DHA YURT BÜLTENİ -1

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can Çökmez tarafından ev arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen ve işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul'a getirilen cinayet mağduru genç kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi saat 21.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalima'na ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi. Amca Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğunu belirterek, "Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı" dedi. Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesi Hatay'a getirildi

Ukrayna'nın Harkov kentinde, arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine getirildi. Cenazeyle birlikte Hatay'a gelen Buket'in babası Levent Yıldız, "Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor" diye feryat etti.

Ukrayna'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK'

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Levent Yıldız, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği değil, başlamayacağı bir yerdeyiz. Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağızö dedi. Buket Yıldız'ın cenazesinin, Samandağ ilçesinde saat 11.00'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.