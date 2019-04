DHA YURT BÜLTENİ - 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var?" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Bugün Meclis'te de birçok konuşmacı üzüntülerini ifade ettiler. Ama MHP'nin Meclis'teki konuşmacısı hiçbir üzüntü belirtmedi, gidip 'geçmiş olsun' diye yerine kadar ziyaret etmedi. Bunun ne anlama geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünmesi lazım. Çünkü kendisini o meydanda koruyan etrafındaki hiçbir CHP'linin olmadığı, hiçbir milletvekilinin bulunmadığı yerde yanında bulunan kişi Mevlüt Karakaya'dır. En azından ona bir teşekkür etmesi lazım. Evdeki sandalyede birisinde kendisi oturuyordu, diğerinde Mevlüt Karakaya oturuyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanı, nerede oradaki grup temsilcileri? Tek bir Murat Emir isimli bir kişi var. Bana göre en sadık adam o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayan tek kişi o. Bunları düşünmesi lazım. Sağa-sola suç atmamaları için bunları düşünmeleri lazım. Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var." 'CEMAL BEYİN OLDUĞU YERDE SİZ DE ULURSUNUZ' Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Tanrı Dağları'nda ulumasına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımıyla soruya, "Cemal Beyin bulunduğu yerde siz de olsanız Bozkurt gibi ulursunuz" diye cevap verdi. 'KAMBURLAR, KENELER YAVAŞ YAVAŞ AYIKLANACAK' Devlet Bahçeli, "Nasıl bir gündem bekliyor Türkiye'yi?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu: "Bugün Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin gruplarına söz verildi. Bu defa grubu olmayan; ama Meclis'te temsil edilen siyasi partilere de 3'er dakikalık söz verdiler. Benim söylemek istediğim şudur: Cumhur ittifakını oluşturan partilerin sözcüleri dışında hangi partinin sözcüsü ne söylemiş, bu söylediklerinin arasında bir ağız birliği, sözbirliği ne var? Bir de Ahmet Davutoğlu'nun bir gün evvel yapmış olduğu açıklama ile ne kadar örtüşüyor. Bunları dikkate aldığınız vakit Türkiye'de gelecekle ilgili yeni bir şekillenme arzusu taşıyan bin anlayışın yavaş yavaş gündem bulmaya çalıştığı bir ortamda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu metinleri yan yana getirirseniz buradan çok şey çıkar. Daha evvelden de kendisinin ifadesi ile 'Ben AK Parti'nin ikinci genel başkanıyım aynı zamanda seçilmiş son başbakanıyım' diye sözleri var. Böyle bir zamanda 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki değerlendirmeleri, CHP ile uzun süren, 32 günü bulan karşılıklı görüşmelerin hepsini değerlendirdiğiniz vakit bana göre ülke için çok hayırlı gelişmelerin olduğu kanaatindeyim. Her siyasi partideki kamburlar, keneler yavaş yavaş ayıklanacak." 'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ YOĞUNLAŞTIRIYORLAR' Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı bir cephe oluşturulduğunu belirterek, "Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı bir cephe oluşturup parlamenter sisteme tekrar dönmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki eleştirileri yoğunlaştırıyorlar. Anayasa değişikliğinde imzası olan bir partinin genel başkanıyım ben. Birileri böyle söyledi diye kanaat mi değiştirelim?" dedi.

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz" dedi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uzunkaya, "Türkiye genelinde 2017 yılında meydana gelen asayiş olaylarının 2018 yılında yüzde 10 civarında hem suçların aydınlatılması olaylarında iyileşme olduğunu hem de önemli olayların başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15-17-18'lere varan hatta hırsızlık olaylarında yüzde 35'leri aşan oranda iyileşme sağlandığını büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2017 yılında polis teşkilatımız Türkiye genelinde şahsa karşı işlenen suçlar kategorisindeki tüm suçların aydınlatmasını yüzde 94,5 oranında yerine getirirken, bu rakam 2018 yılında yüzde 95.6'lara ulaşmış, yine 2017 yılında mala karşı işlenen suçlardaki yüzde 38 civarında olan aydınlatma oranının ki bu rakam düşük bir yüzde gibi görünse de dünya polis teşkilatları açısından da aldığımızda oldukça hatırı sayılır bir başarı oranıdır. 2017 yılındaki yüzde 38 civarındaki mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında yüzde 43,5'lara ulaşmıştır. 2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz. Asayiş suçlarında da 2019 yılı için önümüze koyduğumuz hedef, şahsa karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 96, mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 46 seviyesinin altına düşürmemektir." dedi. PKK terör örgütü ile de mücadele ettiklerini dikkat çeken Uzunkaya, şöyle konuştu: "Ülkemizin 35 yıllık 1984 yılından beri devam eden bir amansız mücadele alanı, beka sorunu. Bu sorunun arkasında sadece adı PKK olan bir örgüt değil, bunu yıllardan beri besleyen, büyüten, destekleyen ve son tahlilde de hepimizin gördüğü gibi yurtdışında binlerle ifade edilen TIR'larla silahı, topu tüfeği aktaran devletlerin olduğunu biliyoruz. 35 yıldır PKK ile yürütülen bu amansız mücadele ve beraberinde yine ülkemizi rahat bırakmama adına, ayağa kalkmamızı engelleme adına, büyümemizi güçlenmemizi istememe adına dünyada ve bölgemizde söz sahibi olmamak için nefesimizi kesme, ağzımızı kapatma adına yürütülen bunca emperyal faaliyetlere karşı ülkemiz, en tepeden Cumhurbaşkanı'ndan, sokaktaki tüm birimlerine vatandaşlarına kadar dik ve kararlı bir duruşu sergilemiş, hamdolsun 35 yıllık mücadele sonunda daha birkaç yıl öncesine kadar sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK'lı terörist sayısı bugün ülkemiz sınırları içerisinde 700'lü rakamlara indirilmiştir. Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler yapan başta DHKP-C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp, yurt dışında başka ülkelere kaçma yollarını aramış ve kaçmış."

HER YIL BİR İLÇEYİ YOK EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar üzerinden birtakım projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Türkiye genelinde kırmızı düdük kampanyasından trafikte öncelikli hayatın yayalara üzerine kurgulandığı, yaya geçitleri üzerinde eğitimlerin bilgilendirmelerin yapıldığı, çocuk trafik dedektiflerinin hayata geçirildiği pek çok çalışmayı yürütmeye gayret ettik. Her yıl 31 Aralık gecesi kum saatini kuruyoruz ülke olarak ve ondan sonra geriye dönük hasar tablosunu yapıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Eskipazar'da bugün yeni doğmuş bebekler de dahil Ovacık'tan getirdiklerimiz dahil her yıl 7 bin 500'lük bir ilçeyi topyekün yok ediyoruz. 2017 yılında 7 bin 500 kişi ölürken 2018'de 6 bin 600 kişi öldü diye neredeyse sevinecek duruma geldik. Bunu olumlu bir süreç olarak görüyoruz. Aynı duyarlılığı topyekün bütün millet olarak hayata geçirirsek geçen sene 6 bin 600'e düştü. İnşallah 2019'da 6 binlerin aşağısına düşer. Bir sonraki sene 5 bin rakamlara çekilir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içerisinde 7-8 binle ifade edilen terörist sayısı nasıl ki 700'lü rakamlara indiyse inşallah bu toplumun tüm bireylerinin aynı hassasiyet ve toplumsal her soruna karşı gönüllü bir müfettiş anlayışı ile duyarlılık gösterirsek çok önemli hayırlı işler yapmış oluruz." dedi.