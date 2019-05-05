DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AZEZ ŞEHİDİ YÜZBAŞI ÖZDEMİR İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ SURİYE’nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara’ya gönderildi. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Büryan kebabının geceden başlayan lezzet süreci Kör eden katarakt ameliyatları için 570 bin liralık dava

Görüntü Dökümü

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-Uğurlama töreninden görüntüler CANLI YAYINLANDI Eyyüp BURUN- Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- ====================================================== 2)KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ SURİYE'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) Konya'daki evine ateş düştü.

Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak'ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir'e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir'in evli ve bir kızı olduğu belirtildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in acı haberi, Ankara Çankaya'da oturan eşine verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri görevlilerden şehit haberini alan eşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu binaya, Türk bayrakları asıldı. Cenaze evinin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları, başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in, bugün öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden görüntüler

-Şehit evine askerlerin bayrak asması

-Şehidin vesikalık fotoğrafı

-Detay

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- Askeri yetkililerin eve gelmesi Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)MSB: HAKKARİ'DE ÜST BÖLGESİNE SALDIRIDA 3 ASKER ŞEHİT OLDU Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR: 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat ve Hakkari’deki hain saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’ne geldi. Heyet, operasyonları burada sevk ve idare ediyor. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Bakan Akar, “Bugün Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Bir silah arkadaşımız da yaralandı. Hain saldırının hemen ardından operasyonları başlattık. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 28 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Hakkari'deki bir üs bölgesine yapılan saldırıyı da hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Görüntü Dökümü

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- Saldırı sonrası bölgede yapılan hava harekatından detaylar Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 4)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un şehadet haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Evli ve 3 aylık bir çocuğu bulunan Şehit Servet Akkuş'un eşi ve çocuğu ile anne ve babasının Çalışlar köyünde oturduğu belirtildi.

ASKERLİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLAMIŞ

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş ve eşi Hatice Akkuş'a şehadet haberini Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Zekai İnan ile beraberindeki askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve köylüler de şehidin ailesinin evine akın etti. Aile acı haberle yıkılırken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı, din görevlileri de dua etti. Şehidin mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş, eşi Hatice Akkuş ve 3 aylık oğlu Bora Efe Akkuş'un Çalışlar köyünde ikamet ettiği belirtildi. Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un vatani görevini yaptıktan sonra piyade sözleşmeli er olarak göreve başladığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evinden detay

- Kaymakam ve protokol şehit evine giderken detay

- Şehit evinin etrafındaki köylülerden detay

- Şehit evindeki Türk bayrağından detay

- Detaylar

- Şehidin fotoğrafları Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================= 5)ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ'de dün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu 3 asker şehit olurken, şehit askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü’nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan’ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin bugün öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafları Haber-Kamera: ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)KONYA'YA İKİNCİ ŞEHİT ACISI HAKKARİ'deki üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Sınır bölgesindeki bir üsse dün PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi'ndeki baba ocağına askeri yetkililer gitti. Evde bulunan anne Gönül ve baba Memiş Barış'a acı haber verildi. Şehit Ethem Barış'ın nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Askeri yetkililerin eve gelişi

- Taziye çadırı

- Evin önündeki vatandaşlar

- Şehidin fotoğrafları

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)SURİYE'DE TSK GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI: 2 ASKER YARALI MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir gözlem noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye'ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. Görüntü Dökümü

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- Bölgeden ve askeri haraketlilikten detaylar Haber: Eyyüp BURUN / Kamera: GAZİANTEP, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============================================== 8)KOMUTANLARDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET İKİNCİ Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki komutanlar Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Binbaşı Sıtkı Doğruer ile Tel Rıfat Bölgesi'nde yaralanan askerleri tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Öğleden sonra PKK/PYD'li teröristler ile girilen çatışmalarda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Binbaşı Sıtkı Doğuer ve Tel Rıfat Bölgesi'nde yapılan saldırılarda yaralanan 2 askeri ziyaret eden Korgeneral Sinan Yayla ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görev yapan komutanlar 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Komutanlar doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulasın gelişi

-Acilden görüntü

- Komutanın araç girişi ve çıkışları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)TSK DESTEKLİ ÖSO, YPG KONTROLÜNDEKİ MARANEZ'İ ALDI SURİYE'nin Azez ilçesine bağlı Maranez köyü, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin düzenlediği harekat ile terör örgütü YPG'den arındırıldı. Öğleden sonra Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki görevli Türk askeri ile terör örgütü YPG mensupları arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz ise yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetli destekli ÖSO unsurları, Azez'in kuzeyindeki, Maranez köyüne operasyon düzenleyerek terör örgütü YPG'den arındırdı. ÖSO, bölgenin kontrolünü sağlamak için YPG kontrolündeki Malikiye köyüne doğru ilerlemeye başladı. Görüntü Dökümü

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- Bölgeden ve operasyon anlarından detaylar Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: GAZİANTEP, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)ERZURUM'DA AHIR İNŞAATINDA ÇÖKME: 2 ÖLÜ, 6 YARALI ERZURUM'un Tortum ilçesinde ahır onarımı sırasında meydana gelen çökmede 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere köyünde meydana geldi. Ahırını genişletmek isteyen Şakir Küçük, köylülerin yardımıyla imece usulü inşaat yaptığı sırada bölgede çökme meydana geldi. Çökme sırasında 8 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler 8 kişiyi enkazadan yaralı çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Özdemir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi, Muhammet Ali Aydın (35) olay yerinde kalbinin durmasının ardından yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Mithat Çelik (60), Osman Karanfil (59) Atilla Özçelik (35), Hasan Küçük (32), Muhammet Bıçakçı (30) ve Muhammed Deniz (27) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Ali Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYMAKAM: YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK Olay sonrası Tortum Kaymakamı Şaban Arda, köye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Şaban Arda, "13.30 sularında maalesef üzüntü verici bir kaza yaşandı. Burada bir vatandaşımızın imece usulüyle ahırının çatısını yaptırması esnasında ve çatının çökmesi sonucunda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 vatandaşımızda yaralı durumda. Yaralı vatandaşlarımız ilçemiz ve ilimizin çeşitli hastanelerinde tedavi görmekteler. Yaralılarımıza 4 hekim ve 10 hemşire müdahale ediyor. 6 yaralımızın hayati tehlikesi yok.. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an hali hazırda ilimizin ve ilçemizin jandarma birimleri olsun, belediye başkanımız olsun, topyekün vatandaşlarımızla birlikteyiz. Burada vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse de onun telafisi, tespiti için biz buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapmak için de burada olacağız" dedi.

Öte yandan ahır inşaatında çalışan köylülerin olaydan önce çektirdiği fotoğraflar ise yürekleri burktu.

Görüntü Dökümü

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- AFAD ekiplerinin çalışmaları

- Çöken alandan detaylar

- Tortum Kaymakamı Şaban Arda açıklama

- Köy sakini İbrahim Çam röportaj

- Havadan drone görüntüleri

- Muhammed Ali Aydın (1. fotoğraf)

- Mahmut Özdemir (2. fotoğraf) Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ ÖLDÜ KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Salim Uyar (63) ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed (21) adlı kişi, hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sefa köyünde meydana geldi. Ocaktan aldığı kumu kasaya yükleyerek yola çıkan Salim Uyar yönetimindeki plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken, sürücü Uyar ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed adlı kişi aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından 2 kişinin cesetleri kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan traktör

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Kepçeyle traktörün kaldırılması

-Cesetlerin cenaze aracına konması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)BİR HAFTALIK EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu, bir haftalık evli Muhammed Mustafa Karacaer (29) hayatını kaybetti, eşi Kübra Karacaer (26) ise yaralandı. Çiftin otomobilinden 28 Nisan'da aldıkları evlilik cüzdanı çıktı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya-Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Aksaray'a giden Kübra Karacaer yönetimindeki 68 ANN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralanırken eşi Muhammed Mustafa Karacaer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Muhammed Mustafa Karacaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kübra Karacaer'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, araçta yapıtğı aramada 28 Nisan tarihinde verilen evlilik cüzdanı çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detaylar

- Polisin olay yerinde inceleme yapması Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)YOLDA KULAKLIKLA YÜRÜDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN TIR’IN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeinap Karasukova (35) iddiaya göre, kulağında kulaklık varken geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan henüz uyruğu belirlenemeyen Zeinap Karasukova iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada Sarısu Kavşağı’ndan Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, yönetimindeki 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR sürücüsü, frene basarak manevra yapsa da Karasukova’ya çarptı. Karasukova, TIR'ın altında kaldı.

KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrole alırken itfaiye ise Karasukova’nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis olayı gören bir görgü tanığı ve TIR sürücüsü Muhsin Uysal’ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, genç kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tüm uyarılara rağmen TIR’ın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Karasukova’nın yay üst geçidi kullanmak yerine kontrolsüz ve yaya geçidi bulunmayan yolu tercih etmesi dikkati çekti. Karasukova'dan geriye etrafa saçılan terlikleri ve özel eşyaları kaldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karasukova’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kapanan yol ise TIR’ın yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- TIR detayı

- Etrafa saçılan ayakkabılar

- Cesetten detay

- Üst geçitten detay

- İzleyen vatandaşlardan detay

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detay Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 YARALI ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Şenol Özdemir'in içinde bulunduğu 16 JK 777 plakalı otomobile, Mehmet Cengiz'in idaresindeki 34 TH 2141 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Şenol Özdemir ile aynı araçta bulunan Alev Özmen ve Ömür Ecem Yavuz ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Cengiz, eşi Aysel Cengiz yaralandı. Araçta sıkışan Şenol Özdemir, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulansa alındı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sıkışan sürücünün kurtarılması

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan otomobiller Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)KIZINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA ÇİĞ KÖFTECİYİ AYAĞINDAN VURDU MANİSA'da, çiğ köfteci dükkanı işletmecisi emekli polis Muaviye D. (45), iddiaya göre Mehmet A.'nın (45) lise öğrencisi kızını taciz etti. Mehmet A., Muaviye D.'nin iş yerinin camlarını kırıp, ayağından tabancayla vurdu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin birleştiği noktada Arda Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Kız çocuğunun bir çiğ köfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini ileri süren baba Mehmet A., dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan cisimle iş yerinin camlarını kırdı, daha sonra ise dükkana girerek iş yeri sahibi emekli polis Muaviye D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla Muaviye D.'yi sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iş yeri sahibi Muaviye D.'yi Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, öfkeli baba ise polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, liseli kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel görüntü

-Ambulans ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ AÇIKLAMAYA MÜDAHALE: 27 GÖZALTI DİYARBAKIR'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevine girenlere oturma eylemiyle destek vermek isteyenlere polis tarafından izin verilmemesi, KESK tarafından protesto edilmek istendi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptaki 27 kişi gözaltına alındı. Koşuyolu Parkı'nda 2 gün önce bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eyleme katılanlar, müdahaleyle dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde KESK tarafından 2 gün önce düzenlenmek istenen oturma eylemine yönelik müdahale, basın açıklamasıyla protesto edilmek istendi. Akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen sendika üyeleri, polisin uyarısına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine yaşanan gerginlikte polislerin müdahale ettiği gruptaki 27 kişi gözaltına alındı. Polis araçlarına bindirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan sendikacılar

- Polisin gözaltına yapması

- Gözaltına alınanların araçlara bindirilmesi

- Gözaltına alınanların slogan atması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mücahit YOLCU-Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)ŞANLIURFA’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 15 GÖZALTI ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 12 mahallede yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 2 bin 300 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin şubeden çıkarılması

- Adreslere yapılan operasyon

- Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması

- Ele geçirilen bilgisayarlar ve paralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali-LEYLAK- Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)BAKAN SOYLU ÇUKURCA'DA OFFROAD GÖSTERİSİNDE Uçakla Yüksekova ilçesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptıktan sonra karayoluyla Çukurca ilçesine geçti. Festival alanına gelen Bakan Soylu’yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Soylu, burada paintball silahıyla bisiklet yarışması startını verdi. Daha sonra mesire alanına geçen Bakan Soylu burada konuşma yaptı. Bu festivalin Çukurca’da ikincisinin yapıldığını anımsatan Bakan Soylu, festivale bu yıl daha fazla katılımcının ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Çukurcalılar büyük bir alicenaplık örneği göstererek dışarıdan gelen misafirleri kendi evlerinde konuk ediyor. Geçe yıl bu rakam 150 kişiydi, 300’e çıktı. Kardeşliğin mesafirperverliğin, ülkemizin sınırında yaşanabilecek bütün güzelliklerin yaşandığı bir tabloya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu festivalin çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz. Bir taraftan özellikle dağ bisikleti kaya tırmanışı, rafting, offroad, paintbal bu etkinliklerin bir arada bulunubalecek bir festivalin içindeyiz. Bu coğrafya bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesidir" dedi.

'BU COĞRAFYANIN BİR ZENGİNLİĞİ VAR O DA ÇOCUKLARIMIZ' Bakan Soylu, amaçlarının huzur ve kardeşlik olduğuda belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi geleceği, huzur ve kardeşlik içinde bırakabilmek. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara hep birlikte müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha var o da çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle buluşturabilmek bizim temel sorumluluklarımızdan biridir. Annelerin, babaların, belediye başkanlarının, doktorların, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının temel sorumluluğu budur. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştiribelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz doğru olalım, doğru yolda gidelim, insanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım. Buranın bütün güzelliklerini sadece kendi ülkemizin insanlarına değil. Buranın maden yatakları var, sınır kapıları var. Bunlardan insanları daha iyi istifade ettirebiliriz. Buranın inanç turizmi var. Tarımı, hayvancılığı var. Bunları geliştirebiliriz. Buranın çocuklarının spora yatkınlıkları var. Bunları geliştirebilirz. Bunu etrafımızdaki coğrafyaya açabilecek anlayışa sahibiz. Bunu yapabilecek bunu gerçekleştirebilecek bize bırakılan büyük bir tarihimiz var. Birbirimize sıkı kenetlenelim. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyelim. Bunun sonuçlarını bir kısmını görebiliyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller çok daha güzellerini yapabileceklerdir. Parolamız, gelecek nesilleri maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel bir Türkiye, birlik ve beraberlik bırakalım. Birbirimizin dilini anlayan, birbirlerini kucaklayan, birbirlerinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet etmeliyiz. Kötüye hep birlikte karşı çıkalım. Güzelliğe hep birlikte sarılalım. Parolamız da bu olsun. Bu şifrelerle sadece kendi ülkemize değil dünyaya anlatabileceklerimizi de anlatma kabiliyetine sahip olalım. Çünkü biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetle yarına adım atabiliriz. Kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanlar, bu coğrafyayı gördüklerinde cennetle eşleştirme kabiliyetine sahip olabilirler. Cennet coğrafyamızı ve güzel insanlarınızın ali cenaplığını, başkalarının hikayelerine hep birlikte ve başkalarının isteklerine kötücül insanların düşüncelerine alet edenlere fırsat vermeyelim. İnanıyorum ki Çukurca'dan bugüne kadar ne kadar doktor yetişmişse bundan sonra daha fazla doktor, öğretmen, hemşire yetişecektir. Bunu sağladık mı gelecek nesillerimizin yattığımız yerlerden dualarını alabilecek insanlar olacağız. Çok güzel bir etkinlik. Allah bizi birbirimizden, bu güzelliklerden ayırmasın."

Bakan Soylu konuşmasının ardından 2. Hudut Komutanlığı'nın altındaki bölgede özel tasarlarnmış offroad araçlarının gösterisini izledi. Burada offroad aracına binerek sürüş yapan Bakan Soylu'nun aracı çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla aracı saplandığı yerden çıkardı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paintball silahı ile ateş ederek bisiklet yarışmasının startını verdi

- Bakan Soylu basın açıklaması

- Rafting ve Kano gösterisi yapan sporcular

- Bakan Soylu, offroad aracına binerek dağa tırmandı

- Aracın mahsur kalması

- Genel Detay Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(HAKKARİ)-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)KÜME DÜŞEN TAKIMIN OTOBÜSÜ, FUTBOLCULARI STATTA BIRAKIP GİTTİ TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta dün oynanan ve 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, futbolcuları maç sonrası stadyumdan almadan ayrıldı. Futbolcular takım otobüsüyle geldikleri Erbaa'dan minibüsle döndü.

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan ve Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası Gebzespor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrası taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odasındayken futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı.

"BURAYA BIRAKTIK, NE YAPARSANIZ YAPIN" Otobüs hareket etmeden önce Gebzesporlu bir görevliye 'futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı. Futbolcular, otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Takımdan görüntüler

- Futbolcuların minibüsle dönmesi

- Genel detaylar Haber-Kameraman: İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat) (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 20)TERS LALELERE JANDARMA KORUMASI KAHRAMANMARAŞ'taki Engizek Dağları'nda yetişen ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timleri tarafından korumaya alındı.

Anadolu'da hüznün sembolü olan ağlayan gelin olarak da anılan ters laleler, Engizek Dağları'nda çiçek açtı. Yılın sadece 15 günü çiçek açtığı bilinen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve her yerde yetişmediği için insanlar tarafından yerinden sökülüp evlerine götürülen ters laleleri korumaya alan jandarma asayiş ve komando timleri, ağlayan gelinleri sık sık kontrol ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ters Laleler

- Lalelerin etrafındaki askerler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 21)8'İNCİ ATIF YILMAZ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU MERSİN'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde dereceye giren isim ve projeler ödüllerini aldı. Gecenin onur konuğu Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır oldu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve özel tanıtım şirketinin ortaklığında, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen festivalin gala gecesi, Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Geceye Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sanatseverler ve öğrenciler katıldı. '79 YAŞINDA, GENÇ BİR SİNEMACI' Atıf Yılmaz'ın, Türk Sineması'nın en genç yönetmenlerinden biri olduğunu dile getiren Deniz Türkali, "79 yaşında aramızdan ayrıldı, yarın tam 13 yıl olacak. Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika birşey" dedi.

'O SAHNE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER ALDIM' Atıf Yılmaz ile bir anısını anlatan Kadir İnanır ise "Bir gün sete geç gittim, bana 'Senin yatağın çok mu sıcak?' dedi setin ortasında ki hiç öyle bir adam değildi Atıf Abi. O büyük usta karşısında sertleniyor olmanın, heyecanla mesleğe yeni başlamış birisinin yenilgisinin psikolojisi ile rolüme tam adapte olmuşum meğerse, yıkılmışım. Çektik sahneyi ve ben o sahne ile büyük ödüller aldım" diye konuştu. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kendi kültürümüzü kendimiz anlatabilecek şekilde 'Ne yapabiliriz?' düşüncesi ile bu festivale çok önem verdik. Bir takım engeller olacak ama elimizden geldiğinde, gücümüz yettiğince bundan sonraki yıllarda da genişleterek, daha fazla katkı sunarak bunu yürütmeye çalışacağız" dedi. Konuşmaların ardından kurmaca kategorisinde 'Kuyruk' isimli eseri ile Yiğit Hepsev, belgesel kategorisinde 'Kurbağa Avcıları' filmi ile Batuhan Kurt, animasyonda ise 'Bi İlaç' isimli çalışması ile birinci seçilen Furkan Han Mert ödüllerini aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolün görüntüleri

- Alanın genel görüntüsü

- Ödül alan filmlerden görüntü

- Kadir İnanır'ın filmlerinden bir kesit

- Deniz Türkali'nin konuşması

- İnanır'ın konuşması

- MEÜ Rektörü'nün konuşması

- Ödüllerin verilmesi SÜRE: 02'53" BOYUT: 311 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 22)KAHRAMANMARAŞ'TA 8 ÜLKENİN KATILDIĞI ROBOT YARIŞMASI BAŞLADI KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması başladı. 2 gün sürecek olan ve Türkiye ile birlikte 8 ülkeden 850 robotun yarışacağı yarışmada toplamda 60 bin TL para ödülü dağıtılacak. KSÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan yarışmacıların katıldığı yarışmanın açılışı törenle yapıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Niyazi Can, TBB Genel Sekreteri Ahmet Kazan ve yarışmacıların katılımıyla gerçekleşen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yerli üretim olan Mini Ada isimli robot yaptı. Mini Ada, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

GÜNEŞ: DÜNYANIN EN İYİ ROBOTLARI YARIŞACAK Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş ise yarışmanın 2 gün süreceğini ve 5 ayrı kategoride gerçekleşeceğini söyledi. Güneş, "Hızlı çizgi izleyen, çizgi izleyen, mini sumo, sumo ve serbest kategori yarışmalarımız var. Serbest kategoride çok özellikli Türkiye'nin her tarafından katılan çok özel robotlarımız var. 9 yıl aradan sonra dünyanın en iyi sumo kategorisinde robotumuz bugün bizlerle beraber olacak. Yine hızlı çizgi izleyen de dünyanın en iyi robotları yarışacak" dedi. GÜNGÖR: BU YARIŞMALAR, BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de dünya bilişim teknolojilerinin son derece hızlı geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bilişim teknolojilerinin bir özelliği var. Tabi burada bir dışa bağımlılık ciddi manada o ülkede kaynak transferine neden oluyor. Türkiye'nin bugün sadece yazılım için dışarıya ödediği para, bilgilerimiz bizi yanıltmıyorsa 10 milyar doların üzerinden bir yazılım maliyeti ödediğimiz ifade ediliyor. Ayrıca bu işin bağımlılığı var. Teknolojiye sahip olmazsanız, bu teknolojiyi yönetemezseniz, eğer yeni yazılıma ulaşmazsanız bu ülkelerin bağımsızlığını tehdit eden bir sonuca da varıyor. İşte bu tip organizasyonlar her ülkenin kendi yerli yazılımını, kendi bilişim teknolojisini geliştirme fırsatı da ortaya koyuyor. Gençlerimizi bu manada yönlendiriyor. Üniversitelerimizin, fakültelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın kapasitesini geliştiriyor. Ben bu manada Kahramanmaraş ilimizde yapılan bu 2'nci robot yarışmasının ülkemizin bu manadaki gelişmelerine çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."