DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 asker bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Askerler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit 2 askerin naaşları morga konuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgedeki hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." HATAY'A 2 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Şırnak'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü. Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi. 5 çocuklarından bekar olan Ercan Can'ın şehadet haberi üzerine Hatice ve Abdullah Can çifti, gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahalede bulundu. türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Ercan Can'ın cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Altepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Merkez Camii'de kılınacağı, Bademli şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi. KIRIKHAN'DA ACI HABER Aynı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki babaevinde de acı yaşandı. Askeri yetkililerin acı haberi vermesi üzerine baba İsa ile anne Halime Çeker, fenalık geçirdi. Şehit Ali Çeker'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliği'nde bulunan Hacı Meryem İşcan Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

11)ERBAKAN: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BORÇLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ

KAHRAMANMARAŞ'ta partisinin 1'nci olağan kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Bakanı Fatih Erbakan; devletin, belediyelerin, vatandaşların ve özel sektörün borçlu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Fatih Erbakan, devletin birçok asli görevini yerine getiremediğini söyledi. Devletin asli görevlerinden en önemlisinin adaletin tesis edilmesi ve kuvvetin değil, hakkın ve haklılığın üstün tutulduğu bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Erbakan, "Ancak bugün Türkiye'mizde adalet sistemine baktığımızda adalet mekanizmasının Türkiye'de can çekiştiğini görüyoruz. Adaletin karaborsaya düştüğünü görüyorum. Bizler yakinen biliyoruz ki bugün Ankara'da adli mercilerde dosya takibi yaparak milyonlar kazanan hukuk büroları kurulmuş. Bugün artık hukuku iyi bilen değil, ilişkileri iyi olan avukatların revaçta olduğu bir döneme geçilmiş. Hak, hukuk pazara düşmüş, hukuka güven kalmamış, adalet kara borsaya düşmüş. Sadece adalet mekanizmasında değil. Devlette, belediyelerde, bürokraside de adalet kalmamış. Adam kayırma ve torpil had safhada, ehliyet ve liyakat bunlar geçer akçe değil. Dört tane kriter var geçerli olan. Akrabalık, hemşerilik, yandaşlık ve torpil. Adalet yoksa kardeşlik olmaz. Adalet yoksa yaşanabilir bir Türkiye olmaz, adalet yoksa devlet olmaz" diye konuştu.

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Fatih Erbakan; 16 senede hükümetin borcunun 5 misli, özel sektörün 25 misli, vatandaşların bankalara olan borcunun ise 80 misli arttığını ve hepsinin toplam borcunun 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var. Bu 1 trilyon dolarlık borç dolayısıyla Türkiye olarak devletiyle, milletiyle özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Ne demek bu? Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı. Her Allah'ın senesi 100 milyar dolar para bulacak, götürüp borcumuzu kapatmaya değil, borcun sadece bir yıllık faizine vereceğiz. Böyle yeniden büyük Türkiye olur mu? Böyle 2023 hedefi olur mu?"