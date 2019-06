DHA YURT BÜLTENİ - 1

Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi. Şehit Yılmaz'ın dedesi Ali Yılmaz, "Torunum Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi. Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Yılmaz'ın şehadet haberi dün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın, bugün öğle namazını müteakip Mamak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 'BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ' Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz (71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı. Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterle otoyol üzerindeki araçlar denetlendi. Dilovası mevkisi Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda helikopter ve drone kullanıldı, 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği 'Oran' ile de arama yapıldı. SÜRÜCÜ KARNESİ DAĞITILDI Otoyol uygulamasına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı. Kaymakam Güler ve Kıdemli Albay Aslan, durdurulan araçlarda bulunanların bayramlarını kutlarken, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Karnesi' verilerek aracı kullanan sürücüler hakkında not vermeleri ve verdikleri notları Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarına göndermeleri ve bisiklet çekilişine katılmaları istendi. BİN 27 KİŞİNİN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ Jandarma ekipleri, PTS de dahil olmak üzere 6 bin 126 aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan 1027 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. '24 SAAT KONTROLLERİMİZİ YAPIYORUZ' Kıdemli Albay Osman Aslan yaptığı açıklamada, "Biz hem havadan hem karadan denetimlerimizi yapıyoruz. Bu yol yeni açılmış bir yol. Bu nokta bizim için çok kritik bir nokta olduğu için buraya bir nokta koyduk. 24 saat esasına göre kontrollerimizi yapıyoruz. Drone ve helikopterle şerit ihaleleri ve hız kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca karadaki asayiş ve trafik ekiplerimiz de burada kontrollerini yapıyor. Diğer asayiş faaliyetlerimizle ilgili şüphelenen araçlarda denetimler de yapılıyor. Bazı araçlarımız köpeklerimiz ile narkotik denetimleri de yapıyor. Radar uygulamamız da otoyolun her köşesinde ve ara yollarda da devam ediyor. Bu uygulamamız bayram süresince ve bayram sonrası da devam edecek" dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde yaşanan iki ayrı olayda koyunları otlatırken mahsur kalan 7 çocuk kurtarılırken, boğulmak üzere olan arkadaşı sudan çıkardıktan sonra akıntıya kapılıp koybolan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İlk olay Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkiinde meydana geldi. Hayvanları otlatmaya götüren 7 çocuk, Dicle Nehri'nde karşıya geçmek isterken suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çocukların yardım çağrılarını duyan çevredekilen ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, suda mahsur kalan çocukları yaptıkları çalışmayla kurtardı. NEHRE DÜŞEN ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİSİ AKINTIYA KAPILDI Diğer olay ise Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nde Dicle nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ile Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Balık tutan arkadaşlardan iddiaya göre Murat Gül, nehre girdi. Bir süre Gül'ün boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşı Kamuran Yılmaz da suya atladı. Can pazarının yaşandığı olay sırasında Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştıran Yılmaz, bu sırada kendisi akıntıya kapıldı. Yılmaz sürüklenerek gözden kaybolurken, kurtardığı Gül ise ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, bolis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Kamuran Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp

MANİSA'da jandarma ve emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi yollarda güvenliği sağlamak için tedbirlerini artırdı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Menemen-Muradiye Yolu'nda ve İzmir-İstanbul Yolu üzerindeki Yeniköy girişinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu uygulama noktalarını inceledi. Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim, Şehzadeler Albay Özgür Can, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu eşlik etti.

HEM KARADAN HEM HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

Vali Deniz, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çocuklara oyuncak bebek ve kitap hediye etti. Vali Deniz, “İlimizde hem jandarmamız, hem emniyet müdürlüğü trafik ekiplerimizle bayram öncesi tedbirlerimizi artırdık. Arzu ediyoruz ki bayramlarda bir sıkıntı olmasın, trafik kazası olmasın. Her bayramda biliyorsunuz ki televizyonlarda da görüyoruz. Trafik kazaları ölümleri hepimizi derinden yaralıyor. Bayramı bayram tadında geçirmek istiyoruz. Tüm sürücülerimize kurallara uyalım, kırmızı ışık ihlali yapmayalım, hız sınırlarına dikkat edelim, bunlar önemli şeyler. Geçmiş bayramlarda gördük ki yüzlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bayramı bayram tadında kutlayalım. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan trafik denetimleri yapıyor. İnşallah bu bayramda hiç ölümlü kazanın olmadığı bir bayram diliyoruz" dedi.

OTOBAN YOĞUN TRAFİĞİ ÖNLEDİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolunun açılmasıyla şehir merkezinde fazla yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, “Akhisar İzmir arasındaki otoban yolundan bir gün öncesi 3 bin 200 araba geçmiş, bugün otobandan 7 bin 400 araba geçti. Yani iki katından fazla bir araba geçişi oldu otobanda. Bu kadar araç Manisa Merkez'e gelmiyor. Daha önceleri bu araçlar şehir merkezine geliyordu. Şimdi otobandan direk İzmir'e gidiyor. Bu otoban sayesinde şehir içinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor." diye konuştu.