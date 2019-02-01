DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AKŞENER, "BU ARKADAŞLARIN KULAĞINI ÇEKİN, ANNE TERLİĞİ ATIN" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilecik'in Söğüt ilçesinde miting düzenledi. Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

"Benim yaşımda olanlar var aranızda. Geçmişte karşınıza çıktığımızda bizim, siyasetçilerin yakamızı tutardınız. Parmağınızı sallardınız, derdiniz ki, 'bunu yapmazsanız, şu hizmeti etmezseniz', Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) pankart açmış. Mümkün müydü EYT'lilere fırça atmak? Mümkün müydü o zaman? Size fırça atılıyor, fırça. Sosyal kesimlerin talepleri ile ilgili ortaya bir ilave konduğunda, siyasetçinin yakasına yapışırdınız. 16 yıldır bedava oy alıyorlar. Çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar. Kutuplaştırma yapıyorlar. Başlıyorlar, 'camileri ahır yaptı' diye. Ben tarihçiyim, hiç duymadım. Dolayısıyla, 'vay efendim, o gelmesin, bu gelmesin', iki kutuplu sistemi yaratıyor ağabeyler. Sonuç itibariyle emeksiz, sizin işleriniz, sizin dertleriniz dinlenmeden bir karar veriliyor. Ve çok rahat oy alınıyor. Elinizde tek bir fırsat var, 4 sene bir daha seçim yok. Rica ediyorum, kendiniz için bu arkadaşların kulağını çekin. Bakın koparın demiyorum, çekin. Şöyle bir kızarsın burası. Öğretmenler gibi hafif bükün. Anne terliği atın şöyle bir. Sonuç itibari ile bir uyarıda bulunun. Onun için bir derse ihtiyaç var. Bir hayal edin."

"Eğer bu partiyi kurmamış olsaydık ne olacaktı?" diyen Akşener, "EYT'yi gündeme getiren biziz. EYT için söz verenler ne yaptı? Kaçtılar. Şimdi bizler destekledik. CHP'de destekledi. Reddettiler. EYT'yi de her fırsatta söyleyeceğiz. Seçim döneminde de söyleyeceğiz. Pabucun pahalı olduğunu görecekler. Asgari ücreti söyledik, söyledik 2020 lira yaptılar. Yalnız bizi yanlış anladılar, biz işletme sahiplerine de zararı olmasın diye 'vergiyi kaldırın' demiştik ama onu da neyse yaptılar. Şimdi emekliye yapılan yüzde 10 zammı yüzde 20'ya çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. 3600 ek gösterge için seçim öncesi söz verenler, EYT için söz verenler, seçimden sonra cayanlar, uykuya yatanları uyandırmaya devam edeceğiz. Bu yerel seçimleri bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

İSMET YILMAZ'I DA ELEŞTİRDİ

Bir vatandaşın AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın sözlerini hatırlatması üzerine Akşener, "Ben müderris torunuyum. Rahmetli dedem derdi ki; 'Zinhar şirk koşmayın. Aşırı övmeyin şirke gidersiniz, aşırı sövmeyin şirke gidersiniz, dini istismar ederek cümle kurarsanız şirke girersiniz.' Bunların tamamı Allah bilir ama ad da. Dolayısıyla hiç merak etmeyin elleri ile o cennet beratını sizlere getirecekler. Oy vermezseniz getirecekler. Çünkü müşteri velinimet olacak, çünkü seçmen velinimet olacak. Muhtarlar, ilçe başkanlıklarına çağrılıyor. Ben İçişleri Bakanıyken muhtarlardan ürktüğümden karşılarında hazır olda duruyordum. Şimdi talimat veriliyor, ilçe başkanlıklarına gidiliyor. Dolayısıyla tekrar itibar görmek için, tekrar dertlerinize göz iliştirilmesini sağlamak için 31 Mart'tta bir ders verme sizin yararınızadır. Kadınlarımza sesleniyorum. Anne terliğini atacaksınız" diye konuştu. '80 BİN SURİYELİNİN OYU İKTİDAR PARTİSİNE GİDECEKTİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, şöyle konuştu:

"Bu iktidar, Suriye'nin bu hale dönmesinde pay sahibi olmamalıydı. Kimine göre 5 milyon, kimine göre 3,5 millyon, kimine göre 4,5 milyon Suriyeli var. Ortalama 4 milyon kabul edersek, 4 milyon Suriyeli insanı yurdundan eden o operasyonun bir tarafı olmamalıydı. Yerinden yurdundan edilen insanlar sınır ülke olduğu için buraya geldiler. Bu iktidarın kafası ile bu insanların gönderilmesi mümkün değil. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Bizim esnafımız vergi verirken, özellikle güney illerimizde Suriyeli insanların açtığı işletmeler vergisiz kazanç içerisinde. Müthiş bir farklılık var. Bunun yanında inanılmaz bir demografik değişme var. 80 bin Suriyeli insanın oyları tabii ki iktidar partisine gidecektir. Bu 80 bin insanın yoğun olarak bulunduğu her yerde sistemi değiştirecek bir sonuç getirecektir."

"Bu insanlar getirildi, paralar harcandı fakat bu insanların Türkiye'ye dert olmayacak hale getirilmesinde en ufak bir adım atılmadı" diye sözlerini sürdüren Akşener, şunları kaydetti:

"0- 10 yaş grubunda çocuklar geldi. 5 sene sonra biri 15 yaşında, birisi 5 yaşında. Üzerinden 10 sene geçtiğinde biri 20 yaşında biri 10 yaşında olacak. Bu süre bittiğinde okul yok, Türkçe yok, iş güç imkanı yok. Sayıları da çok yüksek. Yarının en büyük konularının dışında en büyük kriminal vakası burada olacak. Bunlarla ilgili en küçük bir tedbir alınmadı. İYİ Parti olarak bizim söylediğimiz şey şu; Suriye ile ilgili ilişkiler düzeltilmeli. Suriye'nin iç sisteminin düzelmesine katkıda bulunulmalı. Bu insanların oraya gidip ceza görmelerinin de önüne geçerek, bu insanların ülkelerine dönmesinin yolunun açılması lazım. Bunu söylediğimiz zaman ırkçılık yaptığım, göçmenlere karşı kötü davrandığım şeklinde eleştirildim. Bu böyle bir şey değil. Entegrasyona dair hiçbir şey yok. Saldım çayıra mevlam kayıra olan bir durum. Suriyeli çocuklarla ilgili inanılmaz sorunlar var. Fuhuş 11 yaşa düştü. İktidar partilerinin bu konuda bize kulak vermelerinde fayda var."

Görüntü Dökümü:

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-Akşener Ertuğrulgazi Türbesi ziyaret ederken,

-Miting alanından

-Akşener esnafları gezerken,

-Pazar yeri açılışı

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-Akşener'in konuşması Haber-Kamera: BİLECİK,(DHA) =============================================================== 3)TEMELLİ: BELEDİYELERİ KAYYUMLARDAN GERİ ALACAĞIZ HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kayyum atanan belediyeleri 31 Mart gecesi geri alacaklarını söyledi.

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli il merkezi ile 7 ilçe ve 1 beldede seçime girecek adaylarını toplantıyla tanıttı. Bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü ve Murat Çepni, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve belediye başkan adayları katıldı. Tanıtım toplantısının başında ölen PKK'lı teröristler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de birçok siyasi parti ile 'Devrimci Güç Birliği' adı altında oluşturulan ittifakla seçime gideceklerini ve belediyeleri kayyumlardan geri alacaklarını söyledi. 'Devrimci Güç Birliği' ittifakında HDP, EMEP, ESP, Partizan, DBP ve TİP'in yer aldığını belirten Temelli, "Kula minnet eylemem, diyenlerin diyarında, diz kırmam, boyun eğmem, diyenlerin diyarında yan yana geldik. Omuz omuza verdik, Dersim Devrimci Güç Birliği'ni oluşturduk. İşte bu güç birliği, dayanışma ile bu kayyımların hepsini Dersim'den süpürüp atacağız. Ali'nin dediği gibi, 'Bin kere mazlum olurum, bir kere zalim olmam.' Asla zalim olmayacağız. Asla zalimle yan yana gelmeyeceğiz. Mazlumların, mağdurların, emekçilerin, sömürülenlerin, doğası talan edilenlerin yoldaşıyız. Yan yana geleceğiz, omuz omuza vereceğiz. İşte böyle yola çıktık. 1970'lerde bir sevdayla mücadele edenlerin mirasına sahip çıkarak yola çıktık. Bir fikriyatımız, bir sevdamız vardı; yan yana geldik, omuz omuza verdik, kimsenin olmaz dediğini olur eyledik" dedi.

Konuşmasında İmralı'daki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderen Sezai Temelli, şöyle devam etti:

"Halkların Demokratik Kongresi'ni kurduk, HDP'yi kurduk ama hiçbir zaman tabularımız olmadı, kapılarımızı kapatmadık. Dedik ki 'Hep birlikte siyaset yapacağız, siyaseti toplumsallaştıracağız, toplumu siyasallaştıracağız.' Haklarımızı elde edene kadar üreten bizsek, yöneten biz olacağız. 'Söz, yetki, karar ve halk iktidara' dedik. Bu anlamıyla 70'lerden bugüne bu fikriyatı ördük ördük ve büyük bir paradigma ile buluşturduk. 'Demokratik ulus, çoğulcu, laik ve demokratik cumhuriyet' dedik. İşte bu fikriyatı ören, geçmişten bugüne taşıyan, bu paradigmayı var edene buradan bin selam olsun. İmralı'ya, Sayın Öcalan'a bin olsun. Bizi buluşturan bu fikriyattır, bize düşen bunu iktidara taşımaktadır."

BÜYÜKŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAMA KARARI

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıtan Temelli, daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Temelli, HDP'nin aday çıkarmayacağını açıkladığı İstanbul, İzmir ve Adana'da kimi destekleyecekleri yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konu çok tartışılmaya başlandı. Sanki biz herhangi bir parti ile pazarlık yapıp, buna bağlı olarak aday çıkarmayacağımız gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok. Pazarlık yapmadık, yapmayacağız da. Daha önceki seçimlerde de çok net dile getirmiştik. İttifakı yapacak olan sokaktır, halktır, emekçilerdir, kadınlardır. Bizim aday çıkarmadığımız kentlerde özellikle demokrasi güçleri, emek güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikaların bu konuda bizden yoğun talepleri oldular. Çünkü AKP- MHP bloğunu geriletmek gibi bir hedef önümüze koymuştuk. Bu hedefin çok önemli olduğunu ve bu hedef konusunda emek ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket edebileceğimiz zeminleri yaratma konusunda bizi cesaretlendirdiler. Bizim de stratejimiz çok uyumludur. Dolayısıyla biz aday çıkarmadık. Ama bu da herhangi bir partiyle ittifak yaptık anlamına ya da pazarlık yaptık anlamına gelmez. Bugün iktidar seçimleri kaybetme telaşıyla, kaygıyla sürekli olarak HDP'yi kötülemekte. Neredeyse muhtar muhtar pazarlık yapan bir zihniyetin bu türden demokrasi güçlerinin cesaretli adımlarını anlaması zaten mümkün değil. Telaşla bizi suçlamaya devam ediyorlar."

Temelli, aday çıkarmadıkları yerlerde AK Parti- MHP ittifakının adaylarına rakip ve güçlü gördükleri adayı destekleyeceklerini ifade ederek, şunları dedi:

"Eğer iktidar güçlerinin karşısında bir ortaklaşma olacaksa, o gerçekten iktidarın karşısında bir güç olma iradesini ortaya koymalı. Bu iradeyi ortaya koyan adaylar üzerinde bir ortaklaşma olacaktır. Daha önce de belirttim; 24 Haziran seçimlerinden sonra seçimler ikinci tura kalsaydı halkın bu yönde hareketleneceği, belli reflekslerin ortaya koyacağı zeminler olacaktı. Şimdi her yereli kendi başına bir referandum olarak değerlendirme olanağı vardır. Buna olanak sağlayacak, emek, demokrasinden yana, kadından yana, doğadan yana iradeyi ortaya koyacak adaylar varsa tabii ki halk onu özgür iradesiyle destekleyecektir. Biz bu yolu açıyoruz, bunun önünü açıyoruz. Bu olanağın olduğu yerlerde AK Parti-MHP bloğuna karşı halk iradesini belli kaygılardan, yargılardan kurtararak net bir şekilde ortaya koyabilsin diye biz cesaretle adım atıyoruz. Bu sorumluluğu omuzlarımıza alıyoruz."

Görüntü Dökümü:

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- HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

- Sezai Temeli'nin konuşmasından detaylar

- Adayların sahneye çağırılması

- Temelli'nin toplantı çıkışı açıklamaları

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'TA HEYELAN NEDENİYLE 3 EV BOŞALTILIYOR KAHRAMANMARAŞ'ta kent merkezinde aşırı yağıştan oluşan heyelan nedeniyle belediye ekipleri, riskli konumda olan 3 evin boşaltılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şekerdere Caddesi'nde yol kenarında daha önce meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle önlem almak amacıyla duvar inşasına başladı. İnşa devam ederken dün akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle aynı bölgede tekrar heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Fen İşleri Daire Başkanı Onur Erdi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında bazı mahalle sakinleri evlerinde kayma riski olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde sokaktaki 3 evin risk altında olduğu belirlenerek boşaltılmasına karar verildi. Onur Erdi, bölgede 6 aydır heyelanlar yaşandığını belirterek, "Heyelanlar nedeniyle istinat duvarı yapma kararı aldık. Bunun gerçekleştirmek için çalışma yapıyoruz ama 6 aydır devam eden akmalar ve yoğun yağışlar sebebiyle zemin sularının artışıyla birlikte akmalar devam ettiği için vatandaşları 3-4 gün başka yerde misafir edeceğiz. İstinat duvarı çalışmamızdan sonra kaya örgülü duvar yaparak vatandaşların güvenliğini sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Heyelan yerindeki ekipler

- Kayma riski olan evler

- Vatandaşların Onur Erdi ile konuşması

- Onur Erdi'nin telefonla konuşması

- Erdi ile röp.

- Vatandaşalar ile röp.

- Evlerde inceleme yapılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) İZMİR'DE, HEYELAN NEDENİYLE BİR EV TAHLİYE EDİLDİ İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamacın kıyısında bulunan 2 katlı bir evde yaşayanlar tahliye edildi.

Dün saat 17.00 sıralarında, Peker Mahallesi 5077 sokakta, 4 kişilik Gökçe ailesinin yaşadığı evin bulunduğu yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Ailenin başvurusu üzerine Karabağlar Belediyesi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından, zabıta ekiplerince aileden tedbir amaçlı evi boşaltmaları istendi. Bunun üzerine aile, evin önüne çağırdıkları bir kamyonete eşyalarını yükleyerek, bir başka eve taşındı. 4 kişilik aileden baba Ercan Gökçe, evin sahibi olduklarını, ancak bu olay üzerine başka bir ev kiralayıp, oraya taşınacaklarını söyledi. Ev kiralayana kadar da bir yakınlarının yanında kalacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eşyaların yüklenmesinden görüntü

- Evden görüntü

- Heyelan olan yamaçtan görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA) AYVALIK'TA DENİZDE ÇIKAN HORTUM KORKUYA NEDEN OLDU BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortuma korku ve paniğe neden oldu. Şiddetli yağış ve doluyu beraberindeki getiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortum dün saat 17.30 sıralarında çıktı. 15 dakika boyunca deniz üstünde görünen hortum, ilçe merkezine beraberinde dolu ve sağanak yağmuru da beraberinde getirdi. Denizde oluşan hortum nedeniyle sahilde bulunan vatandaş korku ve paniğe kapıldı. Karaya ulaşmayarak deniz üstünde etkisini yitiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayvalık'ta denizde oluşan hortumun cep telefonu görüntüleri. Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), DHA) DAĞDAN KOPAN DEV KAYA PARÇASI EVİN İÇİNE GİRDİ İZMİR'in Tire ilçesinde, dağdan kopan bir kaya parçası Çayırlı Mahallesi'ndeki bir eve girdi. Kaya parçası evine giren aile ve komşuları büyük şaşkınlık yaşadı.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağış toprağı yumuşatması sonucu, dağlık alandan kopan kaya parçası Kayhan ailesinin yaşadığı evin duvarını delerek yatak odasına girdi. O esnada evde bulunan aile deprem olduğunu sanarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, evde hasar meydana geldi.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Olay sırasında diğer odada oturduklarını belirten Hasan Kayhan, " Evde annem Fatma Kayhan, biraderlerim Ahmet Kayhan, Mustafa Kayhan ve ben yaşıyoruz. Olayın olduğu sırada yan odada oturuyorduk.Bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Adeta ev gitti geldi. Sesin geldiği yer yatak odasıydı. Dev bir kaya parçasının evden içeri girmiş olduğunu gördük. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmedi. Kayanın girdiği yerde dolap vardı. Dolap olduğu gibi enkaz altındaydı. Eşyalar ıslanmasın diye kaldırdık, temizledik. Daha sonra muhtarı aradık. Muhtar ben ilgileneyim, AFAD ekiplerini arayayım dedi. Arkadaki tepede başka büyük bir kaya daha var ve altındaki toprak boşalmış durumda. O kaya da gelmek üzere şuan endişemiz o. O dev kayada gelirse eve daha büyük tahribat verecek" şeklinde konuştu. EV BOŞALTILDI

Evde incelemelerde bulunan Tire Arama Kurtarma Ekipleri Derneği tepelik alandan kopacak yeni kayaların herhangi bir tehlikeye yol açmaması için evin boşaltılmasını istedi. TAKED ekiplerinden bir yetkili, " Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Tespitlerimizde gördük ki ev kötü durumda. Ev halkına da geçmiş olsun diyoruz. Ama bu bizi aşan bir durum. Bizim bu yükü kaldıracak yeterli teşkilatımız yok. Diğer yetkili ekiplere bildirip sayın başkanımla gerekenlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Hasan Kayhan röportaj

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE(İzmir),(DHA) YAĞMUR SULARI KARAYOLUNU ULAŞIMA KAPATTI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen karayolu, etkili sağanak yağmur sonucu yarım saat ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolu ekiplerinin çalışması sonucu yol, ulaşıma açıldı.

Turgutlu'da dün sabah başlayan yağmur, aralıklarla etkisini attırarak sağanak olarak yağdı. Kent ulaşımı, yağmur suları yüzünden olumsuz etkilendi. Manisa- Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı tek yönde ulaşıma kapandı. Turgutlu ilçe merkezi yönüne kapalı kalan yolu açmak için Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri ile karayolu ekipleri yolda çalışma yaptı. Yarım saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

Yolun açılmasıyla rahat nefes alan sürücülerden Ahmet Ballıca, "Aşırı yağışlar nedeniyle yol kenarındaki giderler aniden tıkadı. Taşan yağmur suları Turgutlu yönünün kısa süreli trafiğe kapanmasına yol açtı. Polis ekipleri hemen gelerek önlem aldı. Biz de bir süre yolda beklemek zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suların karayoluna taşması

- Araçların karayolunda ilerlemesi

- MASKİ ekiplerinin çalışması Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında dün sabah 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan diğer şeridin de açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu arada bölgeye sevk edilen Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden görüntüler

-Yolun yeniden açılması

-Kumanya dağıtılması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA) ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 5 YAVRU KÖPEK TELEF OLDU ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş bir gecekonduda çıkan yangında 5 yavru köpek öldü.

Yangın, dün gece yarısı Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi Babür Caddesi üzerindeki boş bir gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri, boş gecekondu içinde besledikleri 5 yavru köpeği kurtarmak için uğraş verdi. Alevler nedeniyle içeri giremeyen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 5 yavru köpeğin de öldüğünü tespit etti.

Köpekleri kurtarmak için gecekondunun arka duvarından delik açtıklarını ama içeri girmeye cesaret edemediklerini anlatan Emre Öztürk, "Evde oturuyorduk, komşular arkadan dumanların geldiğini söyledi. Çıktığımızda alevlenmişti. İçeride yavru köpekler vardı. Onları kurtarmaya çalıştık. Arkadan delik açtık ama içeri girmeyi göze alamadık. Çünkü çok duman vardı. 5 yavru köpek de alevlerin içinde kaldı. Köpek boş evin içine yavrulamıştı, mahallenin teyzeleri, amcaları bakıyorlardı. Kurtaramadık yazık oldu" dedi.

Polis ve itfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- İtfaiyenin müdahalesi

- Vatandaşlardan görüntü

- Mahalle sakiniyle röportaj

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ, ÇIKAN YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında daire alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla tamamen söndürülen yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Cuma Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Cemal Temiz'e ait dairede, ısınmak için kullandıkları elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine Temiz ailesi ve apartman sakinleri panikle binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Bir vatandaş ise yangını cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde dairedeki yangın net bir şekilde görüntülenirken, alevler güçlü bir şekilde pencereden dışarı yükseliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anı cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangın yerinden görüntüler Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) ADANA'DA UĞURLAMA EĞLENCESİNDE ASKER İLE 2 YAKINI ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI ADANA'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş'i yolcu etmek için Karataş Belediyesi'nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, devrilen midibüsün altında kalanlar ise itfaiye erleri tarafından çıkartıldı.

ASKERE UĞURLANIRKEN KAZADA ÖLDÜ

Midibüsün altında kalanlardan askere yolcu edilmek için yola çıkılan Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. ÇEVREDE TOPLANANLAR ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Kaza sonrası olay yerinde toplanan onlarca vatandaş, itfaiye ve sağlık ekibinin çalışmasını zorlaştırdı. Kaza yerine sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürülüğü'ne bağlı polisler, vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detaylar

- Kazazedelerin yakınlarının feryatları

- Yaralılar

- Yan yatan midibüs

- İş makinesi

- Ambulanslar Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) KIRIKKALE'DE AKARYAKIT KONTROL DEPOSUNDA PATLAMA: 1 ÖLÜ KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Depoda yakıt buharının sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, patlamanın yaşandığı deponun çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda, kimyacı olarak çalışan İsmail Sönmez (32) hayatını kaybetti. Sönmez'in, evli ve 3 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, jandarmanın incelemelerinin sürdüğü depoya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) ASKERİ PERSONEL TAŞIYAN MİNİBÜS SU KANALINA DÜŞTÜ: 3 ASKER YARALI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde askeri personelin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada minibüste bulunanan 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bodrum-Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs, Güvercinlik istikametine giderken, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, daha sonra da kayalıklara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri hafif yaralı askerleri araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 3 askerden 2'si Bodrum Devlet Hastanesi'ne, 1 asker ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 askerin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza sonrası minibüsten detay

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(Muğla),(DHA) KASTAMONU'DA 5 KİŞİLİK AİLEYİ ÖLDÜRÜP, YAKAN SANIKLARA CEZA YAĞDI KASTAMONU'da 2017 yılı Kasım ayında hırsızlık amacıyla girdikleri evde 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra evde odaya doldurarak cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuksuz sanık ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Kasım 2017 tarihinde Bürme köyünde meydana gelen olayda, Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl (63), eşi Sebahat (62), oğulları Emin (35), gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12), kayboldu. Yangından 42 gün sonra 5 kişinin, evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile onun kayınpederi Ali Şahin, suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklandı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silahın sahibi Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, soruşturma aşamasında baskı altında ifade verdiklerini ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Erkan Kaş savunmasında "Benim bu işle alakam yok" dedi. Kardeşi Ersan Kaş ile Ali Şahin de suçsuz olduklarını ileri sürdü.

5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten öldürme' suçlarından yargılanan sanıklar Erkan Kaş, kardeşi Ersan Kaş ve Ali Şahin'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Ersan Kaş'a ayrıca 'hırsızlığa teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis, Erkan Kaş ve Ali Şahin'e 22 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hüseyin D.'ye ise 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) ADIYAMAN'DA KAZA: 3 AYLIK HÜSEYİN BEBEK İLE 8 KİŞİ YARALI ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında 3 aylık Hüseyin Avşar ile çocukların da bulunduğu, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Kutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Demirkıran yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yavuz Selim Avşar'ın (26) kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlardaki Çiğdem Demirkıran (27), Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22), Nazlı Avşar (20) ve 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Besni Devlet Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Yaralıların acil servise alınması

- Ağır yaralı Nazlı Avşar'ın Adıyaman'a sevk edilmesi

- Ambulansın çıkışı

- Kazada yaralanan çocuklar

- Kaza yapanların yakınları

- Kazayı duyan yaralı yakınlarının ağıtları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) ADANA'DA EVİN BAHÇESİNE ATILAN SES BOMBASI KORKUTTU ADANA'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası, çevrede büyük panik yarattı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında sokağı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin koşarak kaçtığı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin yaptığı incelemede patlamanın, müstakil tek katlı evin bahçesine atılan ses bombasından kaynakladığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, Muzaffer Şendul'a ait evin camları kırıldı.

Patlama sesinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen Şendul, kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Bahçede inceleme yapan polislerden görüntü

- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polisten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

- Evinin camları kırılan Muzaffer Şendul ile röp. Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) İNŞAAT FİRMASINI KURŞUNLADI, KAHVEHANEDE YAKALANDI İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvehanede yakalandı.

Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde sokak üzerinde bulunan U.K.'ya ait inşaat firmasına ait ofisin kurşunlandığı ihbarını alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, hemen olay yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında olayı daha önce kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olan Ümit Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı teknik takibe aldı.

İzmit Yeni Mahalle'de bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ümit Ö., dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Ümit Ö.'nün üzerinde iş yerini kurşunladığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeye çıkarılması

-Detay Haber-Kamera: Selda Hatun TAN - Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) TAŞ OCAĞI KAMYONLARINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLER, YOL KAPATTI AKSARAY'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri süren köylüler, yol kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 1 saat kapatılan yol, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'ın köylüleri ikna etmesi üzerine yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde oturan yaklaşık 100 kişi, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların, köyün içinden geçen yolu kullandığı ve tonajları nedeniyle yolda çukur oluşturduğu, ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını ileri sürerek, kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Yolun kapatılmasıyla, taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin verilmedi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylüler, jandarmaya tüm sorunların ortadan kalkması için taş ocağının kapatılmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından köylüler İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'ın ikna etmesi sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı. Kalabalıkta sessizce dağıldı. Taş ocağından yük taşıyan kamyonların ise kullanacakları başka bir alternatif olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Kalabalık ve jandarmadan detay Haber: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) GENÇ KIZA LAF ATIP, ERKEK ARKADAŞINI DÖVEN SALDIRGANLARA TEKRAR GÖZALTI BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükten sonra polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet savcılığı yeniden yakalama kararı çıkardı. Saldırganlardan 3'ü yeniden gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 Ocak günü meydana gelen olayda erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan çift, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili güvenlik kameralarının basına yansımasının ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bazı basın yayın organlarında 'Genç Kadını Taciz Edip, Erkek Arkadaşını Darp Eden Grup Serbest Bırakıldı' başlığıyla haberleştirilen olayla ilgili yazılı açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülere yansıdığı üzere 6 şüpheli şahsın mağdur şahsı darp ettikleri, olay yerini gören kamera görüntülerinin çözümlerinin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'na 31 Ocak'ta ulaşmasına müteakip olaya karışan tüm şüphelilerin gözaltına alınmaları hususunda kolluğa talimat verildiği, talimata istinaden 3 şüphelinin gözaltına alındıkları, diğer şüphelilerin ise yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI ORDU'nun Ünye ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal (10) yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ünye ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Tuana Kartal, başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın çığlıklarını duyan babası Yaşar Kartal evden koşarak köpeğe müdahale etti. Olayda bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuana Kartal, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tuana, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşar Kartal, kızını köpekten zor kurtardığını belirterek, "Baktım çocuğu bayağı ısırmış. 7-8 yerinden ısırmış. Ayaklarını parçalamış. Gerçekten yetişmeseydim bugün çocuğum ölmüştü. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum. Benim çocuğum ölebilirdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı çocuktan görüntü

-Baba Yaşar Kartal ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN / ORDU,(DHA) YAN DÜKKANDAN DUVARI DELEREK KUYUMCUYA GİREN HIRSIZLAR 10 KİLO ALTIN ÇALDI BURSA'da önce petshopa giren hırsızlar 1 metre kalınlığındaki duvarı balyozla kırarak yan taraftaki kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yaklaşık 10 kilo altın çalan hırsızlar, kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kurtuldu Sokak'ta bulunan Mehmet Can Demir'e ait kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar önce yan dükkanda bulunan petshopa girdi. Burada 1 metrelik duvarı balyozla delen hırsızlar, açtıkları delikten kuyumcu dükkanına girerek altınları çalmaya başladı. Bir müddet sonra alarmın ötmesi üzerine, hırsızlar çaldıkları altınla geldikleri şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Alarm şirketinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede petshopun kapısının açık olduğunu ve iki dükkan arasındaki duvarın delindiğini belirledi. Olay yerine gelen dükkan sahibi Mehmet Can Demir de yaptığı yaklaşık 10 kilo altınının çalındığını söyledi. Demir'in zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarının sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kırılan duvardan görüntüler

-Balyozdan detay

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) ATM'YE PARA YÜKLEYEN GÖREVLİLERİ GASBEDİP, 69 BİN TL'YLE KAÇTILAR ANTALYA'da banka ATM'sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasbeden iki şüpheli, yaklaşık 69 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM'de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan ATM'ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. İddiaya göre bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevlilerden para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı alan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler karanlıkta izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İŞTEN ÇIKARILAN PERSONELDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. ATM çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.'nin ifadesini aldı. Olayı anlatan Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini ve şüphelilerin kendilerini etkisiz hale getirerek kaçtığını anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise polisten olayla ilgili bilgi aldıktan sonra önceki gün akşam saatlerinde bir personelin işine son verdiklerini ve ondan şüphelendiğini söyledi.

Kentin ana arterleri ile giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ATM'den detay

ATM'nin içindeki para çantasından detay

Güvenlik görevlisi Ö.Ç.'nin olayı polise anlatması

Çevredeki polislerden detay

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detay

Banka müdüründen detay Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) AT ARABALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÇOCUKLAR KAMERADA BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine mahalle sakinleri, evlerine güvenlik kamerası taktırdı. Gündüzleri at arabası ile sokakta gezen 3 çocuğun evlerin pencerelerinin sinekliklerini çalma anları ile geceleri 2 çocuğun otomobillerin içerisini kontrol edip, hırsızlık girişimde bulunma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocukların hırsızlık girişimleri ise vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis olayla ilgili araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sineklikleri çalan çocuklar ile otomobilleri kontrol eden çocukların güvenlik kamerası görüntüsü Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA) OTOBÜSTE MONTUNA BANTLANMIŞ UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan A.S.'nin tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. A.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler monta bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarmanın montu araması

- Monttan çıkan uyuşturucu poşeti

- Uyuşturucu paketleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) ADANA'DA FİLM GİBİ KOVALAMACA: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI ADANA'da polisin dur ihtarına uymayıp bir araçla kaçan 5 kişi, 5 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 01 DHY 39 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçınca kovalamaca başladı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Kuzey Kıyıboyu Caddesi'ne çıkan hafif ticari araç, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne, buradan da İsmet Paşa Caddesi'nden Şehit Mehmet Özer Caddesi'ne geçti. Narlıca Mahallesi'nde aracı terk edilmiş halde bulan polisler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Veysel B. Ve 4 arkadaşını yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, Veysel B. ve 4 arkadaşı sorgulanmak üzere Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokaktaki polislerden görüntü

- Kaçan araçtan görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden birinden görüntü

- Polislerin aracın içinde ve motor kısmında arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ARAÇTAN ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ DÜZCE'de alkollü sürücü önce park halinde duran bir otomobile, ardından kaldırım üzerine bulunan demir bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen araçtan çıkmamakta direnen sürücü, müzik dinlemek için aracının teybinin sesini açmaya çalıştı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kültür Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Onur U. idaresindeki 81 AAG 615 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bekleyen 81 DY 344 plakalı araca ardından ise kaldırım kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ön tarafı tamamen parçalanan aracın sürücüsü Onur U.'nun ise alkollü olduğu anlaşıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen araçtan inmeyen alkollü sürücü yanında bulunan kız arkadaşının da araçtan inmesine müsaade etmedi. Sürücü Onur U., aracının içinde teybin sesini açmaya ve müzik dinlemeye çalıştı. Ardından yol kenarında bekleyen vatandaşlardan sigara almak için inen U., tekrar aracına geri döndü ve polis ekiplerinin LPG'li araçta sigara içmeme uyarısına rağmen sigara içmeye devam etti. Polisin ısrarı üzerine araçtan inen U., tekrar aracına bindi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonrası otomobilinden güçlükle indirilebilen Onur U.'nun, Çilimli'de bulunan Düzce Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı ve 5 gün sonra cezaevine geri döneceği öğrenildi. Gözaltına alınan U., Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürülürken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. U.'nun 3.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza alanından görüntü

Kaza yapan sürücünün araç içinde müzik açmaya çalışırken görüntü

Kaza yapan sürücünün sigara almak için çıkarken görüntüsü

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına ait görüntüler

Şahsın sigarayı söndürüp tekrar aracına binerken görüntüsü

Şahsın kız arkadaşını araçtan çıkarmadığının görüntüsü

Aracın park halinde çarptığı otomobilin görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) BULDAN'DA 5 AYAKLI KUZU DÜNYAYA GELDİ DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

Buldan'ın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun 5 ayaklı kuzusunu görünce şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu bir veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, "Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor" diye konuştu.

Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, "Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuzudan detaylar Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) ULUDAĞ'DA KAR FIRTINASINA RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ PARTİYE KATILDI Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Winterfest'e gelen binlerce tatilci ise kar fırtınasına rağmen pistleri doldurdu.

Türkiye'nin kış turizm merkezilerinin en çnemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak tipiye döndü. Kar fırtınası nedeniyle yollar kısa sürede kapanırken vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Karayollarına bağlı ekipler kar küreme araçları ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından Uludağ'da kar kalınlığı 155 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9 en yüksek sıfırın altında 4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden DHA'ya yapılan açıklamada, "Kar fırtınasının sabahın erken saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor Uludağ'da bugün havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor" denildi.