DHA YURT BÜLTENİ - 1

Akademide sergilenen heykellere zarar veren şüpheli yakalandı MUĞLA'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine, zarar veren F.D. (54), yakalandı. F.D.'nin ilk ifadesinde alkollüyken bir anlık öfkeyle heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi.

UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenen ve satışa çıkarılan, 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli- yabancı heykeltıraşların yaptığı mermer tanrıça figürlerinden bazıları, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar gördü. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si ise devrildi. Önceki gün saldırının fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Jandarma, saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığının belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin F.D., olduğu belirlendi. Jandarma belirlediği adrese dün saat 16.00 sıralarında düzenlediği operasyonda F.D.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen F.D.'nin ifadesinde alkollüyken bir anlık öfke üzerine heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi. F.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Heykellerden görüntü Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),(DHA) ======================= Kars'ta 29 öğrenci, öğretmenlerine sürpriz doğum gününde zehirlendi KARS merkeze bağlı Kocabahçe köyünde öğretmenlerinin doğum günü için okula getirilen pasta ve kurabiyeden yiyip, asitli içecekten içen 29 öğrenci zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çocukların yiyeceklerden mi yoksa tarihi geçtiği belirlenen asitli içecekten mi zehirlendikleri inceleme sonucu belirlenecek.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Kocabahçe köyünde meydana geldi. Fen Bilgisi öğretmeni Selim Sofu'ya doğum günü sürprizi yapmak isteyen ortaokul öğrencileri pasta, kurabiye ve asitli içecek alarak okula geldi. Öğretmenlerinin doğum gününde kesilen pastayı yiyen öğrencilerde, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma başladı. Durumu fark eden okul yetkilileri sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Okula gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde öğrencilerin zehirlendiğini belirledi. Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okula gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların yedikleri yaş pastadan, kurabiye ve asitli içeceklerden örnekler aldı. Ekipler, yaptığı incelemede asitli içeceğin son kullanım tarihinin geçtiğini tespit etti. Numuneler Kars Gıda Laboratuvar Müdürlüğü'na gönderilirken, öğrencilerin yiyeceklerden mi yoksa içecekten mi zehirlendiği yapılan inceleme sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okul bahçesinde kalabalık ve ambulans

Öğrencilerin hastaneye getirilmesi Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) ========================== Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, iki kız kardeş Aysel (20) ve Hatice Şahin (16) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili Aysel ve Hatice Şahin'in babası ile 2 erkek kardeşini gözaltına aldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri, mahkemeden alınan izinle Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama başlattı. Ekipler, olayda kullanılan silahı arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi detay Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Afyonkarahisar),(DHA) ========================== 40 yıllık eşini, kafasına keserle vurarak öldüren kadın tutuklandı ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle vurarak öldüren Dursun Yalçın (66), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Beraberinde gözaltına alınan oğlu Ramazan Yalçın ise serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Yalçın yatakta uyuyan eşi Şaban Yalçın'ın başına keserle defalarca vurdu. Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçın'ın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şaban Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Dursun Yalçın'ı ve oğlu Ramazan Yalçın'ı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Dursun Yalçın, suçunu itiraf ederek kocası ile arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu bu yüzden öldürdüğünü söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu Ramazan Dursun ise serbest bırakıldı.

Şaban Yalçın'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Besni Topkapı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Besni adliyesi

- Jandarma

- Gözaltına alınan anne ve oğlunun adliyeye getirilmesi

- Gözaltına alınan eş Dursun Yalçın ile oğlu Ramazan Yalçın'ın adliyeye götürülmesi.

-Tutuklanan Dursun Yalçın'ın adliyeden çıkarılması

- Tutuklanan Dursun Yalçın'ın jandarma aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN / ADIYAMAN,(DHA) ============================= Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı-yeğen öldü Bursa'da, iddiaya göre yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak 3'e bölündü. Kazada otomobildeki sürücü Muhammet Hanefi Akbulut (40) ile yeğeni Hamza Gül yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa şehir merkezi yönüne giden Muhammet Hanefi Akbulut yönetimindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, yol kenarında oluşan su birikintisine girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil 3 parçaya bölünürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Muhammet Hanefi Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralı olan Akbulut'un yeğeni Hamza Gül ise Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği kaza, civardaki fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Bursa- Ankara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı. Karayolu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerasından kaza anı

- Parçalanan araçtan detay

- Muhammet Hanefi Akbulut ile yeğeni Hamza Gül fotoğraf Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Semih ŞAHİN - Mehmet BULDU / BURSA,(DHA) =============================== Muş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7'si öğrenci, 11 yaralı MUŞ'un Varto ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7'si lise öğrencisi 11 kişi yaralandı. Otomobillerden birisi ise yanarak kül oldu.

Kaza, dün saat 17.00 sularında Varto-Hınıs karayolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Hınıs istikametine giden Eren Demir yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Türhan yönetimindeki 23 LT 307 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Türhan ile otomobilinde bulunan Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi ve Varto Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Kader Özdemir, Busecan Özdemir, Ayten Özdemir, Berçem Öztürk, Berivan Türhan, Gamze Türhan, Serap Karakaş ile diğer otomobildeki Eren Demir, Mecbure Demir, Ayfer Yiğit yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Varto ve Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası 23 LT 307 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan araçlar

- Detaylar Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / VARTO(Muş),(DHA) ======================= Okul yöneticilerini darp eden 3 kişiden anneye tutuklama DENİZLİ'de, 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö.'nün (14) Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasının ardından okul müdürü ve 2 yardımcısını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan anne, baba ve amca, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar adliyeye sevk edildi. Anne Sebahat Ö. tutuklanırken, baba ve amca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü.

Geçen salı günü, Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö., bazı öğrencilere tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö. okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine K.B.Ö.'yü de alıp, okula gitti. İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışıp, saldırdı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat Ö. ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö. ve öğrenci K.B.Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. ifadelerinin ardından geçen çarşamba günü, 'görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür' suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edilen K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Üç kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö. hakkında tutuklama istemiyle yakalanma kararı çıkardı. Polis tarafından dün tekrar gözaltına alınan anne Sebahat Ö., baba Sezai Ö. ve amca Osman Ö., ardliyeye sevk edildi. Tekrar alınan ifadelerinin ardından anne Sebahat Ö. tutuklanırken, baba Sezai Ö. ve amca Osman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü. Bu sırada çevredeki diğer yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklanan anne Sebahat Ö. cezaevine götürülüken oğlu K.B.Ö.'ye sarılıp, öptü

-Okuldan ve ailenin okula girişlerinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü (arşiv) Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) ========================== Suriye sınırına askeri sevkiyat Hatay-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT'ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri araçların konvoy halinde Kırıkhan ilçe merkezinden Reyhanlı ilçesine gidişi Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),(DHA) ============================= Zonguldak'ta tünel inşaatında silahlı kavga: 1 yaralı Zonguldak'ta tünel inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla ayağından vuruldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Mithatpaşa Tünellerinde meydana geldi. Tünel inşaatında çalışan işçiler S.K. ile Ercan Y.(33) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda işçilerden S.K., yanında getirdiği tabancayla Ercan Y.'yi (33) sağ dizinden vurdu. Yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Ercan Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Sedye ile ambulanstan indirilip taşınması

-Tünel inşaatından detaylar

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA) =========================== Malatya'da polis aracına tabancalı saldırı: 1 gözaltı Malatya'da, 122 promil alkollü olduğu belirlenen ve trafik polisleri tarafından ceza yazılan motosikletli M.G., hareket halindeki polis otosuna tabancayla ateş açtı. Araca iki mermi isabet ederken, polisler M.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ekipleri M.G.'nin kullandığı motosikleti rutin denetim sırasında durdurdu. Yapılan kontrollerde 122 promil alkollü olduğu belirlenen ve motosikletin de eksik evrakı bulunan M.G.'ye ceza yazdı. Sinirlenerek bölgeden ayrılan M.G., iddiaya göre bir süre sonra tabanca ile geri dönerek cadde de hareket halinde olan 44 A 7433 plakalı polis otosuna doğru ateş etti. Kapısına 2 merminin isabet ettiği polis aracından yara almadan inen polisler M.G.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalıktan görüntü

- Polis arabası

- Ekipler

- Kalabalıktan görüntü

- Boş kovanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) ======================== Bacadaki kuş yuvası tutuştu, tek katlı ev yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakılan sobadan çıkan kıvılcımların bacadaki kuş yuvasını tutuşturması üzerine çıkan yangında tek katlı ev kül oldu. Yalnız yaşadığı evini hortumla su sıkarak söndürmeye çalışan Necmettin Mülayim (65), ise yanan evinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, gece yarısı Ballı Mahallesi'nde Necmettin Mülayim'in yalnız yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Mülayim'in sobayı yakmasından kısa bir süre sonra bacanın üzerinde bulunan kuş yuvası kıvılcımlar nedeniyle tutuştu. Kıvılcımların düştüğü çatı alev alırken, alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Necmettin Mülayim ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak tek katlı ev tamamen yandı. Ev sahibi Mülayim, hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi, ancak yanan evinin ardından gözyaşlarına engel olamadı.

EV SAHİBİ: HER ŞEYİM YANDI, KÜL OLDU

Evinden sadece kimliğini kurtarabildiğini söyleyen Necmettin Mülayim, "Kargalar evimin çatısındaki bacanın üzerine yuva yaptılar. Bu yangın da kargaların yuvasının tutuşması sonucu çıktı. Eve gelip sobamı yaktım. Sobadaki kıvılcımlar ilk önce karga yuvasını tutuşturdu. Sonra yuvadaki kıvılcımlar içeri düştü ve yangın çıktı. Her şeyim yandı, kül oldu" dedi.

Mahallenin eski muhtarı Şerif Keskin, yangını önce kendisinin gördüğünü belirterek, "Evin çatısından alevleri görünce ilk olarak itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da yetişti ama bütün bina yanarak kül oldu. Komşumuz evinde tek başına yaşıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan evden detay

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Vatandaşların kovalar ve hortumla evleri söndürme çalışmaları

-Ev sahibi Mülayim'in hortumlu su sıkması

-Ev sahibi Necmettin Mülayim'in konuşması

-Eski muhtar Şerif Keskin'in konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ======================= Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Yapracık Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Çolak'ın kullandığı 06 CLK 87 plakalı otomobil, Eskişehir yönünde ilerlediği sırada aynı yönde giden Ramazan Çetinel yönetimindeki 32 AS 128 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet Çolak, eşi Rezzan Çolak ve oğlu Özgür Çolak yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan Mehmet Çolak, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mehmet Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Dumlupınar Bulvarı'nın 3 şeridi bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Hurda yığınına önen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) ========================= Freni boşalan kamyon kuaföre daldı, 2 yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalan kamyon, cadde üzerindeki bir kuaföre girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon kontrolden Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförüne girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÜZERLERİNE SICAK ASFALT DÖKÜLEN 2 KİŞİ YARALI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalarak kadın kuaförüne dalan kamyonun sıcak asfalt yüklü olduğu öğrenildi. Elbistan Belediyesi ekipleri yolda asfalt çalışması yaparken kamyon sürcüsü Mevlüt B. sıcak asfalt yüklü kamyonu yol kenarına park etti. Freni boşalan kamyon hareket ederek önce MOBESE direğine, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra kuaföre girdi. Bu sırada içeride bulunan kadınlardan Gülseren Acar (37) ile Pınar Karagenç'in (37) üzerine sıcak asfalt döküldü. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuafördeki kamyon

- Kamyonu kurtarma çalışmaları

- Olay yerindeki kalabalık Haber-Kamera: Ahmet AKSU / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ======================== Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu: 1 tutuklama ANTALYA'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili polis bu sabah operasyon başlattı. Operasyonda, seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Muhittin Böcek'in ekibinden olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

29 Mart günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı" sözleri yer aldı.

TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU

Ses kaydı üzerine Menderes Türel, "HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı" açıklamasında bulunarak, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı operasyon başlattı. Operasyonda, Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi A. ve babası Maksut A., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili gözaltına alınan Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi A. ve babası Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, gazetecilerin görüntü almaması için şüphelileri minibüsle adliye binasının bodrum katına indirdi. Yakınları adliye önünde şüphelileri bekledi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da adliyeye gelerek şüphelilerle görüşüp bilgi aldı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

TÜREL'E KASET KUMPASINA BİR TUTUKLAMA

Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili gözaltına alınan Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi Ateş ile Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ebru Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Cem O., Cem Özgür Y., Yusuf M. ile Batuhan G. serbest bırakıldı. Cemil B. ile Muhittin Böcek'in seçim kampanyasında görev aldığı ileri sürülen Doğukan D. ve Maksut A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı alkışlarla adliyeye girerken,

Minibüsten görüntü, sloganlar ve adliye dış plan. Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA) ========================= Annesini bıçakla yaralayan eski hostese gözaltı İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eski hostes Yeşim B. (38), tartıştığı annesi Emine B.'yi (60) karnından bıçaklayarak, yaraladı.

Daha önce hosteslik yapan, ancak psikolojik sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldığı öğrenilen Yeşim B., dün saat 11.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Öğretmenler Sitesi'ndeki evlerinde, annesi Emine B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Yeşim B., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini karnının 3 yerinden yaraladı. Gürültüleri duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Yeşim B.'yi gözaltına alırken, kanlar içinde yerde yatan annesi Emine B. ise çağrılan ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Emine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden detay

- Yeşim B. (38) ve annesi Emine B. fotoğraf Haber-Kamera: Faruk ÇARK / KİRAZ(İzmir),(DHA) ======================= Boğulma tehlikesi geçiren inek, itfaiye tarafından kurtarıldı DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir çiftlikte atık tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Afşin Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Görel'e ait çiftlikte, dengesini kaybeden bir inek, atık tahliye kanalına düştü. Hayvan dışkısıyla dolu kanala düşen ineği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boğulmak üzere olan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Kötü koku içerisinde zor bir operasyon yapan ekipler, ineği halata bağlayıp, vinç yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. İnek, itfaiye ekiplerince yıkanarak sahibine teslim edildi. İneğin sahibi Mehmet Ali Görel, mutlu olduğunu belirterek, gayretli çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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- Kurtarma çalışmalarından görüntü Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) Ödemiş'te yol için zeyin ağaçlarının köklenmesine tepki İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlandı. Uygulama çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu.

Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisi üzerinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu.

Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, önceki gün yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların sökümüne ara verildi.

İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir, "İzmir- Ödemiş- Kiraz karayolunu genişletme çalışmaları bundan 10 yıl önce başlamış olup, mevcut yolun her iki tarafı da dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra bu bölge terk edilip, köyümüze ait mera ve zeytinlikler, ayrıca Ödemiş'in en verimli toprakları üzerinden yolu baypas etme düşüncesi oluştu. Karşı gelmemize rağmen sesimizi gerekli yerlere duyuramadık. Sesimizin yetkililer tarafından duyulup inceleme yapılmasını istiyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne müracaat ettik. Gelen cevapta, burada ağaç ve verimli arazi olmadığı yazısı bize iletildi. Bu da kayıtlarda mevcut" dedi.

'ANAYOLU SADECE 100 METRE KISALTACAK'

İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik de yeni güzergahın İzmir-Ödemiş karayolunu sadece 100 metre kısaltabileceğini belirtip, çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını düşündüklerini söyledi. Mevcut yolun rahatça düzleştirilip, genişletilebileceğini kaydeden Dirik, "Bölge, tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. İlkkurşun Mahallesi, Kurtuluş Savaşı'nda ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir yerdir. İzmir'in işgal edilmesinden sonra, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine yönelen Yunan ordusuna karşı kırsal Hacı İlyas köyünde sivil halk ve askerler, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece, çok büyük direniş ve büyük vatanseverlik örneği göstermiş ve onlarca şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu özel nedeni sayesinde, Hacı İlyas köyünün adı İlkkurşun olarak değiştirilmiştir. İlkkurşun köyü, Büyükşehir Yasası ile de mahalleye dönüştürülmüştür. İzmir'in Torbalı ilçesinden başlayan ve 'D-310' olarak bilinen İzmir-Ödemiş karayolu, İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçmektedir. Buna rağmen tarihi İlkkurşun Tepesi'nin yakınında bulunan Maraş Tepesi üzerinde, Yörük Köprüsü'ne kadar 3 kilometre yeni yol yapılmak istenmektedir. Bu güzergah aslında anayolu sadece 100 metre kısaltmaktadır" diye konuştu.

Yol için İlkkurşun Mahallesi'ndeki verimli tarla ve zeytinliklerin feda edildiğini öne süren Dirik, "Yüklenici firma 2015 yılından bu yana, bu arazi üzerinden dolgu ve kazı malzemesi alıyor. Bu çalışma önlenmemesi halinde köyümüzün merası, mera olmaktan çıkacak. Bu topraklarda bu tür faaliyetlerin olmasına kesinlikle karşıyız. Mevcut anayolun genişletilerek doğanın tarihin ve yeşilin korunmasını istiyoruz. Bu kesilen ağaçlar dedelerimizden kalma 60-70 yıllık ağaçlar" dedi. Şu ana kadar 100'e yakın ağacın söküldüğünü anlatan Dirik, bu sayının 1000'i bulacağını belirtip, yetkilileri uygulamaya son verilmesi için göreve davet ettiklerini söyledi.

BİLDİRİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ödemiş'in kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yol açmak için Karayolları'nın yüklenici firması tarafından zeytin ağaçlarının köklenmesi üzerine Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği yöneticileri tarafından bildiri okundu. Ağaçların köklendiği alanda bildiriyi grup adına emekli öğretmen Saadetin Şanlı okudu. Bildiride, "Burada 5 yıl öncesine dayanan, İlkkurşun Mahalle sakinlerinin karşı çıktıkları fakat başarılı olmadıkları bir süreç yaşanıyor. Var olan bir yolun genişletilmesi söz konusu iken, ağaçlık bir alan olan başka bir yerden duble yol geçiriliyor. Burada bir ihmaller zinciri var. Örneğin, bir haftalık bir süreçte zeytin ağaçları kesiliyor. Ama bu önceden haber verilebilirdi. Bu ağaçların başka yere nakledilmesi sağlanabilirdi. Fakat beklenmeyen bir şekilde birden zeytin ağaçları yok ediliyor. Burada birbirini izleyen ihmaller var" denildi.

'KALAN AĞAÇLAR DA ZARAR GÖRECEK'

İlkkurşun Mahallesi'nde zeytin ağaçları sökülen Erdem Akbay da, "Burada önemli olan ağaçların kesildikten sonraki durumu. Burada geriye kalan ağaçların da bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü buradan geçen araçların egzoz dumanları, hararetleri ağaçlara zarar verecektir. Ayrıca, buradan toprak alındığı zaman kalan toprağın nemi, tavı da kaçacak. Bu kolay bir şey değil. Şimdiye kadar nereye başvurduysak kimse bize yardımcı olmadı. Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köklenen ağaçlardan görüntü

-İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Tekir ile röp.

-İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik ile röp.

-Köylülerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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-Bildirinin okunması

-İlkkurşun Mahallesi'nde zeytin ağaçları kesilen Erdem Akbay'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA) ======================== Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüler için çileye dönen kuyruk, yol üzerinde açılan bir perondan alınan sıra numarası ile mesajla uyarı sistemi sayesinde önlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruklarına son vermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Edirne Valiliği işbirliğinde yeni bir sistem hayata geçirildi. Sistem kapsamında Kapıkule karayolu üzerinde kurulan perondan sıra numarası alacak TIR şoförleri, istediği tesiste dinlenecek ve kendisine sıra geldiği zaman kuyruğa girmeden Kapıkule'den çıkış yapabilecek. Kapıkule yolu üzerinde şoförlere numara verip sıraya girmelerini sağlayan açılan peronu incelemeye giden Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi:

"Edirne dediğimizde akla gelen kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilometreyi, hatta 22 kilometreyi bulan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunun görmek gerekiyor. Kapıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Meksika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız dünyada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule. Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar arttırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur. Bu kuyruklar da bazı dönemlerde 22 kilometreyi

bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz olarak, vali yardımcılarımız, il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık. Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi Edirne'ye geldiğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuyruklarının sonlandırılması noktasında kendilerinden desteklerini talep ettik. TOBB Başkanı Rıfat bey de aynı şekilde her türlü destek olacaklarını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar neticesinde bu gördüğünü küçük kulübenin TIR kuyruklarını sonlandırması noktasında çok faydalı olabileceği fikir birliğine vardık."

MESAJ İLE BİTEN KUYRUK ÇİLESİ

TIR şoförlerinin sıra fişi almalarının ardımdan cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini anlatan Vali Canalp, "Başlangıçta bu yazılımın nasıl olması gerektiği noktasında tereddütler yaşadık. Uygulamaya geçmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşadık ama her sıkıntıyı aşama aşama sona erdirmek suretiyle bugün artık bu tesisi faal hale getirme imkanımız oldu. Bundan sonra TIR şöförlerimiz artık gayri insani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak. Malumlarınız TIR şöförlerimiz günün 8 saatini araç kullanmakla geçirebilirler, geri kalan 16 saatlerinde de dinlenmek zorundalar. Daha fazla araç kullanmaları yasaktır. TIR kuyruğunda bekletildiğiniz zaman ise dinlenemiyorsunuz. Mutlaka 5 dakikada bir aracınızı çalıştırmanız tekrar yola koyulmanız gerekiyor ve bu periyod devam ediyor. Eğer gece saatine kaldığınızda da uyku düzeninizi de aynı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla da TIR şöförlerimizin dinlenmeleri gerekiyor. Beklemeye alışkınlar zaten ama insani koşullar altında beklemeye alışkınlar. Bizim de yaptığımız bu uygulamada TIR şöförlerimiz insani koşullar altında tesislerde beklemesine yönelik. Buradan TIR şöförlerimiz TIR kuyruğunda beklemek yerine buradan bir sıra fişi alacak, almış olduğu fişle ilerideki tesislerden herhangi bir tesiste gidecek kendi sırasını bekleyecek. Beklediği sırada da kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde kendisi hangi saatte işlemlerinin yapılacağını bilecek. Kişilerin cep telefonlarına da mesaj gidiyor, uygulama üzerinden de kendi sıralarının ne zaman geleceğini görme imkanları buluyor. Dolayısıyla artık kuyrukta beklemek durumunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme imkanımız olacak" dedi.

'KAPIKULE, TIR KUYRUĞU İLE ANILMAYACAK'

Kapıkule'nin artık TIR kuyruğu ile anılmayacağını söyleyen Canalp, "Bu basit ve çok pratik bir sistem, çok fazla yüksek maliyeti olmayan bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına Edirne denildiği zaman TIR kuyrukları gelmeyecek. Artık Edirne'de Kapıkule en azından TIR kuyruklarıyla anılır olmayacak. İnşallah bundan sonra ihracatımızın isimsiz kahramanları olan TIR şöförleri de insani koşullar altında seyahat etme ve dinlenme imkanı bulmuş olacaklar. Buranın Türkiye'de de dünyada da adı yok. Siz nasıl adlandırırsanız o şekilde adlandırılmış olur. Bizdeki adı TIR kuyruklarını sonlandırma peronu bu. Buradaki tesislerin kapasitelerine göre artık TIR kuyruğu olmasını beklemiyoruz" dedi.

Vali Ekrem Canalp, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların oluşturduğu küçük araç kuyruklarının engellemek için çalışmalarının da olduğunu da söyledi. Canalp, "Yaz aylarında bir de gurbetçilerimizin çektiği bir başka sıkıntımız daha var. TIR şöförlerimizin sıkıntılarını giderdik, gurbetçilerimizin sıkıntısını asla unutuyor değiliz. Yaz aylarındaki sıkıntıların da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çabamız var. Birkaç tane alternatif model üzerinde bunun da sonlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah gurbet sezonu geldiği zaman da gurbetçilerimizin Türkiye sınırları içerisinde çile çekmeden yolculuk yapma imkanı sağlayabilecek bir sistematik modelleme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'ÇİLE BİTTİ SIKINTI YOK'

Almanya'ya ihraç yükü götüren TIR sürücüsü Ali Osman Yılmaz, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kişisel ihtiyaçlarını gideremeden 4 gün bekledikleri kuyrukların bittiği yeni uygulamayla sınır 1 günde tesislerde istirahat ederek rahatça geçtiklerini söyledi. Kuyrukta beklerken en büyük sorunları olan mültecilerinde artık TIR'larına kaçak binemediklerini belirten Yılmaz, "Bunu yapanların emeğine sağlık, çok güzel bir uygulama. Daha önce burada günlerce yollarda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Burada tuvalet ihtiyacımızı bile gideremiyorduk. Yaklaşık 14 yıllık şoförüm o yıldan bu yana hep kuyruktayız. Özelikle hafta sonu çok yoğun oluyordu, eskiden 4 gün sıra bekliyorduk sınırı geçmek için ama şu anda 1 günde geçiyoruz. Tesislerde dinlenirken bize mesaj geliyor ve biz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı da tesislerde gideriyoruz. Önceden araçlarımıza mülteciler kaçak yolla biniyordu. Şimdi bu sorunumuzda ortadan kalkmış oldu."dedi. İstanbul'dan Almanya'ya ihraç yükü götüren Bayram Şenkal'da "Sırada en büyük sıkıntımız sırada beklediğimiz zaman uyumamamızdı. Şimdi sıkıntı yok, direk parka giriyoruz. Artık kuyruk çilemiz bitti. Güzel bir uygulama oldu" şeklinde konuştu.

Vali Ekrem Canalp, peronda incelemelerde bulunup, TIR sürücüleri ile sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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TIR peronundan genel

Perondan detay

Vali Ekrem Canalp'ın gelişi

Canalp'ın konuşması

İnceleme yapması

Peron içinden işlemler

TIR sürücüleri ile sohbeti

Sürücüler ile röp.

Farklı açılardan detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,(DHA) ========================== Kendini futbolcu olarak tanıtan Kamerunlu, göçmen çıktı, inşaatta çalışıyor Kamerun'dan geldiği Türkiye'de Sinopspor Kulübü'ne başvuran ve kendini futbolcu olarak tanıtan Thierry Christel (27) çıkarıldığı idmanda varlık gösteremeyince gönderildi. Göçmen olduğu ortaya çıkan Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı.

Sinop'a gelen ve Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını söyleyen Thierry Christel, Sinopspor Kulübü'ne başvurdu, futbol oynamak istediğini söyledi. Kulüp yetkililerinin denemek için idmana çıkardığı Christel beğenilmeyince gönderildi. Christel'in yapılan araştırmada futbolcu değil iş bulmak için Türkiye'ye gelen göçmen olduğu belirlendi. Christel, kentte inşaatlarda işçi olarak çalışmaya başladı. Tuğla taşıyan, harç karan ve toprak kazan Christel, para kazanarak geçimini sağlıyor.

Kamerun'da 2'nci lig takımlarında futbol oynadığını öne süren Thierry Christel, "Ben futbolcuyum. Lisansım çıkmadı. Mecburen çalışmak zorundaydım. İnşaatlarda çalışıyorum. Lisansımı çıkarabilirsem futbol oynamayı çok istiyorum. Çok yetenekliyim" dedi.

SİNOPSPOR BAŞKANI: GÖÇMEN OLARAK GELMİŞ

Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, futbolcu olduğunu iddia eden kişinin kendileri ile bir bağı olmadığını belirterek, "Bu genç arkadaşımızın bizimle alakası yoktur. Göçmen olarak Sinop'a gelmiş ve top oynayacağını ifade etmiş. Bu olayla benim yönetimimde olmadı. Benden önceki yönetimde olmuş. İdmana çıkarmışlar. Topla alakası yokmuş ve göndermişler. İnşaatlarda çalışmaya gelmiş" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kamerunlu Christel'in detayları

İnşaatta çalışması

Top sektirmesi

Röp.

Detaylar Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA) ================================= Çanakkale'de, üreticiler Akdeniz meyve sineği ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı uyarıldı ÇANAKKALE'de, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tanıtımı ve Mücadelesi' konferansında üreticilere, bu zararlılara karşı mücadele konusunda uyarıcı bilgiler verildi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, daire müdürleri ile 700'e yakın üretici katıldı.

Konferansta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Berrin Alaca ve Papatya Tiftikçi, Çanakkale'de üreticilere, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı yaptıkları alan çalışmaları ile mücadeleyi anlattı. Ayrıca üreticilere bu zararlılara karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda slayt gösterisiyle bilgi verdi. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Fatih Tolga ise, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı mücadele konusunda üreticilere sunum yaptı.

'MÜCADELEMİZ ÇANAKKALE'DE 3 YILDIR DEVAM EDİYOR'

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Son zamanlarda ülkemizde ekonomik kayıplara neden olan Akdeniz meyve sineği ve kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadelemiz Çanakkale'de 3 yıldır devam ediyor. Bu mücadele kapsamında arkadaşlarımız bahçelerde sürekli takiplerini yapıyor. Takipler neticesinde rastladığımız, gördüğümüz bu sineklerle ilgili çeşitli önlemler aldık. Düzenlediğimiz bu konferansta üreticilerimize alınması gereken önlemler, yapılması gereken işlerle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapıyoruz. Büyük ekonomik kayıplara neden olmadan bu zararlıyla mücadeleyi toplu bir şekilde tamamlayacağız. Üreticinin üretmiş olduğu ürünleri eğer sineğin zararı varsa onu satamama gibi bir riski var. Buda ekonomik olarak bir kayıp demektir. O yüzden önleyici ve koruyucu tedbirleri alıp, birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

'HEM BİZİM HEM ÜRETİCİNİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'

Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Ülkemizdeki meyvecilikte sorun olabileceğini düşündüğümüz bazı iklimsel parametrelerle çoğalım gösterdiğini bildiğimiz zararlılar ilgili biyolojik mücadelenin nasıl yapılabileceği konusunda üreticilerimizi bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bu ülkemiz için son derece önemli. Zararlılar iklimsel değişikliğe bağlı olarak artış gösteriyor. Bizlere bunlarla ilgili olarak mücadelemizi kimyasal uygulamalardan çok, biyolojik yöntemlerle yaparak, hem üretilen ürünün tüketicisinin sağlığını düşünerek, hem de çevresel sağlığı düşünerek böyle bir yöntemin geliştirilmesidir. Üreticimizin bilinçlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunlar eğitim çalışmasıdır. Bu zararlıların ülkemizdeki meyveciliğe yapmış olduğu etkiler henüz risk aşamasında değil, ancak gelecekte olabileceği düşüncesiyle üreticilerimizi şuandan bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu üreticilerimize ne kadar öncesinden bilinçlendirir, ne kadar eğitime dahil edebilirsek, bu sorun ortaya çıkmadan büyük ölçüde engelleyebileceğimiz düşüncesiyle bu çalışmaları ardarda Türkiye'nin genelinde yapmayı planlamıştık. İkincisini de Çanakkale'de gerçekleştirdik. Daha henüz ciddi bir zarar ortaya çıkmış değil. Eşik dediğimiz bir nokta var. O eşiğe daha henüz ulaşmış değiliz. O eşiğe ulaşmadığımız içinde tabiki üreticilerimizin bölgesel olarak küçük çaplı zararlanmaları ortaya çıkabiliyor. Ama çok büyük ölçekte bir zararlanma olmadı. Ama yaptığımız bu eğitim çalışmalarıyla 2019 yılındaki yetiştirme döneminde büyük ölçüde önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda bizim duyarlı davranmamız değil, aynı şekilde üreticimizin de aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Sadece bireysel değil, bunun kitlesel olarak mücadelesinin yapılması bu bahsettiğimiz zararları oluşmadan engelleyeceği düşüncesindeyim" dedi.

Toplantı soru-cevap şekliyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konferanstan genel ve detay görüntü.

-Sunumlardan görüntü.

-Üreticilerden görüntü.

-Erdem Karadağ ile röp.

-Senih Yazgan ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA) ============================ AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. YSK'ya yaptıkları itirazların haklı bulunduğunun altını çizen Dağdelen, "Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı son derece mutluyum. 31 Mart seçimlerinde 6 oy ile geride kalmıştık, ama tabi seçim süreci içerisinde bir takım hukuka aykırı işlemler olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde önce ilçe seçim kuruluna talebimiz reddedilince il seçim kuruluna, oradan da reddedilince YSK'ya müracaatlarımızı gerçekleştirdik. YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'KARARLA YSK TARAFINDAN VERİLEN MAZBATA ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'

YSK'nın yenileme kararının ardından 2 Haziran'da yeni seçimin yapılacağını aktaran Dağdelen, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bizim asıl önemsediğimiz şey hukukun üstünlüğüdür. Hukuka aykırı hiçbir eylemin tarafında olmayız. Halkın iradesine tam anlamıyla gerçek anlamda da sandığa yansımasında gayretlerin tamamını bugüne kadar gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde 2 Haziran'da tekrardan belediye başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bugün itibariyle seçim süreci içerisine girmiş olduk. Belediye meclis üyeleri içerisinden en yaşlı üye olan Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek. Verilen bu kararla YSK tarafından verilen mazbata ortadan kalkmış olacak. Allah izin verirse 2 Haziran'da Keskin'de hemşerilerimizle çalışıp hatalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Onların gönlünü kazanmak adına, tüm AK Parti teşkilatı olarak çalışmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki Keskin'le ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğiz.ö