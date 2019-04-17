DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞKENT'TE TALAŞ DEPOSUNDA YANGIN ANKARA Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki talaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Depo ile yanındaki büfenin kullanılamaz hale geldiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Ali Ersoy Mahallesi Kına Sokak üzerinde bulunan talaş deposunda sabaha karşı saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler, bitişikteki büfeye sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi.Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, alev alev yanan depo ve büfeye yoğun şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Talaş deposu ile büfe ise yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Büfenin bitişiğindeki 3 katlı bir binada da hasar oluştu. Yangın sırasında iş yerlerinin boş olması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Yangın sırasında polis çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak hazır bekledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) ================================================ 2)İSLAHİYE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 12 YARALI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Kaza; öğleden sonra İslahiye-Hasa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Ekinci yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Serdar Subaşı'nın kullandığı 67 YE 057 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunanlardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle yola savrulurken, bazı kişiler ise araçlarda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobillerde bulunan Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan aralarında çocukların da olduğu 13 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Gaziantep'e kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman da tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Duman'ın da cenazesi otopsi için morga konuldu.Her iki otomobilde de aralarında çocukların da olduğu 8'er kişinin yolculuk yaptığını saptayan güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yerindeki araçlar

- Önlem alan ve inceleme yapan ekipler

- Yerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri

- Yaralıların ambulansa alınması

- Hastanedeki yaralılar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA) ================================================ 3)KAHRAMANMARAŞ'TA FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN 2 ÇOCUK ÖLDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta su dolu fosseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ, yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu fosseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kahramanmaraş'ta su dolu fosseptik çukurunda boğularak ölen çocuklardan Ahmet Dağ'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na getirildi. Bu sırada çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------: (ÖZEL)

- Morg tabelası

- Morg önü

- Çukurun fotoğrafı

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(EK)

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakınlarının ağlaması

- Kadınların aracın kapısını açması

- Tabutun indirilmesi

- Sedyeye konulması

- Morga götürülmesi

- Tabutun arkasından gidenler

- Çocuğun ağlayan yakını Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Otomobil, tezahürat yapan Galatasaray taraftarlarına çarptı (EK)

4)KAZA ANI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı, bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Bucak'ta yürekleri ağızlara getiren kaza, geçen pazar günü oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi Oğuzhan Mahallesi'nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Bir kafeye maçı izlemek için giden UltraAslan UNI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak yerleşkesinden bir grup öğrenci, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde oturarak takımları lehine tezahürata başladı. Bu sırada A.G.'nin kullandığı 07 MMC 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.A.M.'nın kullandığı 15 ET 916 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.G.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, tezahürat yapan grubun arasına daldı. Otomobil, Galatasaray taraftarı H.Ö.'yü altına alarak sürüklerken, yanındaki C.A.'ya da çarparak durabildi. H.Ö.'nün hafif yaralandığı kaza anı, o anlarda cep telefonuyla görüntü çeken başka bir arkadaşı tarafından anbean kaydedildi. Yaralanan iki öğrencinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden görüntü

- Aracın öğrencilere çarpması Haber: Halim AKCA / BURDUR,(DHA) 5)OTOMOBİL, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Fatih Zeren (41) öldü, sürücü ile 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Bünyamin Koç'un kullandığı 01 AE 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, otomobilde yolcu konumunda bulunan Fatih Zeren'in öldüğünü tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Koç ile yanındaki yolcular Emrah Erten ve Kadir Koç ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeren'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki polis araçlarından görüntü

- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Şarampole yuvarlanan otomobilin görüntüsü

- Fatih Zeren'in üzeri örtülü cesedi

- Otomobilden yola savrulan yastıklar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 6)ÖLÜ BULUNAN HAYRİYE HEMŞİRENİN KOCASININ DA CESEDİ BULUNDU BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde geçen hafta Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen hemşire Hayriye Arıca'nın (31) kocası Burhan Arıca (33) da ölü bulundu.

Hasankeyf ilçesindeki Dicle Nehri kenarında 8 Nisan günü cesedi bulanan Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Hayriye Arıca'nın ailesi kızlarının, eşi tarafından öldürüldüğüne dair ihbarda bulunurken, Burhan Arıca'nın ailesi ise yetkililerden kayıp olan oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. AFAD ekipleri, Burhan Arıca'nın ailesinin talebi üzerine Dicle Nehri bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf'e bağlı Irmak köyü yakınlarında Burhan Arıca'nın cesedini buldu. 1 çocuk babası Burhan Arıca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Hastaneden görüntü

- Amblunasların görüntüsü

- Hastane morgun önünde toplananlar

- Detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA) 7)UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN DJ HAYATINI KAYBETTİ İZMİR'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşınadaki İlkehan K. komaya girerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 sokaktaki özel bir sitenin 4. katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesindeki kulüplerde Disc Jokeylik (DJ) yaptığı öğrenilen İlkehan K. uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine, yanındaki arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlkehan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkehan K.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DJ'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 8)YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Kaymakamlığı önünüde uzun yıllar arzuhalcilik yaptığı belirtilen Hasip Erdiş (77), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle 86 sokakta bulunan evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hasip Erdiş, uzun bir süre telefon aramalarına cevap vermeyince Fransa'da yaşayan çocukları durumdan şüphelendi. Çocukları, Erdiş'in komşularını arayarak yardım talep etti. Erdiş'in evine giden komşuları kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtı. Eve giren polis, Erdiş'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazilli Kaymakamlığı önünüde uzun yıllar arzuhalcilik yaptığı belirtilen Hasip Erdiş'in 1987 yılında Nazilli'de çekilen bir filmde rol aldığı da öğrenildi. Erdiş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın cansız bedenin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hasip Erdiş'in evinden görüntü

-olay yerinden detay görüntüler Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) 9)DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP YARALANDI MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, devrilen traktörünün altıda kalan 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Taş, yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Turgutlu'nun kırsal Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Taş, bugün saat 17.30 sıralarında, Küme Evleri mevkiindeki tarlasını sürerken engebeli arazide kullandığı 45 ZC 6975 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan Taş, yaralandı. Çevredeki diğer köylülerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi tarafından traktörün altından kurtarılan Taş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Devrilen traktörün görüntüsü

-Yaralanan hasan Hüseyin Taş'a sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaması

-Yaralı Hasan Hüseyin Taş'ın ambulansa taşınırken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA) 10)UÇURUMDA ASILI KALAN ARACIN İÇERİSİNDE UYUDU ANTALYA'da, park edildiği yerden kayarak uçurumda asılı kalan otomobilde uyuyan Metin Vergiveren, aracı halatla bağlayarak önlem alan ekipler tarafından kurtarıldı. Araçtan inip uçurumdan düşerek yaralanan arkadaşı Cüneyt Balcı ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Cüneyt Balcı ve Metin Vergiveren, 07 D 5679 plakalı otomobille çıkmaz sokağa girdi. Çevredekilerin iddiasına göre burada bir süre alkol almaya başlayan ikiliden Cüneyt Balcı araçtan inip çevrede dolaşırken, aracın arka koltuğuna geçen Metin Vergiveren ise uyumaya başladı. Seyir terasının çevresinde gezen Balcı, dengesini kaybederek düştü. Yol kenarında park halinde otomobil ise, el freni çekilmediği için kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Askıda duran otomobilde uyuyan Vergiveren ise aracın hareket etmemesi için uyandırılmadı. Ekipler önce aracı çekme halatıyla sabitledikten sonra Vergiveren'i uyandırdı. Araçtan indirilen Metin Vergiveren ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Asılı kalan araçtan görüntüler

-Araç içerisinde uyuyan kişiden görüntüler

-Araç içerisinde uyuyan kişinin çıkarılması

-Aracın itfaiye tarafından çekilmesi Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,(DHA) 11)GAGA GÖLÜ İÇİN 'KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI' ONAYA SUNULDU ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu.

Fatsa'nın turizm mekanlarından olan ve doğal güzelliğiyle görenlerin hayran kaldığı Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Plan, onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü'nün, ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirebileceği turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu belirten Güler, "İlçenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve derinliği 10 ile 15 metre arasında değişen Gaga Gölü, 1'inci ve 3'üncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacağımız gibi yapacağımız çalışmalarla saklı güzellikleri günyüzüne çıkararak, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Güler, hazırlanan planın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 146,6 hektar alanda koruma amaçlı olarak hazırlanan imar planı onay için kurula sunuldu. Aynı zamanda göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmaları da tamamladı" dedi

Görüntü Dökümü

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-Gaga Gölü'nden detay

-Gaga Gölü'ne gelen turistlerden detay görüntü Haber-Kamera: ORDU,(DHA) 12)BURSA'DA İCRADAN SATILIK YARIŞ ATINA ALICI ÇIKMADI BURSA'da Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Koştuğu yarışlarda 12 kez birinci olan at için bugün yapılan ihale, alıcı olmaması nedeniyle ertelendi.

Türkiye'nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana hipodromlarda 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı. Bursa 7'nci İcra Dairesi tarafından Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu 35'inci Blok 9 No'lu ahırda bugün 38 bin liradan satışa çıkarılan at, ihaleye katılan olmadığı için satılamadı. Alıcı çıkmaması üzerine satış, 3 Mayıs tarihine ertelendi.

Görüntü Dökümü

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-Attan detaylar

-Genel detaylar Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN - Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) 13)BALLICA MAĞARASI, UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE TOKAT Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını söyledi.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemlilerinden biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağar,a milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı DHA'ya yaptığı açıklamada, 2023 Tokat Vizyonu doğrultusunda hazırladıkları proje ile Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) başvuruda bulunduklarını söyledi.. Vali Balcı, bu başvuru sonucunda Ballıca Mağarası'nın Türkiye'den 2019 yılında UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren tek miras alanı olduğunu söyledi. Vali Balcı, "Ballıca Mağarası, yapısı gereği çok otantik, Türkiye'nin bir turizm değeri, Tokatımızın turizm değeri. UNESCO Dünya Geçici Miras listesine dahil olmak için başvuru yapmıştık. O da kabul oldu. Hem Tokatımızın hem de Türkiye'mizin tanıtımına daha çok katkı sağlayacak. Orasının doğa turizmine açılması konusunda alt ve üst yapıya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. O yapılar da bittiğinde yabancı veya yerli turistlerimiz için çok kolaylık sağlayacak. 2019 yılı için sadece Ballıca Mağarası eklendi ama bundan önceki yıllarda Türkiye'de, Dünya Mirası Geçici Listeye eklenen bir çok güzelliğimiz var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mağaranın görüntüleri

-Vali Balcı'nın açıklaması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT,(DHA) 14)MALKOÇ: HEDEFİMİZ KAMU HİZMETİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2010 yılında kurulan kurumun hedefinin Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Kurum olarak insan hakları konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek için çalıştıklarını da belirten Malkoç, aynı zamanda insan hakları kurumu olduklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans verdi. Kültür Merkezi 15 Temmu Milli İrade Salonu'ndaki konferansı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, öğretim üyeleri ve öğrenciler izledi. Adaletin çok geniş konferanslara, kitaplarla izah edilecek bir tarifi olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ama çok basit bir tarifini söylemek gerekirse insanın kendisine yapılmasını istemediği bir muamele veya sözü, başkasına yapmaması. Bu adaleti tarif eden cümlelerden biridir. İnsan kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmıyorsa adil sayılır. Kardeşleri ile annesi ve babası ile diyaloglarında, arkadaşlarıyla, öğrencilerle yöneticiyse görev ve sorumluluklarında bu ölçüye dikkate ederse bundan sonrası daha kolaydır. Dünyadaki bütün ideolojiler, felsefi düşünceler, siyasi adımlar, dinler hedeflerine adaleti gerçekleştirmeyi koymuşlardır. Zaten dünyadaki hak ve özgürlüklerin arayışlarının temelinde adalet istek ve arzusu vardır" dedi.

HERKES KENDİNE GÖRE ADALET İSTİYOR

Herkesin adalet istediğini ifade eden Malkoç, "Kendi aramızda diyaloglarımız da çevremizde herkes adaleti sağlıyor. Ama işin ucu kendisine gelince biraz değişiyor iş. İnsan kendileri ile ilgili olaylarda adalet istiyorlar ama aynen kendilerinin dedikleri gibi olsun istiyorlar. Hakkaniyete, kul hakkına, insan haklarına önem verirsek gerisi düzelir. Türkiye'de 206 üniversite var, 7,5 milyon üniversite öğrencimiz var, 17 milyon ilk, orta ve lise de öğrencimiz var. Hastanelerimiz okullarımız, ekonomimiz bütün hepsi insanımız için çalışıyor. İnsanın hedefi de devletin hedefi de adalettir. Kolay bir şey değil tabi ki. Haberlerde dinliyoruz, öyle haberler görüyoruz insanlığımızdan utanıyoruz. İş vasıflı nitelikli ahlaklı adaleti sağlayan düzgün insan yetiştirmeye geliyor. Dünyada ki bütün huzursuzlukların temelinde de bu var. Bütün mesele insanı düzeltebilmek. Eğer insanımızı düzeltebilirsek, ülkemizde dünya da düzelir. İşte bütün eğitimlerin hedefi bu, adaleti temin etmek" diye konuştu.

KİMSE BİZE KARIŞAMIYOR

Konuşmasında 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, şunları söyledi:

"Türk idari teşkilatında yeni bir kurum ihdas oldu. Bu kurum kamu denetçiliği kurumu. Bizim görevimiz şu, Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak. İnsan hakları konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek. İdareyi şeffaf bir hale getirip denetleyebilmek. Denetim yapıyoruz ama aynı zaman da bir insan hakları kurumuyuz. Görevimiz esnasında kimse bize karışamıyor, kanunda buna göre düzenlenmiş. Ama bütün mesele bizim vatandaşımız devletin her hangi bir kurumun kapısına gittiğinde, her hangi bir kamu hizmeti alırken oradan memnun ayrılmasıdır. Bizim insanımız çok munistir, kanaatkardır. Ama ikna edilmesi gerekir. Kendisi ile kamunun devletin, herhangi kurumu, hizmeti verdiği zaman, bir sorun çıktığında ona izah edilmesi gerekir. Bütün mesele vatandaşın işi hukuka uygun değilse bile, işi görülemeyecekse bile onu memnun edecek şekilde muamele etmektir. Eğer bunu yaparsak, kamu denetçiliği kurumu bunun yapımına katkı sağlarsa biz memnun oluruz. Kurum olarak hedefimiz bu."

4 AYLIK BEBEĞİYLE KATILDI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuşma yaptığı programda daha sonra öğretim üyelerine bilimsel teşvik ödülü verildi. Ayrıca öğretim üyelerini akademik giysileri de giydirildi. Doç.Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy, ödül törenine 4 aylık kızı Elif'le katıldı. Kucağında kızıyla takdir belgesini alan Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy'un kızını seven Rektör Çomaklı, başarılı akademisyeni de tebrik etti. Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Konferansa katılan protokol ve öğretim üyelerinden detay

-Kamu denetimim tanıtım slaytının gösterilmesi

-Şeref Malkoç'un konuşması

-Öğretim üyelerine bilimsel teşvik ödülü verilmesi Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) 15)BODRUM'DA TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI İSKELE Meydanı'nda, Bodrum İlçe Turizm Danışma Bürosu ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklere, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, BODER Başkanı Halil Özyurt, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemil Gündüz'ün yanı sıra turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliklerin açış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un ve turizmin geleceğine dair uyarılarda bulunup, Bodrum'u bütün değerleriyle, deniz turizmiyle, tarihi, sanatı, insanı, Karaova'sıyla, Pasanda'sı, Myndos'u, Pedasa'sıyla birlikte tekrar kurgulayıp, Bodrum'un hikayesini yeniden yazıp dünya pazarlarına ulaşmak zorundayız dedi. Bu çalışmaları Belediye olarak başlattıklarını müjdeleyen Başkan Aras, Tüm paydaşlarımızla, Kaymakamlığımızla beraber çalışarak çok kısa bir zamanda bunu başarabileceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

'İMAR BARIŞI'NI, İMAR YARIŞINA DÖNDÜRMEYELİM'

Turizmin Bodrum'un başat sektörü olduğunu söyleyen Başkan Aras, şöyle devam etti

Bodrum'daki tüm esnaflardan, otelcilerden, denizcilerden, turizmcilerden büyük bir özveri ve anlayış bekliyorum. Bodrumlu olarak herbirimiz Bodrum'un gelişmesi için çalışmak zorundayız. Bodrum'u betonlaştırırsak turizmi bitiririz. İmar Barışı'nı, imar yarışına döndürmeyelim. Bodrum'da yaşayan herkes Bodrum'u korumakla görevlidir. Lütfen Bodrum'un dağına, tepesine, koyuna, denizine müdahale etmeyin. Lütfen Bodrum'u yağmalamayın. Bodrum'u Atlantis gibi batık bir kıta haline getirmeyeilm. Kaçakla mücadele başlattık. 'BÜTÜN MEDENİYETLERİ TURİZMLE BULUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'

Bodrum'un tarihi ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başlayacaklarını belirten Aras, Bodrum büyük bir tarih ve kültür kentidir. Binlerce yıllık geçmişinde, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz ve bizler bunun değerini bilmek durumundayız. Karyalı, Lelegli, Osmanlı atalarımızı, bütün medeniyetleri turizmle buluşturmak zorundayız. Tarih, turizmde birinci derecede önemlidir. Bunun için şu an önünde durduğumuz Bodrum Kalesi olmak üzere, Bodrum'daki tarih ve kültür varlıklarını yeniden tartışmaya açıp tek tek değerlendirerek turizmle buluşturacağız. Bunun çalışmalarını başlattık diye konuştu.

Bodrum'la aynı yatak kapasitesine sahip destinasyonların yılda 2.5 milyon turist ağırladığına dikkati çeken Aras, Demek ki yapacak çok işimiz var. Elimizdeki potansiyelimizi, Bodrum'un tüm değerlerini, tarihini, kültürünü, gastronomisini dünya pazarlarına kolektif şekilde sunmak zorundayız. Sadece otelimizi ya da denizimizi, teknemizi pazarlayarak turizm ekonomisinden bu payı yakalayamayız dedi.