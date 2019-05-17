DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ, 39 YARALI VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde üzerinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan kaçakları taşıyan kamyon, virajlı yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak ters vaziyette duran kamyonun üstü açık kasasında bulunan kaçaklardan 5'i aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan Türk şoför ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Ağartı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçakları taşıyan ismi henüz bilinmeyen Türk şoförün kullandığı 38 UL 976 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atan araç, ters vaziyette durdu.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 5 kaçak yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından itfaiye görevlileri tarafından çıkartılarak hastanelere gönderildi. Bu arada arama kurtarma ekipleri de kaza bölgesinde yaralı ve ceset araması yaptı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Bu arada ismi bilinmeyen Türk şoför, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yara almadan kurtulan şoförün kamyon şarampole yuvarlanmadan önce araçtan atlamış olabileceği öne sürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TEKNELERLE ERCİŞ'E, ORADANDAN BATI İLLERİNE GİDİYORLAR

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre yurda kaçak yollarda giren düzensiz göçmenlerin, organizatörler tarafından araçlarla Van Gölü'nin sahil kesimine getirildiği ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için gece saatlerinde, kırsal kesimdeki mahalle aralarından geçtiklerini belirttiler. Van Gölü kıyısına getirilen bu kaçakların yine geç saatlerde teknelerle Erciş'e götürüldüğü ve buradan da batı illere gönderildikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın hemen ardından yaşananlar (Vatandaş kamerası)

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- Yerde yatan yaralılar

- Ambulanslar

- Devrilen kamyon

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinden detay

- Yerdeki ceset torbaları

- Genel ve detay Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Orhan AŞAN / VAN,(DHA) ============================================== 2)KAYIP ECRİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına 10'uncu günün akşamında ara verildi. Savcılığın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguya ulaşılması halinde arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

ARANAN ALANLAR YENİDEN ARANDI Bugüne kadar 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kızın muhtemel kaybolma alanlarında yeniden arama gerçekleştirdi. Çalışmalarda AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği kullanıldı. Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarında kadavra köpeği 'Abrek'in, evlerinin yaklaşık 70 metre uzağındaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine kazı çalışması da yapıldı. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı. VALİLİK AÇIKLADI, ARAMALARA ARA VERİLDİ Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada arama çalışmalarına ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "07/05/2019 Salı günü saat 21.00’da Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi’nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz Samsun AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kadavra köpeği, canlı arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılmıştır. Ayrıca bölgede havadan helikopterle arama çalışmaları ve Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi tarafından da olay bölgesinde kıyı arama çalışmaları yapmıştır. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında adli soruşturma devam ettirilmektedir. 16.05.2019 Perşembe günü saat 18.00 itibariyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına devam edilecektir" denildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ Bu arada küçük çocuğun kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz'ın ilk eşi, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden hayatını kaybederken Sevcan Kurnaz'ın daha sonra ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği öğrenildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtlarının geriye dönük incelemeleri sürüyor. Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY / SAMSUN DHA ============================================== 3)ARAÇ MENFEZ BOŞLUĞUNA UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki menfez boşluğuna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Aydın'daki ardından Eskişehir'e dönmek için yola çıkan Özkan Benli (56) kullandığı 26 PE 059 plakalı hafif ticari araçla, kent merkezine 20 kilometre kala, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki menfez boşluğuna uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Jandarma ve trafik ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Bedriye Mermer ile Nebi Arda olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Özkan Benli, araçtaki diğer yolcular Aysel Arda ile Emine Benli ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Düştüğü menfez boşluğu

-Araçtan detaylar

-Ölen ve başındaki yakınları

-Karayolu ve ekipler

-Cenaze aracı

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) 4)YOL TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile komşu mahallesinde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada muhtarın kızı Hava Karakurt (46) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Tanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tanoğlu Mahalle Muhtarı Mürsel Şenyiğit ile Arslanoğlu Mahallesi'nde oturan Candan ailesi fertleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan taraflar evlerine döndü. Bir süre sonra Candan ailesi fertleri, evlerindeki silahlarını alarak Tanoğlu Mahallesi'ne geldi. Mahallede Şenyiğit ve yakınlarıyla karşılan Candan ailesi mensupları, silahların çekip ateş açınca iki grup arasına kavga çıktı. Silahlı kavgada, muhtar Mürsel Şenyiğit, kızı Hava Karakurt ve Candan ailesinden 2 kişi, ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hava Karakurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Karakurt'un cesedi otopsi için morga konulurken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, her iki köyde de geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden detaylar

- Ambulansların gelmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Selim KAYA - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA) 5)TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİYE, 'HAYATİ TEHLİKESİ YOK' RAPORU VERİLMİŞ KAHRAMANMARAŞ'ta Kadir Işık (47) tarafından kızını taciz ettiği gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tamer Çetin (34) için doktorların 'hayati tehlikesi yok' şeklinde Genel Adli Muayene Raporu düzenlendiği ortaya çıktı. Rapor üzerine Işık'ın avukatı, tutuklu sanık ile 'kasten adam öldürme' suçu arasındaki illiyet bağının koptuğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme ise talebi reddederek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hastane ve otopsi raporları ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek, Tamer Çetin'in ölüm şekli ile nedeninin belirlenmesine yönelik rapor istenmesine karar verdi.

İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 günü meydana gelen olayda Kadir Işık, kızı Zehra Işık'ı(24) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Işık, yaralı halde yere düşen Çetin'e çekiç ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Tamer Çetin hayatını kaybederken, Kadir Işık tutuklandı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kadir Işık, dün görülen ikinci duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanığın aile üyelerinin de izlediği duruşmaya Tamer Çetin'in avukatı katıldı.

'HASTANEDE DOKTORLAR VE HEMŞİRELERE KÜFÜR ETMİŞ'

Duruşmada dinlenen tanıklardan sanığın eniştesi Ali Kaya, Tamer Çetin'in tehditlerinden dolayı Kadir Işık'ın işinden 3 ay izin aldığını, bu sürede aileye ekonomik olarak kendilerinin ve akrabalarının destek verdiğini anlattı. Kadir Işık'ın kendisine gönderilen tehdit mesajlarını gösterdiğini de belirten Kaya, "Öyle mesajlar ki üç tanesini okuyamıyorsun, kanı donuyor insanın. Mesela 5 yaşındaki oğlu için bile neler yazmış?" dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Kadir'in, Tamer Çetin'i vurduğunu öğrenince kaldırıldığı hastanede hasta bakıcı olan teyzemin oğlunu aradım, 'yarasına bir bak' dedim. Tamer Çetin acilde doktorlara, hemşirelere bağırıp küfürler ediyormuş. Doktorlar, 'Bunun bir şeyi yok, servise alın biraz sonra bakalım' demiş. Duyduğum kadarıyla hastanede kemik kırığından yağ ambolisi atıyor kalbe. Hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum."

Çetin Ailesi'nin avukatı Gürkan Özdemir ise Kadir Işık'ın Tamer Çetin'i tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

IŞIK: HER GELDİĞİMDE SAVCILARDAN FIRÇA YEDİM

Tutuklu sanık Kadir Işık ise kendisini şöyle savundu:

"Şahıs beni rezil etmek için kızımın alt tarafı çıplak fotoğraflarını fotomontaj yaparak, esnaflara ve bana atıyor. Jandarma komando olarak askerlik yaptım, bir insan nasıl öldürülür iyi bilirim. Biber gazını ve çekici mümkün mertebe silah kullanmamak için yanıma almıştım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu çünkü ben beş çocuk babasıyım. Onu öldürmek çözüm değil, kafasına bir tane mermi sıkar gidersin. Arkamda beş tane çocuk var, bunların hesabını yapmak zorundayım. Şahıs ölümü hak etti, binlerce kez hak etti ama ben yapamadım. Niye yapamadım? Gerek Allah korkusundan gerekse de çocuklarımın benden başka tutunacak dalları olmadığı için bunu yapmadım. İsteseydim kafasına sıkar öldürürdüm. O gün kasten öldürmeyi bırakın yaralamak dahi istemedim. O gün karşısına çıkmak zorundaydım. Karşısına çıkmasam, bir saat sonra gelip ailemi öldürebildi. Ortada böyle bir gerçek var, böyle bir psikopatla karşı karşıyayız. Ben buraya geliyorum savcı beni dinliyor ama 'Olay olmazsa bir şey yapamayız' diyor. Zaten ölümcül olmayan yerlerine sıktım. Yani ben bilmiyor muyum kafasına ve kalbine sıkmasını. Bu şahıs yere düştükten sonra çekiçle kafasına vurabilirdim ama sadece ellerine vurdum."

BASTIRMACI: 6 KURŞUN YEMİŞ BİR İNSANI 1 SAAT TAMPONLA BEKLETMİŞLER

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin Tamer Çetin'i öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Bastırmacı, olayın güvenlik kamerasınca çok açık şekilde kaydedildiğini, görüntülere bakıldığında da Işık'ın, Çetin'in bacaklarına ateş ettiği ile çekiçle ellerine vurduğunun görüldüğünü ifade etti. Dava dosyasında, Tamer Çetin'e kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nce 'Hayati tehlikesi yok' şeklinde verilen Genel Adli Muayene Raporu'nun mevcut olduğunu kaydeden avukat Bastırmacı, şöyle devam etti:

"Maktül Tamer Çetin'in 'Hayati tehlikesi yok' diye rapor var. Olaydan sonra karakola gittiğimizde müvekkilimin yaralamadan dolayı ifadesi alınıyordu. Üç, dört saat sonra ölüm haberi geldi. Hastanede öldü. Altı kurşun yemiş bir insanı yarım saat, bir saat tamponla bekletmişler. Hayati tehlikesi yok raporuyla illiyet bağı kopmuştur. Maktülün üç, dört 4 saat sonra ölmesi, müvekkilimin öldürücü eylemi gerçekleştirmediğini gösteriyor. Suç vasfının değişme ihtimali var Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."

ÖLÜM NEDENİNİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BELİRLEYECEK

Cumhuriyet savcısının da 'suç vasfının değişme ihtimali olduğu' gerekçesiyle Kadir Işık'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye talebinde bulunduğu duruşma sonundan mahkeme, Tamer Çetin yaralıyken ve öldükten sonra hastane ile adli tıpta düzenlenen tüm raporlar ve güvenlik kameraları görüntülerinin incelenerek, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadir Işık'ın Tamer Çetin'e ateş etmesi

- Çetin'in yere düşmesi

- Işık'a yalvarması

- Işık'ın Çetin'e çekiçle vurması

- Çetin'in lokantandan çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Toplanan kalabalık

- Kadir Işık polisler arasında

- Gazetecilere konuşması

- Hastaneye alınması

- Doktor odasına götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Kadir Işık'ın konuşması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 6)YOLCU MİNİBÜSÜ MISIR TARLASINA DEVRİLDİ: 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün mısır tarlasına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Kale Mahallesi'nden şehir merkezine giden ve sürücüsü adı bilinmeyen 46 K 06111 plakalı yolcu minibüsü, Onikişubat Mezbahanesi önünde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Kazada şoför ve 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma aracı

- Kazanın meydana geldiği yol

- Tarladaki minibüs

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 7)MUŞ'TA OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI MUŞ-Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobil, koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 hayvan telef oldu. Yaralanan 10 koyun ise vatandaşlar tarafından kesildi.

Kaza, dün Muş-Bingöl Karayolu üzerindeki Karaköprü Köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 FLK 32 plakalı otomobil yaylaya götürülmek üzere yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 koıyun olay yerinde telef oldu. Otomobilin hasar gördüğü kazada yaralanan 10 koyun isi vatandaşlar tarafından kaza yerinde kesildi.

Kazada telef olan koyunların kamyonete taşınması ve yolun temizlenmesinin ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Koyun sürüsünü yaylaya götüreceğini belirten çoban Ramazan Toplu, "Taşoluk Köyü'nden koyunları Derecik Köyü yaylasına götürmek için yola çıkmıştık. Sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışık ile uyarı yapmama rağmen sürüyü fark edemeyerek, koyunların arasına daldı. 19 koyun telef olduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yola savrularak, telef olan hayvanlardan detay

-Koyun sürüsüne dalan araçtan detay

-Hayvanların yol kenarına taşınmasından detay

-Telef olan hayvanlardan detay

-Hayvan sahibi ile telef olan hayvanlardan detay

-Yaralı olarak can çekişen hayvandan detay

-Hayvanların kamyonete taşınmasından detay

-Sürü çobanı Ramazan Toplu Röp.

-Karayolunun temizlenmesinde detay Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,(DHA) 8)HIRSIZ VE KOYUN SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA: 8 YARALI KARAMAN'da arazide otlatılan koyunları çalmak istedikleri belirtilen yaklaşık 10 kişiyle, çoban ve koyun sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Mevlüt Aslan (46), arazide koyunları otlattığı sırada yanına bir kamyon yaklaştı. Durumdan tedirgin olan Aslan, cep telefonuyla koyunları sahibi Memiş Elçiçeği ve kardeşi Selman Elçiçeği'ni arayıp yardım istedi. Kamyondan inen yaklaşık 10 kişi, Aslan'ı etkisiz hale getirip, koyunları çalmak istedi. Aslan, şüphelilere direndi. Bu sırada olay yerine Memiş Elçiçeği ve Selman Elçiçeği geldi. Koyunların sahipleri ve hırsızlar arasında kavga çıktı. Taş ve sopalarında kullandığı kavgada çoban Aslan, Elçiçeği kardeşler ve koyunları çalmaya çalışan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan başına darbe alan Selman Elçiçeği'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, koyunları çalmak isterken yaralanan 5 kişinin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) 9)MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE KALAN GENÇ, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan maden işçisi Taner Nasuhoğlu'nun (19) kalbi durdu. Nasuhoğlu'nun kalbi, müdahaleler sonucu hastanede yeniden çalıştırıldı. Bir hafta sonra doğum günü olduğu öğrenilen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Göçük, bugün saat 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ve kaçak olduğu belirtilen maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Taner Nasuhoğlu, ormanlık alanda ruhsatsız olarak işletildiği ileri sürülen maden ocağındaki göçükte kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. 19 yaşındaki genç, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. İşçiler, Taner Nasuhoğlu'nu kendi araçlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü sırada yolda maden işçisinin kalbi durdu. Acil servisteki doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Nasuhoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Sapça Köyü'nde oturan Nasuhoğlu'nun 23 Mayıs'ta 19'uncu yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden genel ve detay görüntüler

-Otomobilden görüntü

-Taner Nasuhoğlu'nun fotoğrafları Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) 10)BARAJ KAPAĞI AÇILDI; SUDA MAHSUR KALDI DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Batman Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince Aziz Nakçi (22), çayda mahsur kaldı. Nakçi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Azik Nakçi, Batman Barajı'nın kapakları açılması sonucu su seviyesi yükselmesiyle mahsur kaldı. Çayın ortasındaki adacıkta Nazik'in mahsur kaldığını gören çevredekiler olayı AFAD ve UMKE ekiplerine bildirerek, kurtarma çalışması başlattı. Bir kişi küçük sandala binerek, Nazik'i mahsur kaldığı suda kurtarıp, karaya ulaştırdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahsur kalan kişinin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri Haber: Emrah KIZIL /DİYARBAKIR,(DHA) 11)SURİYELİLERİN 'BANK' KAVGASINDA KAN AKTI: 1 YARALI, 10 GÖZALTI BURSA'da Suriye uyruklu iki grup arasında bankta oturma kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Parka gelen 11 kişilik Suriye uyruklu iki grup arasında iddiaya göre banka oturmak için kavga çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Muhammed E. (25), yanındaki bıçakla Ahmed El H.'yi (27) belinden ve kolundan yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden 11 kişiyi ayırdı. Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Ahmet El H.'yi ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet El H.'yi bıçaklayan şüpheli Muhammed E., ve 9 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan 3 şüphelinin üzerinde de bıçak ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Şüphelilerin üst araması

-Kavgaya neden olan banklardan görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Serkan AKKUŞ /BURSA,(DHA) 12)MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, ÜCRET ÖDEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ ÖĞRENCİLERLE KAVGA ETTİ ADAPAZARI Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencinin 2 TL'lik ücreti ödemediğini iddia eden minibüs sürücüsü, öğrenci ile tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti.

Adapazarı Camili Mahallesinde bulunan Adapazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören iki öğrenci okula gitmek için bindikleri dolmuşta şoför Muhammet Akduman ile 2 TL ücret konusunda tartıştı. Şoför ile ücret ödemediğini iddia ettiği üniversite öğrencisi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti. Kavganın ardından minibüs sürücüsü ile 2 üniversite öğrencisi darp edildikleri gerekçesi ile birbirlerinden şikayetçi oldu.

Minibüs şoförü Muhammed Akduman, "Arkadaşları aldım. Bir tanesini arkadan sıyrılırken gördüm. Ücret vermediğini gördüm. Çıkarken de anonsumu yaptım. 'Arkadaşlar bakın bir erkek arkadaşımız ücretini vermedi. Bak göndersin ya da aşağı inerken o arkadaşa laf söylemeyeyim' dedim. Meslek yüksekokulu durağına gittim, inerken arkadaşa dedim ki 'Arkadaşım sen ücretini vermedin', 'verdim' dedi. 'Ben bir durağı arayım' dedim, kendisi bana 'Sen kimsin de durağı arıyorsun' diyerek başladı bağırmaya. İlk etapta 3 kişiydiler. Ondan sonra aşağıya indiğimde 10-15 kişi çok rahat vardı. Onlar bana vurunca bende kendimi doğal olarak savunmaya aldım." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şoför röportaj

Güvenlik kamerası

Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,(DHA) 13)ELEŞTİRİLEN O VİDEOYU EĞLENCE İÇİN ÇEKMİŞ İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Sevim Sızıcı (40), 8 yaşındaki oğlu ile çekip, sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle kendisine yöneltilen 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' eleştirilerine yanıt verdi. Sızıcı, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerinin yer aldığı videoyu tamamen eğlenmek için çekip, paylaştıklarını söyledi.

Torbalı'da oturan iki çocuk annesi Sevim Sızıcı, 2 ay önce, 8 yaşındaki oğlu Baran Sızıcı ile eğlenmek amacıyla cep telefonuyla bir video çekti. Anne Sızıcı, oğluyla çektiği videoda, "Doktora götürdüm kanı yok. 5 kutu ilaç içti kanı olmadı. Dişi ağrıyor, 4 gündür doktora gidip geliyoruz, diş yaptırıyoruz. Bunun bir garantisi yok mu arkadaş? Ben bunu sıfır yaptım neden ikinci el araba gibi çıktı, bıktım" ifadelerini kullandı. Ardından da bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Sızıcı'nın bu paylaşımını yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Sızıcı'nın bu videosu bir televizyon kanalında da 'çocuğu üzerinden prim yapmaya çalıştığı' gerekçesiyle eleştirildi.

'EĞLENELİM DERKEN, MAĞDUR OLDUM'

21 bin takipçisi bulunan uygulamadaki hesabından yayınladığı videoya gelen tepkilere anlam veremediğini belirten Sızıcı, "Eğlenmek amacıyla çektiğimiz bir videoydu. Neden tepki gösterildiğini anlamadım. Çocuğum üzerinden prim yaptığım söylendi. Diyarbakır'dan akrabalarım arayıp, bunun gerçek olduğunu sandıklarını söylediler. Oysa ki böyle bir şey yok. Televizyon kanallarında da bu videonun çıkması beni çok rahatsız etti. Çocuğuma kan ve vitamin ilacı veriyordum. Şu an bir ilaç vermiyorum. Eğlenelim derken, mağdur oldum. Çocuğum üzerinden prim yapmak gibi bir amacım yoktu" dedi.

Videoyu yayınladığı sosyal medya uygulamasını da kullanmaya devam edeceğini belirten Sızıcı, "Bu saldırıları takmayacağım, yola devam edeceğim" diye konuştu.

Çaybaşı 80. Yıl İlkokul 2. sınıf öğrencisi B.S. de annesi ile video çekmekten büyük keyif aldığını söyledi. Sızıcı, gelen eleştiri ve tepkiler üzerine videoyu kaldırdığını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevim Sızıcı ile röp.

-Oğlu B.S. (Baran Sızıcı) ile röp.

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ /TORBALI(İzmir),(DHA) 14)AYVALIK'TA 100'ÜNCÜ YILDA 100 KİŞİLİK ZEYBEK EKİBİ BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, 100 kişi harmandalı zeybeği oynadı.

Ayvalık Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe halk oyunları kursuna katılan kursiyerler ve Ayvalıklıların yer aldığı farklı yaş gruplarından 100 kişi katıldı. Üzerlerine Atatürk resmi olan tişörtler giyen 100 kişi, önce ilçenin Talatpaşa Caddesi'nde, sonrasında ise Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda harmandalı zeybeği oynadı.

Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Gençlik Haftasına katkı sunmak istediklerini belirten Ayvalık Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kurtuluş, "Kurum olarak açmış olduğumuz halk oyunları kursuna katılan kursiyerlerimizin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile birlikte spontane gelişen bir şekilde bu organizasyonu hazırladık. Trafiğe kapalı bir caddede, Ayvalık'ta ilk kez 100 kişiyle harmandalı oynayarak güzel bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Nice yüzyıllara" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeybek oynayanlardan detay görüntüler

- Ayvalık Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kurtuluş röp Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir),(DHA) 15)HAKKARİ'DEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER SERGİ AÇTI HAKKARİ Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, resim ve el sanatları sergisi açtı. Açılışı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından yapılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverler için açık olacak.

Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda kurslara katılan ve boş zamanlarını değerlendiren tutuklu ve hükümlüler; yağlı boya tablo, ve porselen süsleme gibi çalışmalar yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin, çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi önünde açılışını Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun gerçekleştirdiği ve halk tarafından yoğun ilgi gören serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ile yaptıkları serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, cezaevinde bulunan 50'ye yakın tutuklu ve hükümlünün 2 haftalık bir çalışması sonucu bur serginin açıldığını söyleyerek, "Buradaki amaç, sergide satışı yapılan el sanatları ürünlerinde elde edilecek olan gelirlerin hükümlü ve tutuklu ihtiyaçların karşılanması için uygulanan bir yöntem. 2-3 haftalık yapılan ürünleri sergiledik. Bu çalışma cezaevinde devam eden bir durumdur. Aynı zamanda cezaevinde mobilya, tekstil ve unlu mamulleri atölyesi olarak hizmet vermekteyiz. Buradaki gelirle, tutuklu ve hükümlüler hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ailelerine katkıda bulunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-belediye önündeki sergi

-Sergide yer alan resimler

-Serginin açılışını yapan Vali İdris Akbıyık ve Başsavcı Mustafa Balık

-Serginin açılışı

-Başsavcısının kısa açıkmaması

-Sergiden detaylar

-Cezaevi Müdürü Murat Gündüz ile röportaj Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA) 16)İNGİLTERE GÜZELİ ALİSHA COWİE TÜRKİYE'NİN TANITIM YÜZÜ OLACAK İNGİLTERE'de 2018 yılı güzeli olan ve halen bu unvanı elinde bulunduran Alisha Cowie, çekimleri Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak tanıtım fiminin yüzü olacak. Cowie, 3 gün sürecek çekimlende Ortaca ilçesi Dalyan Mahalesi'nde ilk olarak kamera karşısına geçti, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'nda şifaları sulara girip, çamur banyosu yaptı.

İngiltere'de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Newcastle'ı temsilen birinci seçilen 19 yaşındaki Alisha Cowie, tanıtım projesi kapsamında Muğla'ya geldi. Cowie'nin Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ilçeleri ile Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin tanıtım yüzü olacağı belirtildi. 3 gün sürecek çekimlerin ilki Ortaca'nın dünyaca ünlü turistik Dalyan Mahallesi'nde gerçekleşti. Cowie, Dalyan Kaunos Kaya Mezarları önünde gazetecilere poz verdi. Cowie, buradaki bir kafeteryada gördüğü anaokulu çocuklarını kırmayıp, birlikte fotoğraf çektirdi.

Daha sonra çekimleri yapan organizasyon şirketi yöneticileri ile Köyceğiz'e geçen ünlü manken Cowie, Sultaniye Kaplıcaları'nda şifalı sulara ve çamur havuzuna girdi. Cowie'in buradan Dalyan İztuzu Plajı'nda yumurtalarını bırakan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için uzun yıllardır mücadele veren İngiliz asıllı Türk vatandaşı June Haimoff'u ziyaret edip, tedavisi yapılan bir caretta carettanın suya bırakılmasına eşlik edeceği öğrenildi.

Türkiye 9 yıl önce de geldiğini belirten ünlü manken Cowie, "O dönemden aklımda çok fazla bir şey kalmadı. Türkiye'ye çok güzel bir yermiş, haydran kaldım. Hayatımda ilk kez burada nar suyu içip, mavi yengeç yedim. Her ikisi de çok lezetliydi" dedi.

Bu bölgenin tanıtım için Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Bu organizasyona İngiltere'de yürütülen bir projenin parçası olarak katılmam için davet aldım. Benim için memnuniyet ve heyecan verici oldu. Beni davet ettikleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin neden popüler olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü çok mistik güzelliklere sahip, buraya gelen İngilizlerin de neden geldiğini buraları görünce anladım. Gelmeyenlere mesajım, mutlaka buralara gelip görmeleri olacak" diye konuştu.