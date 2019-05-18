DHA YURT BÜLTENİ - 1 Kayıp gazeteciyi ararken suya kapılan 2 asker şehit oldu BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapılarak şehit oldu.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi'nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

VALİ: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Vali Ustaoğlu, "Karayolları ekiplerimiz yol açma çalışması yaparken AA muhabiri görüntü almaya çalıştığı sırada maalesef uçuruma yuvarlandı. O günden beri yoğun bir aram çalışması icra ediliyor. Bu noktada da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timlerimizde bu arama faaliyetlerini sürdürüyordu. Bu arama çalışması sırasında Çaykara bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde 2 arkadaşımız maalesef akıntıya kapılarak sürükleniyor. Akıntıya kapıldıkları noktadan 600-700 metre sonra kendilerine ulaşıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 2 askerimiz şehit oldu" dedi.

Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da, derede arama çalışmalarına katılan 2 askerin suya kapılması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

SUYA KAPILMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada, JAK timindeki 2 askerin, suya kapılmadan önce derede arama çalışmaları yürütürken görüntülendi. İki askerin en son çekilen bu görüntülerinin ardından arama çalışması yaptıkları dereye girip suya kapıldıkları ortaya çıktı. Şehit askerlerin naaşlarının yarın düzenlenecek olan törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez Gaziantepli, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ise Çorumlu olduğu öğrenildi.

KAYIP GAZETECİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Bayburt'ta, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı?yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya'da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'e verildi.

Bayburt'un Soğanlıdağ mevkiinde 10 Mayıs günü kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları esnasında suya kapılarak şehit olan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in Konya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki ailesinin evinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi. Şehit Gidergelmez'in memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi

ACI HABER GAZİANTEP'TE AİLEYE VERİLDİ

Bayburt'ta, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya'da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'in ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına da ulaştı.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

13 yıldır görev yapan Gidergelmez'in şehadet haberini memleketi İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'ndeki ailesine İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Oğullarının şehadet haberini alan baba Şemsettin ve anne Fatma Gidergelmez gözyaşlarına boğuldu. Mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesinin bugün ikindi vakti Sıdıka Tayyar Hatun camiinde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında, derede suya kapılarak şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Kapaklıkaya'nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya'ya verildi. Ankara'da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın, bugün Trabzon'da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın eşinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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KONYA

-Şehit eşinin ailesinin evinden detaylar

-Askeri araçlar ve ambulanstan detaylar

GAZİANTEP

- İdilli Mahallesi

- Şehidin baba ocağında jandarma ve sağlık ekipleri beklerken

- Yakınlarının şehit evine gelişleri

- Türk Bayraklarının asılması

- Genel ve detay görüntüler

BAYBURT

- Vali'nin açıklaması

- Arama çalışmaları

- AFAD'ın araması

- Şehit askerlere ulaşılması

ÇORUM

- Şehit Eyüp Kapaklıkaya'nın fotoğrafı BAYBURT / KONYA / GAZİANTEP,(DHA) =================================== Şanlıurfa'da çatışma 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, 1 özel haraket polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı. Çatışmada 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfeti'ye bağlı Dergili kırsal mahallesinde gece saatlerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada bölgede saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı. Çıkan çatışmadan 1 özel haraket komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Sıcak temas sağlandığı bölgeye çok sayıda zırhlı araçla özel haraket polisi sevk edildi. Çatışmanın ardından bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Çatışmada şehit olan komiser yardımcısının cenazesi getirildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silah arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde morga konuldu. Saldırıda yaralanan 2 polis ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yürütülen operasyon hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, operasyon ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Hastaneye getirilen yaralı polis

- Ambulanstan indirilen polis

- Ambulansın arkasından koşan polisler

- Şehidin cenazesi gelmesi morga konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) =========================== Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü Denizli'de, güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YEREL TV'YE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirildiğini ve sonrasında boşanma sürecinin oldukça zor geçtiğini belirten Gülistan K., boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak, Denizli'ye geldiğini söyledi. Aydın Ergül'le 4 yıl önce tanıştığını, Ergül'ün 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, sonrasında şiddet gördüğünü öne süren Gülistan K., ayrılmak isteyince işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Ergül'ü başkalarıyla ilişki yaşadığını, bunu öğrendiğini anlayınca da kendisini 3 kez bıçaklayıp öylece bıraktığını anlattı. Bu yaşananlar sonrası polise şikayete gittiğini söyleyen Gülistan K., bunun üzerine Ergül'ün kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti.

'BUNLAR BENİM SON ÇIĞLIKLARIM, SON DİRENİŞLERİM'

Polis merkezleri ile savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten Gülistan K., "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu. 'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! Ben bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor" diye konuştu.

Birçok kurumdan destek istediğini söyleyen Gülistan K., devletin arkasında durduğunu hissetmek istediğini de açıklamalarına ekledi. Umutlarının tükendiğini vurgulayan Gülistan K., yaptığı açıklamanın sonunda, "Sadece adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Korunmam var. Ben o korunmanın büyük bir şey olduğunu sanıyordum ama değilmiş" dedi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan Gülistan K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K. (Karakuş) (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilmesi

-Adliye binasından görüntü

-Olayın yaşandığı evden görüntü

-Muhabir Ramazan Çetin'in anonsu

-Olaydan önce yerel tv'de yaşadıklarını anlatması Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ==================== Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lise öğrencisi kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin ev ve iş yeri kundaklandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fotokopi işiyle uğraşan E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu. Kızların ailelerinin şikayeti ile gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece saatlerinde E.Ö.’ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, devam eden cinsel istismar soruşturması kapsamında ilçede 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden yükselen dumanlar

-Yangına müdahale eden itfaiye

-Polis ekipleri ve kalabalık

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA) =========================== Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, teröristlerin cephaneliği ele geçirildi HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesine bağlı Alandüzü bölgesinde, 3. Piyade Tümen ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, son 4 günde, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait tespit edilen 26 mağara, 1 depo ve hastane olarak kullanılan barınak kullanılamaz hale getirilirken, depo ve barınakta uçaksavar, Bixi silahlara ait mühimmat, bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İran sınırında bulunan Dağlıca bölgesindeki Alandüzü mevkiinde düzenlenen müşterek operasyonda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Hakkari Valiliği, operasyonlarda, son 4 günde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; İlimizde son dört günde 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1.484 adet 23.5 milimetre uçaksavar mühimmatı, 2.890 adet 12,7 mm doçka mühimmatı, 51.800 adet 7,62 mm piyade tüfeği mermisi,1 kanas keskin nişancı tüfeği,1 bixi makinalı tüfek,1 roketatar,1.000 bixi mühimmatı, 3 varil dolusu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 9 el bombası, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 19 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 jeneratör ve jeneratör parçaları, 2 mazotlu hızar makinesi, 8 AK-47 piyade tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 12 EYP (el yapımı patlayıcı), 2 panço, 450 metre kablo,100 kilogram gres yağı, 30 kilo inşaat teli, 4 şemsiye,1 büyük akü, 3 boş jelikan, örgütsel içerikli kitap, 2 tuzaklanmış sırt çantası, 1 uyku tulumu, 100 çuval un, 150 koli bandı, 52 çuval şeker, 111 çift ayakkabı, 12 çuval fasulye, 1 dörtlü ocak seti, 30 konserve, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan malzemeler, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda alet edevat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca 26 mağara/barınak ve 1 adet hastane olarak kullanıldığı değerlendirilen yapı imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tespit edilen hastane, barınak ve depo

-Detaylar

-Depoda ele geçirilen mühimmat ve malzemeler

-Detaylar

BOYUT:740 MB Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- =================== Karamollaoğlu: Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetin ülkenin problemlerine çözüm üretmek için yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup, karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisi tarafından düğün bir salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Partili gençler tarafından meşalelerle karşılanan Karamollaoğlu, yemeğin ardından partililerine seslendi. Müslüman ülkelerde kan ve gözyaşının aktığını belirten Karamollaoğlu, bu zulmün sona ermesi gerektiğini söyledi. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğine de değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır. Bu işi beceremeyenler, başaramayanlar muhalefete söz yetiştireceklerine, kabahat yükleyeceklerine, önce neden başaramadıklarını idrak etmek mecburiyetindeler. Kim olursa olsun. Bir işin başına geçtikten sonra aradan bu kadar uzun zaman geçtikten sonra, eğer ülkede beklenen refah sağlanamamış, huzur sağlanamamış, ülke beklendiği gibi kalkınamamışsa, neden kalkınamadıklarını, nerede yanlış yaptıklarını kendilerinin belirlemesi icap eder. O zaman doğruyu bulmak mümkün olur. O zaman yanlıştan caymak, doğru istikamete yönelmek mümkün olur. Ama suçlamalarla hiçbir yere gidemeyiz."

Karamollaoğlu, parti genel merkezlerinin yeni binası için de partililerden bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-- Temel Karamollaoğlu'nun gelişi

- Karamollaoğlu'ndan detay

- Karamollaoğlu'nun konuşması Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ======================================= Sivas'ta kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı SİVAS'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başsöğüt ile Şaban köyü yolu üzerinde meydana geldi. Metin Birbaşlı (49) idaresindeki 58 BZ 173 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durdu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan Ahmet Çiftçi (50) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Metin Birbaşlı ile Necmettin İpek (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Metin Birbaşlı'nın de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan sonra hurdaya dönen kamyonda sıkışan Ahmet Çiftçi'nin cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kamyonun görüntüsü

-Ekiplerin çalışması Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ======================= Otomobil şarampole uçtu, araçtan fırlayan kadın öldü Adana'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada araçtan fırlayan Seval Kırlangıç (45), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tamer Y., kullandığı 34 KB 0937 plakalı otomobiliyle virajı alamayıp kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 8 kez takla atarak şarampole uçtu. Kazada yolcu konumunda bulunan Seval Kırlangıç, araçtan dışarıya fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırlangıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Tamer Y.'ye ise polis alkol testi yaptı. Kontrolde Tamer Y.'nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Kırlangıç'ın cesedi ise incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Şarampole uçan otomobilden görüntü

- Üzeri örtülü cesetten görüntü

- Tabuta konulan cesedin, cenaze aracına taşınması

- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Cenaze aracının gidişi Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ============================ Karabük'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli adliyede Karabük'te, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük merkezli Ankara, İstanbul ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf askerler G.K. ve N.M. ile askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen E.Y. gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

-Adliyeden detay Süre:(01.12) Boyutu:(134 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =============================== Tatvan'da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü Bitlis'te Van Gölü Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, öğrencileriyle birlikte sıra dışı bir çalışma yaptı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler ünlü ressamların eserlerini canlandırdı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tatvan ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki Van Gölü Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Sevda Eren okulun öğrencileriyle birlikte yıl son resim sergisi hazırladı. Sergide, öğretmen Sevda Eren ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenirken, çocuklar canlı model olarak ünlü ressamların tablolarını canlandırdı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

BİZİM NAİFLİĞİMİZ KAZANDI

Bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500'e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvan'daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici. Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş, kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde kendisi bize bu imkanı sağladı. Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

BİTLİS ADINA GURURLUYUZ

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise, "Van Gölü kıyısında şirin ve küçük bir okula sahibiz. Kıt kanaat çalışmalarla biz bu çalışmalara imza attık. Okulumuzda uygun bir yer aramaya başladık. Okulumuzda bulduğumuz uygun alanda sanat atölyemizin temellerini attık. Okulumuzda bulunan atık sıra ve masalarımızla beraber öğretmenlerimizin de desteğiyle atölyemizi kurduk. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin destekleriyle atölyemizi modern hale getirdik. Yılsonunda bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek adına bir organizasyon düzenledik. Emeklerimizle kurduğumuz atölyemizin bu organizasyon için en güzel yer olacağına inandık. Birbirinden güzel çalışmalarımızı sergilerken, Sevda öğretmenimiz öğrencileriyle beraber böyle bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmanın ülkemizin ve uluslararası medyada yer alması bizi onurlandırdı. Öğrencilerimiz Tatvan Van Gölü Ortaokulu adına, Bitlis adına onurlu ve gururluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okulun tabelasından detay

-Okulun bahçesindeki öğrencilerden görüntü

-Okulun Salonundan detaylar

-Sanat Atölyesinden detay

-Öğrencilerin yaptıkları tablolar ve eserlerden detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren ile röportaj

-Okul Müdürü Şahin Ballıkya ile röportaj

-Özel ve genel detaylar Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA) ================== Kazdağları için 5 milyon dolarlık fon çalıştayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları için Küresel Çevre Fonu'ndan (GEF) 5 milyon dolar destek sağlanması için hazırlanan, Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi'nin çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları'nda, 'Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi'nin tamamlanması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi. Proje tanıtım toplantısı ve ekip çalışmalarının ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, 'Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi'nin, küresel çevre fonundan desteklendiğini belirterek, "Projemizin revize edilmesi ve tekrar bir ortak paydaşlarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Kazdağları flora ve fauna açısından, tabiat varlıklarımız açısından çok önemli bir alan. Bu nedenle biyoçeşitliliği de içinde barındırıyor. Bu çeşitliliğin korunması oldukça önemli ama bu bölgede yaşayan orman köylülerinin gelir getirici faaliyetlerle tanıştırılması da proje içerisinde yer alıyor" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise projenin Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. döneminde ele alındığını ve bu dönemde tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu çalıştayın amacı projenin, proje uygulama alanından sorumlu yerel birimlerimiz ile bölgedeki kamu ve sivil toplum örgütlerinin tanıtılması, uygulayıcıların, alan kullanıcılarının, akademisyenlerimizin görüş ve önerilerinin alınmasıyla başlamak. Bu toplantıda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda proje dokümanını nihai hale getirerek, FAO tarafından, GEF sekretaryasına sunulacaktır. FAO'nun gayreti ile GEF onaylı projemiz yürürlüğe girecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, Kazdağları'nda teknik inceleme gezisiyle devam etti. Teknik inceleme gezisine, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri katıldı.

'KAZDAĞLARI DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ'

Teknik inceleme gezisinde, 'Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi' hakkında bilgi veren FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa, Kazdağları'nın sadece bölge için değil, Türkiye için de dünya için de doğal kaynak ve kültürel değerler açısında kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Arpa, şunları söyledi:

"Küresel öneme sahip bu alanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla sürdürülebilir doğal kaynak projesi yapmaya karar verdik. FAO'nun temel prensiplerinden olan gıda güvenliği, yoksulluk ve açlık Kazdağları genetik kaynakları açısından çok kıymetli bir alan. Biz bu gen kaynaklarımızı en iyi şekilde koruyabilir ve sahiplenebilirsek, bu da küresel düzeydeki sorunların azaltılmasına bir nebze katkı sağlayacaktır. Kazdağları sadece oksijen demek değil. Kazdağları sadece 30'un üzerinde endemik bitki ve flora açısından önemli demek değil. Kazdağları bir bütün olarak Troya'sından, Sarıkız tepesine kadar doğası ve kültürü ile bir bütün. Bu bütünü ele alırken, sağlıklı veriyi elde edip, sağlıklı taraflara sunabilmeliyiz ki alan üzerine olabilecek tehditleri azaltabilelim. Bütün bu paydaşlarla birlikte projeyi nasıl şekillendirebilir ve Kazdağları için Küresel Çevre Fonu'ndan 5 milyon dolarlık bir fonu nasıl alabiliriz, bunun dokümanını tamamlamaya çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Çalıştay'dan genel ve detay görüntü.

-Ayşegül Selışık konuşma görüntüsü.

-Mehmet Çelik konuşma görüntüsü.

-Nihan Yenilmez Arpa konuşma görüntüsü.

-Kazdağları gezisinden teknik inceleme genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) ================================= Bakkalın veresiye defterini satın alıp, 20 kişinin borcunu ödedi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği meçhul bir hayırsever, bakkalın 6 bin 857 lira alacağı bulunan defterini satın alarak 20 kişinin borcunu ödedi.

Lüleburgaz'ın Özerler Mahallesi Altıyol mevkiinde bakkal olan Kadir Alaç'ı telefon arayan bir kişi, veresiye defterini satın almak istediğini bildirdi. Alaç'ın defteri satabileceğini söylemesi üzerine dükkanına 4 gün önce birisi gelerek, hayır sahibi kişinin kendisini gönderdiğini ve veresiye defterini satın alacağını söyledi. Teklif karşısında şaşırdığını söyleyen Alaç, "Ben şaşırdım. Veresiye defterini almak için ısrar etti. İçinde 6 bin 857 lira alacağım vardı. Pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini bizden aldı. Bunu bizim atalarımızın yaptığını biliyordum, Osmanlı'da bu işler vardı. Hala bu geleneği sürdüren insanlar varmış. Kendisini tanımıyorum, bilmiyorum ama ona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayır işledi. Defterin içinde 20 hanenin vereceği borcu vardı. Bu 20 hanede gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahibiydi. O onları sevindirdi. Kendisine ben buradan onlar adını teşekkür ediyorum" dedi.

Bakkal Kadir Alaç, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilenin borçlarının veresiye defterini alan kişi tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını anlattı. Alaç, veresiye defterindeki borçların ödenmesinin ardından kalın defter yerine artık ince bir defter kullanmaya başladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakkal Kadir Alaç'tan detaylar

Bakkaldan detaylar

Alaç'ın açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) ======================= Husumetlilerinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü Ankara'da, husumetli olduğu akrabalarının bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı Amjad Ahmad (20), hayatını kaybetti, arkadaşı İbrahim Almualla yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Kent Parkı'nda meydana geldi. Iraklı Amjad Ahmad ve arkadaşı İbrahim Almualla parkta bulunduğu sırada, iddiaya göre parka gelen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar'ın saldırısına uğradı. İki grup arasında bir süre yaşanan arbedenin sonunda, Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Amjad Ahmad'ın yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar, olay yerinden kaçarken, o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad'ın göğsünden ve sırtından aldığı bıçak yarasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Almualla ise ambulansla kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi'nde kasaplık yapan Muhayettin Neccar'ı, dükkanının bulunduğu sokakta gözaltına aldı. Şüpheli Muhayettin Neccar, yapılan sorgusunda Amjad Ahmad'ın 2013 yılında Irak'ta abisini öldürdüğünü bu nedenle aralarında kan davası bulunduğunu söyleyerek, Amjad Ahmad'ı parkta görerek çeşitli yerlerinden bıçakladığını itiraf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin kaçma anı

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) ===================================== İskele devrildi, 2 işçi yaralandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmanın dış cephe boyasını yapmak için kurulan iskelenin devrilmesiyle 2 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın dış cephe boyaması için işçiler tarafından iskele kuruldu. Boyama işlemi için işçiler Selim Şamdancı ve Sinan Erenözen, iskelenin üzerine çıktı. Bu sırada metal iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçilerden Selim Şamdancı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Sinan Erenözen ise olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilen iskelenin parçaları, apartmanın karşısında bulunan bir evin bahçe duvarına ve çatısına zarar verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- İtfaiye ekiplerinden detaylar

- Devrilen iskeleden detaylar

- Zarar gören evden detay

- Kazada hafif yaralanan Sinan Erözen'den detay

- Evi zarar gören kadının konuşması Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ======================= Şanlıurfa'da sulama kanalı borusu patladı, ekili arazileri su bastı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 30 kırsal mahallenin tarımsal su ihtiyacını karşılayan DSİ'ye ait sulama borusu patladı, yüzlerce dönüm ekili araziyi su bastı.

İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalındaki boru hattı, 2 gün arayla ikinci kez bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir deliğin oluştuğu borudan çıkan su nedeni ile yüzlerce dönüm ekili arazi ve bazı sokaklar su altında kaldı. Evlere kadar ulaşan su zarara neden oldu. Kendi imkanlarıyla evlere kadar ulaşıp tarım arazilerini basan suları tahliye etmeye çalışan çiftçiler yetkililerden mağduriyetlerinin gidermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler boruyu onarmak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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- Patlayan su borusundan yükselen su

- Sular altında kalan ekili alanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA) ============================== Düzce'de 2 kaza: 6 yaralı DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selahattin Vural idaresindeki 34 HC 3737 plakalı minibüs önünde ilerleyen Çetin Kaplan idaresindeki 34 DA 1015 plakalı kamyona çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Selahattin Vural ile minibüste bulunan Safiye Vural, Müzeyyen Yavuz ve Şerife Yavuz yaralandı.

Aynı yerde meydana gelen bir diğer kazada ise Burak Kirazlı idaresindeki 34 RT 0184 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle duramayarak Ali Atakan idaresindeki 74 AS 123 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Burak Kirazlı ile aynı araçta bulunan Göksel Çakır yaralandı. Burak Kirazlı 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre ilerdeki ambulansa TEM otoyolunda trafik durdurulduktan sonra götürülebildi.

İki kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçların görüntüsü

Kaza yapan araçlarda yaralılara müdahale görüntüsü

Yaralı sürücünün TEM otoyolunda ambulansa götürülürken görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü

Trafiğin tek şeritten verilmesi ve polis ekiplerinin trafiği düzenleme çalışmasının görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntü

Kazayı gören vatandaş ile röp ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ===================== Van'da kaçak avlanma denetimi: 1 ton 200 kilo İnci Kefali ele geçirildi VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma tarafından kaçak balık avlayanlara karşı yapılan denetimde durdurulan kamyonette, avlanması yasak olan 1 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunması için jandarma ekipleri hareket geçti. Van Gölü kıyısındaki Çolpan Suyu bölgesinde, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlamaya karşı denetim yaptı. Bölgede yapılan denetimlerde durdurulan kamyonette, ağ ile 1 ton 200 kilogram kaçak avlanmış İnci Kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer kaçak balık avlayanlara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen ağ

-Balıklar

-Jandarma ekiplerinin anonsu

-Ele geçirilen balıklar Behçet DALMAZ/VAN (DHA)- ========================== Engelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu DİYARBAKIR'da, bedensel engelli Rızgar Tezel'in (9) AVM'de vakit geçirme hayali, 'Çocuklar üşümesin' adlı platform üyeleri, tarafından gerçekleştirildi. Tüm gününü AVM'de geçiren Rızgar, doyasıya eğlendi.

Diyarbakır'da bedensel engelli Rızgar Tezel'in alışveriş merkezinde gezme hayali 'Çocuklar üşümesin' grubu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tek hayali AVM'de doyasıya bir gün geçirmek ve oyun parkında oyun oynamak olan Rızgar'a sürpriz yapan gönüllüler, kentteki AVM ile anlaştı. Gönüllülerin isteğini kırmayan AVM yönetimi de, Rızgar'ın fotoğrafını, 'Hoş geldin Rızgar' yazısıyla bina dışındaki dijital reklam panosuna astı. Platform gönüllüleri de, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek Rızgar'ı karşıladı.

Gün boyunca AVM'de gönlünce bir gün geçiren Rızgar'a Amedsportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Serkan İpek ve Yusuf Yağmur, imzalı forma hediye etti. 'Çocuklar Üşümesin' platformu üyesi Ahmet Elikin, Rızgar'ın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Burada engelli kardeşimize unutamayacağı bir gün geçirteceğiz. Biz bir yardım derneği değiliz, amacımız daha çok maddiyatla değil, hayalleri gerçekleştirmek. Rızgar'ın hayali, AVM'de istediği gibi alışveriş yapmak ve gönlünce bir gün geçirmekti. Bizim gruptaki gönüllü bir arkadaşımız sayesinde Rızgar'ı tanıdık. Rızgar'ın annesi, çocuğunun AVM'de gezerken maddi durumları el vermediğinden dolayı istediğini yapamadığını öğrendik. Annesi bunun yarım kalmışlığını hissediyordu. Arkadaşımız da bize gelerek neler yapabileceğimizi sordu. Biz de AVM ile iletişime geçtik ve kabul ettiler. Rızgar'ın bugün her istediği olacak" dedi.

'8 YILDIR TEDAVİ OLUYOR'

Oğlu Rızgar'ın 8 yıldır tedavi gördüğünü belirten anne Nazan Tezer, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Bugün Rızgar'ıma eğlenceli ve çok güzel bir gün geçirttiler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bir anne olarak, şu anki duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. AVM'de güzel bir gün geçirdi. Rızgar, engelli olarak dünyaya geldi. Her iki kolundan da engelliydi ama bir kolunda uzatma yapıldı. 8 yıldır tedavi oluyor. Temmuz'da da bir ameliyatı olacak. Ergenlik çağına kadar da bu ameliyatlar sürecek. Şu anda tedavi süreci uzun sürdüğü için maddi olarak sıkıntı çekiyoruz. Rızgar'ın tedavisi için bir yardım yaparlarsa çok güzel olur. Rızgar benim için çok farklı. İki evladım var ama dünyaya geldiği andan beri, duygusu çok farklı. Onun için yapamayacağım bir şey yok."

Mutlu bir gün geçirdiğini anlatan Rızgar ise, "Eğlence merkezine gittim. Oradan hediye verdiler. Çok mutlu bir gün geçirdim. Çok eğlendim. Eve gidip hediye formamı alıp oyuncaklarımla dışarıda oynayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Rızgar'ın AVM'ye gelmesi

- Dijital reklam panosunda kendi fotoğrafını görmesi

- Platform üyelerinin karşılaması

- AVM'ye girişi

- AVM'deki oyun parklarında oynaması

- Forma ve diğer hediyelerin sunulması

- Platform Üyesinin konuşması

- Anne Nazan Tezer'in konuşması

- Rızgar'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Bahçeli'nin hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde partisinin Milletvekili Baki Ersoy'a hediye ettiği eski model otomobil Kayseri'ye geldi. İl Başkanı Serkan Tok'un kullandığı otomobil, Kayseri sokaklarında tur attıktan sonra parti teşkilatının iftar programına getirildi.

Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, bugün eski model otomobili Kayseri'ye getirdi. Otomobili İl Başkanı Serkan Tok'a teslim eden Ersoy, Kayseri turu attı. Sonrasında Tok'un kullandığı otomobil, parti teşkilatının iftar programına getirildi. Milletvekili Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, " 'MHP Milletvekili Sayın Genel Başkanımızın özel Kalem Müdürü beni arayıp, aracı teslim alacağım söyledi. Tabi ki heyecanlandık, duygulandık ve onore olduk. Genel Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ankara sokaklarında kendisi tur atmıştı. Şimdi Kayseri sokaklarında İl Başkanımız Serkan bey ilk defa aracı kullandı. Ben aracı ilk olarak Kayseri'nin il beyinin kullanmasını istedim. Çok da mutluyum. Kayserimiz için büyük bir onur. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Ben genel Başkanımız Devlet Başkanımız ile onur duyduğumuzu ifade ettim. O da 'Arabamız yabancıya mı gidiyor ki?' diyerek espri yaptı. Bu araç benim şahsıma hediye edilmiştir. Bu doğrudur ama Kayseri teşkilatlarımızla birlikte tüm Kayserimize hediye olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Serkan Tok ise, "Manevi değerinden dolayı son derece zevkli ve keyifli bir araç. Daha 10 gün önce kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından kullanılan bir araç. Bizde burada genel başkanımızın vekili Baki Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizin şahsına hediye edilen aracı teşkilat başkanı olarak ilk olarak bana aracı vermesi beni onore etmiştir. Kendisi her zaman il ve ilçe teşkilatlarının yanındadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-MHP Milletvekili Baki Ersoy'un konuşması

-İl Başkanı Serkan Tok'un konuşması

-Otomobilin genel görüntüsü Süre: 5.32-667 MB Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,DHA ================= Sürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdular Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler iftar saatine dakikalar kala yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları araç sürücülerini iftara davet etti. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan iftar çadırında askerler ve vatandaşlar birlikte iftar yaptılar.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Erzincan - Erzurum karayolun da iftar saatine dakikalar kala yapılan uygulamada durdurulan sürücüler askerler ile birlikte iftar yapmaya davet edildi. Jandarmanın davetini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar jandarma teşkilatına teşekkür ederek araçlarını park ettikten sonra iftarlarını Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel ile birlikte açtılar.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına ayrıca Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile birlikte 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, protokol mensupları şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmanın araçları durdurması

-Jandarmanın sürücüleri iftara davet etmesi

-Sürücülerin jandarmaya teşekkür etmesi

-İftar yemeğinden genel detay görüntü Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA) =========================== Zihinsel engelli kişi 3 gündür kayıp Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tarlasındaki ağaçları kesmek için evinden çıkan 50 yaşındaki İbrahim Çekmez'den 3 gündür haber alınamadı. Mahalleli ve AFAD ekipleri zihinsel engelli olduğu öğrenilen Çekmez'i ormanlık alanda ararken, kendisine ait tarlada kazağını bir ağaca asılı bir şekilde buldu.

Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen İbrahim Çekmez'e 3 gündür ulaşılamıyor. En son kendisine ait tarlasında görülen Çekmez'e ulaşamayan mahalleli 3 gün kendi imkanlarıyla aradıktan sonra durumu dün akşam saatlerinde polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Mahalleli ile birlikte yaklaşık 5 saat arama yapan AFAD ve polis ekipleri İbrahim Çekmez'in üzerine giydiği kazağı tarlasında bir ağaca asılı bir şekilde buldu. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler yağışlı hava ve karanlık nedeniyle aramaya ara verdi. Çalışmalar bu sabah arama-kurtarma köpekleri ile yeniden başlayacak.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin toplanması

-Ekipler ve mahalleli arazide arama yaparken

-Ekipler ile mahalleli arasında konuşmalar

-Bulunan kazağından görüntüler

-Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz Röportaj

-Detaylar Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA) ====================================== Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı Ankara'da 4 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangında mahsur kalan ev sahibi yaşlı çift ve bakıcıları, itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarıldı.

Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi 1771. caddede bulunan apartmanın birinci katında saat 05.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz kaynağı belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sarardı. Ev sahibi Mustafa ve Selma Akyüz çifti ile bakıcıları Şöhret Şahin, dairede mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasına dalan itfaiye erleri, mahsur kalan 3 kişiyi de çıkardı. Yaşlı çift ve bakıcıları, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Duman nedeniyle balkonlarında kalan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Bir yandan da alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.