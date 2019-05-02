DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)PARKTA OYNARKEN KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR RİZE'nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için arama çalışması başlatıldı. Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçede kayıp çocuklar her yerde aranıyor.

TÜM İLÇE SEFERBER

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yapıyor.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü İşçi Bayramı'nda kazanan olmadı! Ay, koç burcunda ilerliyor!

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Arama çalışması detayları

- Vatandaşlarla röp.

- Detaylar

- Arama çalışması detayları Haber-Kamera: Adem AKATİN/FINDIKLI (Rize), (DHA) ==================================================== 2)FOSSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN ZEYNEP ÖLDÜ KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, fosseptik çukuruna düşen Zeynep Aygördü (2) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Aygördü, kızı Zeynep ile birlikte babasının evine gitti. Bir süre sonra aile, küçük Zeynep'in evde olmadığını fark etti. Yakınları tarafından aranan Zeynep, evin yakınlarında 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu fosseptik çukurunun yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Zeynep, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeri

- Fosseptik çukuru

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)İNEKLERİ ARAMAYA GİDEN BERAT, 26 SAAT SONRA BULUNDU Erzurum'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde önceki gün saat 16.30 sıralarında kaybolan Berat Akdemir (10), olaydan 26 saat sonra, dün saat 18.30'da bulundu.

Yolunu kaybedince geceyi dağlık arazide geçiren Berat'ın meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdüğü öğrenildi. Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Afat ekiplerinin suyu araması

- Gölün etrafından bakan insanlar

- Bulundu haberinin ardından insanların araçlara koşması

- Çocuk arabanın içersinde annesinin kucağında

- Aracın etrafındaki kalabalık

- Jandarma ve arama köpekleri ile resim çekilmesi

- Babasının oğluna kavuşma anı

- Babasının kucağınca hastaneye girşi

- Doktor muayenesi

- Çocuğu bulan çobanların Narman kaymakamına buldukları araziyi anlatması

- Çoban, baba ve Belediye Başkanı ile röp. Haber-Kamera: Murat AYDIN/ NARMAN, (Erzurum), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)3'ÜNCÜ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan evlerinin açık olan penceresine çıktı. Pencerenin dışındaki sinekliğe yaslanan küçük çocuk, sinekliğin açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü. Muhammed Emir'in düştüğünü gören baba Erdem Alparslan oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)KOMŞUSUNUN ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen Emrah E. (33), çocuğun yakınları tarafından dövüldü. Evine gizlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir çocuk babası Emrah E. (33), öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi taciz etti. Apartman girişinde tacize uğradıktan sonra çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine apartman girişine inen çocuğun yakınları, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Olayı duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye giden polisler, bu sırada evine gizlenerek kendisini korumaya çalışan Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Polislerin gözaltına almaya çalıştığı sırada baygınlık geçiren Emrah E., çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste kendine gelen Emrah E., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeri ve kalabalık

- Polislerin önlem alması

- Sağlık görevlileri

- Şüphelinin sedye ile binadan indirilmesi

- Şüphelinin ambulansa alınması

- Mahallelilerin polise olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)MANZARA FOTOĞRAFI ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞÜP ÖLDÜ ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde piknikte manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı 20 metrelik ağacın tepesinden düşen Kerim Daş (59) yaşamını yitirdi.

Olay, Gazipaşa’ya bağlı Şahinler Mahallesi Soğukoluk Yaylası’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Kerim Daş ailesi ve arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Yaylada piknik yapan grup, dönüşe geçmeden önce hatıra ve manzara fotoğrafı çektirmek istedi.

İddiaya göre Kerim Daş manzara fotoğrafı çekmek için yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Kerim Daş, ağaçtan kayalıklara düştü. Ailesi ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kerim Daş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerim Daş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Hastane morgu önünden görüntü

- Yakınlarının ağlayarak morga gelmesi

- Olay yerinin fotosu

- Ölen Kerim Daş'ın fotosu Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)ADIYAMAN'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI ADIYAMAN'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 02 BF 989, 34 FD 5629, 02 HF 468, 07 AOV 34 plakalı otomobiller ile 63 PT 234 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Yaralılar ambulanslara taşıması

- Yol trafiğe kapatılması

- Polisin önlem alması

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Yaralılara ambulanslarda müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ============================================= 8)DİYARBAKIR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI DİYARBAKIR'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşenur Zarakolu Caddesi'ne yan yoldan çıkan 06 JN 223 plakalı otomobil ile 15 NH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Kazaya karışan otomobiller

- Hava yastıkları

- Yerinden çıkan araç lastiği

- Polis ekipleri

- Çekicinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) =============================================

9)KONYA'DA KAYALIKLARDA ERKEK CESEDİ BULUNDU KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'ndaki kayalıklarda çürümeye başlamış 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'nın Kalafat mevkisine mantar toplamayan kişi, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Yanına yaklaştığında çürümeye başlamış bir cesedi olduğunu fark eden kişi jandarmaya haber verdi. Arazi şartları nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan jandarma, ayaklarında çorap ve belinde kuşak olan cesedin 30-35 yaşlarında kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesedin, AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu bölgeden indirilip, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Dağlık arazi ve jandarmadan detay Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN- Ali SAYLAM / SEYDİŞEHİR - KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Cafer T., vücuduna isabet eden mermilerle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kimliği belirsiz kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Cafer T., yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Cafer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tadaviye alınan Cafer T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ?İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA Bu arada kavgasa silahla ateş eden şüphelinin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Tabancayla ateş eden kişinin koşarak yanına yanaşan otomobille olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis kaçan şüpheli ile bindiği otomobilin tesbit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerası

- Olay yerinden detay

- Boş kovanlar

- Polis ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)HERKES EĞLENDİ, ONLAR ÇALIŞTI MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile kutlandı. İşçilerin toplanıp halaylar çektiği alanın yan tarafında bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmayı sürdürdü. Kent merkezindeki kutlamalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edildi. Şehrin farklı bölgelerinden gelen işçiler, üst aramasının ardından eski Tevfi Sırrı Gür Stadyumu önündeki toplanma alanına giriş yaptı. İşçiler davul-zurna eşliğinde halaylar çekerken, alanın yan tarafındaki bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmaya devam etti. O anlar eğlenen bazı işçiler tarafından da cep telefonları ile kaydedildi. Yaklaşık 10 bin işçi, daha sonra kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyen işçiler aynı coşku ile alana giriş yaptı.

Buradaki kutlamalarda işçilere CHP'li Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti. Çalan müzikler ve yine davul-zurna eşliğinde halaylar çeken emekçilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yerel müzik gruplarının da türküler seslendirdiği kutlama programı olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- İşçilerin alana girişi ve polis noktasından geçişleri

- Tef çalan bir kadının detay görüntüsü

- Halay çeken kadınların genel ve detay görüntüleri

- İşçilerin çalıştığı binanın genel görüntüsü

- Boya yapan işçilerin genel ve detay görüntüleri

- Emekçilerin Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçmesi

- Babasının omuzunda oturan bir çocuğun düdük çalması

- Yürüyüşe katılan çocukların genel ve detay görüntüleri

- İşçilerin alana girişi

- Alandan genel görüntü

- Kadın ve erkek işçilerin halayından genel ve detay görüntüler SÜRE: 03'00" BOYUT: 328 MB Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)İŞÇİ PATRON 1 MAYIS'I EĞLENEREK KUTLADI HATAY'ın İskenderun ilçesinde özel şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü firma yöneticileri, işçiler ve aileleriyle kutladı.

İskenderun'da hizmet veren şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kentteki bir otelde düzenledikleri etkinlikte çalışanları ve aileleriyle kutladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Dokumacı, her zaman emeğe ve emekçiye saygı duyduğunu belirterek, "Ben de emekçiyim ve bu günlere sizler gibi emeğimizle, alın terimizle çalışarak geldik. Tabii bu çalışmalarımızda yönetim kurulu üyelerimiz ve ortaklarımızın da katkılar büyük" dedi.

Şirket sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar etkinlik boyunca müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.