DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BURSA'DA 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güneş kardeşlerin cesetleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu görüntüleri)

Kaza yapan araçlar

Vatandaşların kazazedelere yardım etmesi

Haber: Osman SAK / ORHANELİ(Bursa),(DHA) ============================================== 2)YOLCU MİNİBÜSÜ, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kozan Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Adana-Kozan arasında sefer yapan Şevket Çetin yönetimindeki 01 U 0396 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Fatoş Kızılgöz'ün öldüğü belirlendi. Yaralı 13 kişi ise ambulanslar ile İmamoğlu, Kozan ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden genel görüntü

- Kaza yapan minübüsten görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK - Ali GÖKDAL / İMAMOĞLU(Adana),(DHA) ================================================= 3)KOMŞULARI 6 KİŞİLİK AİLEYİ SON ANDA KURTARDI ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde gecekondu evde çıkan yangında mahsur kalan aynı aileden 3'ü engelli çocuk 6 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.Yangın, dün akşam saatlerinde Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde çıktı. Evin yandığını gören komşuları eve girerek 3'ü engelli çocuk, 6 kişiyi alevlerin arasından güçlükle kurtarıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hanifi Kemeç eşi Fadik Kemeç, gelini Narin Kemeç ve çocukları Arif Kemeç, Fadime Kemeç, Fidan Kemeç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 6 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) 4)ADANA'DA EV YANGINI: AİLEYİ YANMAKTAN KOMŞULARI KURTARDI ADANA'nın Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil bir evin üst katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde uyuyan aile, komşularının uyandırması sonucu faciadan kurtuldu. Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi 15006 Sokak'taki iki katli müstakil evin üst katında çıktı. Haydar D.'ye ait evin yandığını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Daha sonra yanan eve gelen komşuları, bu sırada uyuyan Haydar D., eşi ve iki çocuğunu uyandırdı. Komşularının uyandırmasıyla aile yanmaktan kurtulan aile, kendilerini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangın sırasında, sokaktan geçen elektrik telleri de koptu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, ev kullanılmaz hale getirdi. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan ev ve sokaktaki itfaiye aracı

- Evin içindeki alevler

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Evden yükselen dumanlar

- İtfaiye erlerinin evin içinde tazyikli su sıkarak soğutma çalışması yapması

- Yangının ardından eve giren ev sahibi ve yakınları

- İtfaiye erleri ve sokaktaki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ============================================== 5)ÖZEL HALK OTOBÜSÜ, YOL TEMİZLEME ARACINA ÇARPTI: 10 YARALI ANKARA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Olay, bugün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Saimekadın Köprüsü'nün altında meydana geldi. Erol Bağlıcakoğlu idaresindeki 06 VPP 18 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, iddiaya göre, Mamak Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs aynı istikamete seyreden belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün camları parçalanırken, otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada, yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yapılan incelemelerin ardından otobüs ve yol temizleme aracı yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanslardan görüntü

-Kaza yapan otobüs

-Genel ve detaylar

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- Otobüs ve temizleme aracından görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Ambulanstaki yaralılardan görüntü

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) 6)MİNİBÜS FINDIK BAHÇESİNE YUVARLANDI: 7 YARALI ORDU'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 15 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde Ordu- Ulubey Karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet O. yönetimindeki 52 TA 458 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten fındık bahçesinde yuvarlandı. Sürücü Mehmet O. ve inşaat işçilerinin içinde olduğu minibüsteki 6 kişi yaralanarak araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve çevredekilerin müdahalesiyle yaralılar minibüsten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralılara müdahale edilmesi Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK / ORDU,(DHA) 7)DÜZCE'DE YILDIRIM DÜŞEN AĞAÇ PARAMPARÇA OLDU DÜZCE'de gece saatlerinde aniden basıtıran yağış etkili gösterirken, yıldırımın düşen bir ağaç paramparça oldu. Düzce şehir merkezinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur yaklaşık yarım saat etkili oldu. Yağış sırasında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda bir ağaca ise yıldırım düştü. Ağaç, yıldırım düşmesi sonucu paramparça olurken, çevresinde bulunan aydınlatma direği de devrildi. İtfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri, ağaçları ve aydınlatma direğini kaldırdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıldırım düşerken görüntü

İtfaiye ekiplerinin yıldırım düşen ağacın ve elektrik direğinin yanında çalışma yaparken görüntüsü

Yıldırım düşen ağacın ve elektrik direğinin görüntüsü

Kabukları soyulan ağaç parçalarının görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 8)SÜRÜCÜSÜ KLİMAYI AÇARKEN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI KAHRAMANAMRAŞ'ta, sürücüsünün klimayı açmaya çalışırken kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde sıkışan 4 yaralı kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından güçlükle çıkarıldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş yolunun Bozoğlan mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobil, klimayı açmaya çalışan sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü D.C. ile otomobilde bulunan K.C. (62) , D.C. (53) ve R.C. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çevredekilerin yardımıyla ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarm çalışmaları

- Kaza yapan araç

- Kazanın meydana geldiği yol

- Jandarmanın araçta inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) (ÖZEL)

9)YAŞLI ADAMA ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Akıllı'ya (87) hafriyat kamyonuyla çarparak, ölümüne neden olup, kaçan Mustafa T. (35), polis ekiplerince yakalandı. Mustafa T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza, 12 Nisan Cuma günü, Gaziantep- Kahramanmaraş yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Akıllı'ya, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada Akıllı, hayatını kaybederken, sürücü de olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çalışma başlatan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki tüm MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Akıllı'ya çarparak, ölümüne neden olup, kaçan sürücünün Mustafa T., hafriyat kamyonunun plakasının ise 46 HS 308 olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Mustafa T., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda Ahmet Akıllı'ya çarptığını fark etmediğini öne süren Mustafa T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis otosunun gelişi

- Mustafa T.'nin otodan indirilmesi

- Hastaneye alınması

- Doktor odasına götürülmesi

- hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 10)ABD'DE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN İLAYDA'NIN CENAZESİ İZMİR'E GETİRİLDİ ABD'de üniversite okurken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, İstanbul'da kızının cenazesini karşıladı. İlayda Kozak'ın cenazesi daha sonra uçakla İzmir'e getirildi. Cenaze aracına konulan Kozak'ın cenazesi, bugün yapılacak olan defin işlemleri için Örnekköy Mezarlığı morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze aracından detay

-İlayda Kozak'ın yakınlarından detay

-Cenazenin araca alınışından detay

-Genel görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 11)1 YAŞINDAKİ BEBEK, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU ANKARA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan M.D. ile eşi E.D. hafif yaralanırken, bir yaşındaki Y.D. kazayı yara almadan atlattı. Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Siteler Kavşağı'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 06 CND 38 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine seyir halindeyken Siteler Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü M.D. ile ön koltukta oturan eşi E.D. yaralandı. Annesinin kucağında bulunan 1 yaşındaki Y.D. mucize eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne E.D'nin ayağında, baba M.D'nin ise elinde kırıklar olduğu tespit edildi. Bebek Yusuf D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Hurdaya dönen araçtan görüntü

- Genel detay Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) 12)DÜĞÜNDE GELİN VE DAMAT YAKINI GENÇLER KAVGA ETTİ: 2 YARALI BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışmanın ardından bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamidiye mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat yakını gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Düğün salonunun dışına taşan tartışmada iki genç grup arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Furkan U. (24) üzerindeki bıçakla Barış Çodur (28) ve amcasının oğlu Kürşat Çodur'u (22) yaraladı. Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Kürşat Ç.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından düğün ise sona ererken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Yaralı detayı Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 13)SURİYELİ KİŞİ BIÇAKLANIP GASP EDİLDİ GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa (28), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından, kalçasından ve bacağından bıçaklandı, 500 TL'si gasbedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde Hasip Durri Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürüyen Suriye uyruklu İbrahim Muhammed Mustafa'nın önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre para isteyen kişiler olumsuz yanıt alınca Mustafa'yı bacağından ve kalçasından bıçakladı. Saldırganlar kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa'nın cebindeki 500 TL'yi gasbederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise İbrahim Muhammed Mustafa'yı bıçaklayıp gasbeden şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri ve polisler

- Yaralının kaldırıldığı hastane

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) 14)BALIKESİR, DOLU YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ BALIKESİR'de bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Balıkesir'de dün saat 18.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına sokakta yakalanan vatandaşlar, işyerlerine ve dolmuş duraklarına sığındı. Sürücüler ise, zarar görmemesi için araçları için kapalı yerler aradı. Balıkesir'in bazı bölgelerinde aşırı dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Şiddetli dolu yağışı karşısında vatandaşlar panik yaşarken, bir yandan da bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Çok sayıda vatandaş, çektiği dolu yağışı ve beyaza bürünmüş yolların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

-Dolu yağışı görüntüleri Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,(DHA) 15)ESKİŞEHİR'DE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağaşına yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise, araçlarını doludan korumak için üzerilerine battaniye ve karton sermeye çalıştı. Birçok kişi dolu yağışını görüntüledi ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını sui bastı. Belediye ekipleri su tahliye işlemi başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağışından görüntüler Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA) 16)KIRIKKALE'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah'ım beterinden saklasın, belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tarlaları suların basması

- Belediye işçilerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) 17)13 İLDEKİ HALK PAZARLARINDA YANKESİCİLİK YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDI BARTIN ve 12 ildeki halk pazarlarında yankesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla Karabük'te yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde yankesicilik yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis,yankesiciliği 5 kişinin yaptığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, Bartın, İstanbul, Çorum ve Karabük'teki halk pazarlarında yan kesicilik ve hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Karabük'te polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 81 değişik suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen A.A., A.G., A.G., Ç.G. ve S.A. gözaltına alındı. Kullandıklarını araçta yapılan aramada ise 13 bin 250 TL, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yankesicilik güvenlik kamera görüntüleri

-Yakalanan eşyalar

-Adliyeye çıkartılmaları Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA) 18)TUNCELİ'DE JANDARMA 9 AYLIK BEBEK İÇİN SEFERBER OLDU TUNCELİ'de hastalanan 9 aylık Arda bebek, jandarma ekiplerinin girişimiyle helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Tunceli merkezde oturan Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebeği Emir Arda, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arda bebeğin kan değerinin hızla düşmesi ve oksijen satürasyonları 60'lara kadar gerilenmesi nedeniyle daha kapsamlı bir hastaneye götürülmesine karar verildi. Durumun Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e bildirilmesi üzerine, Arda bebek için helikopter tahsis edildi. Vali Sonel'in talimatıyla Arda bebek Tunceli Devlet Hastanesi'nden helikopterle alınarak, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakülktesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.