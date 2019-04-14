DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yaklaşık 100 kişinin karıştığı 'akraba arası kavgada' 7 gözaltı Erzurum'da, akraba 2 aile arasında çıkan ve yaklaşık 100 kişinin karıştığı taş, sopa ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavga 1,5 saat sürdü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayda aileler şikayetçi olmazken, hafif şekilde yaralananlar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı semtinde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre daha önceden husumet bulunan akrabalar arasından 2 kişi evlendi. Kısa süre sonra evlilikte sorunlar yaşanınca, erkeğin ailesi iddiaya göre kadını baba evine gönderdi. Kadının ailesi ise "Siz bizim kızımızı nasıl geri getirirsiniz" deyince yaklaşık 100 metre arayla oturan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taş, sopa ve pompalı tüfek kullanılırken, iki ailenin üyesi kadınlar ve erkekler yaklaşık 100 kişi birbirine saldırdı. Kavgada park halindeki araçlar kullanılmaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. Kavga nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çevik kuvvet polislerinin de müdahale ettiği kavgayı sonlandırmak için İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan da olay yerine geldi. Bir süre iki aileyle konuşan Müdür Arslan kavgayı sonlandırırken, yaklaşık 100 kişinin karıştığı olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren kavganın ardından iki aile birbirinden şikayetçi olmadı. Hafif şekilde yaralananlar ise ayakta tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Birbirlerine bağıran aile

- Kullanılamaz hale gelen taksi

- Taksinin camının üzerindeki taş

- Yerdeki demir sop,demlik,boş pompalı tüfek kovanları

- Polislerin önlem alması

- İl Emniyet Müdürünün olay yerine gelmesi ve polislerden bilgi alması

- Polislerin iki aileyi sakinleştirmesi

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Öldürülen lokanta işletmecisinin cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 3 yaralı İzmit'te lokanta sahibi olan Erkan Katmış, yemek yediği otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu S.S., C.K. ve M.Y. yaralandı

Olay, (cumartesi) saat 02.00 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir otelde yemek yiyen Erkan Katmış, çıkışta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Katmış, kanlar içerisinde yere yığıldı. Otel görevlileri, polis ile sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Katmış'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Katmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştirenleri, kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

CENAZE NAMAZI KAVGA ÇIKTI: 3 YARALI

Erkan Katmış'ın cenazesi, Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, cenaze, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu S.S., C.K. ve M.Y. yaralandı. 2 kişi, olay yerinde bulunanlar tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan bir kişi ise 112 Acil ekibi tarafından aynı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem aldı. Olası bir olaya karşı hastanede de önlemler alındı.

Olayla ilgili olarak H.H. isimli kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Hastanenin önünden görüntüler HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================== Diyarbakır'da amatör maçta olay: 1 yaralı Diyarbakır Deplasmanlı 1'inci Amatör Küme Ligi, Play-Off grubunda mücadele eden Çüngüş Gençlikspor ve Licespor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 1 taraftar yaralandı.

Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı Spor Kompleksi'ndeki Beyaz Tebeşir Stadı'nda 1'inci Amatör Ligi, Play-Off Grubu'nda mücadele eden Çüngüş Gençlikspor ve Licespor karşılaşması olaylı geçti. Karşılaşma, 3-0 Çüngüş Gençlikspor'un galibiyetiyle devam ederken, 80'inci dakikada Licespor futbolcusunun kırmızı kart görmesiyle, sahada futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgaya, taraftarların da karışmasıyla Licespor taraftarı bir kişi yaralandı. Yaralı taraftar ambulansla hastaneye götürülürken, karşılaşmanın hakemi çıkan olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Görüntü Dökümü

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- Kavga anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri

Haber: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) - Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================== TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü Samsun'un Kavak ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak kardeşler hayatını kaybetti, yaralanan Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi

Kaza, saat 23:00 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Dursun Ali Şakrak (29) yönetimindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Mehmet Nuri Efe (22) yönetimindeki 38 SZ 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak (25) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti, Mikail Doğanay ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kardeşlerin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak Kavak Devlet hastanesi morguna kaldırdı. Otomobildeki Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi, görevlilerle tartıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri detayları

- Jandarma görevlileri

- TIR detayları

- Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY SAMSUN - DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Otomobilin çarptığı kişi öldü, sürücü kaçtı Bursa'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hasan Aydemir (44) hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi karayolu üzerinde meydana geldi. İşten çıkan Hasan Aydemir'e, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir 20 metre ileriye fırlarken otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK, (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================= Lastiği patlayarak takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Sergen Yılmaz'ın kullandığı 63 DU 030 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkarak takla atan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkan sürücü Sergen Yalçın ile Uğur, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan'ı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruştuma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulaslardan görüntü

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Toplanan vatandaşlar

- Polisin önlem alması

- Yaralıların hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================= Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçenin Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat yönüne giden Bayram Ölmez yönetimindeki 60 YC 724 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve iddiaya göre dönüş yapmaya çalışan Bilgin Yıldız (41) yönetimindeki 06 DY 9716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada sürücü Ölmez ile aynı aileden Türkan (47), Fethanet (9) ve Fahri Ölmez otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sonrası yaralılar otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan Türkan Ölmez ile Fethanet Ölmez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sürücü Bayram Ölmez ile Fahri Ölmez ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Türkan ile Fethanet Ölmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Halil İbrahim YEL/YILDIZELİ(Sivas),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================= Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Birecik-Gaziantep karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKC 54 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların 1'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçlar

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Lapseki-Biga yolunda Adatepe köyüne 5 kilometre mesafede meydana geldi. Lapseki'den Biga yönüne giden Mustafa Turan (44) yönetimindeki 17 NK 579 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Turan, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobilden yola dökülen yakıt ise Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan genel ve detay görüntü.

-Kaza yerinden görüntü.

-İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesinden görüntü. Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Evinin önünde baygın halde bulunan Türkmenistanlı kadın, hastanede öldü Bolu'da, evinin önünde yol kenarında baygın halde bulunan Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva (46) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri eve yeni taşınan komşuları Türkmenistanlı Oguljan Ovliyakulyyeva'yı evinin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşular durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk belirleme göre yüzünde de bir yara izi bulunan kadının akciğerlerindeki iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ DE OLAY YERİNE GELDİ

Yaşamını yitiren kadının hayvancılıkla uğraşan Türkmenistanlı eşi de evinin önüne geldi. Eşinin öldüğünden haberi olmayan kişi, "Karım iyi mi? Karımın durumu nasıl?" diye sordu.

Bu arada Oguljan Ovliyakulyyeva'nın çalıştığı bir yemek firmasındaki işinden yeni çıktığı ve servisle saat 21.45 sıralarında evine geldiği öğrenildi. Polis, ölümün darp sonucu gerçekleştiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Evden görüntüler

-Eşinin görüntüsü Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Ardeşen'de korkutan çatı yangını, 2 itfaiye eri yaralandı RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, 6 katlı binanın teras katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle güçlükle ulaştığı binadaki yangın, söndürülürken, 2 itfaiye eri yaralandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde çıktı. Hakkı Demir'e ait 6 katlı binanın teras katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri, daireyi boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaçkar İtfaiye Birliği'ne ait ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Ancak yola gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri binaya ulaşmakta güçlük yaşadı. Çevredekilerin yardımıyla araçlar elle kaldırılarak yol dışına alındı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 itfaiye eri de yaralandı. Yaralı itfaiye erlerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevler

- Vatandaşların sokaktaki araçları kaldırması

- İtfaiyenin söndürme çalışmaları

- Genel ve detay Haber-Kamera: Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Babasının evini kundakladı MERSİN'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selim K., babası Mehmet K.'nın evini kundakladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 4072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Selim K., babası Mehmet K.'nın evini ateşe verdi. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evden detaylar Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Elektrik kontağı prefabrik evi yaktı Düzce'de, elektrik kontağından çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ağa Mahallesi 1956 Sokak'ta meydana geldi. Engin Gün'e ait prefabrik evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangında prefabrik evin iç kısmı tamamen yandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar dışarı çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin evde çocukların olabileceğini söylemesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri ev içerisinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Evde mahsur kalan kimse olmadığı anlaşıldı. Bazı kişiler evin çatısından çıkan dumanları görünce çatının iç kısmının yandığını düşünerek çatıya çıkmaya çalıştı. Çatıya çıkan kişi düşme tehlikesi yaşarken, çatının kaplama kısmını kırarak alev olup olmadığına baktı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evden görüntü

- Evin içinde arama yapan polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Çatıya çıkmaya çalışan ve düşme tehlikesi geçiren şahsın görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================= Çökme tehlikesi bulunan bina önce boşaltıldı, ardından yılkıldı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zemininde market, üstünde ise iki kat bulunan bina, çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek, belediye ekiplerince mühürlendi. Ardında da yıkıldı.

Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak 41 numarada bulunan; zemininde market ve üstünde ise iki kat yer alan binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Market sahibi Mehmet Bekiç (60) ve üst kattaki evde yaşayan Bedrettin Korkmaz, dün Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın'a durumu anlatıp, yardım talep etti. Başkan Akın, İmar Müdürlüğüne talimat vererek, binada inceleme yapılmasını istedi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, çökme tehlikesi bulunduğu tespitiyle binanın tahliye edilmesine karar verildi. Polis ekipleri, olay yerinde önlem aldı. Korkmaz evdeki eşyalarını binadan çıkardı, Bekiç de marketini boşalttı. Ardından belediye yetkilileri binayı mühürledi.

Bir hafta önce kendisine yeni bir ev aldığını, oraya taşınacağını belirten Bedrettin Korkmaz, "3 gündür acayip sesler geliyordu. Kimi, zemin çöküyor, diyordu. Binanın dışında sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu" dedi.

BİNA, ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINARAK YIKILDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek belediye ekiplerince mühürlenen bina, gece saatlerinde çevre güvenliği alınarak iş makineleriyle yıkıldı. Çökme tehlikesi bulunan binanın yıkımı için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bina, Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, polis gözetiminde yıkıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Binadan görüntü

- Bina sakinlerinin taşınması

- Bedrettin Korkmaz konuşma

- Genel ve Detay görüntü

-İş makinesinden görüntü

-Binadan detay Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================= Harran ören yerindeki beton yapılar yıkılıyor Şanlıurfa'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Harran'da ki tarihi 'Kümbet Evler'in yanına yapılan betonarme 3 yapı yıkıldı.

Harran Belediyesi sur içerisindeki bölgeye kaçak olarak yapılan beton 3 yapımın yıkımı gerçekleştirdi. Kümbet evlerinin bulunduğu alanda iş makineleri tarafından yapılan yıkıma izleyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, büyüyen ilçedeki tarihi yapıların korunması için gerekli çalışmalara başlatıldığını belirtti. İlçede yapılacak yapıların, birinci derece ilan edilen sit alanında yer alan tarihi dokuyla uyum içinde olması gerektiğini vurgulayan Özyavuz, şunları söyledi:

"Harran'da 600, 700 ve 800'üncü yıllarda çok gelişmiş bir medeniyet olarak hizmet edilmiş. Çok önemli ölçüde bilim insanları yetişmiş. Medeniyet o yıllarda atalarımız tarafından çok ciddi derecede ilerlenmiş. Biz sur içerisindeki alanı iyi muhafaza etmemiz, korumamız lazım. Bu amaçlar kaçak yapı ve betonlaşmaya izin vermeyecegiz.ö

Görüntü Dökümü

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- Kümet alanında bulunan beton yapılar iş makinesiyle yıkılması

- Harran Ören yerinde çalışma yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================= Gaziantep'te 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi Gaziantep'te, polisin sahte içki ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kente, batıdaki illerden büyük miktarda sahte içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ı durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada 67 bin 392 kutu içinde 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR'ın durdurulması

- Polisin TIR'da ki aramaları

- Ele geçirilen içkiler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================== Diyarbakır'da ölü bulunan 13 köpek çukura gömüldü Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yol kenarında bulunan ve iddiaya göre zehirlenerek öldürülen 13 köpek, köylüler tarafından çukura gömüldü.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Altınakar Mahallesi Gelensu mezrasında meydana geldi. Mezra sakinleri yol kenarında 13 köpeği ölü buldu. Hayvanları gelen koku üzerine bulduklarını söyleyen mezra sakinleri, köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti. Köpekler boş arazide açılan çukura gömüldü. Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, köpekleri öldürenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Yol kenarına bırakılmış köpekler

- Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================== Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp'in ailesi, finali heyecanla izledi Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 9'uncu kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in, Yozgat'ta yaşayan ailesi final maçını heyecanla izledi.

Final maçını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları, büyük heyecan yaşadı. Rıza Kayaalp'in, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek 9. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı. Rıza Kayaalp'in yakınları madalya törenin sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla, okunan İstiklal Marşına evden eşlik etti. Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Anne Kayaalp, "Allah'ım oğluma, nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Oğlumla gurur duyuyorum. Türkiye'nin gururu oldu, Allah'ım yolunu açık etsin. İstiklal Marşı'mızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Bir altın madalyası kaldı oda olimpiyat altın madalyası. İnşallah olimpiyat madalyasını da alıp bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Allah'ım oğlumun gücünü kuvvetini artırsınö dedi.

Baba Kelami Kayaalp de oğlunun 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olmasından dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Final maçının ardından Kayaalp ailesinin mutluluklarını paylaşan komşularından Hayriye Soyer, "Çok mutlu olduk. Maçı gözyaşı ile seyrettik. Hemşehri olarak mutlu olduk. Nice nice madalyalar almak nasip olsun. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Biz ağladık. Annesi daha sakinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Final maçını izleyen Kayaalp ailesi

-Anne Sevgi Kayaalp

-Ailenin İstiklal Marşı okunurken eşlik etmesi

-Komşu Hayriye Soyer

-Baba Kelami Kayaalp

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Basketbol maçında pembe top ile kansere dikkat çekildi BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediyesi Gürespor ve İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasındaki maç, kansere dikkat çekmek amacıyla, pembe topla yapılan hava atışıyla başladı.

Edremit Spor Salonu'nda, Edremit Belediyesi Gürespor ile İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşması oynandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla maçta hava atışı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından pembe topla yapıldı. Konuk ekip oyuncuları da giydikleri formalarla kansere dikkat çekti. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, 'Farkında ol sevdiklerinle kal', 'Kansersiz yaşam elinizde', 'Kanserden değil geç kalmaktan kork' ve 'KETEM yanınızda kanser uzağınızda' yazan dövizlerle hem takımlara destek oldu hem de kansere dikkat çekti.

Kanserin artık en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Kaymakam Ali Sırmalı, "Kanserle mücadelede özellikle erken tanı çok önemli. Bugün biz burada erken tanıyla ilgili olarak bir farkındalık yaratmak için bayan basketbol maçında pembe top ile bir hava atışı yaptık. Bu farkındalık için her iki takım oyuncularına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit'te kanserde erken tanıyla ilgili hem devlet hastanesinde hem de sağlıklı yaşam merkezinde çalışmalar olduğunu belirterek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan ise "Bilindiği gibi kanser ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. İlçemizde de bu sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla buradayız. İlçemizde faaliyetlerimiz, hem hastanede hem de sağlıklı yaşam merkezlerimizde erken tanı amaçlı yaptığımız testlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı tahlillerini yaptırmak ve tanılarını daha erken koymak üzere merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, rakibi İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 82-55 mağlup etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pembe top ile kaymakamın başlama atışından görüntü.

-Basketbol karşılaşmasından genel ve detay görüntü.

-Seyircilerden görüntü.

-Pankartlardan görüntü.

-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı açıklama görüntüsü.

-Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Oğuzhan Koç'u göremeyince gözyaşlarına boğuldu Zonguldak'taki AVM'de sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'u göremeyen hayranı Esila Okumuşoğu (12), uzun süre gözyaşı döktü.

Ünlü şarkıcı Oğuhan Koç, AVM'de sahne aldı. AVM'nin girişine kurulan sahne önü Oğuzhan Koç'un hayranları tarafından saatler öncesinde doldu. Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Oğuzhan Koç yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Oğuzhan Koç, konser sonunda sahneden inerek korumalar eşliğinde alışveriş merkezinden ayrıldı. Oğuzhan Koç ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, ünlü sanatçının konser sonrası AVM'den ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Esila Okumuşoğlu, ünlü sanatçıya ulaşamayınca gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklara boğulan Esila Okumuşoğlu'nı ailesi teselli etmeye çalıştı. Oğuzhan Koç'u çok sevdiğini ve saatler öncesinde alışveriş merkezine geldiğini anlatan Esila Okumuşoğlu, "Oğuzhan Koç'u çok seviyorum. Onu yakından göremedim." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konserden Detaylar

-Esila Okumuşoğlu'nun ağlaması

-Esila Okumuşoğlu ile röp. Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== Moto kuryelerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki çarşıda, iddiaya göre moto kuryeler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanifi K. (36), başından vurularak hayatını kaybetti, omzundan vurulan Ahmet Ç. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kentkoop Mahallesi 1843. Sokak üzerinde bulunan Girişim Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre çarşıdaki lokantada moto kuryelik yapan kişi, Hüseyin B. ile borç-alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Hüseyin B., olaydan bir süre sonra yanındaki grupla birlikte çarşıya geri geldi. Çarşıda berberlik yapan Hanifi K. ile camcı Ahmet Ç., grubu dağıtmak için araya girdi. Hanifi K. ile Ahmet Ç., yaşanan arbedede tabancayla vuruldu, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çarşı esnafının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hanifi K.'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, çarşı esnafının ifadesini aldı. Çarşıdaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliğine bağlı ekipler, bölgele çalışma başlattı. Hanifi K.'nın cansız bedeni daha sonra belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olay anında Hanefi K.'nın dükkanında bulunduklarını aktaran Atıf Aka, kavga seslerini duyan Hanefi K.'nın dışarı koştuğunu silah seslerini duyduktan sonra yere yattıklarını, sonradan olay yerine gittiklerinde Hanefi K.'nın öldüğünü gördüklerini söyledi.