DHA YURT BÜLTENİ - 1

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün Şanlıurfa'ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve kuvvet komutanları burada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı'na ilişkin de konuşan Akar,"Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu'da, Güneydoğu'da isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde bu devam edecek" şeklinde konuştu. Suriye'nin Menbiç kentinde de müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmesini beklediklerini anlatan Bakan Akar, şöyle dedi: "Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat'ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım." TSK'nın tek hedefinin teröristler olduğunu Kürtler ile kardeş olunduğun mesajını veren Hulusi Akar, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım" dedi. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını da ifade eden Akar, "Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz. Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege'de, Doğu Akdeniz'de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" diye konuştu. Suriye'nin İdlib kentinde de Soçi mutabakatı ile olası bir felaketin önlendiğini hatırlatan Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar gördü. İlçede 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne ve köyün yoluna dün sabaha karşı çığ düştü. Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye çıkan köylüler, çığ düştüğünü fark edince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, hem köye hem köyün yoluna düşen karları temizlemek için çalışma başlattı. Çığ nedeniyle can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar aldı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Patenci gencin olay yerinde kalan patenin görüntüsü

- Olay yerinden bekleyin arkadaşlarından görüntü

- Trafik ekipleri ve sürücüden görüntü

- Kazaya karışan sürücüden görüntü

- Otobüsten görüntü

- Sürücü İbrahim Karatoy'un konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,(DHA)

16)HUSUMETLİ OLDUKLARI KİŞİNİN DÜKKANINA SOPA VE DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDILAR

BURSA'da 2 şüpheli, aralarında iddiaya göre kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin dükkanını bastı. Şüpheliler, ellerindeki döner bıçakları ve sopalarda dükkanı savaş alanına çevirdi. Bu anlar, güvenlik kameraların an be an yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.V. ile K.K., kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan O.Y.'nin dükkanını bastı. A.V., ile K.K.'nın ellerinde döner bıçağı ve sopaları fark eden iş yeri sahibi O.Y., hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Dükkan sahibi O.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçağı ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.