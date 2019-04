DHA YURT BÜLTENİ-1

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemerele göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı. Akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı. Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36'da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

KARAMAN'da kız öğrenci apartının kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler pijamalarıyla binayı tahliye ederken, bir öğrenci de kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Binayı saran dumandan etkilenen 6 öğrenci, ambulansta tedavi edildi. Yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı apart da meydana geldi. 90 öğrencinin kaldığı 6 katlı binanın kalorifer dairesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın binayı sarması üzerine öğrenciler panikle pijamalarıyla binayı tahliye etti. Bir öğrencide kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 öğrencide hazırda bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar dışarıda bekleyen öğrencilerden bazılarının olayın şoku nedeniyle birbirine sarılıp ağladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürüldü. Öğrencilerde tekrar odalarına döndü.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Saldırıyı kabul etmediklerini belirten Destici, "Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur. Hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzurum’un Oltu İlçe Belediyesi’ni yüzde 55,73’lük oy oranıyla kazanan Necmettin Taşçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ağrı’dan karayoluyla Oltu’ya gelen Destici’yi ilçe girişinde yüzlerce kişi karşıladı. Konvoyunu durdurarak kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Destici, daha sonra İlçe Kaymakamlığı'na geçti. İlk ziyaretini Oltu Kaymakamı Şenol Turan’a yapan Destici, ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Turan, ziyaret anısına Destici’ye Oltu Taşı tespih hediye etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesi'ne geçen Destici, yol boyunca Oltuluları selamladı. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum’umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi’nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

İNŞALLAH BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyorum Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur, hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir, söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz. Ülkemiz adına iyi olmuyor, demokrasi adına iyi olmuyor, toplumumuz adına iyi olmuyor" diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi:

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugün de millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız."