DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KILIÇDAROĞLU'NA, ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Çevresini saran grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, koruma ekibi tarafından güvenli bir eve götürüldü. Kalabalık evin etrafını sararken, Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı, taşlandı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sığındığı evden zırhlı araçla çıkarıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı için, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile vatandaşlar katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUKLU SALDIRI

Kılıçdaroğlu'na, tören alanına girişte bir grup yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkinin artması üzerine, yetkililer devreye girdi ve tören hızlandırıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Kılıçdaroğlu, alandan ayrılmak üzere hareket etti. Bu sırada törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak tepki göstermeye devam etti.

Korumaları, bu sırada CHP liderinin etrafında çember oluşturarak, korumaya çalıştı. Bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Yaşanan arbede sırasında yüzüne ve başına darbeler alan Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düşerken, O.S. adlı kişi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı görüntülere de yansıdı. Arbede sırasında Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının da gözlüğü kırıldı.

KALABALIK EVİN ETRAFINI SARDI

Kılıçdaroğlu, öfkeli kalabalığın arasından güçlükle alandan çıkarılarak, mahallede bulunan güvenli bir eve götürüldü. Bu sırada kalabalık, evin etrafında toplandı. Kalabalık, taşlarla evin camlarını kırarak tepkisini sürdürdü.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından olay yerine çok sayıda özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluştururken, kalabalık uzaklaştırılmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı da taşlandı. Aracın camları kırıldı.

ZIRHLI ARAÇLA EVDEN ÇIKARILDI

Bu sırada Bakan Akar, eve girerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından dışarıya çıkan Bakan Akar, kalabalıktakilerden sakin olmalarını, alanı boşaltmalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 saat evde kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araca bindirilerek, mahalleden çıkarıldı. Özel harekat polislerinin eşlik ettiği zırhlı araç ile ilçe çıkışına kadar götürülen Kılıçdaroğlu, burada sivil araca geçerek, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde ellerinde Türk bayrakları olan partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

MUHTAR: YUMRUK ATAN, SEBZE- MEYVE YETİŞTİRİCİSİ

Saldırının ardından şehit Sözleşmeli Er Kırıkçı'nın cenazesi toprağa verilirken, mahallede güvenlik önlemleri devam etti. Özel hareket, jandarma, çevik kuvvet ekipleri, mahallede bekleyişlerini sürdürdü.

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, yaşanan olayla ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan O.S., burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır" denildi. Soruşturma kapsamında mahallede yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Yapılan araştırmalarda, CHP liderine saldırıda bulunan 6 kişinin kimliğinin saptandığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenaze töreni öncesi ve sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.

İBRAHİM KALIN VE AK PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Büyük tepki çeken olay sonrası siyasilerden tepki mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşanan olaya tepki göstererek, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

BOSTANCI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise 'Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta şehit cenaze töreninde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olay mutlaka hassasiyetle takip edilmeli, ülkemizde yaratılmak istenen provokasyonlara fırsat verilmemelidir' dedi.

AKŞENER'DEN GENEL MERKEZ'DE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter'daki hesabından Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak mitingde çekilen fotoğrafı 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil' notuyla paylaştı.

Akşener, ayrıca CHP Genel Merkezi'ne gelip, Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyada açıklama yaparak, saldırıya tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla toplantı yaptı. Mehmet Haberal da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Genel Merkez önünde otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti.

'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, 82 milyonu kucaklayan kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'nin genel başkanı olduğuna vurgu yaparak, Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradığını hatırlattı. Aynı saldırının benzerini yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Onlar sanıyorlar ki CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlıyoruz hep birlikte. Bu ülkenin bir çakıl taşını bir kişiye vermem. Eğer bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz. Sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde acı duyulur. Bunun yüce mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Niçin? Sanıyorlar ki baskı kuracağız, tehdit edeceğiz. Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. Onlar 82 milyonun şehitleri."

'ŞEHİDİN CENAZESİNE KATILDIM, NAMAZ KILDIRMADILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit er Yener Kırıkçı'nın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunarak saldırı olayına en çok üzülenlerin şehit ailesi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, saldırganların şehide saygısı olmadığını söyleyerek, "Saldıranların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunların hiç biri gerçek anlamda samimi Müslüman da değildir. Şehidin cenazesine katıldım, namaz kıldırmadılar. Sormayacak mı bu ülkenin vicdanı? Siz namazdan ne istiyorsunuz, şehitten ne istiyorsunuz? Asla unutmasınlar, ben bir Mehmetçik babasıyım, aynı zamanda onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım" dedi.

'SİZ HANGİ YÜZLE ŞEHİT CENAZESİNİ KILDIRMIYORSUNUZ?'

Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde toplanan partililerin sloganları eşliğinde konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu bizim şiarımızdır. Çanakkale'de şehitlerimiz var bizim. Dumluğınar'da, Sakarya'da, Afrin'de şehitlerimiz var. Biz hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık. Şehit şehittir, başımızın üstünde yeri vardır. Biz böyle bilir böyle anlarız. Bizim hedefimiz, ilkemiz budur. Bu ülkeyi nasıl kurduk inşa ettik? Bunun temellerinde, harcında 10 binlerce şehidimizin acısı vardır, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz, hep beraber sormak lazım."

"ÜLKENİN BEKASI İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığına üzülmediğini hakkı, hukuku, adaleti savunanların her zaman saldırıya uğradığını bildirerek, "Ne olursa olsun biz feriştahları gelse hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlık. Şehidin namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Köyde oturanların kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahı bunlar. Bir şey daha söylemek isterim; 82 milyon vatandaşa söz veriyorum; bir canım var, bu ülkenin bekası için huzuru için kalkınması için bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız" dedi.

'BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu saldırıların nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kez CHP, ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele ediyor. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar, ülke birliği için bir araya geldiler. Bundan olan rahatsızlıklarını dile getiremiyorlar. 'Acaba biz saldırırsak Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum saygılar sunuyorum. Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum; ülkenin her karşısında bahar olacak, her karışında. 'Baharı getireceğiz' dediğimde 'yapamazsın' demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkede her çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Her gencin iş sahibi olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Hep beraber bu değerlere sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk diyoruz" diye konuştu.

ÖZTRAK: BU SIRADAN BİR PROTESTO DEĞİL ORGANİZE BİR EYLEMDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıya ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, şehit cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatarak, yapılan saldırıyı kınadı. Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu saldırı aynı zamanda şehidimize karşı yapılmış, ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Genel başkanımıza yapılan saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazı bile dini vecibelere uygun kılınamadı. Yapılan sıradan bir protesto, bir provokasyon değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülke demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve huzuruna yapılmıştır."

'AZMETTİRİCİ BELLİ'

Öztrak, saldırının azmettiricisinin belli olduğunu ifade ederek, "Adına 'gazete' denen bir takım paçavralarda kimler CHP'yi hedef gösterdiyse, kimler Sayın Genel Başkan'a idam tehditlerinde bulundaysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bunlardır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken dil ve bunun sahipleri, bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hanilerle, attığı manşetlerle bunları yapanlar aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. CHP'li olarak bu saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Faik Öztrak, gün kızgın demiri soğutma günüyse herkesin buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "Demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu görüyoruz. Bunları sağ duyuya davet ediyoruz" dedi.

'1 KİŞİ BİLE TUTUKLANMAMIŞTIR'

Saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığını belirten Öztrak, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha 1 kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler dikkate alınarak istifa etmelidir, derhal istifa etmelidir" diye konuştu.