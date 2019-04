DHA YURT BÜLTENİ - 1

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, iki kız kardeş Aysel (20) ve Hatice Şahin (16) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili Aysel ve Hatice Şahin'in babası ile 2 erkek kardeşini gözaltına aldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri, mahkemeden alınan izinle Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama başlattı. Ekipler, olayda kullanılan silahı arıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakılan sobadan çıkan kıvılcımların bacadaki kuş yuvasını tutuşturması üzerine çıkan yangında tek katlı ev kül oldu. Yalnız yaşadığı evini hortumla su sıkarak söndürmeye çalışan Necmettin Mülayim (65), ise yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Yangın, gece yarısı Ballı Mahallesi'nde Necmettin Mülayim'in yalnız yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Mülayim'in sobayı yakmasından kısa bir süre sonra bacanın üzerinde bulunan kuş yuvası kıvılcımlar nedeniyle tutuştu. Kıvılcımların düştüğü çatı alev alırken, alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Necmettin Mülayim ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak tek katlı ev tamamen yandı. Ev sahibi Mülayim, hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi, ancak yanan evinin ardından gözyaşlarına engel olamadı. EV SAHİBİ: HER ŞEYİM YANDI, KÜL OLDU Evinden sadece kimliğini kurtarabildiğini söyleyen Necmettin Mülayim, "Kargalar evimin çatısındaki bacanın üzerine yuva yaptılar. Bu yangın da kargaların yuvasının tutuşması sonucu çıktı. Eve gelip sobamı yaktım. Sobadaki kıvılcımlar ilk önce karga yuvasını tutuşturdu. Sonra yuvadaki kıvılcımlar içeri düştü ve yangın çıktı. Her şeyim yandı, kül oldu" dedi. Mahallenin eski muhtarı Şerif Keskin, yangını önce kendisinin gördüğünü belirterek, "Evin çatısından alevleri görünce ilk olarak itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da yetişti ama bütün bina yanarak kül oldu. Komşumuz evinde tek başına yaşıyordu" dedi.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Yapracık Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Çolak'ın kullandığı 06 CLK 87 plakalı otomobil, Eskişehir yönünde ilerlediği sırada aynı yönde giden Ramazan Çetinel yönetimindeki 32 AS 128 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet Çolak, eşi Rezzan Çolak ve oğlu Özgür Çolak yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan Mehmet Çolak, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mehmet Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Dumlupınar Bulvarı'nın 3 şeridi bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Hurda yığınına önen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlandı. Uygulama çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisi üzerinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, önceki gün yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların sökümüne ara verildi. İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir, "İzmir- Ödemiş- Kiraz karayolunu genişletme çalışmaları bundan 10 yıl önce başlamış olup, mevcut yolun her iki tarafı da dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra bu bölge terk edilip, köyümüze ait mera ve zeytinlikler, ayrıca Ödemiş'in en verimli toprakları üzerinden yolu baypas etme düşüncesi oluştu. Karşı gelmemize rağmen sesimizi gerekli yerlere duyuramadık. Sesimizin yetkililer tarafından duyulup inceleme yapılmasını istiyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne müracaat ettik. Gelen cevapta, burada ağaç ve verimli arazi olmadığı yazısı bize iletildi. Bu da kayıtlarda mevcut" dedi. 'ANAYOLU SADECE 100 METRE KISALTACAK' İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik de yeni güzergahın İzmir-Ödemiş karayolunu sadece 100 metre kısaltabileceğini belirtip, çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını düşündüklerini söyledi. Mevcut yolun rahatça düzleştirilip, genişletilebileceğini kaydeden Dirik, "Bölge, tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. İlkkurşun Mahallesi, Kurtuluş Savaşı'nda ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir yerdir. İzmir'in işgal edilmesinden sonra, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine yönelen Yunan ordusuna karşı kırsal Hacı İlyas köyünde sivil halk ve askerler, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece, çok büyük direniş ve büyük vatanseverlik örneği göstermiş ve onlarca şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu özel nedeni sayesinde, Hacı İlyas köyünün adı İlkkurşun olarak değiştirilmiştir. İlkkurşun köyü, Büyükşehir Yasası ile de mahalleye dönüştürülmüştür. İzmir'in Torbalı ilçesinden başlayan ve 'D-310' olarak bilinen İzmir-Ödemiş karayolu, İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçmektedir. Buna rağmen tarihi İlkkurşun Tepesi'nin yakınında bulunan Maraş Tepesi üzerinde, Yörük Köprüsü'ne kadar 3 kilometre yeni yol yapılmak istenmektedir. Bu güzergah aslında anayolu sadece 100 metre kısaltmaktadır" diye konuştu. Yol için İlkkurşun Mahallesi'ndeki verimli tarla ve zeytinliklerin feda edildiğini öne süren Dirik, "Yüklenici firma 2015 yılından bu yana, bu arazi üzerinden dolgu ve kazı malzemesi alıyor. Bu çalışma önlenmemesi halinde köyümüzün merası, mera olmaktan çıkacak. Bu topraklarda bu tür faaliyetlerin olmasına kesinlikle karşıyız. Mevcut anayolun genişletilerek doğanın tarihin ve yeşilin korunmasını istiyoruz. Bu kesilen ağaçlar dedelerimizden kalma 60-70 yıllık ağaçlar" dedi. Şu ana kadar 100'e yakın ağacın söküldüğünü anlatan Dirik, bu sayının 1000'i bulacağını belirtip, yetkilileri uygulamaya son verilmesi için göreve davet ettiklerini söyledi. BİLDİRİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER Ödemiş'in kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yol açmak için Karayolları'nın yüklenici firması tarafından zeytin ağaçlarının köklenmesi üzerine Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği yöneticileri tarafından bildiri okundu. Ağaçların köklendiği alanda bildiriyi grup adına emekli öğretmen Saadetin Şanlı okudu. Bildiride, "Burada 5 yıl öncesine dayanan, İlkkurşun Mahalle sakinlerinin karşı çıktıkları fakat başarılı olmadıkları bir süreç yaşanıyor. Var olan bir yolun genişletilmesi söz konusu iken, ağaçlık bir alan olan başka bir yerden duble yol geçiriliyor. Burada bir ihmaller zinciri var. Örneğin, bir haftalık bir süreçte zeytin ağaçları kesiliyor. Ama bu önceden haber verilebilirdi. Bu ağaçların başka yere nakledilmesi sağlanabilirdi. Fakat beklenmeyen bir şekilde birden zeytin ağaçları yok ediliyor. Burada birbirini izleyen ihmaller var" denildi. 'KALAN AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRECEK' İlkkurşun Mahallesi'nde zeytin ağaçları sökülen Erdem Akbay da, "Burada önemli olan ağaçların kesildikten sonraki durumu. Burada geriye kalan ağaçların da bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü buradan geçen araçların egzoz dumanları, hararetleri ağaçlara zarar verecektir. Ayrıca, buradan toprak alındığı zaman kalan toprağın nemi, tavı da kaçacak. Bu kolay bir şey değil. Şimdiye kadar nereye başvurduysak kimse bize yardımcı olmadı. Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüler için çileye dönen kuyruk, yol üzerinde açılan bir perondan alınan sıra numarası ile mesajla uyarı sistemi sayesinde önlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruklarına son vermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliğinde yeni bir sistem hayata geçirildi. Sistem kapsamında Kapıkule karayolu üzerinde kurulan perondan sıra numarası alacak TIR şoförleri, istediği tesiste dinlenecek ve kendisine sıra geldiği zaman kuyruğa girmeden Kapıkule'den çıkış yapabilecek. Kapıkule yolu üzerinde şoförlere numara verip sıraya girmelerini sağlayan açılan peronu incelemeye giden Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi: "Edirne dediğimizde akla gelen kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilometreyi, hatta 22 kilometreyi bulan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunun görmek gerekiyor. Kapıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Meksika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız dünyada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule. Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar arttırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur. Bu kuyruklar da bazı dönemlerde 22 kilometreyi bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz olarak, vali yardımcılarımız, il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık. Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi Edirne'ye geldiğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuyruklarının sonlandırılması noktasında kendilerinden desteklerini talep ettik. TOBB Başkanı Rıfat bey de aynı şekilde her türlü destek olacaklarını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar neticesinde bu gördüğünü küçük kulübenin TIR kuyruklarını sonlandırması noktasında çok faydalı olabileceği fikir birliğine vardık." MESAJ İLE BİTEN KUYRUK ÇİLESİ TIR şoförlerinin sıra fişi almalarının ardımdan cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini anlatan Vali Canalp, "Başlangıçta bu yazılımın nasıl olması gerektiği noktasında tereddütler yaşadık. Uygulamaya geçmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşadık ama her sıkıntıyı aşama aşama sona erdirmek suretiyle bugün artık bu tesisi faal hale getirme imkanımız oldu. Bundan sonra TIR şöförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak. Malumlarınız TIR şöförlerimiz günün 8 saatini araç kullanmakla geçirebilirler, geri kalan 16 saatlerinde de dinlenmek zorundalar. Daha fazla araç kullanmaları yasaktır. TIR kuyruğunda bekletildiğiniz zaman ise dinlenemiyorsunuz. Mutlaka 5 dakikada bir aracınızı çalıştırmanız tekrar yola koyulmanız gerekiyor ve bu periyod devam ediyor. Eğer gece saatine kaldığınızda da uyku düzeninizi de aynı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla da TIR şöförlerimizin dinlenmeleri gerekiyor. Beklemeye alışkınlar zaten ama insani koşullar altında beklemeye alışkınlar. Bizim de yaptığımız bu uygulamada TIR şöförlerimiz insani koşullar altında tesislerde beklemesine yönelik. Buradan TIR şöförlerimiz TIR kuyruğunda beklemek yerine buradan bir sıra fişi alacak, almış olduğu fişle ilerideki tesislerden herhangi bir tesiste gidecek kendi sırasını bekleyecek. Beklediği sırada da kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde kendisi hangi saatte işlemlerinin yapılacağını bilecek. Kişilerin cep telefonlarına da mesaj gidiyor, uygulama üzerinden de kendi sıralarının ne zaman geleceğini görme imkanları buluyor. Dolayısıyla artık kuyrukta beklemek durumunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme imkanımız olacak" dedi. 'KAPIKULE, TIR KUYRUĞU İLE ANILMAYACAK' Kapıkule'nin artık TIR kuyruğu ile anılmayacağını söyleyen Canalp, "Bu basit ve çok pratik bir sistem, çok fazla yüksek maliyeti olmayan bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına Edirne denildiği zaman TIR kuyrukları gelmeyecek. Artık Edirne'de Kapıkule en azından TIR kuyruklarıyla anılır olmayacak. İnşallah bundan sonra ihracatımızın isimsiz kahramanları olan TIR şöförleri de insani koşullar altında seyahat etme ve dinlenme imkanı bulmuş olacaklar. Buranın Türkiye'de de dünyada da adı yok. Siz nasıl adlandırırsanız o şekilde adlandırılmış olur. Bizdeki adı TIR kuyruklarını sonlandırma peronu bu. Buradaki tesislerin kapasitelerine göre artık TIR kuyruğu olmasını beklemiyoruz" dedi. Vali Ekrem Canalp, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların oluşturduğu küçük araç kuyruklarının engellemek için çalışmalarının da olduğunu da söyledi. Canalp, "Yaz aylarında bir de gurbetçilerimizin çektiği bir başka sıkıntımız daha var. TIR şöförlerimizin sıkıntılarını giderdik, gurbetçilerimizin sıkıntısını asla unutuyor değiliz. Yaz aylarındaki sıkıntıların da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çabamız var. Birkaç tane alternatif model üzerinde bunun da sonlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah gurbet sezonu geldiği zaman da gurbetçilerimizin Türkiye sınırları içerisinde çile çekmeden yolculuk yapma imkanı sağlayabilecek bir sistematik modelleme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. 'ÇİLE BİTTİ SIKINTI YOK' Almanya'ya ihraç yükü götüren TIR sürücüsü Ali Osman Yılmaz, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kişisel ihtiyaçlarını gideremeden 4 gün bekledikleri kuyrukların bittiği yeni uygulamayla sınır 1 günde tesislerde istirahat ederek rahatça geçtiklerini söyledi. Kuyrukta beklerken en büyük sorunları olan mültecilerinde artık TIR'larına kaçak binemediklerini belirten Yılmaz, "Bunu yapanların emeğine sağlık, çok güzel bir uygulama. Daha önce burada günlerce yollarda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Burada tuvalet ihtiyacımızı bile gideremiyorduk. Yaklaşık 14 yıllık şoförüm o yıldan bu yana hep kuyruktayız. Özelikle hafta sonu çok yoğun oluyordu, eskiden 4 gün sıra bekliyorduk sınırı geçmek için ama şu anda 1 günde geçiyoruz. Tesislerde dinlenirken bize mesaj geliyor ve biz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı da tesislerde gideriyoruz. Önceden araçlarımıza mülteciler kaçak yolla biniyordu. Şimdi bu sorunumuzda ortadan kalkmış oldu."dedi. İstanbul'dan Almanya'ya ihraç yükü götüren Bayram Şenkal'da "Sırada en büyük sıkıntımız sırada beklediğimiz zaman uyumamamızdı. Şimdi sıkıntı yok, direk parka giriyoruz. Artık kuyruk çilemiz bitti. Güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu. Vali Ekrem Canalp, peronda incelemelerde bulunup, TIR sürücüleri ile sohbet etti.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,(DHA)

- Nuh Dağdelen'in açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

Suriyeli mülteci çocuklar ve parlamenterler, futbol maçı yaptı

NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı kapsamında Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve yabancı ülkelerin parlamenterlerin oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında oynanan maçın başlama vuruşunu NATO PA Başkanı Madeleine Moon gerçekleştirdi. 'Sporun gücü' sloganıyla yapılan karşılamada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Sor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Sporun, her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önem verdiğini ve son 17 yılda sportif alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Kasapoğlu, "Her ilimize, her ilçemize ve köylerimize kadar devasa tesislerimiz var. Bu tesislerimizi sporu tabana yayarak çok daha güçlü kullanacağız. Ülkemizden hem bireysel hem takımsal alanda başarılara imza atacağız" dedi.

Türkiye'nin önemli boyutta Suriyeliye ev sahipliği yaptığını da dile getiren Kasapoğlu, "Maalesef savaşın etkilerini tamir etmek için, derin iz bırakan yaralarını onarmak için sporu da önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada tüm tesislerimiz, kulüplerimiz, takımlarımız, Bakanlığımız önemli bir süreci yürütüyor. Bu süreç çerçevesinde gerek gençlik merkezlerimizde gerekse sportif tesislerimizde pek çok branşta faaliyetler ortaya koyuyoruz. Bugün de çok güzel atmosferde bir etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda milletvekillerine Suriye'deki krizi anlattıklarını belirten TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ise bu krizde çocukların ve gençlerin derin izler yaşadığını söyledi. Çocukların annelerini, babalarını, akrabalarını kaybettiğini, büyük travmalar yaşadıklarını ifade eden Bak, "Hiçbir çocuk futbol topuna dayanamaz. Onun beynindeki kötü hatıraları, anıları silmenin yolu, güzel hatırlar kazandırmakla olur. Bir çocuğun gülmesi demek dünyanın gülmesi demek. Suriye'de binlerce insan öldü. Suriye'yi yeniden inşa edecek olan bu gençler. Suriyeli gençlerle Türk gençler arasında bir uyum oluşturmak istiyoruz ve bunu da sporla yapıyoruz" dedi.

- Çocuklar antrenman

- Seramoni

- Bakan Kasapoğlu açıklama

- Osman Aşkın Bak açıklama

- Detay

- Maç detay

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

