DHA YURT BÜLTENİ - 1

KAYMAKAMI BAŞTÜRK: SÖNMEZSE SABAH HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi veren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, çok küçük alanda başlayan yangının büyümeye başladığını ancak yol olmadığı için müdahalede bulunamadığını söyledi. Mesmun mahale sıçramaması için önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Baştürk, 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bitki türünün zarar gördüğünü söyledi. Baştürk, şöyle konuştu: "Belediyemizin ve orman işletmemizin araçları bölgeye intikal etti ancak yol olmadığı için müdahale edemedik. Rüzgarın etkisiyle yangın genişledi. Yanan yer bozuk orman dediğimiz bir alan. Şu anda ekiplerimiz yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumda. İtfaiye ve arozözlerimiz hazır bekliyor. Şu ana kadar müdahale edeceğimiz bir noktaya gelmedi, ancak böyle bir durumda ekiplerimiz müdahaleye hazır. İnşallah can ve mal kaybı olmadan sönecek. Eğer sabaha kadar sönmezse havadan müdahale imkanı doğacak. Deniz burada zaten kısa sürede söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Sabaha kadar takip edeceğiz. 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bir bitki zararı var. Ekonomik anlamda bir kayıp yok biz evlere sıçramaması için hazır bekliyoruz." Yangını ilk farkeden ve yetkililere bilgi veren Hayrettin Abanoz ise "Öğleden sonra çıktı yangın. Büyük ihtimalle yüksek gerilim hattından kıvılcım oluşması sonucu çıktı. Kaymakamlığa ve orman işletmeye haber verildi. İtfaiye geldi ama yol olmadığı için müdahale edilemedi. Ancak havadan müdahale ile söndürülebilir. Her taraf ağaç, tehlike sürüyor" dedi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdiki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.

Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı.