DHA YURT BÜLTENİ - 1

Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de, güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YEREL TV'YE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirildiğini ve sonrasında boşanma sürecinin oldukça zor geçtiğini belirten Gülistan K., boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak, Denizli'ye geldiğini söyledi. Aydın Ergül'le 4 yıl önce tanıştığını, Ergül'ün 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, sonrasında şiddet gördüğünü öne süren Gülistan K., ayrılmak isteyince işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Ergül'ü başkalarıyla ilişki yaşadığını, bunu öğrendiğini anlayınca da kendisini 3 kez bıçaklayıp öylece bıraktığını anlattı. Bu yaşananlar sonrası polise şikayete gittiğini söyleyen Gülistan K., bunun üzerine Ergül'ün kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti.

'BUNLAR BENİM SON ÇIĞLIKLARIM, SON DİRENİŞLERİM'

Polis merkezleri ile savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten Gülistan K., "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu. 'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! Ben bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor" diye konuştu.

Birçok kurumdan destek istediğini söyleyen Gülistan K., devletin arkasında durduğunu hissetmek istediğini de açıklamalarına ekledi. Umutlarının tükendiğini vurgulayan Gülistan K., yaptığı açıklamanın sonunda, "Sadece adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Korunmam var. Ben o korunmanın büyük bir şey olduğunu sanıyordum ama değilmiş" dedi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan Gülistan K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K. (Karakuş) (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.