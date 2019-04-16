DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞKENT'TE 5 KATLI MOBİLYA MAĞAZASINDA YANGIN ANKARA Siteler'deki 5 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde, Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde bulunan Sırma Sokak üzerindeki 5 katlı mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1.5 saatlik uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın mağazada hasara neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Ekiplerin müdahalesi

- Yangından görüntü

- Soğutma çalışmaları

- İş yerinden görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) ============================================= 2)BURSA'DA 3 KATLI BİNADA KORKUTAN YANGIN BURSA'nın Harmancık ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Bursa'nın Harmancık ilçesi Tavşanlı Caddesi'nde Hasan Bozkurt'a ait 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Bozkurt'a ait evden alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye araçları ile yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle Bozkurt'a ait binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan binadan görüntüler Haber-Kamera: Aydın AKALIN / BURSA,(DHA) =============================================== 3)SALİHLİ'DE SAĞANAK YAĞMUR VE DOLU YAĞDI MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 30 dakika boyunca etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı. Salihli'de dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur ile dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren yağış sonrası, kentteki bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Göle dönen cadde ve sokaklarda ise, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Gaziler Mahallesi, yoğun yağıştan en çok etkilenen yerleşim oldu. Mahallenin bazı sokaklarında vatandaşlar, evlerinden çıkamadı. Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen zaman ve ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Göle dönen yollardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ(Manisa),(DHA) 4)FETHİYE'DE PARAŞÜT KAZASI: 2 ÖLÜ MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan ve kayalıklara çarpan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu ile yabancı uyruklu kişi, 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ise 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşmaya çalışan kurtarma ekibinin, cenazeleri aşağı indirmek için çalışma yapacağı kaydedildi. Ölenlerin ismi henüz öğrenilemezken, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile ikili atlayış yapan ve kayalıklara çarpmaları sonucu hayatını kaybeden paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybeden paraşüt pilotunun 38 yaşındaki Mustafa Kemal Öztürk, yolcu konumundaki kişinin ise Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Zarak Zaheer olduğu belirlendi.

SİS NEDENİYLE YÖNÜNÜ KAYBETTİKLERİ İDDİASI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan Öztürk ve Zaheer, iddiaya göre havanın sisli olması nedeniyle yönünü kaybederek yaklaşık bin 100 metre yükseklikte kayalıklara çarptı. Kazanın ardından bölgeye 7 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

15 YILLIK PARAŞÜT PİLOTU

Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan Öztürk'ün ve Zaheer'in yaşamını yitirdiği belirledi. Mustafa Kemal Öztürk'ün yaklaşık 15 yıldır pilotluk yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

SİS NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öztürk'ün ve Zaheer'in cesetlerinin bulunduğu noktaya ulaşan AKUT ekipleri, cenazeleri kayalık bölgeden almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarp kayalık bölgedeki cesetlerin alınması için bölgeye helikopter sevk edildi. Ancak havada bulunan yoğun sis nedeniyle cenezalerin bulunduğu yerden alınması konusundaki çalışmalara gün ışığıncaya kadar ara verildiği belirtildi. Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GELECEK 5)SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN MELİSA YAŞAMINI YİTİRDİ ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su dolu çukura düşen 3 yaşındaki Melisa Çataltaş yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Çalıtaş ailesinin yaşadığı sokakta yaklaşık 80 santim çöken zemin yağmur suyu ile doldu. Sokakta oynayan Melisa Çataltaş bir an dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Ailesi ilerleyen dakikalarda aramaya başladığı Mesila'yı çukurda hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Melisa'nın cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su çukuru

- Çevreden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA) 6)KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet sürücüsünün yol kenarında yürürken çarptığı Sebahat Şentürk (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. İnegöl merkezden İsaören Mahallesi istikametine giden Seyfettin Doğukan Günay (25) yönetimindeki 16 F 9302 plakalı kamyonet, evine gitmek üzere yol kenarında yüyüyen yaya Sebahat Şentürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarına savrulan Şentürk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

-Ölen kadının hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 7)MERSİN'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI MERSİN'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 33 S 8250 plakalı midibüs bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi ile birlikte içinde bulunan ve bazıları sıkışan işçileri yoldan geçenler ve vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri yolda kontrol sağlarken, 11 yaralı ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin),(DHA) 8)YOLCU SERVİSİ KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 8 YARALI İZMİT'te bir otobüs firmasına ait minibüsün kavşakta iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit-Kandıra yolu Solaklar Kavşağı'nda meydana geldi. Otogardan aldığı yolcuları taşıyan bir otobüs firmasına ait Kerem Altuntaş idaresindeki 41 P 8485 plakalı servis minibüsü kavşakta Ali Arslan idaresindeki 35 KG 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs kırmızı ışıkta duran Vildan Ayseçkin idaresindeki 41 PE 262 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kerem Altuntaş, yolcular Fatih Aslan ve Ceyda Er, otomobil sürücüsü Ali Arslan, otomobilde bulunan Fadik Arslan, Türkan Arslan, Ferit Arslan ile otomobil sürücüsü Vildan Ayseçkin yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederek ambulansa alması

- Kazada devrilen minibüs ve otomobiller

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) 9)LİBYA'DAKİ 2 TÜRK İŞÇİDEN 7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR LİBYA'da lokantada çalışan Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok'tan bir haftadır haber alamadığını söyleyen Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Libya'nın Trablus kenti Kasır mevkiinde Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok, bir süre önce Libyalı bir iş adamına ait lokantada çalışmaya başladı. Ailelerinin Mehmet Demir ve Volkan Altınok'la iletişimleri 7 gün önce kesildi. Yakınlarına ulaşamayan aileleri Libya'daki Türk Konsolosluğu ile görüşerek bilgi verdi.

Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Demir'in babası Kamerüzaman, annesi Nimet, eşi Pınar Demir, büyük endişe yaşadıklarını söyledi. Babası Kamerüzaman Demir, "Tek amaçları çalışıp ekmeğini kazanmak olan çocuklarımızın bir an önce bulunup, bizlere kavuşturmalarını devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Çocuklarımızdan yedi gündür haber alamıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan Volkan Altınok'un kardeşi Ercan Altınok ise "Bizler olayla ilgili Libya Türk Konsolosluğuyla görüşerek bilgi verdik. Yaklaşık bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya el atıp bu iki canımızı bize kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mehmet Demir'in annesinin konuşması

- Mehmet Demir'in eşinin konuşması

- Volkan Altınok'un annesinin konuşması

- Mehmet Demir'in babasının konuşması

- Haber alınamayan işçilerin fotoğrafları Haber-Kamera: Ali ARSLAN / SAMANDAĞ(Hatay),(DHA) 10)VAN'DA YOL ÜSTÜNDE YÜRÜYEN 60 KAÇAK, YAKALANDI VAN'ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki yolun üzerinde yürüyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 kaçak, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki Açıkol Mahallesi yakınında bulunan karayolunda devriye görevi yaptıkları sırada, yol üzerinde yürüyen kalabalık bir grup gördü. Grubun önüne kesen jandarma, yaptığı kontrollerde gruptakilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar olduğunu belirledi. Yakalanan 60 kaçak, işlemleri için ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, grupta bulunan Afganistan uyruklu Kal Mamed, 13 gün önce Afganistan'dan yola çıktıklarını belirtti. Mamed,"Yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptık. Yolculuğumuz sırasında sadece su içtik. Açtıktan artık yürüyemez duruma geldik. Afganistan ve Pakistanlı 60 kişiyiz. Ankara'ya gidecektik. Ancak jandarma bizi yakaladı" dedi.

Jandarma ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçaklara, polis tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaya olarak yürüyen kaçak göçmenler

-Kaçak göçmen Kal Meded ile röportaj

-Yolda yürüyen kaçak göçmenlerden genel görüntü

-İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçak göçmenler

-Hastanede tedavi ettirilen kaçak göçmen

-Yemek yiyen kaçak göçmenler Haber-Kamera: Seracettin SEÇKİN / MURADİYE(Van),(DHA) 11)MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 11 GÖZALTI Malatya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 11 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında olayı sonlandırmak için bölgeye gelen polis ekiplerini uzaklaştırmak isteyen şüpheliler, havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla Fabrikası mevkiinde karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile saldırdı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerine gelen polisi görünce bölgeden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin araçlarından inmesiyle şüpheliler olay yerinin yanındaki bahçelere kaçmaya çalıştı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca 11 kişi gözaltına alındı.

Polis, olay yerinde bulunan 2 tabanca ile av tüfeğine el koyarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Caddeden görüntü

- Polis arabaları

- Ekipler, zarar gören otomobili incelemesi

- Boş kartuş

- Tüfekten görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) 11)USTASINDAN PARASINI ALAMAYINCA, DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI BURSA'da birlikte çalıştığı ustası ile aralarında alacak meselesi yüzünden tartışan Onur Y. (33), yanında getirdiği döner bıçağı ve palayla ustası ile bilrikte 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi suç aletleriyle yakaladı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Onur Y., birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'den (65) parasını almak için evinin önüne geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönünce Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö.'de (41) kavgaya dahil oldu. Bunun üzerine aracından döner bıçağı ve pala alan Onur Y., Necmettin Ö., Vedat Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan komşuları Muğdat Ş.'yi (49) yaraladı. Olayın ardından toplanan yaklaşık 50 kişilik mahalle sakinleri Onur Y.'ye saldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığa müdahale etti. Polis ekipleri Onur Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Kalabalıktan detaylar

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) 12)EŞİ TARAFINDAN DARP EDİLİP EVE KİLİTLENEN KADINI İTFAİYE KURTARDI ADANA'da tartıştığı imam nikahlı eşi Ziynettin K. tarafından darp edilip eve kilitlenen Ayşegül Ç., polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Çiftin 5 yaşındaki kızını koruma altına alan polis, şüphelinin yakalanması uiçin çalışma başlattı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Güney Yıldızı Sitesi'nde meydana geldi. İmam nikahlı Ziynettin K. ve Ayşegül Ç. çifti, iddiaya göre akşam gittikleri yemekten eve döndüklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşegül Ç.'yi başından darp eden Ziynettin K., daha sonra 5 yaşındaki kızlarını da yanına alıp, evden çıktı. Evin kapısını Ayşegül Ç.'nin üzerine kilitleyen Ziynettin K., çocuğunu sitenin güvenliğine bırakıp, uzaklaştı.

Komşularının kavga seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki eve gelen polisler, evin kapısının kadının üzerine kilitlendiğini ve kadının da başından yaralı olduğunu tespit edince, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi istendi. Evin demir kapısını levye ve demir kesme makası ile açan itfaiye ekipleri, yaralı kadına ulaştı. Başından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ayşegül Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin 5 yaşındaki kızını koruma altına alan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulans ve binanın dış görüntüsü

- İtfaiye erlerinin evin kapısına gelmesi

- İtfaiye erlerinin polisin de yardımıyla kapıyı açması

- Evin içindeki polis ve yaralı kadından görüntü

- Başından yaralı kadının yürüyerek ambulansa binmesi

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 13'KOLAY KREDİ' TEKLİFİ İLE DOLANDIRICILIK İDDİASI: 37 GÖZALTI, 15 TUTUKLAMA KOCAELİ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 'kolay kredi' teklifi ile bankaların adına açtıkları sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri kolay kredi imkanı teklifleri reklamları ile bankalar adına açılmış internet sitelerinden işlem yapan vatandaşların dolandırıldığına dair alınan şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul, Antalya, Rize, Osmaniye, Manisa ve Ardahan olmak üzere 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'NAKİT SIKINTISI ÇEKEN VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR'

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede dolandırıcıların sosyal medya üzerinden 'Kredi kartı borcunuz varsa, nakit sıkıntınız varsa, telefon modelinizi yükseltecekseniz, gerçekten borcu çok olanlar, kredi borcu icralık olduysa' gibi vaatlerin olduğu reklamlar verdikleri saptandı. Bu yolla nakit sıkıntısı çeken vatandaşların, internet üzerinden oluşturulan bu adreslere girerek yaptıkları işlem sonucu dolandırdıkları tespit edildi. 'DOLANDIRILACAK VATANDAŞLARI LİSTESİ ELE GEÇTİ'

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırılan ve dolandırılacak vatandaşların isimlerinin yazıldığı defterler de ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşların kayıtları 'Pop Karışık' yazılı CD'ler ve harici belleklere kaydettikleri belirlendi. Evlerde bulunan CD ve hard disklere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 14 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. 15 KİŞİ TUTUKLANDI

23 şüpheli ise ise dün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 23 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verilirken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bir süredir Kocaeli başta olmak üzere 7 ilde sürdürülen operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.

İLK SORUŞTURMADA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kişinin, kendisinin kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçları ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada önemli ipuçlarına ulaşıldı. Bu kapsamda bankalar ve kurumsal firmaların internet siteleri ve sosyal medya sayfalarının tasarımını taklit ederek, kredi notu düşük veya kredi çekemeyecek durumda bulunan zor durumdaki kişilerin para yatırmasını sağlayıp, kredi kartı bilgilerini çalarak dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı. SORUŞTURMA 7 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ

Devam eden soruşturma kapsamında geçen Cuma günü Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Ardahan, Osmaniye, Manisa, Rize'de düzenlenen operasyonla 40 kişi gözaltına alınırken, 3 illegal çağrı merkezine yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 10 adet kart kopyalama aparatı, 2 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda kart kopyalamada kullanılan dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın bu ikinci bölümündü İstanbul'da yakalanan 4 kişi burada adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kocaeli'de ise 9 kişi savcı talimatıyla ifadeleri sonrası serbest kaldı. Cumartesi günü adliyeye sevk edilen 3 kişi de tutuklandı.

Böylece dün Gebze'de adliyeye sevk edilip tutuklanan 15 kişi ile birlikte operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 22'ye ulaştı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeye sevk edilmeleri

Adliyeden görüntü Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / GEBZE(Kocaeli),(DHA) 14)ZONGULDAK'TA 8 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ MADEN FACİASINDA 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ZONGULDAK'ta, 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanıktan taşeron firma yetkilisi 3 sanık 8 yıl 4 ay, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanığın beratine karar veren mahkeme, TTK yetkililerine verilen hapis cezasının da paraya çevrilmesine karar verdi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Cumhuriyet Savcısı daha önceki duruşmada mahkeme sunduğu mütalaasında tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı.

KARAR VERİLDİ

Ölen işçilerin avukatları ve sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Ölen işçilerden Ahmet Şeker'in annesi Hava Şeker karar öncesi konuşarak, mahkeme heyetinin vicdanlı karar vermesini istediklerini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme başkanı, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlisi Ersin Koparan'ın olayda asli kusurlu bulundukları kanaatiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 3 sanığa verilen hapis cezasında iyi hal indirimi uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına düşürüldü. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz ise olayda tali kusurlu olduğu kanaatine varıldığını ifade eden mahkeme başkanı, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 2 sanığa verilen cezanın ise para cezasına çevrilmesine karar verildi. Diğer 5 sanık ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraat etti. 'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, ailelerin, tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerinin mahkemede karşılık bulmadığını söyledi. Kararın aileleri üzdüğünü ifade eden Gündüz, şöyle dedi:

"Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bir kısmını ön görüyorduk ama bu kadar cezasızlık kültürünün yerleşeceği bir karar beklemiyorduk. Çok fazla bilirkişi raporlarında aleyhe olan hususlar var. Çok fazla kusurlar var. Ona rağmen kötü bir karar çıktı bizce. İş cinayetlerinde cezasızlığa yol açan etkenlerin aynen burada da görüldüğü sonraki iş cinayetlerin zemin hazırlayan bir karar çıktı. Sonuç açısından savcı mütalaasına savunmamızı yapmıştık. Sonuç bizce kötü. 8 insanin ölümü ve yaralanmasını bu ceza karşılamıyor maalesef. Şu anda istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Bu karara göre de Yargıtay temyiz hakkımız olacak."

ÖLEN İŞÇİ YAKINLARINDAN KARARA TEPKİ

Ölen işçilerden Ahmet Şeker'in annesi Hava Şeker, sanıkların daha faza ceza almasını beklediklerini söyleyerek, "Hiç beklemediğimiz sonuç aldık. Biz daha çok ceza almalarını istiyorduk. Sanık avukatları onların çocuklarından, iyi hallerinden bahsediyor. Biz en azından vicdanınıza elinizi koyun dedik. Kaçınılmazlıkmış. Ölen kişiler mi suçlu ? Yerde yatan çocuklarımız mı suçlu ? Onları kaldıralım o zaman onları konuşturalım. Bu adalet olmaz ama Allah'ın adaleti daha büyük. Ben yüce Rabbimin adaletine güveniyorum" dedi. Ölen işçilerden Satılmış Arslan'ın eşi Çiğdem Arslan da karara tepki göstererek, "Söyleyecek bir şey yok. 8 kişi ölüyor 4 yılla cezalandırılıyor. Zonguldak bu kaderi hak ediyor. Herkesin evine ocağına tek tek bu acı düşecek, herkes bizi böyle anlayacak. Kimse bizim acımızı anlamıyor." diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen işçilerin yakınlarının adliyeden çıkması

-Avukat Murat Gündüz ile röp.

-Aileler ile röp.

-Ailelerin adliyeden ayrılması

(ARŞİV)

-Ölen işçilerin ocaktan çıkarılması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) 15)BAKAN PAKDEMİRLİ: YURT DIŞI YATIRIMLARININ TÜRKİYE'DE ARTMASINI DİLİYORUZ TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasını ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Türkiye, Azerbaycan ve Belarus ortaklığında yapılan traktör fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'ye Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyashenko, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti. Fabrika ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasında önemli ticaret ağının oluştuğunu söyledi. Türkiye ve Belarus'un karşılıklı yatırımlarının olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Bu anlamda karşılıklı yatırımları birlikte izleme, ticaretimizi artırma kararı aldık. Ticaretimiz 2014- 2015 yıllarında bir düşüş trendine girse de 2016 yılından itibaren iki ülkenin liderlerinin yakın yaklaşımları sayesinde arttı. Ticaretin yanında yatırımlar da arttı. Bugün burada Belarus ve Azerbaycan ortaklığı ile yapılan fabrikayı Belarus Başbakan Yardımcısı, Karma Ekonomi Eş Başkanımız ile birlikte ziyaret ettik" diye konuştu.

Buradaki yatırımın, geleceğe yönelik umut verici olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ilişkilerin artması ve ekonomik faaliyetlerin artması konusunda gerekli aksiyonların birlikte almaya karar verdik. Yarın da iki cumhurbaşkanımızın liderliğindeki toplantılarda, ikili görüşmelerde, heyetler arası görüşmelerde birlikte olacağız. Bu faaliyetleri nasıl artırırız, ona bakacağız. Azerbaycan da bizim için dost ülke. Azerbaycan'ın bu işin içerisinde bir parçası olması, bizim için son derece memnuniyet verici. Bu ve bunun gibi yatırımların, yurt dışı yatırımlarının Türkiye'de artmasını diliyoruz. Burada bu yatırım yapılırken her türlü kolaylığı sağladık. Bundan sonra da gerek Belarus gerek Azerbaycan gerek ise diğer yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrikada üretilen traktörü inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikadan görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA) 16)AB BURSLARI İLE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ GENÇLER, MEZUN OLDU HATAY'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle Türkçe eğitimi alan Suriyeli gençler, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

MKÜ'deki törene AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 kadar AB ülkesinin Ankara'da görevli büyükelçileri, diplomatları ve davetliler katıldı. Hollanda merkezli SPARK adlı kuruluş ile MKÜ'nün ortak gerçekleştirdiği projede TÖMER tarafından verilen kursu başarı ile bitiren Suriyeli gençler, sertifikalarını aldı. ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan SPARK Genel Müdür Yardımcısı Ceren Genç, Avrupa Birliğin'den aldıkları hibelerle Türkiye'deki ve dünyadaki mülteci sorununa, Suriye krizine çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Suriyeli gençlere Avrupa Birliği hibesiyle Türkçe eğitimi verdiklerini aktaran Genç, "Bu öğrenciler Türkiye'de üniversite okuyabilmek için bir Türkçe sertifikası sunmak zorundalar. Bizde buna kendimizce, bildiğimizce Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle yardımcı olmaya çalıştık. Bugünde burada bunun mezuniyetini verdik. Çok mutluyuz" dedi.