültecileri kabul edemediğini söyleyen Erdoğan, "Ama biz aldık. On yıllardır PKK mücadelemize laf söyleyenler bugün DEAŞ'ın kanlı eylemleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri ne varsa katbekat kendileri yapıyorlar. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecektir. Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. 31 Mart mahalli idareler seçiminde yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bir kez daha tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır" dedi. "Ben fabrikanın sosyal amaçlı bazı adımlarının olduğunu biliyorum. Türkiye'de de sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız değil mi?" diye soran Erdoğan ardından sözlerine son verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından birisi olan PepsiCo'nun üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 47 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada 350 kişiye istihdam sağlıyor.

İKİNCİ FABRİKAYI DA AÇTI Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fabrikanın açılışının ardından hemen karşısındaki şaft üretimi yapan Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine yürüyerek geçti. Burada da kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Burada en ileri teknolojinin makinelerini görüyorum. İnşallah bu yıl 80 milyon dolar ihracatı olan bu fabrika 3 haneli rakamlara, 250-300'e ulaşacak. Ülkemiz için otomotiv ve savunma sanayii önemli. Gerek daha önce gerekse yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz destekle, bugünleri yakalamayı hedeflemiştik. Özel sektörümüzle bütünleştik ve bunu başardık. Burada da 830 personel çalışıyor. İnşallah bu sayı, bin hatta bin 500'leri bulur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sora 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan, toplam 70 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın açılışını yaptı. ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Manisa programının ardından Tirsan Kardan fabrikasında yediği akşam yemeğinin ardından helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan da uçakla Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ

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- Erdoğan'ın konuşması

- Açılışlardan detaylar Haber-Kamera: MANİSA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)

12)GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, "Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Polis abilerin 3600'ünü niye yapmıyorsun?" dedi. Erdoğan da "Sen söyledikten sonra tamam ya" yanıtını verdi. Tutku Yalçın'ın, "100 günlük programında yokmuş ama" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tutku Yalçın adlı genç kızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bakan Kurum: Eczanelerde poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul esasları yayınlayacağız (2)

13)CHP SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNU ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan esnafı ve CHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Kurum, burada CHP'nin Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum'u tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bakan Kurum, ardında AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti. BARET TAKTI, İŞÇİ KIYAFETİ GİYDİ Bakan Kurum daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı ziyaret etti. Baretini takan ve işçi kıyafeti giyinen bakan Kurum, fabrikanın tamamlanan ve devam eden çevre yatırımlarını inceledi, bilgi aldı. İşçilerle tokalaşan Bakan Kurum şöyle dedi: "Şu anda bulunduğumuz bölge kükürtdioksit oranının en yüksek olduğu yerdi. Yapılan yatırımla kükürtdioksit oranı yok denilecek kadar az seviyelerde. 22 milyon dolarlık yatırımıyla artık Karabükümüzün havası daha temiz bir süreç içerisine girdi. Şubat ayı itibariyle tüm çevre yatırımları bittiği zaman artık Kardemir çevreye, doğaya duyarlı, üreten, emeğin, alın terinin temsili olduğu bir fabrika olarak bölgeye hizmet edecek."

PET ŞİŞE GETİRENLERE BEZ ÇANTA DAĞITTI Bakan Kurum, Safranbolu ilçesine geçerek, Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen '5 pet şişe getirene bez çanta hediye' kampanyasına katıldı. Bakan Kurum, pet şişe getirenlere bez çanta dağıttı. Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini söyleyerek, "Yıllık yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketiyoruz. Bu uygulama ile birlikte kişi başı 440 olan kullanım adedini çok yakın zamanda 40 adede düşürmeyi hedefliyoruz. Plastik poşetler doğada 400 ila 800 yıla varan sürede ancak doğaya karışabiliyor. Baktığınızda plastik poşetlerin toplanıp yeniden üretilme maliyeti normal bir maliyete göre 100 kat daha fazla. 2050 yılında denizlerde yaşayan balık sayısından daha fazla çözülmüş plastik olacağı öngörüsü var. Dolayısıyla biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde propaganda malzemesi olarak hiçbir alanda sadece seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu alanların dışında hiçbir alanda plastik bayrak, poşet, broşür ve benzeri uygulama yapmamayı karar aldık. Ve bu uygulamayla da inşallah ülkemizde plastik poşet kullanımını azaltacağız" dedi.

'BELEDİYEMİZ GÜZEL BİR UYGULAMA YAPIYOR' Safranbolu Belediyesi'nin 5 pet şişe getirene bez çanta hediye etmesiyle güzel bir uygulama gerçekleştirdiğine işaret eden bakan Kurum, "Belediyemiz güzel bir uygulama yapıyor. Şişe getiren vatandaşlarımıza ücretsiz bez torbalarımızdan hediye ediyoruz. Dolayısıyla bunlar tek kullanımlık değil. Poşetlerin yerine bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevreye, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, daha güzel bir dünya için uygulamayı hep beraber destekliyoruz. Aynı zamanda kadın kollarımız da artık bezlerden çanta üretiyorlar. O çantaları da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hanımlardan isteğimiz artık alışverişe bu tarz çantalarımızla filelerimizle gitmeleri. Poşet tüketimini azaltmamız. Bu uygulamanın tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uygulamada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'MEKANSAL STRATEJİK PLAN HAZIRLIYORUZ' "Tarım arazileri yerleşim alanı olarak açılıyor. Sanayi kuruluşu kuruluyor. Toprak bulamayacağız gelecekte. Bunlara da çözüm istiyoruz" diyen bir kadına Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de ulusal mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde tarım arazilerinin, sanayi arazilerinin yerini belirleyeceğiz. Turizm alanlarının yerini belirleyeceğiz. Bunların şehirlerle olan ilişkisini arz talep dengesine göre oluşturacağız ve bu mekansal plan sayesinde tüm ülkemizdeki yatırımları bu plan çerçevesinde gerçekleştireceğiz" dedi.

KORELİ TURİSTİN ELİNDEKİ POŞETLERİ PAZAR FİLESİNE BOŞALTTI Bakan Kurum, eski çarşı bölgesinde gezerken rastladığı Koreli turistin elindeki poşetleri, korumasından aldığı Pazar filesine boşalttı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Murat Kurum'un CHP Seçim İrtibat Bürosunu ziyareti

-Murat Kurum'un partisinin Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yapması

-Murat Kurum'un Kardemir'i ziyareti, açıklaması

-Murat Kurum'un bez çanta dağıtması

-Murat Kurum'un açıklaması

-Vatandaşın sorusu Murat Kurum'un açıklaması

-Murat Kurum'un Koreli turistin elindeki poşetleri Pazar filesine boşaltması

-Bez çanta dağıtımından drone görüntüleri Süre:(08.44) Boyutu:(970 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU ORDU'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş (41), evinde ölü olarak bulundu. Karataş'ın, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Meşkude Karataş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, girdiği evde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadının vesikalığı

- Cesedin evden çıkarılması

- Detaylar Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)ALKOLÜN ETKİSİYLE DÜŞEREK YARALANAN KİŞİ, POLİSİN ELİNİ , ‘BENİ BIRAKMA’ DEDİ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkolün etkisiyle yere düşerek yaralanan İ.İ.(39), ambulansa binmek istemedi. Kendisine yardım eden polis memurunun elini tutan İ.İ., "Beni bırakma ağabey" diyerek birlikte hastaneye gelmesini istedi. Olay, saat 20.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.İ., aldığı alkolün etkisi ile yere düşerek yaralandı. Alkolün etkisinde olan İ.İ., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ve polise direndi. Ambulansa binmek istemeyen İ.İ., bir süre direndi. Polis memuru, İ.İ.'yi ikna ederek elinden tutup ambulansa bindirdi. Kendisine yardım eden polis memurunun elini tutan İ.İ., "Beni bırakma ağabey" diyerek kendisiyle birlikte hastaneye gelmesini istedi. Polis memuru da İ.İ.'nin isteğini kırmayarak yanında kalarak ambulansla hastaneye gitti.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan İsmail İ.

-Sağlık ekiplerinin yaralının yarasına bakması

-Ambulansa binmek istememesi

-Polisin elinden tutarak 'Beni bırakma' demesi Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)ÜST GEÇİTTE BIÇAKLA KENDİNİ YARALAYAN ARKADAŞINI ÜZERİNE ATLAYARAK DURDURDU KAHRAMANMARAŞ'ta Kıbrıs Meydanı'nda elektronik tablo satarken zabıtalarla tartıştığı ileri sürülen Ahmet K. üst geçidin çatısına çıkarak elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ahmet K., polisle birlikte çatıya çıkarak üzerine atlayan arkadaşı tarafından güçlükle durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ahmet K., elektronik tablo satarken zabıtalar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine zabıtalarla tartışan Ahmet K. meydandaki üst geçidin çatısına çıktı. Elinde bıçak ve Türk bayrağı olan Ahmet K., bir süre sonra üstündeki elbiseyi çıkarıp bıçakla vücudunu kesmeye ve çevredekilere bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa sürede büyük kalabalık toplanırken, meydana giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ve diğer görevlilerin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ahmet K., vücudunu kesmeye ve çevresindekilere bağırmaya devam etti. Bu sırada polislerle birlikte Ahmet K.'nın bulunduğu yere çıkan arkadaşı Ahmet K.'nın üzerine atladı. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Ahmet K. itfaiye merdiveni ile indirilirken sinir krizi geçirdi. Sedyeye güçlükle alınan Ahmet K., ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet K.'nın kendini kesmesi

- Çatıya oturması

- Kalabalık

- Arkadaşının üzerine atlaması

- Ahmet K.'nın itfaiye merdivenine alınması

- Merdivenle indirilmesi

- Sedye konulması

- Sedyenin ambulansa taşınması

- Meydandan detay Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)MALATYA'DA TRAFİK IŞIKLARINA ASILI ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI MALATYA'da, bomba olarak değerlendirilen trafik ışıklarına asılı çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı. Gece saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki trafik ışıklarında asılı çantayı görenler durumu polise bildirdi. Çantada bomba olabileceğini değerlendiren polis yolu yaya ve araç trafiğine kapatıp, çevre güvenliği alarak bomba imha ekibi istedi. Olay yerine gelen uzman, koruyucu kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Fünye yerleştirilen çanta kontrollü olarak patlatıldı. Büyük gürültüyle patlayan çantadan çeşitli kişisel eşyalar çıktı. Çanta polisler tarafından emniyete götürülürken, yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.