DHA YURT BÜLTENİ - 1

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ YAPTIK'

Yaşadıkları her türlü saldırı ve girişimlere karşı halkın desteği sayesinde ayakta kaldıklarına işaret eden Erdoğan şöyle dedi: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü gizli, açık darbe teşebbüsüne, her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat ettiniz, bize güvendiniz, inandınız. Biz de sizlerin hizmetkarı olduk. Sizden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Bugün Türkiye'de milli menfaatleri korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsak sizin desteğiniz sayesindedir. Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a kadar dünyanın en vahşi terör örgütlerine nefes aldırmıyorsa sizin yanımızda olmanız sayesindedir. Bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Bugün Türkiye kendi silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde , silahları ile her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa sizden aldığı güç sayesinde. Bugün Türkiye kur, faiz, enflasyon şer güçleri üzerinden yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin desteğiniz ve duanız var. Son 10 yılda içerideki ve dışarıdaki odaklara karşı elde ettiğimiz tüm zaferler, bütün başarılar 81 vilayetle birlikte Tokat'ın bize sahip çıkmasın bir sonucudur."