DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BİNGÖL'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ BİNGÖL'de sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, yolda biriken suda araçlar ilerlemekde zorlandı. Kent merkezinde dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşatırken, Karşıyaka mahallesinin bazı bölgesinde sel meydana geldi. Görüntü Dökümü:

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-Yollardaki su nedeniyle araçların güçlükle gitmesi

-Dere yatağındaki suların taşması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA) ============================================ 2)KARAKOÇAN'DA 4 İNEK SEL SUYUNA KAPILDI ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen selde 4 inek, suya kapıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesindeki dere sağanakta taştı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan 4 inek, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler için yöre sakinleri ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

Görüntü Dökümü:

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- Sele kapılan inek

- Selden taşan dere

- Genel ve detay görüntüler Haber: Nursel ŞENGEZER / ELAZIĞ,(DHA) ============================================== 3)GÖÇÜK KORKUTTU, MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI ERZURUM'da gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait evin ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı. Büyükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Aşkale ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 30 hane ve 120 nüfuslu Tepsicik köyünde Kayhan ve Ömer Yıldırım kardeşlere ait evin ahırla bağlantısını sağlayan bölümü, gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen göçükte evlerinde mahsur kalan 9 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Göçük yaşanan yerde mahsur kalan 9 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Ahırdaki bulunan 40 büyükbaşın ise zarar görmediği belirtildi.

Tepsicik Köyü Muhtarı Metin Yıldırım, gün boyu etkili olan yağmur sebebiyle kerpiçten yapılmış binanın çöktüğünü, evde bulunanların tahliye edilirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanların ise zarar görmeden çıkarıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Göçükten görüntü

-Afad ekibinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

-Röp. (Muhtar) Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) 4)VANLILAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI VAN'da dün akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok kişi cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk yaşadı.

Van'da, dün akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, halkı hazırlıksız yakaladı. Sokakta olanlar saçakların altına ve iş yerlerine sığınırken, bazı caddelerde yağmur rögarların taşmasına neden oldu. Bir çok kişi sokakta yürümekte zorlandı. Görüntü Dökümü:

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-Yağmur yağışı

-Yağıştan kaçan vatandaşlar

-Sular altında kulan caddelerde yürümükte zorlanan vatandaşlar

-Caddede geçen araçlar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,(DHA)

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5)VAN UÇAĞI OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE DİYARBAKIR'A İNDİ ANKARA- Van seferi için Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan Anadolujet uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'a indi.

Ankara'dan dün saat 19.35'te havalanan Anadolujet'in THY 7086 sefer sayılı uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine kule uçağı uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirdi. Buraya inen uçağın yolcuları bir süre bekledikten sonra tekrar Van'a havalanmasını istedi. Firmanın yetkilileri ile görüşen görevliler uçağın tekrar Ankara'ya döneceğini belirterek, isteyen yolcuların otobüsle Van'a gönderileceğini söyleyince gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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- Diyarbakır Havalimanı içinde bekleyen yolcular

- Yolcular görevliler arasındaki tartışma Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,(DHA) 6)SOLLAMAKTAN VAZGEÇTİ YİNE KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Ahmet Zeybek (65) ve eşi İsmihan Zeybek (63) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Beyşehir- Isparta yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Yasin Çelik (26) yönetimindeki, 33 SY 218 plakalı otomobille önündeki Ali Küçükaslan yönetimindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi. Çelik, karşıdan otomobilin geldiği görünce sollamaktan vazgeçip, şeridine girmek isterken önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, havalanıp karşı yönden gelen Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı aracın üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücülerden Ahmet Zeybek ve yanındaki eşi İsmihan Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Yasin Çelik ve yanındaki Esad El Ferac'ı (48) bulundukları yerlerden çıkardı. Diğer sürücü Küçükaslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İyi yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı çiftin araç içinde sıkışan cesetleri de yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay Haber-Kamera: Muhammed SIDAL / BEYŞEHİR(Konya),(DHA) 7)PARK HALİNDEKİ KAMYONUNUN ÜSTÜNDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ İZMİR'in Bornova ilçesinde, Hacı Abdullah Nohut (63) park halindeki kamyonun üzerinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6130 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Abdullah Nohut, 41 TB 425 plakalı kamyonun üzerinde demir telle bir parça bağlamak istediği sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Nohut'un düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nohut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 8)MALATYA'DA HASTANEDE SİLAHLI KAVGA: 6 GÖZALTI MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Kurşunların camlara isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan solmadı.

Kavga, dün gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Tabancalardan çıkan kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan 6 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 2 tabanca, 4 bıçak ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralananın olmadığı ve hastanede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kurşunların isabet ettiği camlar

-Hastaneden genel ve detaylar Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) 9)KARABÜK'TE YAĞMUR KAZALARA YOL AÇTI: 11 YARALI KARABÜK'te, sağanakla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

Karabük'te dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanakla birlikte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada Burak Ö.(19) yönetimindeki 78 AAF 619 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Osman D. (19), Selahattin A.(20) ve Oktay M.(19) yaralandı.

Kastamonu yönünden gelen Dursun T. yönetimindeki otomobil Çevrikköprü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Refüjde ters yatan otomobilde Nimet E., Kadir E. ve Yasemin T., yaralandı.

Bir diğer kazada ise Bartın yönünden gelen Mustafa K.'nin kullandığı 78 AL 448 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkiinde Kadir Ç. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole uçtu. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Fatih Ö. yaralandı.

D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde Hakkı Ü. yönetimindeki otomobil ile Esin P.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 11 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Takla attıktan sonra yan devrilen cip

-Takla attıktan sonra refüje devrilen otomobil

-Şarampole uçan otomobil Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) 10)DÜZCE'DE OTOBÜS, TIR'A ÇARPTI: 7 YARALI DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle yavaşlayan TIR'a arkadan gelen otobüsün çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Halil Aksoy idaresindeki 63 N 5799 plakalı otobüs, önünde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle yavaşlayan Hasan Aytar idaresindeki 63 N 5799 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Hasan Aytar, "Önümde bir araç kaza yapmıştı. Sinyal verip yavaşlamaya başladım. Otobüs gelip arkadan çarptı.ö dedi.

Kaza nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

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Kaza alanından görüntü

Yaralılara müdahale görüntüsü

TIR şoförü ile röp

Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) 11)ŞANLIURFA'DA AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA ASTSUBAYLIK KAVGASI: 5 YARALI ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde amca çocukları arasında Astsubay olmak isteyen Mahmut Yotuşcak ile ona karşı çıkan amca çocukları arasında kavga çıktı. Sopa taşların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Yorulcak'ın astsubay olmak için müracaat ettiğini duyan kuzenleri Yorulcak'ın müracatını geri çekmesini istedi. Yorulcak ile kuzenleri arasında bu sebeple başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taş ve sopalarla yaralanan Mehmet, Eyyüp, Mahmut ve Hevi Yorulcak'ı Siverek Devlet Hstanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri ise mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Hastanede alınan güvenlik önlemi

- Acil servis

- Jandarma ekipleri

- Yaralı yakınları ve acil servis önü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,(DHA) 12)KAYSERİ'DE KAYBOLAN KIZ, KIRŞEHİR'DE BIÇAKLANMIŞ BULUNDU KAYSERİ'de, 2 gün önce kaybolan Z.G. (14) adlı kız çocuğu, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında, sazlık bölgede 4 yerinden bıçakla yaralanmış bulundu. Z.G., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kırşehir Mucur'daki dere yatağında, sazlık bölgede, önceki gün akşam saatlerinde, hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Z.G.'nin, sırtından, kulağından ve ayağından 4 bıçak darbesiyle yaralandığını ve dövüldüğünü belirledi. Z.G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 2 bıçak darbesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Z.G., tedaviye alındı. Kayseri'de ailesiyle oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Z.G.'nin 2 gün önce kaybolduğu, ailesinin de polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Z.G.'nin cinsel istismara uğrayıp, uğramadığı da araştırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

'ARACINA BİNDİĞİM KİŞİ BIÇAKLADI'

Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan Z.G. (14) adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Dere yatağında, sazlık bölgede önceki gün akşam saatlerinde bıçaklanmış halde bulunan Z.G.'nin ilk ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Z.G. ifadesinde, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan babaannesinin yanına gitmek için yola çıktığını ve bindiği araç sürücüsünün kendisini Mucur'a getirerek bıçakladığını öne sürdü. Bahçesine gübre atan bir çiftçi tarafından bulunduğunu kaydeden Z.G., ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Z.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.

Jandarma ekipleri, Z.G.'nin ifadesi doğrultusunda aracına bindiği sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Kırşehir Devlet Hastanesi acil servisinden görüntü

-Genel detay

-Z.G. fotoğraf

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,(DHA) 13)BURSA'DA ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GİDEN BABA MAHALLELİNİN SALDIRISINA UĞRADI BURSA'da eşi Halime T.'den ayrılanin eski eşiyle tartışınca mahalle sakinleri alkollü kocaya saldırdı. Arbade sırasında alkollü koca İhsan K. bıçakla yaralanırken, komşulardan birinin ise burnu kırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için ayrıldığı eşinin evine gitti. Eski eşi Halime T.'nin çocuklarını İhsan K.'ya göstermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bağırma seslerine uyanan mahalleli eline aldıkları sopa ve bıçaklarla sokağa döküldü. Eski eşini darp eden İhsan K.'yı gören vatandaşlar, "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek saldırdı. Kendisini kurtarmak isteyen İhsan K.,iddiaya göre eski komşularından Ali D.'nin burnu kırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ali D. is eiddiaya göre belinden çıkardığı bıçakla İhsan K.'yı belinden bıçakladı. Bıçaklanan İhsan K. olay yerinden kaçarak mahalle kıraathanesinde bulunan arkadaşının yanına gitti. Burnu kırılan Ali D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhsan K. ise kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhsan K. ile Ali D. tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Hastanede bulunan İhsan K.'nın olayı anlatması

- Yaralı İhsan K.'dan görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

- Hastaneden detaylar Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA) 14)AYVALIK'TA 26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.

Ayvalık ilçesine bağlı Çıplak Ada açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'SAGET-35' ekibi, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan şişme bottakileri fark etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi, Sahil Güvenlik ekibince yakalanıp, Cunda Adası'na getirildi. Filistin, Irak, Suriye ve Somali uyruklu kaçak göçmenlere, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; yiyecek, içecek, battaniye ve ilaç yardımı yaptı. Kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenlerden detay görüntü

Göçmenlerin eşyalarında yapılan arama

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA) 15)AYVALIK'TA 17 KAÇAK GÖÇMEN VE BİR ORGANİZATÖR YAKALANDI BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile bir organizatörü yakaladı.

Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Yapılan operasyonda organizatör M.İ. ile birlikte İstanbul'dan getirildikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8'i çocuk 17 kaçak göçmen, bir lastik bot, dört ayak pompası, bir bot motoru ve bir benzin dolu bidon ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin getirildiği araç ise, Balıkesir'in Havran ilçesinde terkedilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan organizatör M.İ.'nin polis ekipleri tarafından sorgusu devam ederken, aralarında 15 günlük bir bebeğin de bulunduğu 17 kaçak göçmenin Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü detay görüntü

-Kaçak göçmenlerin emniyetten çıkış detayı

-Kaçak göçmenlerin bindirildiği minibüsten detay görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA) 16)TEKİRDAĞ'DA YAŞLI KADINI 25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI TEKİRDAĞ'da Naciye Saygın'ı(72), 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Fedai Kavrık(44), tutuklandı. Kavrık, Saygın'ın daha önce kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Onunla konuşmak istedim. O anda kendimi kaybetmişim" dedi.

Tekirdağ'da geçen salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerindeki Umut Apartmanı'ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, katil zanlısının yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüpheli Fedai Kavrık'ı yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edilen Kavrık, 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Kavrık, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Saygın'ı olay günü çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken gördüğünü belirterek,

"Bana daha önce arkadaşlarımın yanında hakaret etmişti. Bu konuyu konuşmak için evine gidip konuşmak istedim. Bu sırada Naciye Saygın apartmana giriş yaptığı sırada arkasından bende içeri girdim. Ancak o andan kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı olay yerinden ayrıldıktan sonra anladım" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye tabelası

-Zanlının polis arasında götürülmesi

-Takılan ters kelepçe

-Suç aleti ve kanlı elbiselerin delil torbası

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) 17)CEZAEVİ FİRARİSİ, POLİSİN DİKKATİYLE YAKALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Gürkan D., (26) yunus ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, Hamidiye Deniz Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen şahıstan şüphelendi. Şahıs polisleri görünce kaçmaya başlarken; yaşanan kovalamaca 5 sokak ötede sona erdi. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Gürkan D., (26) gözaltına alındı. Şüphelinin 2 ayrı hırsızlık suçundan araması ve açık cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 18)26 SAAT SONRA BULUNAN BERAT: ACIKINCA OT YEDİM ERZURUM'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde kaybolduktan 26 saat sonra bulunan Berat Akdemir (10), gece acıkınca ot yediğini ve korku içinde uyuduğunu söyledi.

Koçkaya köyünde yaşayan Südret- Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Berat, 30 Nisan günü saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken yolunu kaybetti. Çoban ve amcasının oğlu tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması sabaha kadar devam etti.

Akdemir ailesinin ümitlerini yitirdiği saatlerde sevinçli haber Oltu ilçesinin Damarlıtaş köyünden geldi. Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Teslim alınan Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Berat Akdemir, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye Servisi'nde tedavi altına alındı. Berat'ın geceyi soğuk havada geçirmesi nedeniyle rüzgarın vücudunun değişik yerlerinde küçük yanıklara neden olduğu, kan değerinde de düşüklük tespit edildiği öğrenildi..

'KURT GÖRDÜM'

Anne ve baba çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken Berat Akdemir o gece çok korktuğunu ve hatta kurt gördüğü için kaçıp saklandığını belirtti. Çok yürüdüğü için yorulduğunu ve acıktığını belirten Akdemir, "Bulduğum otları yiyerek karnımı doyurdum. Çok korktum. Sonra uyuya kalmışım. Uyanınca kalkıp bir köye ulaşmak için yürüdüm. O sırada hayvan otlatan bir çobanla karşılaştım. Beni kendi köylerine götürdü. Yemek yedirdiler sonra babamlar gelip beni aldı" diye konuştu Görüntü Dökümü:

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-Berat'ın anne ve babasının hastane odasında beklemeleri

-Berat'ın koluna takılam serum ve detaylar

-Berat Akdemir'in konuşması

-Baba Cevat Akdemir'in konuşması

-Anne Südret Akdemir'in konuşması Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) 19)TRAFİKTE MAKAS ATIP, POLİSLERİ SİLAHLA TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ, YAKALANDI KAYSERİ'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kayseri plakalı otomobiliyle trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalışıp, kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Sağlık kontolüne getirilmesi Haber-Kamera: Muhammed KISIR / KAYSERİ,(DHA) 20)STANDART PROFİL İŞÇİLERİNDEN YOL KAPATMA EYLEMİ MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Standart Profil fabrikasında örgütlenme çalışmasını tamamladığını duyuran Petrol-İş Sendikası'na bağlı fabrika işçileri yol kapatma eylemi yaptı. Sendika yetkilileri fabrika önünde yaptığı açıklamayla firma yetkililerine seslenerek toplu iş sözleşmesi yapılması gerektiğini savundu.

Petrol-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttüğü Standard Profil fabrikasında 2 bin 45 çalışan arasından bin 615'in Petrol-İş Sendikalı olduğu gerekçesiyle, sözleşme yapma konusunda yetki aşamasına geldiğini duyurdu. Dün saat 15.00'te fabrika önünde toplanan fabrika işçileri, ellerinde sendika ve Türk bayrakları ile yolu kapattı. Yaklaşık 400 işçinin katıldığı eyleme Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık, genel merkez yöneticileri, örgütlenme sorumlusu Emrah Yunus Saruhan da işçilerin arasında yer aldı. Düdük çalıp, alkış yaparak ve "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atan işçiler, fabrika önünde yaklaşık 2 saatlik eylem yaptı.

Standart Profilin sözleşme yapmaya yanaşmadığını ifade eden Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık fabrika önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Elbette bir yıllık bir süreçte alt yapısını hazırlayarak bu günlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada durumumuz şudur. Üyelik noktasında çoğunluğa ulaştığımız anlaşıldığında biz bakanlığa yetki alma noktasında başvurumuzu yaptık. Büyük bir özveriyle hem bakanlık noktasında hem de diğer çalışma kollarında konunun takipçisiyiz. Geldiğimiz noktada 12 Nisan tarihi itibariyle işverenlerimiz bu tespite itiraz etti. Burada çalışanların 2 bin 45 olmasına rağmen bizim üye sayımız bin 615'tir. İşveren olarak bakanlığın bile kabul etmiş olduğu bu çoğunluğu sizlerde kabul etmek zorundasınız. Biz hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Artık masaya oturma zamanı gelmiştir. Gelin sözleşmemizi bir an önce yapalım."

Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin görüntüsü

-İşçilerin düdük ve alkışlarla yaptığı eylemden görüntü

-Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı açıklaması

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) 21)YANGIN ÇIKAN OKULDA 'SABOTAJ' ÖNLEMİ ADANA'da Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda elektrik kontağından çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlamadan dolayı özel harekat polisi, olası sabotaj saldırısı ihtimaline karşın yönelik çevrede tedbir aldı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda patlama sesleri geldiği yönünde vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, demir makası ile kapısını kesip girdiği okulda incelemelerde bulundu. Yangının, okulun alt katındaki elektrik panosunda çıktığı belirlendi. Bu sırada olası sabatoj ihtimaline karşın özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Okulun dış görüntüsü

- Okuldaki polis ve itfaiye ekipleri

- Özel harekat polislerinin gelişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,(DHA) 22)ADIYAMAN'DA 2 BİSİKLETİ KUNDAKLADILAR ADIYAMAN'da, iki bisiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülüp yakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından iki bisiklet benzin dökülerek yakıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan bisikletlerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) 23)BURSA'DA TARİHİ ESER SATICILARINA OPERASYON BURSA'da, alıcı kılığındaki jandarma görevlilerine tarihi eser satmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablo da yer aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine kimliği gizli jandarma personeli tarafından alıcı kılığında şüphelilerle irtibata geçildi. Şüpheli kişiler ellerinde bulunan tarihi niteliğe sahip eserleri satmak isterken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A,S.S ve G.Y isimli şüphelilerle birlikte aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablonun yanısıra 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında kadın ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet yabancı menşeili kitap, 1 adet tepsili kadeh ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Gözaltına alınanlar

-Tarihi eserlerden görüntü

-Şüphelinin konuşması Haber: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) 24CEP TELEFONUNU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında, çalışanların dalgınlığından faydalanarak işyeri sahibinin cep telefonunu cebine koyarak çalan bir kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saraylar Mahallesi'ndeki bir züccaciye mağazasına geçen 30 Nisan'da müşteri gibi gelen bir kadın, işyeri sahibinin, kasanın bulunduğu tezgah üzerindeki cep telefonunu aldı. Kadının mağazadan ayrılmasından sonra cep telefonunun çalındığını farkeden işyeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden müşteri görünümündeki bir kadının bir süre ürünleri inceledikten sonra, tezgahtarların rafları düzenlemesini fırsat bilip, kasanın bulunduğu bölüme geçerek buradaki cep telefonunu cebine atarak çaldığını belirledi. Bunun üzerine polisi arayan işyeri sahibi, şikayetçi olup, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim etti. Polis, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.