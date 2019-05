DHA YURT BÜLTENİ - 1

'DAVAMIZA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ' İftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımızın her sahasına daima sizlere daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için gayret ettik. Zorluklar karşısında yılmadık. Saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Belediye başkanlığında, başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında üstlendiğimiz her görevde sizi kimliği taşımaktan, vatandaşı olmaktan iftihar duyacağız bir ülkede yaşatmak için ter döktük. Ecdadımızın emaneti olan bu vatana gerektiğinde canını ortaya koyarak sahip çıkan milletimizi hak ettiği konuma getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Milli iradeye kast eden elleri, hezimete uğrattık. Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar Fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık. İnşallah bu anlayışla de yolumuza devam edeceğiz. Milletimize emanetini asla yere düşürmeyecek büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'ÜLKEMİZİN KAZANIMLARININ TAMAMI SİZE AİTTİR' 19 Mayıs 1919'da verilen mesajın, yeni nesil tarafından son nefesine kadar taşınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradaki her bir kardeşimin, 19 Mayıs'ta verilen mesajı son nefesine kadar taşıyıp gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır. Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun, hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancımızı hamdolsun 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık. Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün dünya 5'ten büyüktür gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Şayet bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan Orta Asya ve balkanlardaki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber, diplomasi de de imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları ise sizler olacaksınız. 1071'de Malazgirt'te, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yükseltilen mücadele sancağını, İstikbal'e sizler hazırlayacaksınız. Türkiye'ye hizmet bayrağını sizler devralacak ve 19 Mayıs ruhu ile daha ileriye götüreceksiniz. Şairin o güzel ifadesi ile, ' Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır' Evet siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir."

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ANLATAN GÖSTERİ BÜYÜLEDİ

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gneçlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda '1919 Bitmeyen Yolculuk' isimli program gerçekleştirildi. Program Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edildi. Programda Türkiye tarihinden kesitler sunularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a gelişi ve Kurtuluş Savaşı süreci sonrasında kazanılan zafer anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ile halk izledi.

2)KILIÇDAROĞLU: SANDIĞA GİDECEĞİZ, ADALETİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Samsun'da, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yapılan MYK Toplantısı'nın ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, halka seslendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da 'Bağımsız Türkiye'nin 100'ü' başlıklı bildiriyi okudu.

Toplantı sonunda hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan söyledi. Her birinizin mutlaka İstanbul'da bir yakını vardır. Her birinizden bir telefon açacaksınız, konuşacaksınız. Her birinizden bunu bekliyorum. Diyeceksiniz ki 'Halktan birisi, kul hakkı yemeyenden, dürüstlükten birisi İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yaptı'. Diyorlar ki '18 günde ne yaptın?'. 18 günde aldığı kararlarla İstanbul'un fakirinin, fukarasının yanında olduğunu gösterdi. Yaşanabilir bir İstanbul, bunların tamamını yapacağız. Bizim kitabımızda kavga, kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Parti'li kardeşlerime, senin de vicdanına sesleniyorum. Eğer bir hak, vatandaşın verdiği bir hak kapalı kapılar ardında 18 gün sonra o hak o kişinin elinden alınmışsa Hakk'a, hukuka, adalete inanıyorsan sandığa gideceksin. Hakkı, hukuku sahibine Ekrem başkana iade edeceksin. Kapalı kapılar ardında adaletin terazisini bozdular. Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı layık olduğu koltuğa yeniden oturtacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da seçimde kazanacaklarından şüphe duymadıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışarıda bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden özellikle Samsunlu hemşehrilerimle bu güzel tarihi anda bir yardım istiyorum. Sizler Samsunlular olarak İstanbul'da yaşayan yakınlarınızı arayarak, bana destek olmalarını söylemenizi istiyorum. Bu süreç sadece milletçe İstanbul'u kazanma süreci değil; demokrasimize verilen zararı tamir etme sürecidir. Bu süreci hep birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Son olarak sizlere müjdelemek istiyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi.