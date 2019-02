DHA YURT BÜLTENİ -1

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri Havalimanı'nda şehit Öznütepe'nin cenazesi Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı. Umut Öznütepe'nin gözyaşı döken yakınlarına acılı baba Yusuf Öznütepe, "Ağlamayın, başımız dik" diye seslendi. Şehidin naaşı askeri uçaktan indirildikten sonra İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua ederek helallik istedi. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Yarın toprağa verilecek olan şehit Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu. BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti. 'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ' Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.

GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALI KURTARILIRKEN, 3 İŞÇİ DE ÖLDÜ Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçiden yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şükrü Otlak'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Çalışmalar sırasında önce Engin Tutuk'un ardından da Servet Çapacıoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldığı, ancak her iki içşinin kaya ve toprak yığını altındaki canezelerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi. Çapacıoğlu'nun da kaya ve toprak yığınları altında kalan diğer işçi Engin Tutuk gibi cansız bedenine ulaşıldığı ve her iki işçinin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/MİLAS, (Muğla), (DHA)

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde aşırı yağışlardan sonra yaşanan heyelanın ardından 27 ev boşaltıldı. AFAD Genel Müdürlüğü'nden gelen uzmanların jeolojik araştırmalarının ise devam ettiği belirtildi. Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalleli ise hem kendileri hem de geçim kaynakları olan hayvanları için yardım beklediklerini söyledi. Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta geçen cumartesi günü heyelan yaşandı. Heyelanın ardından ilk etapta 12 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının sürmesi üzerine, Bornova Kaymakamlığı kararıyla boşaltılan ev sayısı 27'e çıktı. Bu arada AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten de uzmanlar geldi. Uzmanların jeolojik incelemesinden sonra heyelan yaşanan alanın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Mahalle sakinlerinin, üst tarafta yapımı süren hobi bahçesinden dolayı heyelanın meydana geldiği iddialarının da incelendiği açıklandı. Bu arada toprak hareketliliğinin durduğu bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların, başka yere taşınmaları halinde kaymakamlığın 6 aylık ev kiralarını ödeyeceği öğrenildi. Bölgeye giden yolun zarar görmesi üzerine, belediye ekipleri, heyelanın tehdit etmediği başka bir bölgeden yukarıda kalan evlere ulaşım için yeni yol çalışmasına başladı. MAHALLELİ YARDIM BEKLİYOR Tedirgin bir şekilde bekleyişleri süren mahalle sakinlerinden Fatma Alagöz, "Çocuklarımız için yeni bir arazi aldık ve üzerine de ahır inşa ettik. Ancak tam heyelanın olduğu bölge içerisinde kaldı. Arazimiz zarar gördü, binanın da zarar gördüğünü düşünüyoruz, gidip bakamadık. Bölgeye gidemiyoruz, tedirginlik yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin zararlarının bir an önce karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca geçim kaynağımız hayvancılık, bunun içinde yine yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Bir diğer mahalle sakini Hatice Akbulut ise "Ben çocukluğumdan beri böyle bir korku yaşamadım. Yağış olurdu ama ilk kez böyle toprak kayması yaşanıyor. İnsanlara yeni evlere taşınmaları söylenmiş ama bunu nasıl yapacaklar, hayvanları burada. Gece burada kalanlar büyük korku yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu. Bu arada köylülerden gelen talep üzerine belediye ekipleri de, mahallenin iki bölgesine hayvanların barınması için çadır kurdu.

Görüntü Dökümü

-------

-Ardahan-Göle yolunda mahsur kalan araçlardan görüntü

-Araçlarının iten sürücülerden görünt

-Fırtınadan dolayı uçamayan kuşlardan görüntü

-Tipi ve fırtınadan görüntü

Süre:3 dakika 14 saniye

Boyut : 194 MB

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

=====================================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız (EK)

6)"BÜTÜN BU BÖLGELERE ELMALARI GÖNDERELİM, DEPOLARI BOŞALTALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'daki mitingin ardından Isparta'da halka hitap etti. Ispartalılardan 31 Mart'ta tarihi bir zafer beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun. İşte bak burada elmalar depolarda yığın. Arkadaşlarıma da söyledim, hani şimdi tanzim satışlar, inşallah bunları uygun fiyattan vatandaşlarımıza ulaştıralım. Şimdi hemen hazine, maliye bakanımı, gıda tarımı, ticaret bakanımı arayacağım, süratle İstanbul, Ankara bütün bu bölgelere elmaları gönderelim, depoları boşaltalım" dedi.

'İLK IMF'YE KAPILARINI AÇAN CHP OLDU'

Geride bıraktıkları 17 yılda her biri diğerinden zorlu 14 seçim yaşadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu 14 seçimin hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda birçok badire atlattık. Son 17 yılda sizlerle beraber çok zahmetler çektik. Zorluklar karşısında sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Göreve geldik, Türkiye'nin IMF'nin borcu neydi? 23.5 milyar dolar. Şimdi Bay Kemal çıkmış, utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu. Biz geldik 23.5 milyar dolar IMF'ye borç var. Dedik ki bu borcu kaldıracağız. O zamanki IMF başkanıyla Davos'ta, ki son gidişimdir Davos'a, konuşuyoruz. Dedim ki 'Bak başkan Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Dolayısıyla sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'ye ben yönetirim.' Tabii biraz böyle sağa sola savruldu. Ne oldu, Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar borcu ödedik, IMF ile işimiz bitti. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi de neydi, 27.5 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde bir ara 136 milyar dolara çıktı, sonra bir düşüş yaşadık. Şimdi 100 milyar dolara Merkez Bankamızın döviz rezervi ulaştı. Daha iyi olacak" diye konuştu.

2 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR SAVUNMA SANAYİ İHRACATI

Savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük yenileşme hareketinin kendi dönemlerinde olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 ne yazık ki yerliydi, yüzde 80 ithaldi. Ama şimdi dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. Üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün bunları, teçhizatı yurt dışına ihraç ediyor. 2018 yılında ihracatımız ne kadar biliyor musunuz savunma sanayinde, 2 milyar 350 milyon dolar ihracat yaptık" dedi.

'YENİ BİR HAMLENİN ARİFESİNDEYİZ'

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınır boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak, mültecilerin huzuru kalple dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik" diye konuştu.

'MARKET VE PAZARDAKİ ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla market ve pazardaki etiketlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz, kaybeden ise farsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış Bay Kemal gibi siyaset simsamları oldu. Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz. Şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız" dedi.