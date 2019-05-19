DHA YURT BÜLTENİ -1

1)ŞEHİT ASTSUBAY GİDERGELMEZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 13 yıldır görevde olan Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez için memleketi İslahiye'de tören düzenlendi. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenarel Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Hamza Gidergelmez ile tören sırasında İslahiye İlçe Sosoyal Hizmetler görevlilileri cami avlusunda ilgilendi. Şehit Gidergelmez'in cenazesi ikindi namazının ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Sıdıka Tayyar Hatun Camii

- Kaymakam Kotan'ın şehit babasının koluna girerek camiye gelmeleri

- Şehidin 2 yaşındaki oğlu ile ilgilenilmesi

- Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlamaları

- Cenaze namazı

- Şehidin naaşı omuzlardan taşınması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 2)HABUR’DA 1’İ KADIN 2 PKK'LI TESLİM OLDU ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK’dan kaçan biri kadın 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. İfadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen teröristlerin işlemleri sürüyor.

Teslim olan teröristlerle birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 21'i kadın, 52 PKK'lı Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Görüntü Dökümü

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- Habur sınır kapısı

- Tabeladan görüntü

- Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) =============================================== 3)BAŞKALE'DE PKK CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda keskin nişancı tüfeği, el bombaları, C-4 patlayıcı, makinali tüfek, mümimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lıların metropollerde gerçekleştirileceği değerlendirilen terör eylemlerinde kullanmak üzere araziye gömülü 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 el bombası, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 BKC makineli tüfek, 2 AK-47 makineli tüfek, 1 uzi manineli tabanca, 1 işaret tabancası, bin 775 BKC makineli tefek fişeği, 157 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 işaret fişeği, 12 roketatar mühimmatı, 43 roketatar sevk fişeği, 4 el bombası fünyesi, 1 patlatılmaya hazır amonyumnitrat ve el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcılarda kullanılan kablo düzenekli 6’lı pil bloğu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 tüp, 120 litre benzin,1 jeneratör, 15 metre kablo, 1 demlik ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler

-Detaylar

-Helikopterin inişi

-Helikoptere binen askerler BOYUT:205 MB Haber: Behçet DALMAZ / Kamera: VAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ZONGULDAK 5 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

4)5 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA PANİK ANLAR KAMERADA ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi tedavi altına alındı. Yangın, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'in katında oturan Uğur Aydemire(29) ait evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında evde bulunan Uğur Aydemir ve ailesi, balkona çıkarak yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle Aydemir ailesini kurtardı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman tüm apartmanı sarınca, üst katlarda oturanlar dışarı çıkamadı. Balkona çıkarak yardım isteyen vatandaşları itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı. Bu sırada binada ve çevrede toplanan vatandaşlar panik yaşadı. 5'inci katta 2 yaşındaki çocuğuyla mahsur kalan Şeyda Karataş'ın yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "Bebeğini atacak, attırmıyorlar. Allahım sen yardım et" dediği duyulurken, itfaiye ekiplerinin aileyi kurtarmasıyla rahat nefes alındı. Çevrede toplanan kalabalık, itfaiyeyi alkışlayarak tebrik etti. Bir süre önce itfaiye personelliğinden temizlik işlerinde göreve başlatılan Abdürrahim Albayrak da yangına müdahale ederek mahsur kalanların evden çıkarılmasına yardımcı oldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep K.(2), Merve D. (25), Hasan A. (71), Emine A. (68), Kübra Nur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38), Berna K. K. (20) Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

KAYMAKAM VEKİLİ KEÇELİ AÇIKLAMA YAPTI

Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, hastaneye gelerek dumandan etkilenen 14 kişinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yangının buzdolabından çıktığının değerlendirildiğini ifade eden Keçeli, "14 dumandan etkilenen vatandaşımız var. Sağlık durumları iyi. Bebeğimiz var. Onu belki kontrol amaçlı sevk etme ihtimali var annesiyle birlikte. Dumandan etkilenme. Başka bir yaralanma yok. Yangın tamamen söndürüldü. Yangın birinci kattaki evin içinde olan buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor. Nihai kararı itfaiyemiz verecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anı cep telefonu görüntüsü

-Mahsur kalanların kurtarılma anı cep telefonu görüntüsü

-Hastaneden detay

-Kaymakam Serkan Keçeli ile röp. Haber-Kamera: DEVREK(Zonguldak),(DHA) ================================================== 5)ESKİŞEHİR SARAR ÇİFTİ, EVİNDE REHİN ALINARAK SOYULDU ESKİŞEHİR'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu. Olay, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan Sarar Şirketler Grubu'na ait fabrika bölgesinde meydana geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın fabrika bölgesinde bulunan konutlarına giren maskeli ve silahlı üç kişi, Sarar çiftini rehin aldı. Elleri ve ayakları bağlanan çift bir süre darbedildikten sonra evlerindeki kasa açılarak içerisindeki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu öğrenilen dövizleri çalındı. Maskeli soygunlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş-çıkışlarında soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

'YABANCI DİLDE KONUŞUYORLARDI'

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarar çifti ilk verdiği ifadesinde üç maskeli soyguncunun Bulgarca ya da ona benzer bir dilde konuştuklarını söyledi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrika girişi

-Fabrikaya giren polis araçları

-Fabrika içinden çıkan ambulans

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA) =========================================== 6)BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, cinnet getiren Okan Karakaş (28) birlikte yaşadığı Gizem Tabak(24) ile 2 yaşındaki Kaan Kundakçı'yı av tüfeğiyle vurdu. Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası Okan Karakaş aynı tüfekle kendini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu. Olay, dün saat 23.00 sırlarında Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftlik çalışan Okan Karakaş henüz belirlenemeyen bir nedenle Gizem Tabak ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, cinnet getiren Okan Karakaş evde bulunan av tüfeğini alarak Gizem Tabak ve Kaan Kundakçı'yı başından vurdu. Okan Karakaş, aynı tüfekle kendisini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu Silah seslerini duyan yakınları, Okan Karakaş'ın yaşadığı çiftliğe gitti. Eve giren yakınları, kanlar içerisinde yatan 3 kişi görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gizem Tabak ve Kaan Kundakçı'nın öldüğünü belirledi. Olayda ağır yaralanan Okan Karakaş ise sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Tabak ve Kundakçı'nın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Okan Karakaş'ın Gizem Tabak ile birlikte yaşadığı Kaan Kundakçı'nın ise çocukları olduğu öğrenildi. Aralarında herhangi bir resmi nikah bulunmazken, Kaan Kundakçı'nın başka bir kişinin çocuğu olarak göründüğü belirtildi. Okan Karakaş'ın yakınlarının ifadesine başvuran jandarma, Gizem Tabak ile Okan Karakaş'ın sürekli tartıştığını ve kavga ettiklerini söylediği iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler (Haber :Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA) =========================================== 7)OTOMOBİLİNDE TABANCAYLA BAŞINDAN VURULAN KİŞİ ÖLDÜ ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilinde başından ve karnından tabancayla vurulmuş halde bulunan Gazi Gül (36), olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Gazihan Dede Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, 35 DD 6477 plakalı otomobili ile mesire alanına gelen Gazi Gül, park ettiği aracında otururken silah sesleri duyuldu. Çevredekiler, otomobile baktığında Gül'ün kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Gazi Gül'ü öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Acil görüntüsü

- Ambulansların gelmesi

- Vatandaşların acile gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

- Gazi Gül sağlık fotosu Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 8)"KÜFÜR ETTİ" DEDİ, BIÇAKLA AĞIR YARALADI Bursa'da, Samet G. (25) kız arkadaşına laf attığı iddiası ile tartışıp küfürleştiği Ahmet C. (21) tarafından kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Ahmet C. saklandığı metruk binada yakalanırken, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna, "Anneme küfür etti, pişman değilim" dedi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe parkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samet G. kız arkadaşına laf attığı iddiası ile Ahmet C. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönünce mahalle parkında buluşan Ahmet C., Samet G.'yi kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ağır yaralanan Samet G.'yi Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmada, Ahmet C.'nin bir metruk binada saklandığını belirleyerek, suç aleti ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Ahmet C., ekipler tarafından sağlık raporu alındığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden yaptın? Pişman mısın?" sorusuna, "Anneme küfretti, bende bıçakladım. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan Ahmet C.'nin emniyette polis ekiplerine verdiği ifadede, "Daha önce sosyal medyadan tartıştık. anneme küfür etti. Tartışmanın ardından parkta buluştuk. Annem benim için çok değerli, anneme küfür edince sinirlendim, ve yanımda bulunan kasığından bıçakladım. Anneme küfür ettiği için bıçakladım, yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Samet G.'nin olay yerinde çok kan kaybettiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntüler

- Hastaneden detaylar

- Şüphelinin hastaneye getirilmesinden görüntüler

- Olayı gören vatandaşlardan röportaj

- Olay yerinden görüntüler

- Detaylar Süre: 02.29 Boyut: 277 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) ================================================= 9)POLİSTEN KAÇTILAR, KAZA YAPTILAR, YAKALANDILAR Bursa'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 şüpheliden 4'ü araçlarıyla kaza yaptıktan sonra yakalandı. Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 5 kişiyi yakalamak için yaptıkları çalışmada, şüphelilerin merkez Yıldırım İlçesi Hacivat mahallesinde olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerini fark etmeleri üzerine otomobille kaçarken, kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, Osmangazi İlçesi Ankara Karayolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye binasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybettikleri otomobille kaldırıma çıktı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden D.K. (26), E.Ö. (25), R.C. (27) ve N.B. (29) polis ve bekçi ekipleri tarafından yakalanırken, Ö.Ö (28) olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulamasına başlanırken, ekipler Ö.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan şüphelilerden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Şüphelilerin aracından görüntüler

-Detaylar Süre: 01.38 Boyut: 183 MB Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)ÇÖP KAMYONU İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene- Çerkezköy yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Yaşar Gözüak yönetimindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çöp kamyonu devrilirken, sürücüler Yaşar Gözüak ve Erdal Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Devrilen kamyon nedeniyle Çerkezköy ilçesi yönüne yol kısa süre kapalı kaldı. Vinç yardımı ile devrilen kamyon kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyon

-Hafif ticari araçtan görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================= 11)1919 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BAYRAKLA YÜRÜDÜLER GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Samsun'da yürüyüş düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, halkın ellerinde Atakum sahilinde taşındı. Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü, Gençlik Merkezi önünde sona erdi. Halk şiddetli fırtınaya rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe, Atlı Jandarma Ekibi ve Astsubay Bando Takımı da eşlik etti. Yürüyüşe Vali Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, izciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredekiler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Yürüyüşten detaylar Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)SAMSUN'DA, 19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANACAK SAMSUN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümü törenleri saat 07.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi yelkenlilerinin geçiş töreninin gerçekleştirileceği kutlamalarda, Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi karşılama ve bayrak çıkış töreni yapılacak. Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Finali'nin startının verileceği etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Samsunport'ta Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Piri Reis gemisinin karşılanması programının yapılacağı kentte, Tütün İskelesi mevkiinde optimist tekne gösterisi ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ve TSK Mehteran Birliği konser verecek. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri gerçekleştirecek.

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyelerinin de katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şehirdeki hazırlıklardan detaylar Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)BİTLİS'TE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ BİTLİS'te üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 300 metrelik Türk Bayrağı ve meşalelerle yürüyüş düzenledi.

Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu önünde toplanan yaklaşık 300 üniversite öğrencisi, 300 metrelik Türk Bayrağını taşıyarak yürüyüş düzenledi. Yağışlı hava altında yaklaşık 3 kilometrelik yolu meşalelerle yürüyen gençler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Öğrenciler yürüyüş sonunda ise İstiklal Marşı okudu

Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Savaş Bulan, kutlamalar çerçevesinde 28 ayrı etkinliğe yaklaşık 7 bin kişinin iştirak ettiğini söyledi. Bulan, "15-21 Mayıs 2019 Gençlik haftası münasebetiyle 100'üncü yıl kutlamalarını çelenk sunma töreniyle başlattık. Bugün de meşaleli gençlik yürüyüşümüzü yaptık. Yaklaşık 300 metre olan bayrağımızla beraber gençlerimizle yürüyüş yaptık. Hatta yoldan geçen vatandaşlarımız da yürüyüşümüze katıldı. Hafif bir yağmur yürüyüşümüzü daha da güzelleştirdi. Ayın 21'ine kadar etkinliklerimiz devam edecek. 28 etkinlik yaptık. Yaklaşık 7 bin gencimiz etkinliklerimize katılım gösterdi. Buradaki amacımız milli şuuru yeniden gençlerimize kazandırmak. Özellikle 100'üncü yıl olması münasebetiyle bu yılın ayrı bir önemi bulunuyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşe hazırlanan gençler

-Bayraklı yürüyüşün başlaması

-Meşaleli yürüyüşten detaylar

-300 metre uzunluğundaki bayraktan detaylar

-Sloganlardan görüntü

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ile röportaj Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) ================================================== 14)ÖĞRENCİLERİN 100'ÜNCÜ YIL KOREOGRAFİSİ İLGİ GÖRDÜ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Ereğli İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin 19 Mayıs gününe özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video yüzlerce kez paylaşıldı.

Ereğli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını, hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk'ün ve Türk bayraklarıyla başlayan koreografide öğrencilerin giydikleri kıyafetle '100. Yıl' yazmaları havadan drone ile görüntülendi.

Ereğli Belediyesi'nin de desteğiyle hazırlanan video, sosyal medyadan paylaşıldı. Kısa sürede yayılan video yüzlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Koreografi görüntüsü Süre: ( 2: 07 ) Boyut: (359 MB) Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)ÇANAKKALE'DE 'ŞEHİT TIBBİYELİLER' ANILDI ÇANAKKALE Savaşları'nda 104 yıl önce şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda 104 yıl önce 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar'a kadar, olan cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, 57'nci Alay Şehitliği önünde gerçekleşti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeği ile başladı. Ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Tıbbiyeden Şehadete programımızın bu sene 9'uncusunu gerçekleştiriyoruz. 57'nci Alay Şehitliğinde arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı açtık. Geçmişimizi bilerek, 1915 Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstleniyoruz. Çünkü 100 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında tıbbiyeden gelen öğrencilerimiz şehit düştü. Bu yüzden Şehit tıbbiyeli öğrencilerimizi yad etmek adına bu programı düzenledik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-57. Alay Şehitliğindeki iftar ve anma programından genel ve detay görüntü.

-57. Alay şehitliğinden görüntüler

-Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen açıklama görüntüsü Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)ÇERKESLER, SÜRGÜNÜN 155'İNCİ YILINDA ATALARINI ANDI KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Babalı Köyü sahilinde Çerkesler, 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen, büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.

155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı Köyü sahiline ulaşan Çerkesler anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce Çerkes, sürgünde ölen ataları için dualar etti, denize karanfil bıraktı. Atalarının sahile çıkışını canlandıran Çerkesler, daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüdü. Çerkesler, Nart ateşini yakarak sürgün nöbeti tuttu.

Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, "Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası soydaşlarımız sürgüne uğradı. Acılarımız halen çok taze. Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bugün üzerinden 155 yıl da geçse hala çok acı, yeni bir acı olarak bu sürgünü hissediyoruz. Kafkasların kadim kültürleri var. Dili ve kültürü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sürgünü unutmadık, unutmayacağız. Unutturmak da istemiyoruz. Her yıl yaptığımız bu organizasyonlar da bunları hatırlamak ve hatırlatmak için. Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek" dedi.