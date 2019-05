DHA YURT BÜLTENİ -1

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Acil görüntüsü

- Ambulansların gelmesi

- Vatandaşların acile gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

- Gazi Gül sağlık fotosu

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

8)"KÜFÜR ETTİ" DEDİ, BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Bursa'da, Samet G. (25) kız arkadaşına laf attığı iddiası ile tartışıp küfürleştiği Ahmet C. (21) tarafından kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Ahmet C. saklandığı metruk binada yakalanırken, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna, "Anneme küfür etti, pişman değilim" dedi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samet G. kız arkadaşına laf attığı iddiası ile Ahmet C. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönünce mahalle parkında buluşan Ahmet C., Samet G.'yi kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ağır yaralanan Samet G.'yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmada, Ahmet C.'nin bir metruk binada saklandığını belirleyerek, suç aleti ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Ahmet C., ekipler tarafından sağlık raporu alındığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden yaptın? Pişman mısın?" sorusuna, "Anneme küfretti, bende bıçakladım. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan Ahmet C.'nin emniyette polis ekiplerine verdiği ifadede, "Daha önce sosyal medyadan tartıştık. anneme küfür etti. Tartışmanın ardından parkta buluştuk. Annem benim için çok değerli, anneme küfür edince sinirlendim, ve yanımda bulunan kasığından bıçakladım. Anneme küfür ettiği için bıçakladım, yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Samet G.'nin olay yerinde çok kan kaybettiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.