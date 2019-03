DHA YURT BÜLTENİ - 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın daha önce termik santral yapılacağı belirtilen ancak verimsizliği nedeniyle projenin iptal edildiği Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde partisinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi: "16 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'a gelerek, bizzat gelerek hasret giderecek. Önümüzde yerel seçim var. Genel merkezin vermiş olduğu program kapsamında üç haftadır 15 ili gezdim. Bu kampanyada adaylarımıza destek olmak için geziyoruz. Muhalefet adaylarının elle tutulur projeleri ve hedefleri yok. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Cumhurbaşkanımız ilk sınavını 1994'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık sürecinde verdi. İstanbul'da seçimi almak kolay iş değildir. Halk kendisine güvendi ve destek oldu. Seçildikten sonra bir yıl sonunda sorunlarla baş etmesini bildi. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliğinin üstesinden geldi. Baktılar ki, bu adamı tutamayacağız uydurma suçla mahkum etmeye çalıştılar. Ama mahkumiyet kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Muhtar bile olamaz dediler. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Muhtarları toplayıp 'Baş muhtarınız benim' dedi. Onları bağrına bastı. 1994'te başlayan başarı hikayesi 2002'de devam etti. İlk defa bir siyasi parti girdiği seçimde tek başına iktidar oldu. O tarihlerde IMF'ye borç vardı. Enflasyon yüzde 50'lerin üstündeydi. Neredeyse uçan kuşa borcumuz vardı. IMF'ye borcumuzu kapattıktan sonra, borcun bittiği gün IMF'ye ihtiyacınız varsa biz size verelim dedik." 'TÜM İLÇELERİNDE DOĞAL GAZ KULLANILAN 4'ÜNCÜ İL TEKİRAĞ OLACAK' AK Parti olarak birçok alanda yeniliğe imza attıklarını söyleyen Dönmez, "O tarihlerde elektrikler kesildi. Talebi karşılayacak şekilde üretim seviyemiz yoktu. Bugün artık fazlamız vardır. Elektrik ithalatımız, ihracatından daha fazladır. 2000'li yıllarda beş büyük ilde doğal gaz varken, şimdi Türkiye'nin 81 ilinde var. 50 milyon doğal gaz kullananımız var. 510 ilçeyi doğal gaza kavuşturduk. Kapaklı ilçemiz de doğal gaz kullanıyor. 2020'li yılın sonuna kadar Hayrabolu ve Malkara'da da doğal gaz sorununu bitirmek istiyoruz. İstanbul, Düzce, Kocaeli'den sonra tüm ilçelerinde doğal gaz olan dördüncü il Tekirdağ olacak. Eskiden annelerimiz soba ve kömürle uğraşıyordu. Şimdi birçok ilimizde doğal gaz konforuna ulaştık. Pınarça mahallemizi de bu konfordan mahrum etmeyeceğiz. Onlara da buradan sözümüzü veriyoruz. Bu mahalleye doğal gaz getireceğiz. Biraz sabırlı olacaksınız. Doğal gaz aramalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya doğal kaynaklar da zengin bölgedir. Doğal gaz konusunda bu bölgemizde üç dört hafta önce keşif yaptık. Burada çıkardığımız gaz 300 bin hanenin 10 yıl süreyle gaz ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu belirledik. Araştırmalarımız ise devam edecek. Biz yerel kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta azimliyiz" diye konuştu. 'KÖMÜR SANTRALİ ESKİSİ GİBİ HAVAYI KİRLETMİYOR' Bakan Dönmez, Pınarça'da yapılacak santralin iptal edilmesine de değinerek, "Kömür açısından bu bölgede yeteri kadar rezerv var. Bir taş kömürü kadar kaliteli olmasa da ortalama değerden ekonomiye kazandırmak mümkündür. Bunun için de birçok elektrik santrali çalışması başladı. Bu kapsamda Çerkezköy'de bir çalışma başlatıldı. Linyit kaynağı bulmuştuk. Mühendislerimiz raporu hazırladılar ve bakanlığa sundular. Buradaki rezervin teknik olarak ekonomiye uygun olmadığını belirledik. Bir santral işletmeye uygun olmadığı için bu projeyi hayata geçirmekten vazgeçtik. Ancak duydum ki, burada bazıları biz istediğimiz için olmadı şeklinde beyanatlarda bulunmuş. Böyle bir şey söz konusu değildir. Teknik nedenlerden dolayı yapamıyoruz. Anadolu'nun birçok coğrafyasında buna benzer çalışmaları devam ediyor. Kömür santrali eskisi gibi havayı kirletmiyor. Yeni nesil santrallerle bu projeler hayata geçiriliyor. Çevreye en duyarlı teknolojiyi kullanıyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarımıza ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Doğu Akdeniz'de çalışmalara yoğunluk veriyoruz. Bir gemi yetmedi, ikinciyi aldık. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz çalışmalarına başlayacağız. Bulamazsak sabredeceğiz ve bulana kadar pes etmeyeceğiz" dedi. 'BİZ GELMESEK DE HİZMETLERİMİZ SİZİN AYAĞINIZA GELİYORDUR' Mitinge katılan kadınların gününü de kutlayan Bakan Dönmez, "Son derece bugün kadınlarımızı kararlı ve azimli gördüm. Bu ülkeyi değiştireceklerin öncü motoru kadınlarımız olacaktır. Tarihimizde birçok örnekleri vardır. Sizlerde onlardan birisi olacaksınız. Pınarça Mahallesi'ne 20 yıldır bakan gelmediğini söylediler. Bunun için ayrı memnun oldum. Gönül isterdi ki sık sık bir araya gelelim. Evinizde, işyerinizde anahtarı her çevirdiğinizde lamba yanıyorsa bu kardeşiniz sizin evinizdedir demektir. Ocağı açıp çay demliyorsanız bu kardeşiniz mutfağınızdadır demektir. Çifti kardeşlerimiz her mazot aldığında benzinlikte motorin varsa bu kardeşiniz pompacı olarak karşınızdadır. Biz gelmesek de hizmetlerimiz sizin ayağınıza geliyordur" dedi. Pınarça Mahallesi'nden ayrılan Bakan Dönmez daha sonra Kapaklı'ya geçerek ilçe teşkilatı tarafından seçim bürosunda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Ankara'da farklı inşaatlardan malzeme çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, şubat ve mart aylarında farklı inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin H.A., H.B. ve E.T. olduğu tespit edildi. ?H.A., H.B. ve E.T.'nin, cinayet, yaralama, cezaevinden firar, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 39 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Y.Ş. ile Y.S. ise çalıntı malzemeleri sattığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A., H.B. ve E.T. tutuklandı, Y.Ş. ile Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Adayı Zeydan,13 çocuğuna bakan anneyi evinde ziyaret edip, gününü kutladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarla buluştu. Zeydan, ilçedeki kadın dernekleri tarafından, yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuk annesi Maşallah Çelik'i evinde ziyaret edip, Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Kadın Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, gül ve karanfil dağıtıp, günlerini kutladı. Teoman Zeydan eşi Bilnur Zeydan ile birlikte 21 yıl önce eşini kanserden kaybeden ve kadın dernekleri tarafından yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuğuna hem annelik , hem babalık yapan Maşallah Çelik'i İnanlı Köyü'ndeki evinde ziyaret ederek, Çelik'in de Kadınlar Günü'nü kutladı. Zeydan, elini öptüğü Çelik'e günün anısına karanfil verdi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan, tüm zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakan, anne Çelik'in her zaman yanında olacaklarını belirtti.

'3'Ü ENGELLİ 13 ÇOCUĞUMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Anne Çelik ise kanser hastası eşini 21 yıl önce kaybettiğini, o günden bugüne 3'ü engelli 13 çocuğuna tek başına baktığını belirterek, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.