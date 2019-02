DHA YURT BÜLTENİ -1

ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki gün de art arda depremlerin meydana gelmesiyle endişe yaşayan Çanakkaleliler, sarsıntı ile birlikte panikle sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre yıkım meydana gelmezken, yaralanan da olmadı. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, bölgede bu büyüklükteki artçı şokların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Bir süredir beşik gibi sallandıklarını söyleyen vatandaşlar, kısa süreli de olsa şiddekli sarsıntı yaşadıklarını belirttiler. Merkez üssü İzmir'e 144, İstanbul'a ise 267 kilometre uzaklıkta olan Ayvacık depremi Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, ve Edirne illerinde hissedilirken, sarsıntıyı şiddetli yaşayan bu bölgelerden de sokağa çıkanların olduğu öğrenildi. SADECE BİR KÖYDE DUVAR YIKILDI AFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, "112'ye ulaşmış bir ihbar yok. Can ve mal kaybı da yok. Bir köyde bir duvar yıkılmış" dedi. Depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek, ilçeye bağlı köylerde depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığını araştırmaya başladıklarını söyledi. 3.6 ARTÇI ŞOK AFAD'tan yapılan açıklamada depremin ardından saat 22.42'de ise 3.6 büyüklüğünde artçı şok meydana geldiğini duyuruldu. KANDİLLİ: 5.4 OLARAK AÇIKLADI Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ayvacık merkezli depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada saat 21.53'te 3.0 ve 22.42'de 3.7 büyüklüğünde artçı şokların yaşandığını bildirdi. İKİ YIL ÖNCEKİ DEPREMDE YIKIM MEYDANA GELMİŞTİ Ayvacık ilçesi, 6 Şubat 2017 günü de 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, çok sayıda konut yıkılmıştı. Bu depremin 2'nci yıldönümüne gelen bu akşamki deprem ise Çanakkale ve çevresinde panik ve korkuya neden oldu. PROF. DR. ÖZDEN: BU BÜYÜKLÜKTE ARTÇI DEPREMLER YAŞAYACAĞIZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu deprem tamamen 2017 yılında gerçekleşen 6 Şubat aktivitesinin bir benzeri olan ve onun daha Kuzeyinde daha önce kırılmamış bir fay üzerinde gelişti. Buradaki fayların uzunluğu 5 büyüklüğündeki deprem üretebiliyor. 4.9 oluyor, 5, 5.1, 5.2 oluyor. Üretebileceği büyüklük bu. Daha üstüne çıkamıyor ama artçılar devam ediyor. 2017'deki 6 Şubat depreminde artçı aktivite devam etti. Bu depremde de olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama ümit ediyorum ki daha az olsun. Sonuç olarak burada Kuzey-Batı, Güney-Doğu doğrultulu Ayvacık'ın hemen Kuzey Doğusundan geçen, daha önceki depremde kırılmayan bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem gibi duruyor. Dolayısıyla burada artçı depremler olacak. Tahminim o ki 5 büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bağımsız bir depremdir. 2017 deprem aktivitesinin devamı değildir. Çünkü o depremler daha güneydeki 3 fay üzerinde gelişmiştir. Oradaki faylar merdivenin basamakları şeklindedir. Yeni bir basamak eklenmiştir. Kuzeye doğru yeni bir basamak var. Bu büyüklükte bir deprem bu uzunlukta bir fay üzerinde ancak bu kadar etki yaratabilir. Bunun ötesinde bir durum yaratmaz. Biga'da dün (önceki gün) meydana gelen depremle de alakası yoktur. Bu Ayvacık'taki sistemin içerisinde gelişen bir fay hareketidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Artçı depremlerden dolayı tedbirli olunmasında fayda var. Olursa da bu büyükllükte belki bir yada iki tane daha deprem olabilir. Ama bu büyüklüğünde altında artçı depremleri önümüzdeki günlerde yaşacağız görünüyor" dedi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ET Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, sebzeyle ilgili tanzim satışların piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın et üreticileriyle ilgili düzenlediği toplantıya katılan Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, tanzim satışlarıyla ilgili düzenlemeye değindi. Tanzim satışın piyasaya olumlu yönde yansıdığını belirten Tunç, "Bu satışlar fiyatlara yansıdı ve düşmeye başladı. Biz kırmızı ette baktığımız zaman, hem üreticide hem de tüketicide bir mağduriyet var. Burada aracılar bir şekilde para kazanıyor. Bu aracılar 8-10 firma. Bizde diyoruz ki; Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak. Ayrıca bu şekilde yerli ve milli hayvancılık kazanmış olacak. İnsanlar kazanırsa bu işe yatırım yaparlar ve hayvancılık sürdürülebilir hale gelir. İnsanlar şu an zarar ediyor ve zarar ettiği içinde para kazanamıyorlar. Para kazanamayınca da tüketici de bunu tüketemiyor. Böyle bir durumda insanlar ulaşamadığı için piyasada et fiyatları pahalı diye algı oluşuyor. Bundan dolayı biz bu 8 TL'nin üreticiye verilmesini istiyoruz. Burada üreten de, kasap da, tüketen de kazansın" diye konuştu.