DHA YURT BÜLTENİ - 1

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde oturan İhsan Kesikçi (65) ve Durdu Kesikçi (60), arazilerindeki 3 metrelik havuzda ölü bulundu. İbradı'ya bağlı Ormana Mahallesi'ndeki Sayıca mevkisinde bulunan orman içindeki araziye giden İhsan Kesikçi ve eşi Durdu Kesikçi'den haber alamayan yakını dün saat 14.00 sıralarında aramak için bölgeye gitti. Arazideki 3 metre derinliğindeki havuzun içini kontrol ettiğinde İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin hareketsiz halde yattığını gören yakını, durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibleri sevk edildi. Yapılan incelemede sudan çıkarılan İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemenin ardından İhsan ve Durdu Kesikçi'nin cenazeleri otopsi için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin her ikisinin de ikinci evliliğini yaptığı belirtilirken, Durdu Kesikçi'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Durdu Kesikçi'nin kısa süre önce hastaneden taburcu olduğu, eşi nakliyecilikten emekli İhsan Kesikçi'nin ise kalp hastası olduğu belirtildi.

'EŞİM KENDİSİNİ KUYUYA ATACAĞIM DİYOR' Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin daha önce İstanbul'da yaşadığını ve 1.5 yıl önce Ormana Mahallesi'ne yerleştiğini söyledi. Muhtar Canbaş, "İhsan Kesikçi'nin eşinin psikolojik sorunları vardı. İhsan Kesikçi rahatsızlığından dolayı bize 'Eşim kendisini kuyuya atacağım diyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım' demişti. Biz de İbradı Belediyesi'ne müracaatta bulunarak kuyuların üzerlerine demir kapaklar yaptırdık. 20- 25 gün önce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Bugün Ormana'da öğlen 12.00- 13.00 sıralarında karı- kocayı görmüşler. Daha sonra İbradı yoluna doğru devam etmişler. Kardeşi kendilerine ulaşamadığını söylemiş. Daha sonra erkek kardeşi kendilerine ait arazide aramaya başlamış ve her ikisini de ölü şekilde görmüş" dedi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Akhisar-Balıkesir Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Kudret G. yönetimindeki 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar yönünden İstanbul istikametine giderken, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci (65) idaresindeki 35 AV 3953 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu can pazarı yaşanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulanan Naci U. ve Sevim Ö. ile 10 V 3642 plakalı araçtaki Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

KARABÜK'te, bir otomobilin yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada, araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi su deposunun bulunduğu tepede meydana geldi. 112 Acil ekipleri, bir otomobilin tepeden aşağı uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında Recep Sevinç'i (20) yaralı olarak buldu. Sevinç'in arkadaşının otomobilde olduğunu söylemesi üzerine ekipler uçurumdan aşağıya indi. 78 AN 495 plakalı otomobilden fırlayan araç sürücüsü Eyüphan Kızılay (19)'ın araçtan fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Sevinç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eyüphan Kızılay'ın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazadan sonra olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, hayatını kaybeden Eyüphan Kızılay'ın çalan cep telefonunu aradı. Çalmaya devam eden cep telefonu bir süre sonra otların arasında bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM" Kızını 4 gündür her yerde arayan baba Halil Köse, "Kızımızı sabah okula gönderdik, okuldan çıkınca servise binmemiş. Daha sonra bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundukö dedi. Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk belediye meclis toplantısında kaçak yapılaşmaya karşı mücadele başlattığını, bunun için 1 Nisan'ın milat olduğunu belirtip, "Kimse kusura bakmasın kepçeyi gönderip, hemen orayı dağıtacağım" dedi. Bodrum Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı, yeni başkan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki Belediye Meclisi toplantısına vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun bir katılım oldu. Belediye meclisine ilk kez başkanlık yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediyecilik anlayışını anlattı. Aras, 'doğayı, çevreyi ve insanı odak alan bir belediyecilik' sözü verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bodrum'a artık baharı getirdik. Yazı da inşallah el birliğiyle getireceğiz. Belediyeciliğe Bodrum'da yeni bir anlayış getireceğiz. Bu anlayış tamamen sonuç ve hedef odaklıdır. Tamamen vatandaş odaklıdır. Yol gösterici bir anlayıştır. Tamamen şeffaf bir anlayıştır. Hesap verebilir ve saydam bir belediyecilik anlayışından söz ettik tüm kampanyamız boyunca. Doğa, insan, çevre, hayvan, canlı odaklı olacak, ayrımcılık ortadan kalkacak. Eşitlik, adalet ve hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışımız olacak. Sorunlar olduktan sonra değil olmadan önce önlenmesiyle ilgili yapılacak işlerden söz ediyorum. Mevzuat ve hukuk doğrultusunda kararlar alacağız. Rüşvet, irtikap, iltimas gibi gayrimeşru hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Belediyemizin kapıları tümüyle açık olacaktır. Belediyede iş takipçiliğine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her şeyin kuralı, sistemi olacak. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Belediyemizde tamamen liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Adam kayırmacılık, yerli yabancı ayrımı olmayacaktır. Belediyemizin şiarı, tüm insanlarımız eşit şekilde değerlidir ve herkes aynı muameleye tabi tutulur."

'MAKAM ARAÇLARININ CAM FİLMLERİ SÖKÜLDÜ'

Bodrum'u sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla yöneteceklerini belirten Başkan Aras, "Halkın belediyeciliğini yapacağız. Öncelikle imar müdürlüğümüzün kapısındaki turnikeleri söktük. Makam araçlarının film camlarını söktürdük., Böylelikle vatandaşlarımızın makam araçlarında kimin olduğunu görmesinin önünü açtık. Teknik altyapısı başladı. Tüm belediyenin bütçe, borç durumları, personel durumu, imar durum belgeleri, gerekli altyapı yapıldıktan sonra tüm imar planları vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Şu anda Bodrum'u ilgilendiren en önemli konu 'İmar Barışı' adı altında Bodrum'u teslim almıştır. Dağları, tepeleri fütursuz dikilen beton bloklarla dolu. Bunların birçoğu izinsiz ve ruhsatsız. Şu an korkunç bir yapılaşma ile karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Yatırımcının karşısında değiliz. Ancak yatırım projelerinizi Bodrum'un doğasına, tarihi dokusuna, insanına, denizine, kültürel ve sanatsal yapısına aykırı yapmayın, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hakları da ihlal etmeyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız her zaman. Bodrum'un değerleridir doğru olan. Özellikle sevgili mimar, mühendis arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen imar kirliliğine yol açan projelere kesinlikle imza atmayın. Lütfen evinize, 'İki oda fazla yapacağım' diye güzel Bodrum'umuzu betonlaştırmayalım. İhtiyacı olan varsa Belediye'ye gelsin, sonuna kadar destek olacağız biz onlara. Ancak bizden izinsiz, Bodrum'un yapısına, kültürüne, değerlerine aykırı her şeye anında müdahale edeceğiz. Sonra bize kızmayın. Bunu yapmazsak, Bodrum tamamen betona teslim olacak" diye konuştu.