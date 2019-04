DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhuriyet Gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski 6 çalışanı cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne gelerek, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının ardından, Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay destek verdi. Kocaeli Adliyesi önünde bir konuşma yapan Sezgin Tanrıkulu, "Soruşturmanın başlatılması, iddianamenin kendisi, yargılama süreci, istinafın onaylaması, tümü hukuka aykırı. Adil ve dürüst olmayan bir yargılama sürecinde maalesef bu hüküm kesinleşti. Bağımsız ve tarafsız bir yargı ortamı yok. 8 Cumhuriyet çalışanı ile ilgili olarak, yazar ve avukat arkadaşlarımızla ilgili olarak tamamen hukuka aykırı bir biçimde hükümler kesinleşti ve Yargıtay'a gitmeden kesinleşti. Diğer, 5 yıldan fazla ceza alan gazetecilerin ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerinin dosyası şu anda Yargıtay'da. Yargıtay'ın hangi kararı vereceği belli değil. Bozma kararı da verebilir. Dolayısıyla, bu süreç beklenmeden, maalesef infaza verilmiş oldu. Bu durumun kendisi de adil ve dürüst yargılama ilkelerine aykırı, çünkü aynı yargılamada mahkum oldular. Bir kısmının hükmü kesinleşti, bir kısmı kesinleşmedi. Yargıtay sürecinin kesinleşmeden infaza verilmiş olması da Ceza Muhakemesi Yasası'ndaki başka bir hukuka aykırılık. Ama bütün bu süreçlerin Anayasa Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz. Olan Türkiye'de hukuk ortamına, yargının bağımsız ve tarafsız tutumuna olmaktadır. Tabii ki arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum olmaları da en büyük ihlaldir. Türkiye'de basının, medyanın hangi baskı ortamında olduğunu da dünyaya göstermiştir bu karar." dedi. Hakan Kara, Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, "Her alanda hukuksuzluklar yaşandı bu davada. Son süreçte de, biliyorsunuz ki bir grup arkadaşımız 5 yılın altında ceza aldı. Diğer bir grup da daha yüksek cezalara çarptırıldılar. Şimdi daha az ceza alan arkadaşlar cezaevine gidiyor. Diğer arkadaşlarımız Yargıtay'a başvuruyor. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay'da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımız beraat ederlerse, cezaevinde yatmış olan bizlerin durumu ne olacak? Ne yazık ki Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunların çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Musa Kart ise yumruk atanın serbest, gazetecilerin ise cezaevinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor. Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın." dedi. Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet gazetesinin FETÖ'nün yarattığı tehlikeyi anlattığını ifade ederek, "Maalesef hukuku katleden bir karar ile mahkum olduk ve bugün de hapse girmek üzereyiz. Aslında Fethullah Gülen'i ve cemaatini, FETÖ gerçeğini Türkiye'ye 35-40 senedir anlatan yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'dir, Hikmet Çetinkaya'dır. Onun yazılarından, Cumhuriyet'in yazılarından öğrendik biz bu gerçeği. Fethullah Gülen ve cemaatini, yarattıkları tehlikeyi Türkiye'ye Cumhuriyet Gazetesi anlattı. Fakat ne gariptir ki, Cumhuriyet Gazetesi ve bizler, Hikmet Çetinkaya da dahil, FETÖ'ye yardımdan mahkum edildik ve hapse giriyoruz. Herhalde bunu hiç kimse kabul edemez. Kamu vicdanı da bundan çok rahatsız olacaktır. Çarpıcı bir şeyi de söyleyeyim. Biz bu davada epeyce bir arkadaş yargılandık. 14 kişi mahkum durumdayız. Yerel mahkeme bir kısmımıza 5 yıl ceza verdi, diğer arkadaşlarımıza 5 yılın altında ceza verdi. Diğer arkadaşlarımıza ise 5 yılın üzerinde cezalar verdi. Şimdi yerel mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'nde onanınca bizim cezamız kesinleşmiş oldu ve biz hapse gidiyoruz. Ama 5 yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız yönünden temyiz hakkı var ve dosya Yargıtay'a gidiyor. İşin ilginci, Yargıtay bu dosyayı incelediğinde ki, inanıyorum Yargıtay'da dürüst, bağımsız yargıçlar var. Bu dosyayı inceleyecekler ve bu kararla ilgili, 'Burada bir suç yoktur. Beraat etmeleri gerekir' diye bir bozma kararı verdiği takdirde, otomatik olarak şu anda içeri girmekte olan bizler de bu karardan yararlanıyoruz. Kanun böyle diyor. Ama aylar geçtikten sonra bu ortaya çıkabilir ve biz de bu mağduriyeti yaşamış olacağız. Devlet de bize 'Pardon' diyecek. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunu hep dillendirdik. İstinaf Mahkemesi önünde de anayasaya aykırılık itirazında bulunduk avukatlarımız aracılığıyla. Fakat bir tek kelime bile yanıt verilmedi ve kararımız kesinleşti. Böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Ben 34 yıllık bir avukat olarak gerçekten bu karar karşısında son derece üzgünüm. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan kızıyorum, bir yandan öfkeleniyorum. Ama galiba en çok da üzülüyorum. Hani usta sinemacımız Nuri Bilge Ceylan'ın bir lafı var ya, 'Zavallı güzel ülkem' diye. Ülkem adına üzülüyorum. Gerçekten bunca yılın hukukçusu olarak içim acıyor." diye konuştu. Konuşmaların ardından 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları Kocaeli Adliyesi'ne girerek cezalarının infazı için Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu. İşlemleri yapılan eski çalışanlar, daha sonra polis eşliğinde Kandıra 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR,Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerle birlikte 34 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza, dün saat 16.30 sırında Tatvan İlçisi'nin çıkışında bulunan Bitlis-Tatvan Kavşağı'nda meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden 22 BE 825 plakalı TIR, Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek üzere kavşakta dönmeye çalışan 65 EA 361 palakılı yolcu otobüsü çarpıştı. TIR'ın çarpması sonucu otobüs yan yatarken, meydana gelen kazada, otobüs ve TIR'ın sürücüleri ile otobüste bulunan 32 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da mahalle bekçilerinin şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaya olarak kaçan 2 genç, girdikleri 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda iki şüphelinin de hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Parkı yakınında durumlarından şüphelendikleri iki gencin kimlik sorgusunu yapmak istedi. Kendilerine yaklaşan bekçileri fark eden şüpheliler kaçınca, kovalamaca başladı. Yaya olarak ara sokaklara doğru koşan gençler, yaklaşık 500 metre uzaklıkta müstakil bir eve girmek istedi. Sese uyanıp dışarı çıkan ev sahibini gören şüpheliler, bu kez arka sokaktaki 3 katlı binanın kapısını zorla açarak içeriye girdi. Gençlerin ardından binaya giren mahalle bekçileri ve polisler, her iki şüpheliyi de çatıda saklanırken yakaladı. Şüphelileri kontrol altında tutmaya çalışırken çıkan arbedede yere düşen bir mahallesi bekçisi de bu sırada sağ elinden yaralandı. Meslektaşları tarafından hastaneye götürülen mahalle bekçisinin elinde kırık oluştuğu saptandı. Polis merkezinde götürülen gençlerin A.K. (15), ile İ.H. (16) oldukları ve hırsızlıktan çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve İ.H., yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerine karşı ormanlara 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Calosoma sycophanta' türü böcekler bırakıldı. Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini yiyerek beslenen 'terminatör böcek'ler, en etkili ve doğal mücadele yöntemi olması nedeniyle her yıl ormanlık alanlara düzenli olarak bırakılıyor. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nün laboratuvarında üretilen 1800 terminatör böcek, Gaziantep ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bu yıl da ormanlık alanlara bırakıldı. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya çam kese böceklerinin ormanlara büyük zarar verdiğini, bu kapsamda terminatör böceklerin öneminin büyük olduğunu kaydetti. Kaya, şunları söyledi: "Çam kese böcekleri ormanlarımızda ağaçların çap ve boy gelişmesini etkileyerek kurumalara neden olmakta. Kimyasal mücadele artık yapılmıyor, doğaya karşı biyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te laboratuvar ortamında yılda 25 bin böcek üretmekteyiz. Akdeniz Bölgesi'nin tek üretim yeri olan terminatör böcekler birçok ilimizde kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeden biyolojik mücadeleye devam ediyoruz." Kaya'nın açıklamasının ardından terminatör böcekler Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Dışı Ürünler Şube Müdürü Sabri Yalçın, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, İşletme Şefi Oruç Kanmaz ve personel tarafından doğaya bırakıldı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA)

========================

Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri

KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Gıda Mühendisliği 10'uncu Öğrenci Kongresi'ne katılan öğrenci ve öğretim üyelerine Alpedo, 250 kiloluk dondurma ile özel gösteri hazırladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongrenin ana sponsorlarından olan Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu, kongrenin ilk günündeki panel ve oturumların ardından öğrencileri tesislerinde ağırladı. 20 üniversiteden 250 öğrenci için akşam yemeğinden sonra özel dondurma şov düzenlendi. Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, çengele astığı 250 kiloluk tescilli Maraş Dondurması'nı satırla kesmeye başladı. Kervancıoğlu daha sonra kestiği dondurmayı davetlilere ikram etti. Kervancıoğlu'nun elinden satırı alan KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sinan Dayısoylu çengelde asılı dondurmayı kesti.

Gösterinin sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi. Öğrenciler, Maraş Dondurması'nı diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu belirtirken, ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını ve çok beğendiklerini söyledi.

Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahhramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş zaten dondurma ile ün saldığı için biz de Kahramanmaraş'ımıza gelen misafirlerimize dondurma şov gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ımız bu açıdan güzel bir tanıtmış olduk. Biz de Kahramanmaraş Alpedo-Kervan olarak zaten kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Bundan sonra da aynı görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her şey Kahramanmaraş için, her şey ülkemiz için" dedi.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de Kahramanmaraş'ın dondurmasının lezzetli olduğunu ancak yerinde yiyince çok daha değerli olduğunu söyledi. Menlik, "Maraş Dondurması'nı kesmeyi denedim ama beceremedim. Maraş Dondurması'ndan, Sami Beyin, Kervanhan'ın dondurmasından, Alpedo dondurmadan vazgeçmesinler. Biz, Sami Beyin peşini bırakmayacağı bundan sonra bunu en büyük şehirlerde, en ücra yerlerde bile görmek istiyoruz bu dondurmayı" diye konuştu.

SELIŞIK: DONDURMA, HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise hem dondurmanın hem de şovun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ama dondurma sektörü bizim için çok önemli çünkü sadece dondurma yapımı değil, bu ondurmanın üretiminde kullanılan süt hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Sektöre sadece işleme anlamında değil hayvancılık anlamında da bir katkı sağlıyor Sami Bey. Onun için bunun ihracatının artırılması bizim için çok daha önemli. Çünkü ihracat arttıkça süt üretimi de artmak zorunda kalacak ve yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi.