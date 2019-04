DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su dolu çukura düşen 3 yaşındaki Melisa Çataltaş yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Çalıtaş ailesinin yaşadığı sokakta yaklaşık 80 santim çöken zemin yağmur suyu ile doldu. Sokakta oynayan Melisa Çataltaş bir an dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Ailesi ilerleyen dakikalarda aramaya başladığı Mesila'yı çukurda hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Melisa'nın cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LİBYA'da lokantada çalışan Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok'tan bir haftadır haber alamadığını söyleyen Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan yakınları, yetkililerden yardım istedi. Libya'nın Trablus kenti Kasır mevkiinde Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok, bir süre önce Libyalı bir iş adamına ait lokantada çalışmaya başladı. Ailelerinin Mehmet Demir ve Volkan Altınok'la iletişimleri 7 gün önce kesildi. Yakınlarına ulaşamayan aileleri Libya'daki Türk Konsolosluğu ile görüşerek bilgi verdi. Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Demir'in babası Kamerüzaman, annesi Nimet, eşi Pınar Demir, büyük endişe yaşadıklarını söyledi. Babası Kamerüzaman Demir, "Tek amaçları çalışıp ekmeğini kazanmak olan çocuklarımızın bir an önce bulunup, bizlere kavuşturmalarını devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Çocuklarımızdan yedi gündür haber alamıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi. Cumhuriyet Mahallesinde oturan Volkan Altınok'un kardeşi Ercan Altınok ise "Bizler olayla ilgili Libya Türk Konsolosluğuyla görüşerek bilgi verdik. Yaklaşık bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya el atıp bu iki canımızı bize kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

15)BAKAN PAKDEMİRLİ: YURT DIŞI YATIRIMLARININ TÜRKİYE'DE ARTMASINI DİLİYORUZ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasını ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'ye Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti. Fabrika ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasında önemli ticaret ağının oluştuğunu söyledi. Türkiye ve Belarus'un karşılıklı yatırımlarının olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu anlamda karşılıklı yatırımları birlikte izleme, ticaretimizi artırma kararı aldık. Ticaretimiz 2014- 2015 yıllarında bir düşüş trendine girse de 2016 yılından itibaren iki ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde arttı. Ticaretin yanında yatırımlar da arttı. Bugün burada Belarus ve Azerbaycan ortaklığı ile yapılan fabrikayı Belarus Başbakan Yardımcısı, Karma Ekonomi Eş Başkanımız ile birlikte ziyaret ettik" diye konuştu.

Buradaki yatırımın, geleceğe yönelik umut verici olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ilişkilerin artması ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonların birlikte almaya karar verdik. Yarın da iki cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda, ikili görüşmelerde, heyetler arası görüşmelerde birlikte olacağız. Bu faaliyetleri nasıl artırırız, ona bakacağız. Azerbaycan da bizim için dost ülke. Azerbaycan'ın bu işin içerisinde bir parçası olması, bizim için son derece memnuniyet verici. Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerek ise diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrikada üretilen traktörü inceledi.