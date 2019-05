DHA YURT BÜLTENİ - 1

Başkan Maçoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız."

Hizmetçinin sevgilisi de soyguncu çıktı, soygunu 2 yılda planlamışlar

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evindeki kasasının soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'un (34) birlikte çalıştığı sevgilisinin Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın 8 şüpheli arasındaki 3 erkekten biri olduğu ortaya çıktı. Iulia Dragusan ve sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay Sarar ailesinin evinde çalıştıkları ardından çıkardıkları bir kavga sonucu işten ayrıldıkları tespit edilirken, soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Ayrıca soyguncuların apart otel, fabrika ile Sarar konutunun bulunduğu alana tel örgütleri demir makasıyla keserek girdikleri belirlendi.

Eskişehir'de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki konutuna giren maskeli 3 kişi tarafından kasaları soyuldu. Çoğu Moldova uyruklu şüphelilerin gerçekleştirdiği soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü soygunla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin Kütahya karayoluna bakan tren raylarının olduğu bölgeden demir makasla tel örgütleri kesilerek içeri girildiğini tespit etti. Sonrasında ise maskeli soyguncular Sarar çiftinden istediği 1 milyon dolar ve 1 milyon euroyu alamayınca kasadaki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri alarak kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri özek bir ekip kurarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılında Sarar ailesinde 2 ay süreyle hizmetçi olarak çalışan Moldovalı uyruklu Iulia Dragusan'ı 15 saat sonra Yalova da yakaladı. Aynı dönemde Iulia Dragusan ile birlikte çalışan ve sevgilisi olduğu belirlenen şüphelinin de Moldova uyruklu olması üzerine Türk İnterpol'ü devreye girerek sınır kapılarına bilgi verildi. Soygunla bağlantısı olduğu belirlenen ve Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı tespit edilen Moldova uyruklu şüpheliler Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. Romanya sınırında yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulgar İçişleri Bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından tutuklanan 8 şüpheli Sofya'da Kapalı Cezaevine konuldu. Türkiye şüphelilerle ilgili iade başvurusunda bulunurken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi.