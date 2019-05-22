DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)OTOMOBİL, TAKLA ATIP, ŞARAMPOLE UÇTU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım ile Şahin Değirmenci ise yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Tuncay Altun yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan Ebru Yıldırım'ın telefon ile durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde ekiplerin yaptığı kontrolde Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın öldüğü belirlendi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan Yıldırım, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşınırken, aracın altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekipler, zamanla yarıştı. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu baş kısmı otomobilin altında sıkışan Değirmenci, kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma çalışmasının ardından çıkartılan Değirmenci, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Altun ve Acar'ın cenazeleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Ters dönen otomobilin başındaki polisler

- Yaralı Ebru Yıldırım'ın sedye ile ambulansa taşınması

- Polislerin otların arasında kaza yerine yürüyüşü

- Ters dönen otomobilin altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekiplerin seferber olması

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Yaralı Değirmenci'nin sedye ile kaza yerinden ambulansa taşınması

- Değirmenci'nin sağlık görevlisine "Ben iyi miyim?" sorması

- Sağlık görevlisinin Değirmenci'yi sakinleştirmeye çalışması

- Değirmenci'nin ambulansa konulması

- Ekiplerin ters dönen otomobili düzeltmeye çalışması

- Üzeri örtülü cesetler ve otomobilden genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) ========================================================= 2)GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA: 11 YARALI GAZİANTEP'te, yolcu taşıyan minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.İddiaya göre, Nizip ilçesine yolcu taşıyan Nüveren Mercan yönetimindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs aynı yönde ilerleyen, Ferit Aydın'ın kullandığı 21 AAE 044 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile hurdaya dönen araçların sürücüleri ile 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs ve otomobiller

- Polislerin çalışması

- Trafikten görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) 3)ÇORLU'DA OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI 2 POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, 2 polis memuruna çarparak yaraladı. Kaçarken kaza yapınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan H.E., polis tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.'nin ilçenin Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Eve baskın düzenleyen polis, O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

2 POLİS YARALANDI

Bu sırada sokaktan geçen E.H.'nin kullandığı 34 GY 1721 plakalı otomobil, şüpheliyi gözaltına alan ekibin, sokak üzerinde park halindeki polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından aracıyla birlikte kaçmaya çalışan E.H.'ye, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak durmayarak kaçan araç sürücüsü, polis memurları H.Y. ve Ş.K.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Polis memurlarına çarptıktan sonra da kaçmayı sürdüren otomobili durdurmak için polis ekipleri de peşinden gitti. Kavalamaca sırasında duvara çarpan otomobilin sürücüsü, bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Takip eden polisler, önce havaya uyarı ateşe açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak E.H., kaçmaya devam edince, bacaklarından tabanca ile vurularak yakalandı. Olay sırasında mahalleliler ile polis ekipleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Olay, üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları ile bacağından vurularak yakalanan şüpheli E.H., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleden detaylar

-Polis araçları

-Şüphelinin kullandığı araç

-Olay yerindeki mahalle sakinleri

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) 4)FABRİKANIN TALAŞ SİLOSU YANDI, SAHİBİ ÇATIDAN DÜŞTÜ KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ahşap üretiminin yapıldığı fabrikada, talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen fabrikada sahibi ise çatıdan düşerek yaralandı. Dün akşam saatlerinde, Gebze Pelitle Mahallesi'nde bulunan yakıt olarak kullanılan 'pelet' isimli ürünün üretimin yapıldığı ahşap ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Fabrikadakiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada fabrikanın sahibi Fatih Y., fabrikanın çatısına çıkarak siloya su tutmak isterken çatıdan düşerek yaralandı. Fatih Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Fabrikadan görüntüler Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli),(DHA) ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİNE KATILIP, AĞLAMIŞ (EK)

5)TUTUKLANDI Tunceli'nin Hozat ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan Sakine Oğuz'u (57) öldürdüğünü itiraf eden Medet Can Ataş (21), jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan Ataş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyeye götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA) SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI (EK)

6)SİLAHLI SALDIRGANLAR DERE KENARINDA YAKALANDI Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim K.'yı silahla yaralayarak kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırganların yakalanma anı

-Olay yeri

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA) 7)BELEDİYEDE İŞTEN ÇIKARILAN 2 KİŞİ BAŞKAN YARDIMCISINI DARP ETTİ MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre işten çıkartılan 2 belediye personeli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u darp etti. Olayda, Koç'un kolunun kırıldığı öğrenilirken, Koç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Yıldız Camii yakınında meydana geldi. Alaşehir Belediyesi'nde çalışırken iddiaya göre bir süre önce iş akti feshedilen M.C. ve M.Y., akşam iş çıkışı 19 Mayıs Caddesi'nden yürüyerek evine giden Halil Koç'un önünü kesti. Burada iki şüpheli Başkan Yardımcısı Koç'a hakaretler ettikten sonra fiziksel müdahalede bulundu. Koç'u bir süre darp eden M.C. ve M.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Koç'u ambulansa alarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Koç'un olayda kolunun kırıldığı ve yüzünde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

Halil Koç'un şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Koç'un saldırıya uğradığı bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına olayın yansıdığını tespit eden ekipler, şüphelilerin eşgallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırının ardından Başkan Yardımcısını ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, saldırıyı kınadığını belirterek, güvenlik güçlerinden böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halil koç'a saldırı işyeri kamerası

-Ambulansta tedavi altına alınması Haber: ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) 8)KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİNİN CESEDİ BULUNDU TRABZON'da, temizlik çalışması yürüttüğü sırada kanalizasyon çukuruna düşerek kaybolan belediye işçisi Levent Şanlımeral'a (54) ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerince kanalizasyondan çıkarılan işçinin, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaybolduğu noktanın 1 kilometre uzağında bulunan Şanlımeral'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri detayları

Ekiplerden detay

Çukurdan detay

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-İşçinin bulunduğu bölgeden görüntüler

-İçinin cesedinin ambulansa konulması

-Çevredeki ekipler ve bölgeden görüntüler Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) 9)EMEKLİ YARBAY, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULDU Tekirdağ'da serinlemek için denize giren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören(52), boğuldu.

Tekirdağ'da her gün düzenli olarak spor yaparak deniz girdiği belirtilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören, dün saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Beyazköy mevkisinde da denize girdi. Bir süre sonra bir sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz kaldığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nin dalgıç ekibi, Ören'i baygın halde kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan Ören, kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın olduğu noktadan görüntüler

-Atakan Ören'in ekipler tarafından çıkarılması

-Ambulansa taşınması Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) 10)2 MOTOSİKLET VE BİR OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI KIRIKKALE'de 2 motosikletin kavşakta bir otomobil ile çarpışması sonucu, motosiklet sürücüleri ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Ramazan Zararsız'ın kullandığı 06 BB 5085 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği sırada, Abdulkadir Tosun'un (21) yönetimindeki 35 BKF 64 plakalı motosiklet ve Furkan Yücesivri'nin (18) hakimiyetindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaskları olmadığı belirtilen 2 motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motor sürücülerini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Tosun ve Yücesivri'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıların kaldırılması

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRKKALE,(DHA) 11)SAHUR VAKTİ 2 OTOMOBİLİ YAKMAK İSTEDİLER ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, üzerine benzin döktükleri iki otomobili ateşe verdi. Sahura kalkan araç sahiplerinden biri, durumu fark edip, alevler otomobilleri sarmadan yakınlarıyla birlikte müdahale ederek söndürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 84113 Sokak'ta meydana geldi. Sahura kalkan Şahin Eren, balkona çıktığında evinin önüne park ettiği otomobiliyle komşunun otomobilinin alev aldığını fark etti. Eren ve yakınları, kovalarla otomobillerin kaput kısmındaki alevlere su dökerek yangını büyümeden söndürdü. Otomobillerde küçük çaplı zarar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobillerin üzerine benzin dökülerek ateşe verildiğini belirledi. Bölgede ise içi benzin kokan bir pet şişe bulundu.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kundaklanmak istenen otomobillerden görüntü

- Otomobilin üzerindeki yanık izi

- Araçlarda inceleme yapan polisten görüntü

- Kundaklama girişiminde kullanıldığı düşünülen pet şişe

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) 12)ÇERKES SOYKIRIMI VE SÜRGÜNÜ'NÜN 155'İNCİ YILINDA AĞITLAR YAKILDI MERSİN'deki Çerkesler, 155 yıl önceki soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren yaklaşık 500 bin soydaşını düzenlenen törenle andı. Ağıtların yakıldığı törende, denize çiçek bırakıldı.

Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kent merkezindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün önemine ilişkin konuşan Dernek Başkanı Güner Savrum, "21 Mayıs, milyonlarca Çerkes'in anayurtlarından sürülüp dağıtılışı, yüzbinlerce Çerkes'in sürgün yollarında kırılışı, Karadeniz'in soğuk ve karanlık sularında gömülüşleridir. 21 Mayıs soykırımdır, sürgündür. 1763-1864 yılları arasında 101 yıl süren Rus-Kafkas savaşlarında 500 binden fazla Çerkez hayatını kaybederken, Çerkeslerin mağlubiyeti ile neticelenen savaş sonrasında, bundan 155 yıl evvel, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya'sının kolonyalist politikaları çerçevesinde yaklaşık 1.5 milyon Çerkes, başta Osmanlı toprakları olmak üzere değişik ülkelere sürgün edilmişlerdir. Ancak sürgün sırasındaki yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı, resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Çerkes hayatını kaybetmiştir. Bugün yaşanan tüm acılara ve dağılmışlığa karşın Çerkesler, varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyor" dedi.

Konuşmanın ardından soykırımın unutulmaması için and içen Çerkesler, yine yaşamını yitirenler için ağıt yaktı. Tören, denize çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Katılımcıların görüntüsü

- Kur'an okunması ve dua edilmesi

- Dernek Başkanı Güner Savrum'un konuşması

- Ağıt yakılması

- Denize çiçek bırakılması Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA) 13)ÇERKEZLERDEN 'SESSİZ' YÜRÜYÜŞ Sivas'ta yaşayan Çerkez kökenliler Kafkasya'da yaşanan soykırım ve sürgünün 155'inci yılı nedeniyle ellerinde dövizler ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı.

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği ve Sivas Yavu Derneği organizasyonuyla kent meydanında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, '21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız' ve 'Karadeniz en çok Çerkezlere kara' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı. Çarlık Rusyası döneminde uygulanan soykırım ve sürgünü protesto eden grubun yürüyüşü İstasyon Caddesi üzerinden 50'nci Yıl Kavşağı'na kadar sürdü. Buradan geri dönen grup üyeleri yürüyüşü kent meydanında tamamladı.

Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, "Büyük toplumsal olaylar tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Zulme dur demenin bedeli ağırdır. Biz Çerkezler zulme dur demenin bedelini ağır ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Onurlu bir varoluş ve özgürlüğü canını verebilecek kadar önemseyen biz Çerkezler bugün ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Grubun görnütüsü

-Yürüyüşten görüntüler

-Dernek Başkanının açıklaması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) 14)TAMİRE GETİRİLEN TELEFONUN BATARYASI PATLADI MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tamir için getirilen telefon bataryası iş yerinde patladı. Patlama anı ise saniye saniye iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Bir kişi arızalanan cep telefonun bataryasının ve ekranın değiştirilmesi için tamirci Selim Acar'a bıraktı. Müşteri telefonunu bıraktıktan kısa süre sonra sonra Acar, tezgaha yöneldiği sırada patlama yaşandı. Yaralananın olmadığı patlama sırasında işletmeci Acar ile Efe isimli köpeğinin yaşadığı korku dolu anlar işyerinin kamerasına saniyeye yansıdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) 15)CAMİİ DEPOSUNDAN 82 SANTİM UZUNLUĞUNDA İGUANA ÇIKTI DÜZCE'de, Asar Camii'nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

Düzce Azmimilli Mahallesi'nde bulunan Asar Camii'nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.

DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, "Rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettireceğiz ve genel müdürlükle görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Belki de hayvanat bahçesine gidecek" dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise "Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Tabi iguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde yetişen bir hayvan türü değil. O yüzden hepimiz şaşırdık" diye konuştu.