DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Türkiye'de adaleti muhakkak tecelli ettireceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Suriye'den, Irak'a kadar ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız. Binlerce TIR dolusu silahla donatılanları nasıl Afrin'de hezimete uğrattıysak inşallah Menbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca haddini bildireceğiz. YPG bize saldırmaz diyen CHP'nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yle ilgili hesapları olanların, 15 Temmuz darbe gecesi hevesleri kursağında kalanların, terör örgütleriyle içli dışlı olanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pastasından uzakta tutmak isteyenlerin umutla 31 Mart'ı beklediklerini belirterek, "Bizim devlet olarak, hükümet olarak tüm bu hevesleri kursaklarında bırakmamız için 31 Mart'tan alnımızın akıyla çıkmamız şart. Birincilik yetmez, Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor. Zillet ittifakının eş başkanları 31 Mart'ı önemsizleştirmesine, sıradanlaştırmasına izin vermeyeceğiz, çok uyanık olacağız" dedi. 'BENİM BELEDİYE BAŞKANIM YAPSA KAPIYA KOYARIM' Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa, "Oy vermiyorsanız hizmet yok" söylemini sinevizyonda vatandaşlara izleten Erdoğan, şöyle konuştu: "Son 4-5 gündür muhalefetin dili iyice çirkinleşti. Seçim günü yaklaştıkça sandık korkusu yaklaşmaya başladı. Kandilin kontrolündeki bu 4 kafadar ittifak olarak her gün yeni skandala rezalete imza atıyor. Baktılar millet buna itibar etmiyor, artık doğrudan şantaj yapmaya başladılar. Şu hale bak ya. Oy varsa yol var diyor. Oy yoksa yol da yok diyor. Biz ne diyoruz onlar ne diyor? Benim belediye başkanım böyle bir şey yapsa kapıya koyarım çünkü benim vatandaşıma, halkıma, belediye başkanı böyle bir hakarette bulunamaz. CHP'nin millete bakış açısı bu. CHP geleneğinde seçmenin değeri sandıktan çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin değeri ancak kendilerine verilen destek kadardır.ö 'ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE HASAR ÖDEMESİ YAPILIYOR' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'a yaptıkları hizmetleri ise şöyle anlattı: "67 okul inşa ettik. Fatih projesiyle öğrencilerimize 2 bin 862 tablet dağıttık, okullarımıza 834 akıllı tahta kurduk. İlçedeki okullara 688 öğretmen atadık. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Önümüzdeki sene bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdunu ilçemize kazandırıyoruz. Sağlıkta İskenderun'a 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere toplam 6 tesis kazandırdık. Şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı dev bir hastane kurmak için en kısa zamanda kazmayı vuruyoruz. İlçemizde 2002 yılında 1 tane bile diyaliz cihazı yokken bugün kamu ve özelde toplam 136 adet diyaliz cihazıyla hizmet veriyoruz. 2002'de İskenderun'da 1 adet 112 acil istasyonu varken biz bu sayıyı 9 adet 112 istasyonuna ulaştırdık. Bizden önce 1 adet ambulansla hastaların yardımına koşulurken bugün 9 adet ambulans. İskenderun'u doğalgazla tanıştırırdık. Bin 305 adet konut projesini hayata geçirdik. 219 hak sahibine 2-B yasasıyla tapularını teslim ettik. Toprakkale İskenderun yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. İnşa ettiğimiz risale hattı ve arıtma tesisiyle İskenderun içme suyu sorununu çözdük. Çiftçilerimize 19 milyonluk tarımsal destek verdik. Önceki ay Amik ovasındaki sel felaketi nedeniyle sıkıntıları biliyorum, tarım sigortası yaptıranlara TARSİM tarafından hasar ödemeleri yapılıyor. Sigortası olmayanlara ise il acil destek ödeneğinin imkanları dahilinde gerekli adımları atacağız.ö İSKENDERUNSPOR ATKISINI VATANDAŞA HEDİYE ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı. Öte yandan, Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce boynuna astığı İskenderunspor atkılarını da eliyle işaret ettiği vatandaşa hediye etti. BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Kafile, havalanı güzerhahında bulunan Belen ilçesinden geçerken, karayolu üzerinde toplanan ilçe halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Binlerce kişinin ısrarı üzerine Erdoğan, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Cumhur ittifakı tarafından belediye başkan adayı gösterilen MHP'li İbrahim Gül'e destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika konuştu. Erdoğan ve beraberindeki kafile ardından Belenlilerin sevgi gösterileri arasında havalanına gitmek üzere yola çıktı.

