DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLER VE SPORCULARLA İFTARDA BULUŞTU CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcular ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071'de Malazgirt'te, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal'e sizler hazırlayacaksınız." dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen iftar etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler ve sporcularla bir araya geldi. Gün boyu samsun'de çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1919 Bitmeyen Yolculuk' drama sahne gösterimi programının ardından Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'a geldi. Gençler ve sporcular ile düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Bakanlar Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve gençler de katıldı. Kuran ı kerim tilavetiyle başlayan programda Devlet Klasik Türk Müziği korusu da ilahi dinletisinde bulundu.

'DAVAMIZA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımızın her sahasına daima sizlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettik. Zorluklar karşısında yılmadık. Saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında üstlendiğimiz her görevde sizi kimliği taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kast eden elleri, hezimete uğrattık. Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar Fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla de yolumuza devam edeceğiz. Milletimize emanetini asla yere düşürmeyecek büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BUGÜN GURURLUYUZ'

Bugün gururlu ve coşkulu olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler bugün gururluyuz, coşkuluyuz. Bugün milliyetçe tarihimizin en önemli dönemlerinden birine hep beraber şahitlik ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 82 milyon vatandaşımızla birlikte coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. İstiklal harbimizin meşalesinin yakılışının tüm ülke sathında, mücadele sancağının açılışının 100'üncü seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl yediden yetmişe bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu tarihi günde tam 1 asır önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atan milletimize mücadele azmi aşılayan cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. 'RABBİM HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Kurtuluş savaşımız başta olmak üzere Balkan Harbi'nde 1'inci Dünya Savaşı'nda Trablusgarp'ta Çanakkale'de, Yemen'de şanlı Medine müdafaasında, Galiçya'da şehit olan her bir askerimizi minnetle yâd ediyorum. Aynı şekilde Kore'de, Kıbrıs'ta ve 34 yıllık terörle mücadele sürecinde gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanımızın bakarsa uğrunda şahadeti göze alan gazilerimizi ülkem ve milletim adına şükranla selamlıyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Ramazan ayı ve bu ayın içinde bulunan bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi hürmetine âlemlerin rabbinden dualarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum" dedi.

'TARİH, TOPLUMLAR İÇİN GELECEĞİN PUSULASIDIR'

Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceğinin de karanlık olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Tarih, milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkardıkları bir ibret vesikasıdır. Tarih, aynı zamanda toplumlar için geleceğin pusulasıdır. Biz 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız. Tarih bilinci, tarihi şuuru olmayan milletlerin geleceği de karanlıktır. Kendi mazisine bigâne kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkar ederler. Tıpkı kuru yaprak misali; esen rüzgârın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bizler ulu çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği bugünlere getirdiği bir milletiz. Öyle olmak zorundayız." 'SİZLERDEN OLİMPİYAT MADALYALARINI BEKLİYORUZ'

Erdoğan, salonda bulunan genç sporculardan olimpiyatlarda madalya beklediğini artık dünya şampiyonluklarının da yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Mazimizden ilham alarak daha kararlı, daha sağlam bir şekilde geleceğimizi inşa etmekten bahsediyoruz. Şu anda karşımdaki bütün sporcu gençlere özellikle bir tavsiyem var. Diyorum ki, önümüzdeki olimpiyatlarda artık sizlerden olimpiyat madalyalarını bekliyoruz. Artık dünya şampiyonlukları bize yetmiyor. Olimpiyatla, bunları bekliyoruz. Bir dönem unutturulan, insanımızın hafızasından silinmek istenen şanlı tarihimizin önemli günlerini yeniden diriltmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt destanını işte bu yüzden manasına uygun bir şekilde yeniden kutluyoruz. Tarihin tozlu sayfalarına mahkûm edilen Kut-ül Amare zaferimizi bunun için tekrar yâd ettik. Sarıkamış felaketinde ecdadımızın verdiği mücadeleyi bunun için her sene siz gençlerimizle hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Aslın en büyük zaferlerinden birinin yazıldığı Çanakkale Şehitliklerimizi bu hassasiyetle bakımsızlıktan kurtardık yeniden imar ve ihya ettik, 15 Temmuz Demokrasi mücadelemize de yine bu anlayışla millet olarak sahip çıkıyoruz. Bugün de tarih şuurumuzun bir göstergesi olarak buradayız Samsun'dayız. Milletimizin makus talihinin değiştiği bu müstesna günü siz gençlerimizin heyecanlıyla, sizlerin iştiraki ile taçlandırmamızın sebebi de yine aynıdır."

'ÜLKEMİZİN KAZANIMLARININ TAMAMI SİZE AİTTİR'

19 Mayıs 1919'da verilen mesajın, yeni nesil tarafından son nefesine kadar taşınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki her bir kardeşimin, 19 Mayıs'ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancımızı hamdolsun 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün dünya 5'ten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan Orta Asya ve balkanlardaki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber, diplomasi de de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071'de Malazgirt'te, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal'e sizler hazırlayacaksınız. Türkiye'ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile daha ileriye götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesi ile, ' Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır' Evet siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir."

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ANLATAN GÖSTERİ BÜYÜLEDİ

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gneçlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda '1919 Bitmeyen Yolculuk' isimli program gerçekleştirildi. Program Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edildi. Programda Türkiye tarihinden kesitler sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a gelişi ve Kurtuluş Savaşı süreci sonrasında kazanılan zafer anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ile halk izledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR - Selçuk BAŞAR / SAMSUN,(DHA) 2)KILIÇDAROĞLU: SANDIĞA GİDECEĞİZ, ADALETİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun'da, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yapılan MYK Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, halka seslendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da 'Bağımsız Türkiye'nin 100'ü' başlıklı bildiriyi okudu.

Toplantı sonunda hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan söyledi. Her birinizin mutlaka İstanbul'da bir yakını vardır. Her birinizden bir telefon açacaksınız, konuşacaksınız. Her birinizden bunu bekliyorum. Diyeceksiniz ki 'Halktan birisi, kul hakkı yemeyenden, dürüstlükten birisi İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yaptı'. Diyorlar ki '18 günde ne yaptın?'. 18 günde aldığı kararlarla İstanbul'un fakirinin, fukarasının yanında olduğunu gösterdi. Yaşanabilir bir İstanbul, bunların tamamını yapacağız. Bizim kitabımızda kavga, kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Parti'li kardeşlerime, senin de vicdanına sesleniyorum. Eğer bir hak, vatandaşın verdiği bir hak kapalı kapılar ardında 18 gün sonra o hak o kişinin elinden alınmışsa Hakk'a, hukuka, adalete inanıyorsan sandığa gideceksin. Hakkı, hukuku sahibine Ekrem başkana iade edeceksin. Kapalı kapılar ardında adaletin terazisini bozdular. Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da seçimde kazanacaklarından şüphe duymadıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışarıda bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden özellikle Samsunlu hemşehrilerimle bu güzel tarihi anda bir yardım istiyorum. Sizler Samsunlular olarak İstanbul'da yaşayan yakınlarınızı arayarak, bana destek olmalarını söylemenizi istiyorum. Bu süreç sadece milletçe İstanbul'u kazanma süreci değil; demokrasimize verilen zararı tamir etme sürecidir. Bu süreci hep birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Son olarak sizlere müjdelemek istiyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP gençlik kolları konuşma

-Ekrem İmamoğlu konuşma

-Kemal Kılıçdaroğlu konuşma

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) 3)SARIKAMIŞ'TA KATLİAM GİBİ ARAZİ KAVGASI: 6 ÖLÜ, 5 YARALI KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında dün öğleden sonra yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

'KALAŞNİKOF SİLAHLA EVİ TARADILAR'

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana gelen olaydan sonra yaralanan bir kişiyle birlikte Kars Harakani Hastanesi'ne gelen Orhan Atagün, Göçmen ve Korkmaz aileleri arasındaki arazi kavgasının bir ay önce başladığını ileri sürdü. Kalaşnikof silah kullananlardan birinin de güvenlik korucusu olduğunu söyleyen Orhan Atagün, "Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi taradı. Mermiler üzerimizden geçiyordu. Kimisi çeşitli yerlerinden yaralandı, kimisi sipere yatarak kurtuldu. Saldırganlar sonra bir eve girerek içeriyi taradılar" dedi.

Bu arada silahlı kavgada ağır yaralanan Enver, Önder ve Yılmaz Göçmen, Harakani Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü'nün, Sarıkamış'a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden detay

- Ambulansla getirilen yaralı

- Yaral yakınları

- Köylü Orhan Atagün röportaj Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) 4)YOLCU OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ KIRŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüsü)

-Yaralını sedyeye konması Haber: Salih SÜNER / KIRŞEHİR,(DHA) 5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Karayağlı (72), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ethem Karayağlı yolun karşısına geçmek isterken Sabahattin Ay (19) yönetimindeki 46 ABL 724 plakalı otomobil çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, Karayağlı ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ethem Karayağlı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabahatin Ay, polis tarafından gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobil

- Otodan detay

- Yerdeki plaka

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) 6)BİRECİK'TE ÜÇÜNCÜ KEZ HEYELAN PANİĞİ YAŞANDI ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprağın kaymasıyla oluşan heyelan bölgesinde bu kez üçüncü kez heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının yola savurulduğu heyelanda bir kafeteryada hasar oluştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede geçen hafta yine heyelan meydana geldi. 13 evin tahliye edildiği bölgede akşam saatlerinde üçüncü kez meydana gelen heyelanda büyük gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelenler ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda kafeteryada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılmasına başlandı. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dağdan kopan kaya parçaları

- Yaşanan heyelan

- Yükselen toz bulutları

- Yola savrulan kaya parçaları

- Heyelan altında kalan kafeterya

- Genel ve detay görüntüler

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ek cep telefonu görüntüleri Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) 7)İKİ GÜN ARAYLA ÇIKAN YANGIN, EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ MANİSA'nın Kula ilçesinde, 3 gün önce çıkan yangında zarar gören iki katlı müstakil evde, dün bir yangın daha çıktı. Alevler çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta yaşayan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, geçen 17 Mayıs'ta saat 11.30 sıralarında yangın başladı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı evden dün saat 15.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan söndü. Yoğun dumandan etkilenen çevredekileri ise 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, polis de soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evi saran alevlerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA) 8)APARTMANIN 7'NCİ KATINDAN ÖLÜME ATLADI DİYARBAKIR'da, oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayan Mehmet Ö.'nün (21), yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 7'nci katındaki daireden atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mehmet Ö.'nün atlama anı, oturduğu binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Selahaddin Eyyubi devlet hastanesinden detaylar

- Hastane morgundan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

- Özdemir'in düşmesine ait kamera görüntüsü Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA) 9)KÖRFEZ'DE 3 ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki otomobil ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cihan Polat idaresindeki 41 FP 221 plakalı minibüs ile Ufuk Aslan idaresindeki 41 YA 243 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrulurken, otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Arkadan gelen Yusuf Artan idaresindeki 41 TP 979 plakalı otomobil savrulan araçlara çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Alparslan Demir ve Fatih Allahverdi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Olay yerinden görüntüler Haber-Kamera: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) 10)OTOMOBİL, TUR MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 4 YARALI AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, tur minibüsüne çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunda meydana geldi. Koray Elma (19) yönetimindeki 07 HLH 14 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Abdullah Güngör (37) idaresindeki 50 AAS 189 plakalı tur minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Koray Elma ve yanında bulunan Gülderen Şirin (18), Semanur Şirin (17) ve Nazım Balkış (20) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve Nevşehir'e giden turistler ise başka bir minibüsle yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Araçlardan detay Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) 11)OTOMOBİL KAHTA ÇAYINA YUVARLANDI: 3 YARALI ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kahta Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kahta Çayı yakınlarında Nurettin Alioğulları, yönetimindeki 31 RU 353 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Kahta Çayına devrildi. Kazada sürücü Nurettin Alioğulları ile yanında bulunan Musa Alioğulları ve Tevhide Alioğulları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Alioğulları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Çevrede toplanan diğer sürücüler

- Araçtan yola savrulan parçalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT / ADIYAMAN,(DHA) 12)İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA 1,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Samet Alemdar(29) taş ocağında rampadan kayarak ters dönen iş makinesinin altında kaldı. Yaralanan Samet Alemdar, 1,5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Pamukova Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Samet Alemdar'ın rampada hakimiyetini kaybettiği iş makinesi takla atarak ters döndü. Samet Alemdar, ters dönen iş makinesinin altında kalarak sıkıştı. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Samet Alemdar iş makinesinin altından çıkartılamayınca vinç çağrıldı. Bu sırada sağlık ekibi, iş makinesinin altında kalan Samet Alemdar'a ilk müdahalede bulundu. Samet Alemdar, Adapazarı'ndan gelen vinç ve diğer iş makinelerinin yardımıyla kaldırılan iş makinesinin altından yaklaşık 1,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Alemdar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İş makinesinin altında kalan kişiden görüntüler

Kurtarma çalışmaları

Hastaneye götürülmesi Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) 13)TACİZ ŞÜPHELİSİNİ TERLİKLE DÖVÜP, POLİSE TESLİM ETTİLER GAZİANTEP'te, sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı. Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi. Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı. Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin çocuğu tacizi (Güvenlik Kamerası)

- Çocukların kaçışı (Güvenlik Kamerası)

- Vatandaşların şüpheliyi vurması

- Kadının taciz şüphelisine tepkisi

- Kadının terliğini çıkarıp şüpheliye vurması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA) 14)KUYUMCU SOYGUNCULARINI, KURULAN ÖZEL EKİP YAKALADI ÇORUM'un Bayat ilçesinde silahla girdikleri kuyumcu dükkânından 4 kilo altınla kaçan maskeli soyguncular, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Çaldıkları altınlarla gözaltın alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay 20 Mart'ta Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna'ya ait kuyumcu dükkânında yaşandı. Kimliği belirsiz silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkânına girerek, işyeri sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirdi. Ardından da vitrindeki altınları aldı. 3 soyguncu, olay yerine geldikleri otomobile binerek, kaçtı. Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkânı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı, ancak sonuç elde edilemedi.

ÖZEL GASP EKİBİ YAKALADI

İlçede meydana gelen silahlı kuyumcu soygunu sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce 'Özel gasp ekibi' kuruldu. Soyguncuların peşine düşen özel ekip, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alarak saldırganların eşkâlini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte bulunan özel ekip, İstanbul'da olduklarını saptanan şüphelileri yakalamak düğmeye bastı, operasyon düzenledi. Operasyonda tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskında, 9 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları için Çorum'a getirilen şüphelilerden Ahmet B., Muhammed Ö., İsmail Ö. ve Atıf D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen çok sayıda altın bilezik de iş yeri sahibe teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soyulan kuyumcu (önceki görüntü)

-Kuyumcu soyulma anını anlatması(önceki görüntü)

-Zanlıların adliyeden cezaevine götürülmeleri

-Güvenlik kamerası soygun anı)

Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR - Elif DURUR / ÇORUM,(DHA) 15)19 MAYIS'TA SAAT 19'U 19 GEÇE 250 BİN KİŞİ ATABARI OYNADI

Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen "Dünya Atabarı Oynuyorö isimli dans etkinliği Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta saat 19'u 19 geçe 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı. Dünya genelinde toplam 250 bin dansçının eşlik ettiği etkinlik, toplam 19 dakika sürdü.

Yalova'da da yapılan dans etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Etkiliğe Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile 600 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, 19 dakika boyunca Atabarı halk oyununu oynadı. Halk oyununa 7'den 77'ye herkes destek verdi. Halk oyununu engelliler de tekerlekli sandalyede oynadı.

Etkinliğin ardından organizasyonla ilgili bilgi veren Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, Atabarı'nın Atatürk'ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk'ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu bildirdi. Evciman, "Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19'u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Çok gururluyuz. Bu projenin hem genel koordinatörüyüm hem de dünya koordinatörüyüm. Edirne'den Hakkari'sine kadar, KKTC'den Amerika'ya kadar herkes atabarı oynadı. Bana gelen ilginç görüntüler var. Herkes eğlendi. Cumhuriyetimizin 100. Yılını muhteşem kutladık. Özellikle atabarı. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunudur. Ata'mızın 1936 yılında Balkan Festivali'nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı 'Atabarı' oldu. Biz istedik ki böyle bir proje Ata'mızla bağlantılı olsun. Şu anda 19 ülkede, 81 il ve 22 ilçede oynandı. Bizi tahmini sayımız, bizim proje koordinatörlerinden aldığımız sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atabarı oyunu genel ve detay görüntüler

-Dünya koordinatörü ile röp Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA) 16)İZMİR'DE 350 METRELİK ATATÜRK POSTERİ İZMİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Alsancak'ta yapıldı. Kutlamalara katılan vatandaşlar 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde yürüyüş yaptı.

İzmirliler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa katılan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi. Vatandaşlar, fener alayında 350 metrelik dev Atatürk posteri açarken, yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve belediye başkanları da katıldı. Fener alayı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda son bulurken, Başkan Tunç Soyer 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlara seslenen Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden Cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır" diye konuştu.

Soyer'in konuşmasının ardından alandan ayrılırken, sahneyi ünlü sanatçı Ceylan Ertem'e bıraktı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceylan Ertem'e eşlik ederek şarkı söyledi. Ceylan Ertem'in ardından ise Rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, söylediği şarkılar ile İzmirlilere coşku dolu dakikalar yaşattı. İki ünlü sanatçının konseri bitmesine rağmen vatanadaşlar alanı terk etmeyerek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fener alayından görüntü

-Konserden görüntü

-Tunç soyerden görüntü

-Ceylan Ertem'den görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) 17)HALUK LEVENT'TEN, ANKARA'DA 19 MAYIS COŞKUSU ANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, Ankaralılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Haluk Levent'i Ankaralılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen konsere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve binlerce davetli katıldı.

Program öncesi alandaki kalabalığa seslenen Mansur Yavaş, bugünün 100 yıl önce yanan meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğinin olduğunu belirterek, "Milletimiz en zayıf anında bile toprağına, namusuna, tarihine sahip çıkmış, yıkılmaz zannedilen düşmanlarıyla baş ederek her zaman istikbalini korumuştur. Gururla ifade ediyorum, bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. Terör yoluyla birliğimize kastedenler bizden dehşet ve korkuya düşmemizi, içimize kapanmamızı, ayrışmamızı ve hayatımızı ona göre şekillendirmemizi isteyebilirler. Onlara asla prim vermeyeceğiz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun birliğimizi ve kardeşliğimizi ilelebet koruyacağızö diye konuştu.

Yavaş'ın konuşmasının ardından sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra pek çok marşı seslendirdi. Alandaki kalabalık, Levent'in şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konser alanında detaylar

-Mansur Yavaş'ın sahnede konuşması

-Haluk Levent'ten detaylar Haber-Kamera: Kaan ULU - Arda ERDOĞAN / ANKARA,(DHA) 18)SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NDAN NEFES KESEN GÖSTERİ SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'ü izlemeye gelen binlerce vatandaş Doğupark alanına akın etti. Zorluk derecesi yüksek hareketler yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları, vatandaş heyecanla izledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Türk Yıldızlarından detay

Vatandaşlardan görüntü Haber-Kamera: GÖKHAN İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) 19)DENİZLİ'DE ŞAMPİYON İKİ TAMININ TARAFTARLARI KAVGA ETTİ, POLİS TOMA'YLA MÜDAHALE ETTİ DENİZLİ'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı. Birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden guruplara, Çevik kuvvet TOMA'yla su sıkıp müdahale etti.

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Denizli'deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklar kutlama yaptı. 1. Lig şampiyonu olan ve Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un Atatürk Stadı'nda yapılan kupa töreni sonrası yeşil siyahlı taraftarlar da meydana indi. Şampiyon olan Galatasaray ve Denizlispor'un taraftarları şehirde kutlama yaptı, araçlarıyla tur attı. Delikliçınar Meydanı'nda iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydanda birbirlerine saldırdı, şişe ve meşale fırlattı. Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederken, TOMA'yla taraftarların üzerine su sıkıldı. Polisin müdahalesinin ardından taraftar grupları dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraftarlardan detay görüntüler

-Polislerden görüntüler

Traftarların birbirlerine şişe atmasından

- TOMA'yla su sıkılmasından Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) 20)TRAKYA'DA SARI-KIRMIZI COŞKU SPOR-Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray taraftarları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de coşkulu kutlama yaptı.

Edirne'de Ayşekadın semtinde Trakya Üniversitesi Yerleşkesi önünde toplanan Galatasaray taraftarları, ellerinde meşaleler ve sarı-kırmızı bayraklarla kent merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan taraftarlar, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentte ayrıca Galatasaray taraftarları araçları ile kent turu attı.

Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları kent merkezinde toplanarak, şampiyonluk kutlaması yaptı. Meşaleler yakan sarı-kırmızı taraftarlar, şarkılar söyleyip doyasıya eğlenirken, polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kırklareli il merkezi ve Babaeski ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar toplanıp, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araçlarıyla çıkanlar uzun konvoylar oluşturarak sarı-kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı. Babaeski ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık burada büyük Galatasaray bayrağı açtı. Kutlamaya aileleri ile katılan taraftarlar davul-zurna eşliğinde şampiyonluk marşları söyleyerek cadde üzerinde ilerledi. Uzun araç konvoylarının oluştu kutlamada kilitlenen trafiğe polis zaman zaman müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------- EDİRNE

Sarı-kırmızı taraftarların toplanması

Meşaleler yakılarak yapılan yürüyüş

Atılan sloganlar

Meşaleler yakılması

Kutlamalardan detaylar TEKİRDAĞ

-Yolda konvoy yapan taraflarlar

-Araç camlarından bayrak sallayan galatasaraylılar

-Meşaleler ile sahile ilerleyen taraftar grubu

-Kalabalığın hep bir ağızdan şampiyonluk sloganları atması

-Detay görüntüler KIRKLARELİ

Toplanan kalabalık

Kalabalık dev bayrak açması

Marş söyleyerek kutlama yapmaları

Konvoy şeklinde ilerleyen taraftar

Genel,detay görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ruhan YALÇIN - Olgay GÜLER / EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,(DHA) 21)GALATASARAYLILAR, BURSA'DA ŞAMPİYONLUKLARINI KUTLADI Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar, şampiyonluklarını Bursa sokaklarında coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı. Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde caddeleri trafiğe kapatan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını ilan etti. Bazı apartmanların çatılarından havai fişek gösterileri yapıldığı da görüldü. Öte yandan oluşabilecek olumsuzluklara karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 400 polis, Görükle Mahallesi'nde güvenlik önlemli aldı.