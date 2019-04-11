DHA YURT BÜLTENİ -1

Otomobil Botan Çayı'na devrildi; 2 kardeş kurtarıldı, babalarının cesedi bulundu (EK)

1)KAYIP BABANIN CESEDİ ARAÇTA BULUNDU Siirt'te kontrolden çıkıp Botan Çayı'na devrilen otomobiliyle akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'in (46) bulunması için AFAD ve UMKE ekipleri çalışma yaptı. Suya giren dalgıçlar, otomobili, düştüğü yerden 10 metre mesafede buldu. Kayıp olduğu belirtilen Mehmet Selim Özalp'in otomobilde cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Özalp'in cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna konuldu. AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Koyuncu, "Kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 10 metre ilerisinde dalgıçlarımız aracı buldu. Aracın çıkarılması ile birlikte araç içerisinde bulunan Mehmet Selim Özalp'ın cansız bedeni de bulundu" dedi. Görüntü Dökümü

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- Botan Nehri

- Araçtan detaylar

- Genel ve detay Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)DEREDE SÜRÜKLENEN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar. Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu kamerasından kurtarılma anı Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)SURİYELİ ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI BURSA'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Suriyeli Hayat Meşail (29) ve annesi Sabah Meşail'in (54) elleri ve ayaklarını iple bağlayıp öldürmesinin ardından Suriye'ye kaçmak isterken Adana'da yakalanan şüpheli Ali Hattap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün apartman dairesinden ses duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredekileri dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap'ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.

AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ ALTINLARI ALIP KAÇARKEN YAKALANDI

Gözaltındaki K.J. ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını ileri sürdü. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana'ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Ali Hattap, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. Ali Hattap, Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Katil zanlısı Ali Hattap'ın adliyeye getirilmesi Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)SOKAKTA TARTIŞTIĞI AKRABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ SİVAS'ta, sokakta karşılaştığı akrabası F.G. tarafından bıçaklanan Ziya Çakmak (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ziya Çakmak ile akrabası F.G. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Öldürülen kişinin fotosu Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ (ÖZEL)

5) AĞRIYA DAYANAMAYINCA GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.

Olay, Büğlek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın meydana geldiği iş yeri

- Hastane önü

- Ambulansın gelişi

- Ziya G.'nin gelişi

- Hastaneye girmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)ÇAMAŞIR SUYU İÇEN MİNİK ERVA, YOĞUN BAKIMA ALINDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çamaşır suyu içince fenalaşan Erva Menteş (2), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Erva Menteş, daha sonra yoğun bakıma alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep ve Mehmet Menteş, çiftinin çocukları Erva Menteş, kapağı açık vaziyette evin koridoruna bırakılan çamaşır suyunu içti. Durumu fark eden anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan Erva Menteş'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocouğun ilk olarak midesi yıkandı.

ERVA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Erva Menteş, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erva bebeğin hastaneden sevk görüntüsü

-Detaylar Süre: 0.36 DK BOYUT 68 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)GÜMÜŞHANE EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI KALP KRİZİ GEÇİRDİ GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önü detayları

- Emniyet Müdür Yardımcısının sevk edilmesi

- Ambulansla konulması

- Detaylar Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)KEŞAN'DA YANAN 5 KATLI BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta, savcılıkça alınan karar gereği bitişikte bulunan binadaki 23 daire ve 22 dükkana girilmesine de izin vermiyor. Yanan binanın yıkılmasıyla ilgili kararın 12 Mart Cuma günü teknik heyet tarafından verileceği belirtildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi'nde, önceki gün saat 08.30 sıralarında, mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayılarak, bitişikteki mobilya ve beyaz eşya mağazasına da sıçradı. Alevler, çok sayıda itfaiye ekibinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. BİNANIN TAŞIYICI KOLONLARI HASAR GÖRMÜŞ Yangın nedeniyle çevredekiler, tedbir amaçlı ev ve iş yerlerini terk etti. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel mühendislik firması yetkililerince itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme yapıldı. Yangının çıkış noktasında sıcaklığın 1125 dereceye kadar yükseldiği, bu nedenle de binanın taşıyıcı kolonlarının büyük çapta hasar gördüğü tespit edildi. Firma yetkilileri, incelemek üzere taşıyıcı kolonlardan numune aldı. ÇEVRE TRAFİĞE KAPATILDI, EV VE İŞ YERLERİNE GİRİŞ YASAK Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar gereği 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Hasar gören binanın bitişiğindeki iş merkezinde yer alan 23 daire ve 22 dükkana girilmesi de tedbir amacıyla yasaklandı. Açık olan iş yerleri polis tarafından kapattırılırken, dairelerde oturanlar ise binadan dışarı çıkarıldı.

Binanın yıkılıp, yıkılmayacağına, 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyet tarafından karar verileceği belirtildi.

Öte yandan iş merkezindeki dairede oturanlar ise kendilerine geçici olarak kalacak yer gösterilmediğini öne sürerek, tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan işyerleri ve bina

-Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar

-Polis ve zabıtanın tedbir alması

-Çevrede toplanan meraklı kalabalık

-Tedbir amaçlı boşaltılan ev ve işyerleri

-Boşaltılan iş merkezi binası

-İtfaiyenin hazır bekletilen araçları

-Yanan mağazalar içinden gör.

-İşyeri ve ev sahibi Fitnat Çimen röp.

-İşyeri sahibi Nail Sazlı röp.

-Boşaltılan iş merkezi iç genel gör.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ALABALIK TESİSİ YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde elektrik kontağından yangın çıkan alabalık tesisi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Kabaağaç Mahallesi'ndeki alabalık tesisinde çıktı. Büyük bölümü ahşap olan tesisten alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede bütün tesisi saran alevlere müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, tesis kullanılmaz hale geldi. Ekipler yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan tesis

- Alevler

- İtfaiyenin müdahalesi

- Havaya yükselen dumanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)BARTIN'DA MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ BARTIN'da, seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 67 DU 979 plakalı otomobilin motorundan duman yükseldiğini fark eden sürücü Engin Kılıç, aracı durdurdu. Otomobilin yandığını gören çevredekiler yardıma koşarak alevlere müdahale etti. Bu sırada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin yanması

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yangının söndürülmesi

- Vatandaşlardan görüntü HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)DÜZCE'DE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU: 2 YARALI DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Gücük yönetimindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motoru yola fırlarken, sürücü Yunus Gücük ile yeğeni Ramazan Gücük yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza alanından görüntü

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Yaralıların çığlık atması

- Yaralıların 112 ambulansına alınırken görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR'ın virajda karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kulu- Karadağ Mahallesi yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Gürdal yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı TIR, virajda karşı yönden gelen İsmail Topkır idaresinde 42 SE 048 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler Gürdal ve Topkır yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıların çıkartılıp ambulansa alınması

- Araçlardan detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ / KULU - KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)İKİZ PLAKA TAKILI OTOMOBİLİ, SÜRÜCÜSÜNÜN KREDİ KARTI YAKALATTI BURSA'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı. Sürücüye, 5 bin 488 TL ceza kesilirken, otomobiller otoparka çekildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma günü gerçekleştirilen radar uygulamasında 16 AAB 723 plakalı otomobilin tescil bilgilerinde farklılık olduğunu tespit etti. Otomobilde ikiz plaka kullanıldığını saptayan ekipler, aracın terör amaçlı kullanılabileceği ihtimali üzerinde soruşturmayı yoğunlaştırdı. Sürücünün otomobile aldığı yakıtın ücretini kredi kartı ile ödediğini tespit eden jandarma, kart bilgilerinden şüphelinin ikiz plakalı otomobili kullanan kişinin H.İ.T. olduğunu saptadı. Şüpheli gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan 5 bin 488 TL ceza kesildi.

ASIL SAHİBİNE ULAŞILDI OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİ Araştırma sonucu gerçek plakanın bulunduğu otomobilin asıl sahibine ulaşıldı. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve yakıt istasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti yapıldı ve görüntü kayıtları alındı. İkiz plaka takılı araçlar otoparka çekilirken, plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İkiz plakalı otomobillerden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü Süre: 0.52 Boyut: 97 MB Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SEÇİM İPTAL EDİLDİ ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. CHP'li aday Barış Demirci, "YSK'ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barış Demirci'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama Haber: YUSUFELİ (Artvin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)KOZAN BELEDİYE BAŞKANI SP'Lİ KAZIM ÖZGAN OLDU

ADANA'nın Kozan ilçesinde, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından yerel seçimde ikinci olan SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, aday olduğu MHP'den yüzde 39,99'luk oy oranıyla Kozan ilçesinde kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, SP'nin itirazı üzerine, seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle düşürüldü. İl Seçim Kurulu'nca yapılan değerlendirmede, Atlı'nın, belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi. Nihat Atlı'nın yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının, 4 Nisan 2019 tarihli olduğu, bu kararın Atlı'ya 31 Mart'taki seçime katılma hakkı vermediği, kararın kesinleştiği 5 Nisan'dan sonra yapılacak seçime katılma hakkı tanıdığı vurgulandı.

YSK, KARARINI VERDİ SP Genel Merkezi'nce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularak, seçimde ikinci olan adayları Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde talep dilekçesi verildi. Konuyu görüşen YSK tarafından dün karar açıklandı. MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanlığı düşürülürken, SP'nin adayı Kazım Özgan'a başkanlık görevi verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Nihat Atlı'nın miting konuşması

- Nihat Atlı'nın oy kullanması

- Nihat Atlı'nın vatandaşlarla tokalaşması

- Nihat Atlı'nın mitingde bayrak sallaması

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- Kazım Özgan Foto SÜRE: 1'24" BOYUT: 157 MB Haber-Kamera: KOZAN (Adana), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)TURGUTLU'DA CHP'Lİ AKIN KOLTUĞUNA OTURDU MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen CHP'li Çetin Akın, görevi devralıp, koltuğuna oturdu.

Turgutlu'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 118 bin 265 seçmenden 103 bin 283'ü, toplam 369 sandıkta oy kullandı. Bu oyların 99 bin 121'i geçerli sayıldı. Oylardan yüzde 37.22'si olan 36 bin 896'sını Millet İttifakı'nın CHP'li adayı, evli ve 2 çocuk babası Çetin Akın aldı. Sandıktan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut belediye başkanı Turgay Şirin'e 36 bin 446, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan'a ise 22 bin 944 oy çıktı. MHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı. Akın ile Şirin arasındaki 450 oy farkı oy farkı 416'ya düştü. MHP bu defa İl Seçim Kurulu'na oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Ancak İl Seçim Kurulu, itirazı reddetti.

MERHUM BAŞKANIN MEZARINI VE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Seçimleri kazana CHP'li Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte dün Turgutlu İlçe Mezarlığı'na gidip, 1989 - 1994 yılları arasında CHP'den Turgutlu Belediye Başkanlığı yapan merhum İsmail Kırdar'ın mezarını ve Turgutlu Şehitliği'ni ziyaret edip, dua okudu. Daha sonda beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geçen Akın, eşi Sabriye, çocukları Gülce ve Cemil Akın'ın da katılımıyla buradaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrasında Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek devir teslim töreni için Belediye'ye geçen Akın, burada çiçeklerle karşılandı. Kurban kesilmesinin ardından başkanlık makamına geçen Akın, burada Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer'den görevi devraldı. Sezer, Başkan Akın'a çiçek verip, görevinde başarı diledi. Akın, kendisini yalnız bırakmayan annesi Fatma Akın ve babası Hilmi Akın'ın ellerini öpüp, hayır dualarını aldıktan sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Makamında tebrikleri kabul eden Akın, şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceklerini söyledi.

BALKONDAN KONUŞTU Daha sonra balkondan belediye binası önündeki kalabalığa seslenen Akın, "Candaşlarımsınız benim. Bana yoldaşlık yaptığınız için çok mutlu oldum. Gönül kapılarınızı açtınız. Yıllar sonra CHP, Millet İttifakı ile Turgutlu'da seçim kazandı. Birleşe birleşe kazandık. Kimseyi ayırmadan, sizlere hesap vererek Turgutlu'yu yöneteceğiz. Şerefimle, namusumla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar koruyarak Turgutlu'yu yöneteceğim. Makam arabası kullanmayacağım. İstediğiniz zaman sizlerin yanındayım. Kapım her zaman açık. Bütün Turgutlulu hemşerilerime söz veriyorum. Sabahlara kadar çalışacağım. Turgutlu'da nasıl belediye başkanlığı yapılacağını göreceksiniz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Akın, balkon konuşması sonrası başkanlık makamının kapısını kendisi söktü, Turgutlululara kapısının açık olduğunun söyledi. Devir teslim törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Erarıtıcı, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Şehitlik ziyaretinden görüntü

-Görevi teslim almasından görüntü

-Balkon konuşmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber: Tuncel YILMAZ - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde özel bir çocuk kreşinde kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polisler, pastayla karşılandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan özel bir kreşin idarecileri ve öğrencileri Polis Haftası'nı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kreşte hazırlık yapan yöneticiler, 155 polis hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından kreşin önüne gelen polis ekipleri hiçbir olay olmadığını fark etti. Bu sırada kreşten çıkan öğrenci ve öğretmenler, içeriye davet ettikleri polislere Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama amacıyla ihbar yaptıklarını söyleyip, beraber pasta kesti. Polisler, yıl dönümlerini farklı şekilde kutlayan kreş yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin kreş önüne gelmesi

- İçeri giren polisler

- Yöneticiler ve çocuklar

- Pastanın kesilmesi

- Polis ve kreş sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)MOTOSİKLET KULÜBÜNDEN YUNUS POLİSLERİNE PASTALI KUTLAMA SİVAS'ta motosiklet kulübü üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yunus polisleriyle birlikte konvoy yaptı, ardından da pasta kesti.

Sivas Motosiklet Grubu ve Sivas Türk Riders Chopper Club üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında buluştu. İnönü Bulvarı üzerinde konvoy oluşturan motosikletliler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar ilerledi. Konvoya cadde üzerinde bulunan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yunus polisler müze bahçesinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Sivas Motosiklet Kulübü Başkanı Erhan Kaygusuz farkındalık oluşturabilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kaygusuz, "Bugün burada bulunmamızın amacı Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü yılında bizim için canla başla huzurumuzu, güvenliğimizi sağlamak amacıyla çalışan polislerimizi yalnız bırakmamaktı ve topluma bir mesaj vermek istedik. Biz motosikletçiler ve polisler kurallara uygun bir şekilde sürüş yapıyoruz. Birlikte küçük bir sürüş düzenledik ve pasta keserek onların 174'üncü yıllarını kutladık" dedi.

Yunus polis memuru Murat Kaya da sürücülere uyarılarda bulunarak "Organizasyon için arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz Sivas halkı için buradayız. Herkesin huzuru hepimizin huzurudur. Sivas halkı için çalışıyoruz. Özellikle motosikletçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi donanımlı ve kurallara uyuyor" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motor kulubü ve polislerin görüntüsü

-Birlikte konvoy yapmaları

-Müze bahçesinde pasta kesilmesi

-Konuşmalar Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)ESNAFTAN POLİSLERE PASTA SÜPRİZİ BARTIN'da kent merkezinde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine, esnaflar sürpriz yaptı. Esnaflar, polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti. Bartın Hükümet Caddesi'ndeki esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, polisi arayarak cadde üzerinde kavga olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Caddeye gelen polisler koşarak kavga eden gurubu ararken, esnaflar bir iş yerinden pasta ile çıktı. Esnaflar polislerin yanında toplanarak, alkışlarla Polis Haftasını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polise ihbar yapılması

-Ekiplerin gelmesi

-Pastanın polislere ikramı

-Polislerin şaşkınlığı

-Hep birlikte pasta yemeleri Haber: BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)18'İNCİ MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NE KAPALI GİŞE BAŞLANGIÇ MERSİN'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), ünlü piyano sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kapalı gişe konseri ile başladı.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konser öncesinde selamlama konuşması yapan MUMF Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "İnanın pek kolay bir iş değil bu tür festivalleri hazırlamak ama bu konuda ne kadar başarılı olursanız olun, sanatseverlerin değerli katkıları olmasa, salonları bu akşam olduğu gibi dolup taşırmasa hiçbir festival, bizimki de inanın başarılı olmaz, olamaz" dedi. Konuşmanın ardından, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi piyanist ikilisi olarak gösterilen Güher-Süher Pekinel kardeşler, alkışlar eşliğinde çıktıkları sahnede Mozart'ın iki piyano konçertosu ve aryalarını seslendirdi. Şef Rengim Gökmen'in yönettiği 2 bölümlük konsere, MUMF Oda Orkestrası da eşlik etti.