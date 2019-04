DHA YURT BÜLTENİ - 1

'ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL' Burada konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, "Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta. Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük. Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1'de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız" dedi.

ÇANAKKALE'den Manisa'ya asker ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'den Manisa'da vatani görevini yapan oğullarını görmeye gelmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mustafa Gündoğan yönetimindeki 17 KS 044 plakalı otomobille, karşı yönden gelen, Yunus Güvenç (45) yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobil çarpıştı. Gündoğan'ın kullandığı otomobil, çarpışma sonrası takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Güvenç'in kullandığı otomobildeki Hüseyin Aydemir ve diğer araçta bulunan Hanife Gündoğan, Burcu Gündoğan, Buket Gündoğan ve Enes Gündoğan yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviyle alınan yaralılardan Hüseyin Aydemir ve Mustafa Gündoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA-Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 03.45 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının içinde bulunduğu Osman U.'nun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı yolcu minibüsü, Polatlı ilçesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje devrildi. Yan yatan minibüsün içindeki yolculardan Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can, Hasan Basri İşbilen ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Ankara-Eskişehir karayolunun iki şeridi ulaşıma kapatıldı. Minibüsün çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yan yatan minibüsten görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

=========================

NEHRE DÜŞEN KİŞİYİ, ESKİ CANKURTARAN KURTARDI

HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri’ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.

M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Nehre düşen kişinin çıkarılması

- Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri

- Vatandaşların toplanması

- Genel ve detay