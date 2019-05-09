DHA YURT BÜLTENİ -1

1)ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI ADANA'da bir geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Merkez Otogar yakınlarında bir geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. 10 itfaiye ekibi ise yangına müdahalede bulundu. Bir kısmı depo olarak kullanılan, malzeme toplanan bölümde bulunan araçlarla birlikte alevlere teslim olan fabrika küle döndü. İtfaiye ekiplerine tankerle sürekli su takviyesi yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'da alev alev yanan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte yangında fabrikanın küle döndüğü görülürken çevredeki 11 araç da alevlerin arasında kalarak hasar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Fabrikanın yanarken dış görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Bunlar da ilginizi çekebilir Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor 14 yıldır süren gelenek! Bu köyden geçen herkes... Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Görüntü Dökümü

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- Yangında küle dönen araçlar

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Alevlerin çıktığı bir alana su sıkması

- Genel ve detay görüntüler Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ================================================= 2)TSK KONVOYUNDAN, İDLİB’DE DEVRİYE TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi. Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu. Görüntü Dökümü

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- Devriye yapan zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-İbrahim Maşe-Kamera: Mustafa KANLI / SURİYE (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================= 3)YENİ ZELANDA SALDIRISINDA ÖLEN GURBETÇİ, ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ YENİ Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zekeriya Tuyan (47), memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur Camii'ne 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında bacağından ve sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Tuyan, 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamının yitirdi. Bilgisayar mühendisi Tuyan'ın cenazesi, dün defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi. İkindi namazı sonrası Tahtayazı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Tuyan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÖLÜM DE ÇOK ÖNEMLİ'

Tuyan'ın cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Zekeriya Tuyan Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğdu. Ve buradan 16 bin kilometre uzağa, Yeni Zelanda'ya rızkını armaya gitti. Fakat camide ibadet ederken şehit oldu. Ölüm de çok önemli. Allah şehitliğini kabul eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Tuyan'ın cenazesi, namazın ardından Tahtayazı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ın konuşması

-Cenaze namazı kılınması

-Detaylar Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)BELEDİYE BAŞKANININ KIZ KARDEŞİ TABANCAYLA BAŞINDAN YARALANDI MERSİN'in Silifke ilçesinde Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, tabanca ile başından yaralandı. Durumu ağır olan Meryem Aktan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından yaralandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Meryem Aktan'ı Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Aktan, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Aktan'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayın intihar olup olmadığı konusunda soruşturma başlatırken, Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın da ifadesine başvuruldu.

Görüntü Dökümü:

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- Tıp Fakültesi Hastanesi bina görüntüsü

- Hastane tabelası

- Hastane girişi

- Girişte bekleyen ambulans Haber-Kamera: SİLİFKE (Mersin), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 5)KOCASINI VE GÖRÜMCESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen K.K. adlı kadın, kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 18.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen K.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç ile tartıştı.Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K., bıçakla Fadik Elmas ile Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHARA KALKIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldüren K.K.'nın olaydan sonra tarım ilacı içerek intihara kalkıştığı öğrenildi. K.K., Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. K.K.'nın tedavisinin ardından sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önünden görüntüler

-Hacı Kılıç'ın fotoğrafı

-Fadik Elmas'ın fotoğrafı Haber: Hakan KALELİ - Kamera: SİVAS (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)OTOMOBİLİNİ İSTEDİĞİ KUZENİ TARAFINDAN BALTAYLA YARALANDI ADANA’da kuzeninden otomobilini kullanmak için isteyen Cumali K., yakıt olmadığı nedeniyle olumsuz cevap aldığı Hüseyin K.'yı baltayla yaraladı. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi. Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını belirterek veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. ile aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Cumali K., eline aldığı balta ile kuzeni Hüseyin K.'nın kafasına vurdu. Daha sonra kuzeninin otomobiline de baltayla zarar veren Cumali K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yı hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Arabanın dış görüntüsü

- İçerisindeki cam kırıkları

- Baltanın görüntüsü

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA. (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)İNEĞİN YARALADIĞI GENÇ KIZ ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, ineğin yaraladığı Sunay Karabudak (15), askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan genç kız, tedaviye alındı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkoru Mahallesi'nde meydana geldi. Sunay Karabudak sağmak istediği ineğin tepmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaralandı. Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak'ın durumu ağırlaşınca askerden yardım istendi. Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, Pütürge Devlet Hastanesi'ndeki Karabudak'ı alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Karabudak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Görüntü Dökümü:

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- Helikopterin gelişi

- Helikopterin inmesi

- Yaralının ambulansa konuşması

- Yaralının sağlık ekiplerince hastaneye götürmesi

- Hastaneden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)İZMİT'TE MUHTARIN BÜFESİ KURŞUNLANDI KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kişi, tabancayla 4 el ateş etti. Büfedekiler büyük panik yaşarken, motosikletli kişi ise olay yerinden kaçtı. Olay, akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi Beypınarı Caddesi'nde meydana geldi. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, tabanca ile dükkana 4 el ateş ederek kaçtı. Olay anında büfede bulunanlar büyük korku yaşarken, kurşunlar soğutuculara ve camlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 4 adet boş kovan buldu.

Olay sırasında iftar davetinde olduğu öğrenilen Muhtar Fırat Çiçek, büfeye geldi. Muhtar Çiçek olay yerindeki gazetecilere açıklama yapmak istemezken, olayın Çiçek'in önceki gün akşam saatlerinde tartıştığı husumetlileri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kurşunlanan dükkanın görüntüsü

- Polis ekiplerinin kovanları araması

- Dükkandaki kurşun delikleri

- Yerdeki boş kovanlar

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Detay HABER: Dinçer AKBİR - KAMERA: Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)TIR İLE CİP ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ SİVAS merkeze bağlı Kartalca köyünde TIR ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Kaza saat 17.30 sıralarında Kartalca köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla istikametine giden Mahmut Gül yönetimindeki 39 BG 192 çekici ve 67 UG 881 dorse plakalı TIR, karşı yönden gelen 60 KP 700 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cipte sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Mahmut Gül ise kazadan yara almadan kurtuldu. Cipte sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mahmut Gül, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Sivas merkeze bağlı Kartalca köyünde TIR ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin cip sürücüsü Ünsal Gençer ve yanında bulunan Muammer Çağlayan olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Genel detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(267 MB) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)OTOMOBİL İLE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 14 YARALI GAZİANTEP’te, otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolun üzerindeki Ortadoğu Fuar Merkezi kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Şeyhmus Şahin yönetimindeki 06 FG 9147 plakalı servis minibüsü, Mustafa Öztürk'ün kullandığı 27 VN 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------- - Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ MALATYA'DA İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 10 YARALI MALATYA'da, fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 9 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerine 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdulhamit Özkaş yönetimindeki 44 AAN 169 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ile yaralanan 9 işçiyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Minibüsten detay

- Çekici yardımıyla minibüsün kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler