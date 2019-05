DHA YURT BÜLTENİ - 1

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. TSK'nın, 27 Mayıs akşamı terör örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında, Goraspi Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazeleri, akşam saatlerinde helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. Şehitler için General Ahmet Başyurt Kışlası'nda düzenlenen uğurlama törenine; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. SİLAH ARKADAŞLARI TEKBİRLERLE TABUTLARA OMUZ VERDİ Tören mangası tarafından helikopterden alınarak alana getirilen şehitler için saygı duruşunda bulunup, özgeçmişleri okundu. Ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Kuran okunup, dua edildi. Her ikisi de bekar olan şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, tören mangası tarafından omuzlandı. Bu sırada şehitlerin silah arkadaşları, koşarak tabutlara omuz verip, tekbirler eşliğinde helikoptere kadar taşıdı. askeri helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Piyade Teğmen Aydın’ın cenazesi Sakarya'ya, Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi.

KAYSERİ'de, babasından izinsiz otomobilini alan ehliyetsiz sürücü H.A. (17), yolda yürüyen polis çift ile kızlarına çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza, geç saatlerde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi Dünya kavşağında meydana geldi. Babasından izinsiz 38 EJ 236 plakalı otomobili alan H.A., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda yürüyüş yapan polis memuru Abidin Zöngör (44), polis memuru eşi Zeynep Zöngör (41) ve kızları Hatice Nur Zönger'e (16) çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü ardından da park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 204 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Hayrullah A. ise, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Toplantıya katılanlardan görüntüler

- MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu konuşması

SÜRE: 7'28" BOYUT: 324 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

19)HİSARCIKLIOĞLU: 81 İLİN 80'NİNE YAPTIĞIM ZİYARETLERDE KAYSERİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİM

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna adının verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. 81 ilin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret ve sanayi Odaları ile Ticaret Borsası'nın organize ettiği programa katıldı. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) adının verildiği Konferans Salonu'nun açılışına katıldı. Ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Odamıza bu konferans salonuna ismimin vererek beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Daha önceki Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna da benim adım verilmişti. O zaman ki yönetime de teşekkür ediyorum. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. Kayseri'nin itibarını yukarıya çıkarmak için neler yapabiliriz diye hep düşündük" diye konuştu.

Kayseri'yi gittiği her şehirde dile getirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "81 ilinin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim. Kayseri deyince farklı farklı görüşlerimiz olsa da şehrimiz için yüreklerimizin hep birlikte attığını biliyoruz. Kayseri'nin başarı hikayesi tek kişiyle olabilecek iş değil, hep beraber yapılacak bir iştir. Bizlere güzel bir ortam hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Kayseri'nin birlik ve beraberliğini burada gösterdikleri için oda ve borsalar birliği başkanlarına teşekkür ediyorum. Eskiden Kayseri bir ticaret şehriydi. Kayseri en önemli sanayi şehri oldu. Sağlık, üniversiteler şehri haline geldi. Bunlar Kayserili girişimcilerimiz ve hayırseverlerimizin girişimiyle oldu. Kayseri kendi imkanları ile bu duruma geldi" dedi.