DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZMİR'in Buca ilçesinde, arkadaşının karakolda temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla vurulup hayatını kaybeden polis memuru Cavit Uçar (41), son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutuna sarılan Zehra Naz Uçar'ın (12), "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" demesi yürekleri burktu. Küçük kız, cenaze namazı kılınacağı sırada babasının tabutunun başından ayrılırken, gözyaşlarına boğuldu. Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'ın boynuna isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.S., polis merkezine götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan polis memuru Uçar için, Menderes ilçesindeki Hacı Fehime Dere Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, hayatını kaybeden Uçar'ın eşi Zeynep Uçar, oğlu Salih Uçar (14) ve kızı Zehra Naz Uçar'ın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı. ZEHRA'YI ÇOCUK YAŞTAKİ AĞABEYİ SAKİNLEŞTİRDİ Babasının tabutunu bir an olsun yalnız bırakmayan ve fotoğrafına bakıp, saatlerce ağlayan Zehra Naz Uçar, "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Babasının polis beresi ve montunu giyen Zehra Naz'ı, çocuk yaştaki ağabeyi Salih Uçar sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınacağı sırada tabutun başından ayrılmak zorunda kalan küçük Zehra Naz, gözyaşlarına boğuldu. Uçar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı. Dumanların metrelerce havaya çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden yaklaşık 15 itfaiye aracı, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgeye Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da geldi.Ekiplerin çalışmalarını takip eden Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtti. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN'

İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Nuray Öztürk, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Her yeni gün çocuklarımıza yönelik işlenmiş korkunç cinsel istismar vakalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi 2016 yılında meclis gündemine getirilen ve tepkilerimiz üzerine geri çekilen çocukların cinsel istismar suçunun faili ile evlenmesi halinde cezada indirim, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi suçlu lehine hükümlerin uygulanmasını öngören düzenleme seçim öncesi yeniden tartışmaya açıldı. Medyaya 'Çocuk istismarcısına evlilik affı' başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre teklifin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Çocuğun cinsel istismarının evlilik yoluyla meşrulaştırılması yalnız çocuklara yönelik değil, insanlığa yönelik bir suçtur. Düzenlemenin yasalaşması, tecavüzün ve tecavüzcünün, toplum ve devlet eliyle korunmasıdır. Bu durum, çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sayısını arttıracaktır. Bu düzenleme ile birlikte cezaevlerinde bulunan birçok çocuk istismarcısı serbest kalacak ve bu durum yeni failler için özendirici olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmeli, istismara yol açan politikalardan vazgeçmelidir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve evlilik törenlerine katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur, cinsel istismar suçunda rızası alınamaz. Çocuk istismarını meşrulaştıracak bir düzenlemeyi, yasal evlilik kılıfı uydurmayı aklınızdan bile geçirmeyin."