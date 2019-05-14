DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YÜKSEKOVA'DA TERÖRİSTLERDEN TACİZ ATEŞİ: 1 ŞEHİT HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü Mevkiinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sırasında 1 asker şehit oldu. Yüksekova ilçesinde Alandüzü mevkiinde İran sınırı yakınlarında askeri üst bölgelerinin bulunduğu mevkiiye PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında yaralanan 1 asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Hakkari Valiliği'nden şehit asker ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin (25) acı haberi memleketi Ordu'da ailesine ulaştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci yaralandı. Demirci, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan Volkan Demirci'nin acı haberi askeri yetkililer tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Hacer ve Ümran Demirci çiftine verildi. Acı haberi alan anne ve baba, mahalleli tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince... İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı Tonlarca su kullanıldı! Kundaklanan caminin son hali

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Şehit Volkan Demirci'nin fotoğrafları

-Şehidin baba evinden ve ailesinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Ferudun ALTUNTAŞ / ORDU,(DHA) =========================================================== 2)DEREYE DÜŞEREK ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk(29) memleketi Kütahya'nın tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rabia Sönmez, şehit olan nişanlısının tabutuna sarılarak, "Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?ö diyerek gözyaşı döktü. Bingöl'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Çatan Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonuna katıldı. Akşam intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Öztürk suya düşüp boğularak şehit oldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nden alınan şehit Halil İbrahim Öztürk'ün cenazesi uçakla memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildi.

AİLESİ YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİ

Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin önüne getirildi. Burada şehit Halil İbrahim Öztürk'ün babası Halil, anne Hesna, kardeşi Harun ve nişanlı Rabia Sönmez isteği üzerine tabut açılarak son kez yüzü gösterildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Halil İbrahim Öztürk'ün cenazesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Buradaki cenaze törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Kütahya milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Alim Işık, şehidin ailesi, yakınları, birlikte görev yaptığı asker arkadaşları ve yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık katıldı.

'İÇİNE Mİ DOĞDU AŞKIM?'

Anne Hesna Öztürk ve nişanlısı Rabia Sönmez şehit Öztürk'ün tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sönmez Öztürk'ün rüyasında şehit olduğunu gördüğünü belirterek, "Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?ö diye ağladı. Şehit Halil İbrahim Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Karcık köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün bir süredir nişanlı olduğu Rabia Sönmez ile Ekim ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Cenazenin baba ocağına getirilmesi

-Ailesi ve yakınları

-Evin önündeki kalabalık

-Helallik alınması

-Meydandaki cenaze töreni

-Cenazeye katılanlar

-Annesi ve nişanlısı tabutu başında ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazeye katılan askerler arkadaşları

-Kalabalık ve genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya),(DHA) 'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (EK)

3)HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019'un öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz'de top atışları icra edildi. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan ve havada 45 dakika kalabilen ŞİMŞEK-1 yüksek hızlı hedef uçak sistemi, fırkateynden havalandı. İnsansız yüksek süratli hava hedefi olan ŞİMŞEK-1 tarafından senaryo gereği belirlenen terör unsuru denizaltılar, hava savunma güdümlü mermisi ve toplarla vuruldu. Manş uçağının çektiği hedef, fırkateynlerden ateşlenen 76 milimetrelik toplarla tam isabetle vuruldu. Hava saldırılarına karşı başarılı atışlar gerçekleştiren Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı fırkateynler göz doldurdu. Tatbikatta bu sene Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı subay ve astsubay adayı öğrenciler, teorik bilgilerini kullanarak donanma stajlarını Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda komutanlarının nezaretinde uyguladı.

Tatbikatın gece bölümünde ise su üstü top atışları yapılacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Tatbikattan görüntü

Atışlardan görüntü

Manş uçağından görüntü Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / MUĞLA,(DHA) ========================================== 4)İZMİR'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın sonucu atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5821 sokaktaki 3 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, alevler binanın her yerini sardı. Mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-itafiyeden görüntü

-Binadan görüntü

-genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 5)CEZAEVİ FİRARİSİ OPERASYON SIRASINDA KENDİNİ PENCEREDEN ATTI KAYSERİ'de polis ekipleri haklarında tutuklama kararı buluna 40 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerden cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26), polisin evine düzenlediği şafak baskını sırasında kaçmak isterken 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairesinden kendini boşluğuna bıraktı. Ağır yaralanan Altunoluk, olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunoluk'un 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

ARANAN 40 ŞÜPHELİYE ŞAFAK OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan 40 kişiye yönelik 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Baskın yapılan evlerden biri de hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat Altunoluk'un Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Ahievran Mahallesi'ndeki evi oldu. Kapıda polisleri gören Altunoluk, 6 katlı binanın 5 katındaki evin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemin üzerine düşen şüpheli, ağır yaralandı. Kolları kırılan şüphelinin ilk tedavisini, kendisini gözaltına almaya gelen polisler yaptı. Aynı binada oturan ve oğlunun yaralandığını gören annesi Ayşe Altunoluk ise sinir krizleri geçirdi. Murat Altunoluk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise aranan diğer şüphelileri gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Polis ekiplerinin Emniyet Müdürlüğünden ayrılışı

- Arama yapılacak evlere polis baskını

- Şüphelinin evine giriş

-Kendini atan cezaevi firarisinin yerdeki görüntüsü

- Polislerin çalışması

- Annesinin sinir krizi geçirmesi

- Kendini atan şüphelinin ambulansa bindirilmesi

- Diğer görüntüler Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA) 6)ŞANLIURFA'DA HEYELAN ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Dev kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede yine toprak kayması yaşandı. Büyük bir gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelen vatandaş ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılma başlandı. Heyelan anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Dağdan kopan kaya parçaları

- Yaşanan heyelan

- Yükselen toz bulutları

- Yola savrulan kaya parçaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) 7)İRAN SINIRINDA YİNE DONARAK ÖLEN 9 ERKEĞİN CESEDİ BULUNDU VAN'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu. İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören mahalleliler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama- tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Böğrüpek kırsalında 8'i aynı yerde, 1'i ise yaklaşık 100 metre mesafede donarak öldüğü değerlendirilen 9 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 9 kişinin kış döneminde donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. 14 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU

Bu arada 12 Nisan'da da Gelenler Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2, yine Gelenler Mahallesi kırsalında ise 6 erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, bu cesetlerle ilgili yapılan açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceği ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığının düşündüğü kaydedilmişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Başkale Devlet Hastanesi tabelası

-Cenaze aracının gelişi

-Ceset torbalarının taşınması

-Kaçak göçmenlere ait çantalar

-Morga alınan cesetler Haber-Kamera: Engin ERTÜRK / BAŞKALE(Van),(DHA) 8)BOĞULARAK ÖLEN ÇOCUKLAR O GÖLETİN KIYISINDA TOPRAĞA VERİLDİLER KAHRAMANMARAŞ'ta, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Göksun'un Gücüksu Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evlerinin önüne götürülen çocukların cenazeleri, helallik alınmasının ardından boğuldukları göletin kenarındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, çocukların aileleri ile çok sayıda katıldı. Törende, Ceylin ve Vahap Nevfel'in babası Ahmet Bolat ile Alperen Özden'in babası Şamil Özden, ayakta güçlükle durabildi.

Sırasıyla çocukların cenaze namazını kıldıran imam, daha sonra "Prosedür gereği" diyerek, helallik istedi. Helallik alınmasının ardından Ceylin Bolat, Vahap Nevfel Bolat ve Alperen Özden'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Yan yana kazılmış mezarları

- Çocukların öldüğü gölet

- Cenazelerin gelişi

- Musalla taşlarına konulması

- Ahmet Bolat'ın ağlaması

- Hayrettin Güngör'ün çocukların babalarının yanına gelmesi

- Namaz kılınması

- İmamın helallik alması

- Cenazelerin götürülmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ - Dündar KUNDAKÇI / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 9)BERDAN NEHRİ'NDE CESET ARAMASI MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus Şelalesi'ne gelen 2 kişi, polisi arayarak nehirde erkek cesedi gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olaya yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Su seviyesinin yüksek olmasının olası bir cesedin bulunmasına engel olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Çalışmalardan detay Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN / TARSUS(Mersin),(DHA) 10)ŞOFÖRÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLDE BAŞINA DAYADIĞI TABANCAYI ATEŞLEDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı aracının arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Araç alım satım ve kiralama işi yaptığı öğrenilen Şerafettin Kaymaz, şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti. Aracın şoförü, Kaymaz'ı Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Kaymaz., ardından özel hastaneye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymaz'ın hastaneye getirildiği aracı inceleme altına aldı. Araç ilk incelemenin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aracında başına tabancayla ateş eden iş insanı Şerafettin Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Devlet hastanesi acil önü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'nun araç içinde inceleme yapması

-Çevredekilerin bakışı