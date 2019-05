DHA YURT BÜLTENİ - 1

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun'la birlikte basın açıklaması yaptı. 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Yiğit'in 20 gün sonra ölü olarak bulunduğunu belirten Vali Memiş, küçük çocuğun canlı bulunması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi. 24 saate dayalı bir arama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı. Vali Memiş, "Bölge epeyce tarandı. Köyün yanındaki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar neredeyse her gün böygeyi karış karış aradı. Murat Nehri'ne kadar gitme ihtimaline karşı Muş dahil olmak üzere bölgedekilere haber verilip arama tarama faaliyetine girişildi. Ancak bugün sabaha karşı çobanlar tarafından köye yaklaşık 12 kilometrelik mesafede, aslında daha önce de ekiplerimizin arama tarama faaliyetini kısmen yaptığı bölgede yola yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk" dedi. Küçük çocuğun bulunması için devletin bütün görevlileri tarafından dikkatli ve özverili bir şekilde arama kurtarma yapıldığını vurgulayan Vali Memiş, işin artık adli boyutunun başladığını kaydetti. Yargı mercilerinin çocuğun kesin ölüm sebebini ortaya koyacaklarını belirten Vali Memiş, istismarla ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi. Vali Memiş, gerçekleri paylaşacaklarını bildirdi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Memiş, Furkan'ın üzerindeki kıyafetlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Üzerindeki kıyafetlerle ilgili birtakım bilgilere sahibiz. Ancak soruşturma devam ettiği için eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip, bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için sizinle bilgi paylaşamıyorum. Ama elimizde bilgi ve doneler var" diye konuştu.

TUNCELİ'de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde düzenlenen programa anıldı. Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan etkinlikle Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 47'nci yıl dönümünde anıldı. Sanat sokağında bir araya gelen kalabalık, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın fotoğraflarını taşıyarak, idam edilmelerini attıkları sloganlarla protesto etti. Burada açıklamada bulunan Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin, onların mücadelesi, halka bağlılıkları ve cesaretleri unutulmayacağını belirterek, "Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğalıyor. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor. Onların yerli işbirlikçileri Türkiye'den Venezuela ve Latin Amerika'ya, Suriye ve Ortadoğu'dan Afrika'ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor. Dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar" dedi. Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

İZMİR Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Belediye Başkalığı seçimlerini yenilenmesine ilişkin verdiği kararı protesto etti. YSK'nın 31 Mart yerel seçimleri yenilenmesi kararına İzmir Barosu'ndan tepki geldi. Yönetim kurulu ve üyeleri, dün gece saat 22.30 sıralarında Alsancak'ta bulunan Baro binası önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İzmir Barosu, YSK'nın kararını alkışlayarak protesto etti. İzmir Barosu'nun YSK kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan karar tarih önünüde hükümsüzdür. YSK üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir. Yurtdaşlarımıza önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemelen her türlü hukuksuz müdahale halkımızın yanında olacağız. İzmir Barosu üyeleri yenilecek seçimlerde İstanbul'da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak olarak her türlü hukuki başvuru yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği'ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00 -21.00 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz." Baro yönetim kurulu ve üyeleri, baro binası önünüde saat 01.00'de nöbet tutacaklarını ve daha sonra dağılacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Barodan görüntü

-Üyelerden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

14)PAPA'DAN BULGARİSTAN'DA MÜLTECİ MESAJI: ONLARIN YOLU BİR ACI, KADER YOLUDUR

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de aralarında bulunduğu farklı dinlere mensup ruhani liderlerle barış duası okudu. Mülteci kampını ziyaret eden Papa, "Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi.

Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinin ikinci gününde başkent Sofya'da Vrajdebna semtinde özellikle Iraklı mültecilerin bulunduğu kampı ziyaret etti. Kendisine özel program sunan mülteci çocuklara teşekkür eden Papa, Bulgaristan'ın kapılarını sığınmacılara açık bırakması mesajını ileterek, "Mültecilerin yolu acıyla dolu. Onlar kendi yurtlarını bırakıp, başka vatan arayışına geçti. Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi. Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini ziyaret eden Papa, 250 çocuğu vaftiz etti.

Papa Franciscus, daha sonra Sofya'nın Bağımsızlık Meydanı'nda barış ayini töreni katıldı. Birkaç yüz metre arayla Katoliklerin katedrali, Müslümanların camisi, Ortodoksların kilisesi, Yahudilerin Sinagogu bulunduğu ve 'Hoşgörü dörtgeni' olarak adlandırılan meydanda Papa Franciscus, ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de katıldığı toplu duaya, Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileri katılmadı. Vatikan'ın dini üstünlük ilkesini kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu (önderi) Patrik Neofit bu töreni boykot etti ve meydana gelmedi.

Papa Franciscus, "Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz" mesajını iletti. Sofya'nın meydanında bütün dini ibadetlerin kesiştiğine dikkat çeken Papa, farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanda yüzyıllar boyunca buluştuklarına vurgu yaptı. Papa Franciscus, "Her birimiz, nerede olursak olalım, Tanrım, bizi senin barışına alet et diye dua edelim" çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da Papa ziyareti dolayısıyla olağanüstü geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakanlığı ziyaretin olaysız geçtiğine dikkat çekerken, Sofya'da Papa'yı tehdit ihbarı yapan 2 kişi tutuklandığı açıklandı.

Papa Franciscus, bugün Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.