DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yalova'da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 30 kişilik grup, 8 şirket ve 11 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde inşa edileceği öne sürülen devremülk projesinden 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını, ancak aradan geçen zamana rağmen henüz inşaata başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 30 kişilik grup, Yalova Adliyesi'ne giderek şahıs ve firmalardan şikâyetçi oldu. Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde grup adına basın açıklaması yapan avukat Oktay Doğan, müvekkillerinin 2015 yılında 'devremülk satıyoruz' diyerek bir programa çağırıldığını ve onların iradesini sakatlayıcı şekilde bir sunum yapılarak satış yapıldığını savundu. Kişilerin paralarının tahsil edilmesinin ardından verilen sürede hiçbir şey yapılmadığını iddia eden avukat Doğan, Daha sonra 'Burası olmadı ama size başka yerden satalım. Verdiğinizi peşinat sayalım' diyererek aynı kişilere yeni satışlar yapmışlar. Onlar da tabiiki gerçek dışı satışlar. Sonuçta bugüne kadar binlerce insanı mağdur etmişler, dolandırmışlar. Bir de ilk başta satış yapmışlar yüzlerce insana. O insanlar hukuken alacaklarına ulaşmasınlar diye başka bir firma adına faaliyetlerine devam etmişler. Tahsilâtlarına devam etmişler. Pek çok insan, pek çok firma işin içine karışmış ve sonuçta binlerce insanı mağdur etmişler. Milyonlarca lirayı haksız yere kazanmışlar, elde etmişler. Suçtan gelir elde etmişler" dedi. 'BİNLERCE MAĞDUR VAR' Müvekkilleri adına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayetleri yaptıklarını bildiren Avukat Doğan, Yalova Emniyeti'ne de gelerek de konu hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Doğan, şikâyetçi olunan firmaların çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ?Pek çok insanı hala kandırarak satış yapmaya para tahsil etmeye devam ediyorlar. Şu anda şebekenin eylemlerine devam etmesi engellenmiş olacak, hem de bundan sonra bu tür suç teşkil eden eylemleri yöntem olarak kullananların da önü kesilmiş olacak. Bir caydırıcılık söz konusu olacak. Müvekkillerimin çoğunun kaybettikleri paradan ziyade şüphelilerin hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyor. Sadece bana 100'e yakın termal mağduru geldi. Tabi bir çok avukata giden veya gitmeyen mağdurlar da söz konusu. Bir müvekkilimiz 300 mağduru olduğunu söylüyor. Binlerce olduğunu biliyoruz. Söz konusu olan onlarca milyon lira. Korkunç bir dolandırıcılık şebekesi var" şeklinde konuştu. Doğan, şebekenin insanları nasıl ikna ettiklerini de anlatarak, Tatil kazandınız, birkaç saat içinde bitecek sonra sizi geri getireceğiz', diyerek vatandaşlar bir devremülk otelde toplanıyor. Burada insanlar baskı altına alınıyor. Sonra nasıl aldıklarından haberi olmadan insanlar oradan devremülk alıp çıkıyorlar. Sonra birçoğunun aklı başına geliyor. Cayma hakkını kullanıyor. Birçoğu öyle bir hakkı olduğunu bilmiyor. 2 yıl içinde kendisine devremülkün teslim edileceği belirtiliyor. 2 yıl boyunca ödemelerini yapmaya devam ediyor. 2 yıl sonunda 'Biz sana başka yer verelim. Bu ödediğinizi peşinat sayalım' diyerek yeni bir yer satıyorlar. Bu aşamada geri dönenler oluyor ama onlar her zaman ana kütleyi koruyorlar. Yeniden para tahsilâtı yapıyorlar. Yeni satışlar yapmış oluyorlar. Tabi aradan yine 1-2 sene geçiyor. Yine hiçbir şey olmuyor. Bazıları uyduruk araziler gösteriyor. Bir şey yapıyormuş görüntüsü sergiliyorlar ama 2015'ten bugüne 4 sene geçiyor. Çete 4 sene içinde hiçbir şekilde bir imalat ortaya koymuyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Bu mağduriyetlerin önü kesilmesi gerekiyor. Aksi halde Çiftlikbank türü mağduriyetleri her zaman yaşayacağız" dedi. Esenköy'de yapılacağı iddia edilen projeden 2015'te devremülk satın alarak 15 bin lira ödeyen Güler Arslan da, hukuki yoldan hakkını aradıklarını belirterek, ?Bu firmaya 3 defa gittim. Tehdit ediliyoruz. İhtar çektim ihtarıma yanıt gelmedi. Bunlar dolandırıcı diye ben gönül rahatlığıyla bağırıyorum. Evet, bunlar dolandırıcı" diye konuştu.

Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir grup yerli ve milli düşünüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut'taki Erzurum Özyurt Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Özhaseki, Erzurumlular tarafından coşkuyla karşılandı. Programda bulunan Etimesgut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı MHP'li Enver Demirel, 31 Mart seçimlerinde Etimesgut'un birlik beraberlik içinde üzerine düşeni yapacağına inandığını belirterek, "Nüfus taşımalarının hepimize zararı var. Sadece seçmen taşınmasıyla kalmıyor, genel bütçeden ilçe olarak pay alıyoruz kişi başına 20 lira civarında. 30 bin insanın taşındığını düşünün, yıllık 7 milyon 200 bin lira, 5 yılda 50 milyonun üzerinde para demektir. Bu Etimesgut'un ciddi kaybıdır. Bu ilçede yaşayıp hizmet bekleyenlerin bir başka yerdeki seçim için burayı terk etmesi bize ciddi sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

'DEVLET BEY'E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanmaya değinen AK Parti'li Özhaseki, "Milleti tankla tüfekle sindiremediler, ekonomiyle, gelirini daraltarak, devleti zorda bırakarak, yatırımlarını engelleyerek dize getirmeye çalıştılar. Bütün oyunları görüp bu milleti sevenlerin elbette bir araya gelmesi lazım. O oyunlar karşısında particilik, belediyecilik geçin bunları. Hepimizin kol kola girerek bu kötülükler karşısında savaşması lazım" dedi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada partilerin ve değişik grupların ikiye ayrıldığını gördük, bir grup yerli ve milli düşünüyor. 'Belediye ne ki önemli olan bekadır' diyor. Başta Devlet Bahçeli Bey bunu söylüyor. Öbür tarafta başka bir grup üstü kapalı vaziyette FETÖ'nün, PKK'nın sözcülüğüne soyunuyor, gizli kapaklı toplantılar yapıyor. İstanbul'da ilçe pazarlıkları yapılıyor. Bir yandan PKK ile bir taraftan milli değerlere sahip insanların oyuna talip olarak ikiyüzlü davranışları hep birlikte seyrediyoruz. Böyle bir ortamda elbette biz Cumhur İttifakı'nı kuracaktık. Elbette kol kola girecektik, bu konuda Devlet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Olabilecek tehlikeler karşısında Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalarak gayret edeceğiz, yerli- milli düşüncemizi taşıyacağız. Burada bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı değerli belediye başkanımız. Sonuna kadar beraber olacağız, kol kola gireceğiz 5 yıl boyunca hizmetlerde asla ayrım olmayacak."

'İDEOLOJİK TAKINTILI HEVESTEN ÇOK ÇEKTİ İNSANLAR'

Büyükşehir belediyelerini 'ağabey' olarak gördüğünü söyleyen Özhaseki, "'Ağalık vermekle', 'yiğitlik vurmakla' derler. Büyükşehirlere düşen, eğer 'ağayım', 'büyüğüm' diyorsan vermektir, yardımlaşmaktır, buradaki insanlara hizmette asla siyaset gütmemektir. Karşılıklı ilçe-büyükşehir çekişmelerinden Ankara çok çekti. İdeolojik takıntılı hevesten çok çekti insanlar. İnşallah bunlar geride kalır" dedi.

'HER ALANDA BİRİNCİ DEĞİLİZ'

Özhaseki, belediyeciliğin bilgi, birikim ve liyakat istediğini söyledi. Özhaseki, "Dünyanın geldiği en son noktadaki seviyeyle ilgili projeler hazırladık. 'Altgeçit', 'üstgeçit', 'yol' bana vaat olarak gelmiyor, zaten yapacağım. Ankara'nın müthiş bir avantajı var, adı başkent; fakat her alanda birinci değiliz. Dünyada ülkelerle birlikte şehirler de yarışıyor. Kendi içimizde de şehirler yarışıyor. Burada yerel yöneticilere düşen o şehirdeki bütün sektörleri en önde tutabilmek. Böyle olursa, her iş gelişirse bundan hepimiz istifade ederiz" diye konuştu.

ERYAMAN STADINDA İNCELEMEDE BULUNDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Etimesgut'ta yapımı tamamlanan Eryaman Stayumu'nu ziyaret etti. Stadın loca, tribün ve saha bölümlerini gezen Kasapoğlu ile Özhaseki, yetkilerden bilgi aldı. Ankaragücü'nün yeni stad inşaatının tamamlanmasında bazı ihtilaflar yaşandığını ve takımın aylardır iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Özhaseki, "Stat yapılmış, ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için onca fedakarlık edilmiş. Başta Belediyemiz olma üzere müteahhit firmanın eline sağlık, ancak gelinen noktada bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar Bakanlığımıza teslim edilemiyordu. O zaman da Bakanlığımız stada maç veremiyor, gerekli eksikleri görüp, oynanabilir raporu veremiyor. Gerek bakanlığım döneminde, gerekse devam eden süreçte ve adaylığım döneminde bu konuyu bildiğim için Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı istedi ve geldiğimiz noktada en son müteahhit firma anahtarı Bakanlığımıza teslim etti. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek. Bundan sonra Ankaragücü burada maçını yapacak, biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıkımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak spor kompleksi hakkında bilgi veren Özhaseki, "19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak kompleks var. Muhteşem bir kompleks orası, sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil, 26 ayrı branşta spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı gencin istifade edebileceği bir kompleks." dedi. Özhaseki, çimin durumuna göre Ankara'daki tüm takımların bu yeni stadı kullanabileceğini kaydetti.

Özhaseki, yarın vefatının ikinci yılına girilecek Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav hakkında ise "Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için İlhan Ağabeyle her platformda bir araya geldim. En son rahmetli olmasından kısa bir süre önce yine bir araya geldik. Onunla sohbetlerimiz hep futbol üzerine, memleket üzerine, ticari gelişmeler üzerine dönerdi. Onun Türk futboluna yapmış olduğu katkı hakikaten dillere destandır. Herkesin yurt dışından çok büyük paralarla futbolcu transfer ettiği dönemde, İlhan Ağabey bir kapı açtı. Hepimize önderlik etti, gitti Güney Afrika'dan veya değişik ülkelerden genç futbolcular getirdi, parlattı, sattı, bütçeyi doldurdu. Aynı taktiği ben de epeyce uyguladım, bayağı da işe yaradı. Onun Türk futboluna katkısını kimse inkar edemez. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Kasaoğlu, Türk sporunun son 17 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devrim niteliğinde geçtiğini belirterek, "Bu dönemin bir parçası olarak şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü de Ankaragücü-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak. Diğer tesislerimizle kıyasladığımızda, Türkiye dünyanın en modern, en yeni statlarına sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde çok farlı yerlerde sporumuzu başarıya ulaştıracağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise stadın tamamlanmasında yaşanan pürüzlerin giderilmesinde Özhaseki'nin kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projelerinde biz de Bakanlık olarak destekleyeceğiz. Seçim sürecinden sonra da çok önemli projelerimiz var, kendisinin de özellikle bu son süreçteki desteklerine teşekkür ediyorum. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum."