DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)GİRESUN'DA, GRİ LİSTEDE ARANAN PKK'LI TERÖRİST, YAKALANDI GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 'Kawa' kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK'lı terörist teslim oldu. Behruz Dudkanlu'nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz'de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.

Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Güce kırsalında yakalandı. Tunceli'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK'lı teröristin, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyon detayları (ARŞİV) Haber-Kamera: GİRESUN / (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================================== 2)DERSTEN ÇAĞIRDIĞI ÖĞRETMENİ OKULUN KORİDORUNDA DARBETTİ, O ANLAR KAMERADA ÇANKIRI'da H.A., oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çağırıp, okulun koridorunda darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, H.A. gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda meydana geldi. H.A., öğretmeni M.S.'nin, oğluna şiddet uyguladığı iddiası üzerine okula gitti. H.A., okul binasına girerek, ders sırasında sınıfın kapısın açıp, öğretmen M.S.'yi konuşmak için dışarıya çağırdı. H.A., sınıftan çıkar çıkmaz okulun koridorunda M.S.'ye saldırdı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A., öğretmene tokat ve yumruk atıp, boynunu sıktı. Öğretmen ise herhangi bir karşılık vermedi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A., karakola götürülürken, olay nedeniyle öğleden sonra okulda eğitime ara verildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada olaya tepki gösterdi. Öztürk, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

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- Öğretmeninin sınıftan çıkması ve darp edilmesi (Güvenlik kamerası) Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ / ÇANKIRI, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)OTOMOBİL, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI, 8 YARALI; KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Balışehy ilçesine bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Amasya'dan Ankara yönüne giden Hikmet Kaya yönetimindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı istikamete seyreden bir aracın ön kamerasına yansıyan kazada, arkadan hızla gelen Hikmet Kaya idaresindeki otomobilin minibüse hızla çarptığı ve minibüsün 2 kez bariyerlere çarparak döndüğü görüldü. Ayrıca, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hikmet Kaya’nın, kaza sonrası aracını kontrol etmesi de kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yaralılar

-Yaralılara müdahale

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- Kaza anı (araç kamerası) Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 4)İZMİR'DE KORKUNÇ CİNAYET Önce annesini kabloyla boğarak öldürdü, daha sonrada intihar girişiminde bulundu.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Rıza Tosun, 79 yaşındaki annesi Sevdiye Tosun'u kablo ile boğarak öldürdü. Olayın ardından cinnet getiren Rıza Tosun, önce çok sayıda ilaç içti daha sonrada bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Tosun'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7076/1 sokaktaki 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. Oğlu Rıza Tosun ile birlikte yaşayan Sevdiye Tosun'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek akşam saatlerinde Tosun ailesinin evine gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerinde yaşlı kadın ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevdiye Tosun'un öldüğü, oğlu Rıza Tosun'un ise yaşadığı belirlendi. Ambulansa alınan Rıza Tosun, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tosun ailesinin evinde incelemelerde bulundu. Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİ KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Hastanede tedavisi süren Rıza Tosun'un polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, olayın ardından ise ilk önce ilaç içtiğini, daha sonrada bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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-Evden görüntü

-Hastaneden görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ================================================ 5)KAYIP ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADIN SU KUYUSUNDA BULUNDU KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Besey Tıkız (70), düştüğü su kuyusunda sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın, 40 dakika süren kurtarma çalışmaları sonunda kuyudan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Memişkaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Besey Tıkız, saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Yaşlı kadını aramaya çıkan yakınları bir sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik korucusu ile yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonunda Besey Tıkız, mahalle yakınındaki bir su kuyusunda sağ olarak bulundu.

Yaşlı kadını kuyudan çıkarmak için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Besey Tıkız, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 40 dakika süren çalışmaları sonunda su kuyusundan çıkarıldı. Tıkız, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Besey Tıkız'ın genel sağlık durumunun yapılacak muayene ve tetkikler sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sedyeye alınması

- Sağlık kontrolünün yapılması

- Sedyenin taşınması Haber-Kamera: Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN 3 ÇOCUK YARALANDI MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı. Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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- Parktan detay

- Başıboş köpeğin havlaması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ahmet AKKUŞ - Kamera: NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ================================================ 7)YATALAK HASTANIN MAAŞINI ALMAK İSTEYEN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül’ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.

Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası’nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., sonraki gün geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.

Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların adliyeye girişleri Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)TEKİRDAĞ'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 4'Ü POLİS 10 KİŞİ TUTUKLANDI TEKİRDAĞ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden soruşturmaları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 15'inden 4'ü polis 10'u, mahkemece tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Polis, geniş kapsamlı başlattığı soruşturma kapsamında, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğu belirlendi. Araçlarda değişiklik yapıp, piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 5'i polis memuru 23 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü polis 10'u tutuklanırken, 1'i polis 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 8 şüphelinin soruşturması sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane tabela

-Polis minibüsü

-Şüphelilerin minibüsten indirilmesi

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)ARDAHAN'DA 'ŞAP' KARANTİNASI ARDAHAN'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı. Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarındaki büyükbaşlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Karantina, hayvan pazarı ile 10 kilometre yakınında uygulanırken, büyükbaşlardan alınan numuneler, şap enstitüsüne gönderildi. Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ardından hayvan pazarı, 30 gün sonra yeniden açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan pazarından görüntü

-Büyükbaş hayvanlardan görüntü Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ AVUKAT MÜZEYYEN'İ ANDILAR AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı. Kayapınar ilçesinde, 19 Mayıs Pazar günü, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla silahla vurulduğu yerde anıldı. İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kadın kolları üyelerinin katımıyla yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Müzeyyen Kaya, Müzeyyen Boylu'nun daha önce partilerinin il yönetiminde aktif görev aldığını belirterek, "Avukat Müzeyyen Boylu'nun 2 çocuğunun gözleri önünde katledilişini, AK Parti teşkilatları olarak bir kez daha lanetliyoruz. Sevenlerine, ailesine, bütün yol arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunurken, Müzeyyen Boylu davasında adaletin yerini bulması, katili, Mesut Issı'nın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. AK Parti teşkilatlarımızda icraatlarıyla bizleri hepimizi onurlandıran rahmetli Müzeyyen Boylu, aynı zamanda bir hak savunucusuydu. Avukatlık mesleğinin yanı sıra kadın hakları savunuculuğu konusunda birçok sivil toplum kuruluşunda etkili çalışmalar yapan arkadaşımızı her zaman saygıyla minnetle ve rahmetle anacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Müzeyyen Boylu'nun öldürüldüğü yere karanfil bırakılıp, dua edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AK Parti il yönetiminin basın açıklaması yapılacak yere gelmesi

- İl Başkanı ve yönetimden detaylar

- İl Yönetim Kurulu Üyesi Müzeyyen Kaya'nın basın açıklamasını okuması

- Avukatın öldürüldüğü yere karanfil bırakılması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)'ERCİYES 2019' TATBİKATI GECE ATLAYIŞIYLA BAŞLADI KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2019 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 4 ülke askerinin fiilen olmak üzere 7 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı. Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2019 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'dan katılan 12 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayış yaptı. Atlayış öncesi uçakta bulunan kılavuz paraşütçü askerlerden birisi Erciyes tatbikatında yer alan tüm askerler adına şehit aileleri ve gazilerin Babalar Günü'nü de kutladı.

Erciyes 2019 tatbikatına 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de katıldı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki kılavuz tatbikatının hazırlıklarını yerinde inceleyen Sivri, gece atlayışı öncesi askerleri selamladı. Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında 99'u yabancı olmak üzere 895 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2019 tatbikatına 33 ülkeden 39 askeri ateşe de katılım sağlayacak. Erciyes 2019 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer aldığı 120 asker, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askerlerin uçağa biniş hazırlıkları

-Askerlerin hazırlıkları

-Kolordu Komutanının kılavuz paraşüt ekibini selamlaması

- Askerlerin uçağa binmesi

- Haber muhabiri Yasin Dalkılıç'ın uçak içi sunuşu

- Kılavuz atlayışı yapacak askerlerin uçak içindeki hazırlığı

- Kılavuz atlayışı yapacak askerlerden birinin babalar günü mesajı

- Paraşütçü askerlerin uçaktan atlaması

- Askerlerden birisinin uçak içinde selamlama yaparak atlaması

Süre: 7.29 Boyut: 900 MB Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI TATBİKATI, NEFES KESTİ GENELKURMAY Başkanlığınca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Ankası -2019 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurların katıldı. 13 Mayıs'ta başlayan ve 24 Mayıs günü sona erecek tatbikatın kapıları dün basına açıldı. İlk olarak tatbikata katılan savunma helikopterleri ile üste konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın 1'i, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, hedefler F-16'lar tarafından imha edildi. Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri yetkilileri izledi.

ANKA, LAZER GÜDÜMLÜ MİLLİ MÜHİMMAT KULLANDI Milli silahlı insansız hava aracı olan ANKA'nın, Roketsan tarafından yapılan yapılan lazer güdümlü MAM-L (Milli Akıllı Mühimmat) mühimmatını, tatbikatın bugüne kadar olan süreçlerinde kullandığı belirtildi. TATBİKATA KATILAN UNSURLAR Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 adet ATAK helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan SAT görev timi 5 personel, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Özel Kuvvet timi 7 personel ve 1 adet S-70 helikopteri, Azerbaycan’dan 2 adet Mi-17 ve 2 adet Mi-35 helikopteri ile 1 CSAR timi toplam 57 personel, İngiltere’den 1 JTAC timi 4 personel, Katar’dan 1 adet C-130 uçağı ve 54 personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 1 adet AS-532 Cougar helikopteri ve 1 PK timi 14 personel, Pakistan’dan 4 adet F-16 ve 1 CSAR Timi 6 personel ile gözlemci statülüsünde helikopter pilotları toplam 90 personel, Romanya’dan ise 2 adet IAR-330 SOCAT helikopteri ve 30 personel ile katılım sağlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tatbikattan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================================================== 13)ŞENTOP: TÜRKİYE SÖZÜ MERAK EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkat çekerek, "Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye, sözü merak edilen bir ülke haline geldi. Yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de yapılan 'Üçüncü Bin Yılın Başında Dünya ve Türkiye' konulu toplantıya katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Şentop'un yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, oda ve birlik başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantının onur konuğu olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir'e daha önce defalarca gelmesine karşın ilk kez Meclis Başkanı sıfatıyla geldiğini anlattı. Şentop, bir Tekirdağlı olarak İzmir'e özel bir muhabbeti olduğunu dile getirdi. Rumeli kökenli olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin 1926’da Tekirdağ’a yerleştiğini söyleyerek, konuşmasında Rumeli-Balkan göçmenlerinin Türkiye’ye yaptıkları katkılardan söz etti. Tarihin kronoloji üzerinden işlediğini ifade eden Mustafa Şentop, "Geriye bakıldığında saatler, günler, haftalar, yıllar birbirine eşit değil her zaman. Çünkü takvim yapraklarının arasını dolduran olayların çokluğu ve yoğunluğudur. 100 yıllık bir tarihin 3-5 sayfaya sıkıştırıldığını, bazen de birkaç yılın sayfalarca yazıldığını görürsünüz. Yüz yılların en uzununu yaşadığımız dönemler var. Olayların sayısının arttığı ve önümüzdeki dönemin yeniden şekilleneceği bir noktadan geçiyoruz. Uluslararası ticarette 20'nci yüzyılın paradigmaları sona erdi. Dünya 3'üncü bin yılın sonunda yeni bir dünya düzeninin tartışıldığı bir döneme girdi" dedi.

'YENİ NESİLLE ATALAR, DEDELER ARASINDA ANLAŞILABİLİR FARKLAR VARDI' Küreselleşme ile birlikte dünya düzeninin değişmeye başladığını anlatan Şentop, 30-40 yıl önce gazetelerde Türkiye'nin sınırları dışında meydana gelen üçten fazla haber göremezken artık haberlerin önemli bir kısmının Türkiye dışındaki olayları konu aldığını anlattı. Şentop, "Ülke içi olaylarla ilgili ülke dışı olaylar arasında önem açısından bir fark kalmadı. Jenerasyon farkları da çok daha bariz ortaya çıkmaya başladı. Yeni nesille atalar, dedeler arasında anlaşılabilir farklar vardı. Şimdi iletişim daha zorlaştı. Kültürel ve teknolojik değişim çok hızlı" diye konuştu. Türkiye'de kullanılan ulusal yargı ağı projesi UYAP'ı örnek gösteren Şentop şöyle devam etti: "Yargılama süreçlerinin internet ortamında işlemesini sağlayarak bu proje başarılı oldu. Dava dilekçeleri sadece mahkemede değil sanal ortamda kayıt altına alınıyor. Bunun işlemesi için hakimlerin, savcıların bilgisayarı iyi kullanması lazım. Dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı ve hepsine 1 yıl süresince eğitim verildi. Buna rağmen öğrenemeyen yaklaşık 700 hakim, savcı oldu. Onlar emekliliğini istedi. Şimdi bilgisayarları kullanamayan hukukçuların torunları cep telefonlarıyla dünyadaki farklı ülkelerden hisse senedi alıp satıyor. Bu değişimi yaşıyoruz."

'ABD'NİN FAİZLERİ ARTIRMASI ÇİN'İN BORCUNU ETKİLİYOR' Dünyanın herhangi bir yerindeki olayın yalnızca o ülkeyi etkilemediğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD'nin faizleri artırması Çin'in borcunu etkiliyor. Eskiden böyle değildi. Küreselleşme sosyal hayatta ve kültürde de hayata geçti. Bu değişim iktidarları da değiştirir. Üçüncü bin yılın başında bu noktaya geldik" dedi. Bundan 100 yıl önce bütün cephelerde sürdürülen 1. Dünya Savaşı'ndan yorgun bir ülke olarak çıkıldığını anlatan Şentop, 2019 yılının İstiklal Mücadelesinin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı siyasi partilerin genel başkanları ile güzel bir fotoğraf ortaya koyduğunu anlattı. Uluslararası ticaretin ve hukukun tartışılacağı bir döneme girerken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladığını belirten Şentop, şöyle devam etti: "Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye sözü merak edilen bir ülke. 20'nci yüzyıl çatışmalardan farklı olarak yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor. Türkiye iyi imkanlara sahip. Bunu takviye edebilmek için 2017 Nisan ayında hükümet sistemi değiştirildi. Bugün bütün dünyada hükümet sistemi tartışmaları var. ABD'de 200 yıldan fazladır devam eden sistem tartışılıyor. Türkiye referandumla beraber önemli bir adım attı. Yeni dünyada daha güçlü bir aktör olarak yer alması için bu değişiklik yapıldı. Türkiye yeni bir dünyanın inşa edileceği zaman diliminde kendisini yeniden kurarak alt yapısını hazırladı. İzmir sadece siyaseten değil ekonomik olarak da önemli bir şehir. İzmir yeni Türkiye'nin ekonomik mücadelesiyle ilgili ilk adımın atıldığı yerdir."

'YAVAŞ YAVAŞ DOLARIN TEK PARA OLDUĞU EĞİLİMİN DIŞINA ÇIKILIYOR' Teknoloji ve bilimde gelinen noktayı özetleyen Şentop, "Hindistan bilişim teknolojilerinde önemli bir role sahip. 20'nci yüzyıla değil, geleceğin paradigmalarıyla bakıldığında Türkiye'nin bazı riskleri olsa da geleceğe ümitle bakıyorum. Değerlerin çok büyük önemi var. Eğer bir medeniyet kendi havzası dışında insanlara da ümit oluyorsa gelecek vaad ediyordur. 19 yüzyıl Avrupası Batı dışındaki dünyada insan hakları alanında ümit bağladığı bir kültürken şimdi öyle değil. Bütün insanların ve devletlerin eşitliğine inanan değerlere ihtiyacı var. Bu değerleri ortaya koyan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımız milli paralarla ticaret yapılmasına dair bir görüş ortaya koydu. Putin'in ardından Hindistan ve Çin'de buna sahip çıkıldı. Yavaş yavaş doların tek para olduğu eğilimin dışına çıkılıyor" dedi. Dünyada zor bir döneme girildiğini savunan Şentop, Türkiye'nin potansiyeli ve avantajlarının çok olduğunu belirterek İzmir'in Türkiye'ye ve yeni dünya düzenine katkı sunacağını ifade etti.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU Şentop, soru-cevap kısmında meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’de bütün toplumların bir arada yaşamasıyla ilgili sıkıntılar devam ediyor" diyen bir katılımcıya Şeptop, "Siyasetteki tartışmalar, çekişmeler, tırnak içinde bölünmüşlükler aslında toplumsal hayatımızda yok. Türkiye birçok ülkeyle mukayese edildiğinde bütünleşiklik konusunda belki birinci sırada. Ciddi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Siyasetin gürültüsü, birlik beraberliğimizi sağlayan tabloyu sanki çarpıtıyor gibi. Bu yanıltıcı. Türkiye, temel meselelerinde birlikte hareket etmeyi başarabilen bir millete, topluma sahip. O konuda hiçbir tereddütüm yoktur" dedi. İZMİR'İ SÖZ SAHİBİ YAPMA HEDEFİ İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in doğal kaynakları çok yönlü üretim olanaklarıyla pek çok sektörde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek kentin tarım, ticaret, ekonomi ve turizm potansiyeliyle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini anlattı. Yeni kurulan dünya düzeninde İzmir'in kendi yerini alacağını ifade eden Vali Ayyıldız, yatırım olanakları ve yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlamak için tüm imkanların seferber edilebileceğini kaydetti. Ayyıldız, "Milletin huzuru ve refahı için üçüncü bin yılda İzmir'i söz sahibi yapmak için çalışmalıyız. Atılacak her adımı stratejik bir hedef olarak önemli görüyorum. Sınırların kalktığı dünyada huzur ve güvenliğin önemi daha da arttı. Bu şartlarda milletimizin geçmişinden aldığı özgüvenle her türlü badireyi atlatacağına inanıyorum" dedi.

'ENDÜSTRİ 4.0 İLE DÜNYA DEĞİŞECEK' İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise teknolojideki gelişmelerin çağları değiştirdiğine dikkat çekerek tarım, ticaret, ekonomi ve şehirleşmenin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını ifade etti. Bir önceki milenyumun başında gelinen Anadolu'nun 1000 yıldır her açıdan dünyanın merkezi haline geldiğini vurgulayan Özgener şöyle konuştu: "Şu anda da yeni bir milenyumun ilk yıllarını yaşıyoruz. Dünya teknolojinin gelişimiyle moda deyimiyle küçük bir köy haline geldi. Robotların ve sibernetiğin yakın bir gelecekte kısıtlı alanlarından çıkıp hayatımızın her alanına gireceğini görebiliyoruz. İnsanlık, teknolojiyle tamamen entegre hale gelecek, evlerde ve iş hayatında robotların varlığı sıradanlaşacak. Buhar gücüyle başlayan endüstrileşmeyle birinci, elektroniğin gelişmesiyle ikinci, internetle üçüncü aşamasına girdiğimiz endüstriyelleşmenin dördüncü kademesine geldik. Endüstri 4.0 ile dünya yeniden büyük bir değişime girecek, yaşam biçimlerimiz değişecek, ekonomik ve ticari hayatımız yeniden şekillenecek. Bugün dünyanın teknoloji devlerinden biri haline gelen Çin ile ABD arasında son günlerde iyice gözler önüne serilen çekişmenin nedenleri de bu yeni dünyayı şekillendirme güdüsü. Uzakdoğu ve Hindistan, yıllar boyunca yaptıkları yatırımların meyvelerini almaya başladıkça dünyanın ticari haritası da yeniden değişecek. Üçüncü bin yıla değişimlerle başladık. Yeniliklere çok iyi adapte olan bir ülkeyiz ve bu yüzden ekonomik hayatın ve iş süreçlerinin dijitalleşmesinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dijitalleşme ve inovasyon gibi terimler, ekonomi ve sanayimizi yönetenlerin en çok kullandığı sözcükler ve en çok proje ürettiği alanlar. Bölge ülkelerini ve dünyayı etkileme gücü yüksek olan bir ülke olarak Endüstri 4.0 alanında da ekonomik ve ticari anlamda öncü olmamız hepimizin biraz daha konsantre olmasına bağlı. İZTO olarak çalışmalarımızı dijitalleştirmek, e-ticarete önem vermek, eğitim çalışmalarımızda inovasyona ağırlık vermek temelde yaptığımız şeyler. İzmir de küresel bir kent olma hedefiyle, Türkiye ekonomisine katkı vermeye ve küresel ekonomi pastasından en yüksek payı almayı hedeflemelidir. Ekonomisinden sosyal yaşamına, sanatından ticaretine kadar pek çok konuda dünyaya yön vermelidir. Tarihten gelen eşsiz deneyimlerini kullanarak küresel fark yaratmalıdır."

Toplantının ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a 1885 yılında yapılmış Balkanlar haritası hediye etti. İFTARA KATILDI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İZTO tarafından düzenlenen iftar yemeğinin ardından İzmirli iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. 17'nci iftarı yaptıklarını ifade eden Şentop, İZTO'da yapılan toplantıda Türkiye ve dünyayı değerlendirdiklerini hatırlattı. Tekirdağ'ın milletvekili olarak 29'uncu Meclis Başkanı olarak göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Şentop, Trakya ve Rumeli hemşehrilerine duyduğu teveccühü belirtti. Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminde artık sadece bir coğrafyanın adı olmadığını belirten Şentop, bir umudun, bir hamlenin ve büyük cesaretin adı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Türkiye yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının bir büyük cesaretin adıdır. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. Ve Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifemizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil, bir mecburiyettir."

Türkiye'nin 19 Mayıs tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Şentop, "Bu 100. yıl dönümü sadece hatırlamak anma değil onlardan geleceğe dönük olarak bir perspektif çıkartabilme bir enerji toplama, yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkanı sağlıyor" dedi. Şentop, konuşmasının ardından göçmen dernekleri temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Konuşmalardan görüntü,

-Hediye takdiminden görüntü,

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-Salondan genel ve detay görüntü,

-Mustafa Şentop'un konuşmasından görüntü, ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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ŞİFRE: dha Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)BAKAN YARDIMCISI CANSIZ: HEDEFİMİZ TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİNİ YILDA 5 MİLYON TONA ÇIKARMAK ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) mekanizasyon üretim sistemi ve ilave istihdamlarla 1 milyon ton olan yıllık üretimi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bugün 500 işçi alımı için gerçekleştirilecek kura çekimi nedeniyle Zonguldak’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti. Vali Bektaş, TTK’ya alınacak 500 işçi için bugün kura çekim yapılacağını söyleyerek, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak bin 500 kişiyle alakalı daha önce bin işçi için yaptığımız prosedürü şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzere 500 işçi için de aynı prosedür geçerli olacaktır. Bugün de maden ocağına inip madencilerimiz ile iftar yapma şansımız olacaktır. İşçilerimizin yaşadığı şartları yerinde görmüş olacağız. Ardından yarın (bugün) kapalı spor salonunda kura çekimi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na alınacak isimler belirlenecektir. dedi. 'HEDEFİMİZ ÜRETİMİ 5 MİLYON TONA ÇIKARMAKTIR' Bakan yardımcısı Mithat Cansız da kura çekimi için Zonguldak’a geldiğini söyledi. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yerli kaynaklara çok önem verdiklerini ifade eden Cansız, şöyle dedi:

"Yerli kaynaklarımızın başında yerli linyitlerimiz ve taş kömürümüz geliyor. Buna verdiğimiz bir değerin göstergesi olması babında buraya geldik. Diğer yandan biz linyit potansiyeli itibari ile çok zengin bir ülkeyiz. 2000’li yıllarda 8.5 milyar ton linyit rezervimiz son 10 ila 15 yılda yapılan yeni keşiflerle 20 milyar tona çıkmıştır. Taşkömüründe başrolü Zonguldak'ımız üstleniyor kömürün keşfinden bu yana ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler ya da başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız başta bu TTK'nın yüksek kalorili kömürlerini en hızlı en verimli şekilde yer üstüne çıkartma ve bunu azami kılma yönünde bir misyonuz ve hedefimiz var. Mekanize tam mekanize oluşumları bu manada çok önemlidir. Hedefimiz inşallah hem bu mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmak olacaktır. Özetle Türkiye Taşkömürü ve üreteceğimiz taşkömürü miktarı bizim için çok önemlidir."

'TTK VE KÖMÜR ÜRETİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ' TTK sahalarının özelleştirilmesi konusunda konuşan Cansız, “TKİ ve TTK'nın yapmış olduğu bu ihalelerin neticesinde sahalar devreye alındığında yaklaşık ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu da yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar. TL cinsinden 7 buçuk milyar lira. Eski tabirle 7 buçuk katrilyon liranın yurt dışına gitmesinin engellenmesi manasına gelecek. Özetle TTK ve üreteceğimiz kömürün miktarı bizim çok önemli bu kömürün üretilmesi hem mekanik sistemin alt yapısını kurmak hem de ilave istihdamlarla olacağı için biz kura çekimine katılmak için buradayız. İnşallah planlarımız istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamlarda önümüzdeki dönemde oluşacak" dedi. İFTAR İÇİN MADEN OCAĞINA İNDİ Bakan Yardımcısı Cansız, açıklamasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne geçti. Madenci kıyafetlerini giyen Cansız, ardından işçilerle birlikte iftar yapmak üzere ocağa indi. İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.