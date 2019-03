DHA YURT BÜLTENİ - 1

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda 2 partili hafif yaralandı. Şüpheli Bulut A. polis ekiplerince yakalandı. İzmir Valiliği, olayın siyasi ve terör boyutunun bulunmadığını ve asayiş olayı olduğunu bildirdi.Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne dün saat 14.30 sıralarında, yoldan geçen bir taksiden tabancayla 3 el ateş açıldı. Saldırıda merkezde bulunan partililerden Hakkı Bolat (36) dirseğinden, Batuhan Gül (21) de bacağından vurularak, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından polis, taksiyi ve saldırganı belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının bir kişinin bulunduğunu söylediği taksiyi bulmak için polis harekete geçti. İL BAŞKANI YÜCEL SALDIRIYI KINADI CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne bir taksiden ateş açılıp, 2 partilinin hafif yaralanmasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirten Deniz Yücel "Ne yaparsa yapsınlar, İzmir'i kabadayılara, eşkıyalara, alçakça saldıranlara bırakacak değiliz. İzmir İzmirlilerindir, öyle de kalacak" dedi. Yücel şöyle devam etti: "Bayraklı Yamanlar seçim büromuzda arkadaşlarımızın seçim çalışmalarını yürüttüğü, vatandaşlarımızı ağırladığı sırada, seçim büromuzun önünden geçen ticari taksinin içinden arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ateş açılmış, olayda 2 seçim bürosu çalışanımız yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın çok şükür ki önemli bir sağlık problemleri yok, her 2'si de taburcu edildi. Ayrıca 8 Mart Cuma akşamı gençlik kolları üyelerimize, başlarında AKP meclis üyesi olan bir şahsın bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından sopalı silahlı saldırıda bulunulmuş ve 7 parti üyesi gencimiz hastaneye kaldırılmıştır. Bu olayda emniyete yansımış bir olaydır. Polis her iki olayla ilgili de soruşturmasını sürdürüyor. Bu olayın arkasında kimler var, dün akşam yine Bayraklı'da yaşanan olayla bir bağlantısı var mı, bu olayın failleri birilerinin taşeronluğunu mu yapıyor, bunlar tespit edilene kadar bu işin peşini bırakmayacak, suçlular adalete teslim edilip, hak ettikleri cezaları alıncaya kadar takipçisi olacağız" Yamanlar Polis Merkezi'ne gelen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, saldırının arkasında siyasi bir amaç olduğunu düşünmediklerini belirterek, "Bu çirkin saldırının arkasında kim var ya da birileri mi yönlendiriyor bilmiyorum. Ama bu seçim Türkiye için önemli. Barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının çoğaldığı bir seçim olmasını diliyoruz. Bu seçim yerel seçim. Ama bazı insanlar kendilerine farklı görevler ediniyor. Sadece belediye başkanı seçeceğiz. Bizim MHP'li ya da AK Parti'li kimseyle sorunumuz olamaz. Kardeşçe yaşayacağız, kimse bunu engellemesin. Türkiye'de yaşayan herkes aynı bayrak altında yaşayan kardeşlerdir" dedi. 'HİÇ KİMSE BİZDEN YILMAMIZI BEKLEMESİN' Bayraklı'daki Osmangazi Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise iki gün arka arkaya yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi: "Sevgili başkanımızın bu işi bitirdiği, kazanmış olduğu, ipi göğüslemiş olduğu kesin ki bu kadar panik ve telaş var. Biz bu topraklarda kefensiz yatanların torunlarıyız. Biz o günlerden katledile katledile, cezaevlerinde süründürüle süründürüle, üstümüze geline geline bugünlere geldik. Bakın burada herkesin ailesinde o yaralardan izler var. Bizi durdurmak, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek isteyenlere karşı bugüne geldik. Bugün hangi noktadayız? Barışın, sevginin yanındayız. Biz bu kente aşkla bağlıyız. Aşkın ve umudun kaybettiği görülmüş şey değildir. Türkiye'yi Bayraklı'dan İzmir'den başlayarak bu karanlık günlerden çıkartacağız. Bizim karşımıza eşkıyalıkla gelerek durdurmaya çalışanlar başarılı olamaz onların bacaklarını kırarız. Hiç kimse bizden dayakla yılmamızı beklemesin. Biz bu yolculuğu birleşe birleşe ve direne direne kazanacağız. Sokakta pusu kuranları uyarıyorum, bu devam ederse Türkiye'nin sağduyusuna kast etmek olur. Eşkıya dün gece yaptı, bugün azdı. Bunun devamına emniyet izin vermeyecek. Ankara'dan bu mesajları vermek için geldim. Biz sevginin, barışın ve demokrasinin dışında hiçbir şeye izin vermeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bayrağımıza, gençlerimize el uzatanın elini kırarız. Sağduyuyla sevgiyle demokratik sonuca herkes katlanacak. Kentleri beton denizine çevirip yine kazanacaksın, öyle bir şey yok. Biz kazanacağız."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı kınadıklarını ve seçim öncesi gerginliği arttıracak her türlü eylemin de karşısında olduklarını söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Şengül, yaşanan bu elim olay üzerinden siyasi menfaat sağlama peşinde olanların olduğunu öne sürerek, "Asla kabul edilemeyecek bir olay üzerinden üstü kapalı şekilde suç devşirmeye ve siyasi fayda sağlamaya çalışanlar, açıkça belli oluyor. Onları, küçük zihniyetleri ve karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan münferit olayı başka yerlere çekmeye çalışmak, zübük siyaset anlayışının tecellisidir" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in cuma günü yaşanan kavgaya ilişkin iddialarına da yanıt veren Şengül, "Emniyet, çıkan kavgayla ilgili her şeyi aydınlatacak. Kimin kime saldırdığı, kimin masum olduğu ortaya çıkacak. AK Parti olarak bu tarz olaylardan medet ummayız. Biz, gücümüzü sadece milletimizden alan bir partiyiz. İzmir halkı da yaşananları en iyi şekilde değerlendiriyor. 31 Mart akşamı, en doğru kararı vereceğinden de şüphemiz yok. AK Parti olarak seçimden tarihi bir başarıyla çıkacağız. Yamanlar'daki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, CHP'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ temaslarının ardından Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumali Atilla ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte coşkuyla karşılanmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kürtçe ve Türkçe yazılı pankartların asıldığı alandakileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırlı şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' isimli şiirinden bir bölüm okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçelerinin isimlerini saydığı Diyarbakır'a son 1 yılda 4'üncü defa geldiğini ifade etti. 'TERÖRİSTLERİ, KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMDÜK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın İstanbul'a örnek hale geldiğini kaydederek, şöyle dedi: "Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye de Diyarbakır'dır. Bundan tam bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde Diyarbakır'ın evladı Süleyman Nazif'in 'Kara Bir Gün' başlığıyla bir yazı yazmıştır. Bu yazının yayınlanmasıyla şehirde yer yerinden oynamıştır. Tıpkı Maraş'ta Sütçü İmam'ın, Antep'te Şahinbey'in, Şehitkamil'in Süleyman Nazif de işgal edilen şehrinde, İstanbul'da istiklal ateşini yakmıştır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte ülkemizin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Buna rağmen Diyarbakır uzuncu süre ülkemizin diğer şehirleri gibi geri kalmışlık, yoksulluk, ihmal edilmişlik batağına itilmiştir. Maalesef Diyarbakır'ın başına bir de terör örgütü belası, kara bulut gibi çökmüştür. Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en iyi sizler biliyorsunuz. Şu anda artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. Bakıyorsunuz İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Her tarafı pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Dicle'siyle, hamdolsun Sur'uyla bir başka Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar devletin kendilerine gönderdiği parayı, size harcadılar, Diyarbakır'a harcadılar. Ama birileri halkın mesajını yanlış anladı. Bu halkın kendilerine verdiği 80 milletvekiliyle ve 100'ün üzerinde belediye ile şehirlerimize ve ülkemize hizmet edecekleri yerde gidip siyasi söylemlerini, bir avuç marjinale, iradelerini de terör örgütüne teslim ettiler. Devletin belediyelere, vatandaşlarımıza hizmet için verdiği araçları ve imkanları, alt yapı eksiklerini gidermekte değil, çukur kazmakta kullandılar. Teröristlere verdikleri destekle, oralarda yaşayan insanlarımıza ve esnafımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık? Teröristleri, kazdıkları çukura gömdük. Bu ülkede tek bir devletin olduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu gösterdik. Bununla yetinmedik. İradelerini götürüp terör örgütünü teslim edenleri de görevlerinden aldık. Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap verebileceklerini gösterdik. Görevden aldığımız örgüt militanlarının yerine de tek amaçları ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmek olan kayyumları atadık. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Diyarbakır, terör örgütünün emrindeki militanları döneminde mi hizmet gördü, yoksa şimdi bizim adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü?"

"Vakfımız ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışında çok hayırlı hizmetlere imza atıyor. Amacımız dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Amacımız, daima adaletin ve hakkın yanında olan bir neslin önünü açmaktır. Amacımız, daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla, faydasız şeylerle değil kitapla, bilgisayarla gezen, kafasında boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heba ve hevesle değil inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir metaa, araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun, hangi fikri savunuyorsa savunsun, okumalı, araştırmalı, sorgulamalıdır. Kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Gençler, diploma avcılığı yaparak, kariyer peşinde koşan değil hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızdan başlayarak, sivil toplumda, siyasette, kamuda üstlendiğim her görevde böyle bir gençliğin yetişmesinde katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Eskiden beri ülkemize saldıranların, özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük. Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman 'sağcı- solcu' dediler, kimi zaman 'Alevi- Sünni' dediler, kimi zaman 'ilerici- gerici' dediler, kimi zaman 'Türk- Kürt dediler ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi, bize bir değil birkaç nesle mal oldu. Aynı şekilde PKK da bu milletin birkaç neslinin heba olmasına yol açtı."

"Bizim, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. İşte bu gençliğin inşasını birlikte başararak; önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuzu sizlere emanet edeceğiz. Biz o günleri göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz inşallah. Sevgili gençler, kendinizi asla küçümsemeyin. Gençlik öyle bir güç öyle bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, öyle gelir dünyayı yakarsınız. Biz gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz. Sizler de inanıyor musunuz? Onun için de vizyonumuzu geniş tutuyoruz. Bugün Türkiye, sadece bölgesinin değil dünyanın yükselen gücü haline gelmişse bunda gençlerimizin çok büyük katkısı var. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Şayet yeteri kadar gücünüz varsa üzerine bir de iman ve ahlak eklediğinizde bunu hayırlı hizmetlere dönüştürebiliyorsunuz. İmansız ve ahlaksız güç ise maalesef zulme, haydutluğu, hoyratlığa pervasızlığa giden bir yola girebiliyor. Türkiye gücün hayırlı kullanımı örneğiyse, İsrail tam tersi bir örnektir. Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? Dünya beşten büyüktür diyoruz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bunun için Suriye'de güvenliğin ve huzurun sağlanması için çalışıyoruz."

"Biz kendi ayaklarımızın üzerinde yükselmeye başladıkça, hakkı ve hakikati de daha gür bir sesle, daha gür bir eda ile ifade etme imkanı buluyoruz. Bundan rahatsız olanlar, hala eski günlerdeki gibi kendi gemilerini yürütmenin gayreti içindedir. Amerika'nın S-400'lerle ilgili tavrı bunun bir örneğidir. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun ne NATO'yla, ne F-35 projesiyle, ne Amerika'nın güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. Buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böylesine hoyrat bir şekilde geliniyor? Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Üzüntüyle belirtmek isterim ki ülkemizdeki bir takım çevreler de kimi alenen, kimi el altından aleyhimizde estirilen rüzgarlara nefes veriyor, destek veriyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye, istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Bugün bize S-400 aldığımız için böylesine yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına teröristlerin roketleri, bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl toparlayıp götürdüklerini biz unutmadık. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklı selimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz. Biz insansız hava aracı istedik, dostlarımızdan. Ama ne yazık ki vermediler, Biz silahlı insansız hava aracı istedik, 'Maalesef kongre müsaade etmiyor' dediler. Ne oldu sonra. Şimdi biz insansız hava aracını yaptık mı, silahlı insansız hava aracını yaptık mı? Yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel dizelerinde ifade ettiği gibi 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak. Ye's öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar; Me'yûs olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.' Mesele bu. Sizler sahip oldukça batmayacak bu vatanı inşallah her geçen gün daha da yükselteceğiz." Konuşmasının ardından TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih ve tablo hediye edildi.

Bodrum'un suyunun öteden beri tartışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kim getirir suyu? DSİ. Öyle bir getirdi ki bin kez patlıyor. Başkan onu nasıl teslim alsın. 'Bırakın bizi yapalım' diyor. Ona da izin vermiyorlar. E doğru dürüst yap o zaman. Kime yaptırmış bu isale hattını? Malı götürenlere yaptırmış. Yazık günah değil mi? Biz bir şeyi yaptığımız zaman oturur doğru dürüst yaparız. İşi ehline yaptırırız. Vatandaşın paralarını birilerine tahsis edip, birilerine bir şeyler verirseniz bu doğru değil. Belediye başkanlarından iki şey istiyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bulunduğunuz beldenin, büyükşehrin belediye başkanısınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Nokta. Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğer belediye başkanlarının uygulamaları bizim ahlakımızda, inancımızda yok. 'Fakir mahallelere ayrıcalıklı hizmet götürün' diyorum. Başkan planlanan yatırımlarını anlattı, '2 milyar 400 milyon TL yatırım yapacağım' dedi. Harcanan para kimin parası? Sizin parasınız. Bunun hesabının kime verilmesi lazım? Size. Harcadığı her kuruşun hesabını veriyorsa başkanımız o zaman görevini yapmış demektir" diye konuştu.

Bodrum'a 80 ilden vatandaşın geldiği de vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki pankartlardan örnekler okuduktan sonra, "Türkiye'de pek çok sorun yaşanıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Tanzim satış kuyruğuyla, işsizlik kuyruğu. Geçimini sağlayamayan insanların oluşturduğu işsizlik kuyruğu. Bütün bunların hepsi aşılır. Önümüze sorun koyuyorlar, 'Beka sorunu var' diyorlar. Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz. Çalışıyorsa herkesin işi gücü aşı varsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülkede üniversiteler bilgi üretiyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bir ülke bütün komşularıyla sorun yaşamaz, Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış' diyorsa o ülkede beka sorunu olmaz. Bugün 'beka sorunu' diyorlar. 17 yıl önce niye yoktu? Neden beka sorununu önümüze koyuyorlar. Milleti tehdit ediyorlar. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesi. Nasıl oldu da 'Türkiye'de beka sorunu var' dendi? Kendilerinin beka sorunu var. Gidecekler, evet martın sonu bahar. Koltuğa yapışmanın bir alemi var mı? Milleti tehdit etmenin bir alemi var mı? Her sorunu çözeriz. Neyle? Akılla, bilimle, dayanışmayla, sevgiyle, çözeriz. Çözmenin birinci yolu herkesi kucaklamak, çözmenin ikinci yolu toplanan verginin herkese hesabını vermek" ifadelerini kullandı.

"Asla unutmayın; Tarihinde, coğrafyasında, toprağında, denizlerinde binlerce şehit kanı var. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Uzun mücadeleler sonrasında kuruldu. Cumhuriyet'i kuran kadro Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının kurduğu ilk siyasi partinin adı CHP'dir. Biz CHP olarak Kuvayı Milliye'nin, Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedefleri 21'inci yüzyılda da aynen takip ediyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. 82 milyon vatandaşın tamamını kucakladık. 'Vatanımız, bayrağımız bir' diyorsak herkesi kucaklayacağız. Her siyasi partiye saygı duydum. Ama yeter ki ülke güzel yönetilsin. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmiyorsa bir şey yok."

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Avrupa Birliği Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da 'Esnaf Buluşması' düzenledi. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnafın güçlü olması durumunda Türkiye'nin hedefine güçlü şekilde gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası alanda ilişkiler ekonomik ilişkiler üzerinden sürdürülüyor. Bu nedenle benim en yakın çalışma arkadaşım Ticaret Bakanımızdır. Ürünlerimizin tüm dünyaya ulaşması için gayret ediyoruz. Dünyada serbest ticaret antlaşmalarını, tercihli ticaret anlaşmalarını müzakerelerini birlikte yapıyoruz. AB Gümrük Birliği Antlaşması'nın modernizasyonunu da birlikte gerçekleştireceğiz, müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız" diye konuştu.

Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, ihracatçılara verilen pasaportun süresinin uzatılması için çalışacaklarını söyledi. Türk dış politikalarının emin adımlarla yoluna devam ettiğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her yerde sözümüz geçiyor. Sorunların çözümüne katkı sunuyoruz. Sorunlardan dolayı rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altında, sorun varsa çözüm de vardır" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLARAK HER YERDE SÖZÜMÜZ GEÇİYOR'

Partililere, Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan'ın 5 yıl boyunca kentte yaptığı hizmetler slayt gösterisiyle izletildi. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Ülgür Gökhan, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde sürekli artan bir başarıyla partinin bayrağını hep yukarılara taşıdığını belirterek, "Ama belediyenin kapısından girince asla partizanlık yapmadım. Sizler bana güvendiniz. Şehrinizi bana emanet ettiniz. Beni güzel Çanakkale'yi temsil etme onuruna layık gördünüz. Bende sizlerin desteğiyle yeni dönemde de Çanakkale'de tarihinden iyi tanıdığım sosyal demokrat belediyeciliğin meşalesini gururla ve onurla taşımak için tekrar yola çıktım. Şunu belirtmek isterim ki, bu seçim diğer seçimlerden çok daha farklı. Kendimi en güçlü hissettiğim dönemdeyim. Çünkü her geçen gün artan deneyimime ek olarak bu dönem ön seçimde sizler tarafından bu göreve seçilen aday olarak yoluma devam ediyorum. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine kenti sizlerle birlikte yönetmek için özgülüğün, eşitliğin, farklılıkları barış içinde yaşamanın hazzını sürdürmek için, barış ve özgürlüklerin kentinden geleceğe umutla bakmak için, sizlerle birlikte yeniden varım diyorum" dedi.

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da, "Kim alın terine saygı gösteriyorsa, emekçinin çocuklarını kendi çocukları gibi benimsiyorsa o başımızın tacıdır. Biz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu bu yüzden destekliyoruz" diye konuştu.

'ASIL AMAÇLARI BİZİ BÖLMEK VE AYRIŞTIRMAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Belediye Başkanı seçimleri yapmamız gerekirken, birileri olayı getire getire ya beka sorununa ya dış tehdide ya da Türkiye'de olmayan sorunlara getiriyor. Bu doğru değil. Biz genel seçim yapmıyoruz. Biz yerel yöneticiler seçeceğiz. Onlar da bizim sorunlarımızı çözmek için uğraşacaklar, çaba sarf edecekler. Ülkenin beka sorunu varmış gibi göstererek aslında yapmaya çalıştıkları kendi bekaları. 24 Haziran öncesi ve sonrası yapılan vaatlere bir bakın. Değişen hiçbir şey yok. Değişen bir şey var, o da bizim durumumuz. Gittikçe yoksullaşıyoruz. Her geçen gün her anlamda geriliyoruz. Bakıyorsunuz çiftçi olmuş terörist. Kendisiyle aynı düşünceye sahip olmayan herkes olmuş FETÖ'cü. Bu anlayışla bizi yönetmeye çalışıyorlar. Ama asıl amaçları bizi bölmek ve ayrıştırmaktır. Biz asla bu oyuna gelmeyeceğiz. Ne derlerse desinler bu bayrağın altında bu toprakların olduğu her yerde birlik içinde beraberlik içinde ve kardeş içinde yaşayacağız. Eğer Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir marka yaratmışsa ve Türkiye'de değil dünyada sayılı belediyeler arasına girmişse bunda en fazla sizin katkınız ve emeğiniz var" dedi.